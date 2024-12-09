Тур: 6. Стадион: Boraas Arena.
Бомбардиры внутри турнира
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байду Майкл
|2 (2)
|0.4
|Хедлунд Симон
|1
|0.2
|Оума Тимоти
|1
|0.2
|Хульт Никлас
|1
|0.2
|Ларссон Йохан
|1
|0.2
|Хольтен Эмиль
|1
|0.2
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|0
|0
|Рапп Готтфрид
|0
|0
Карабах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жуниньо VI
|2 (1)
|0.4
|Зубир Абделла
|1
|0.2
|Байрамов Турал
|1
|0.2
|Бензия Яссин
|0
|0
Карточки
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хульт Никлас
|2
|0
|Хольмен Себастьян
|0
|1
|Хедлунд Симон
|1
|0
|Зенели Арбер
|1
|0
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|1
|0
|Касем Ахмед
|1
|0
|Ибрахим Бухари
|1
|0
|Оума Тимоти
|1
|0
|Йегбе Терри
|1
|0
|Абдулаи Джалал
|1
|0
Карабах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джафаргулиев Элвин
|2
|1
|Медина Кевин
|2
|0
|Ромао Жулио
|0
|1
|Бензия Яссин
|1
|0
|Янкович Марко
|1
|0
|Гусейнов Аббас
|1
|0
|Кохальски Матеуш
|1
|0
Результаты матчей
Эльфсборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Карабах
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
0
Эльфсборг
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Карабах
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
9
Упущенные победы
0
0
Эльфсборг
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Карабах
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
10
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90
Пропущено
9
9
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
11%
1
11%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
1
11%
3
33%
61-75
1
11%
2
22%
76-90
Забито
9
4
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
2
22%
1
25%
76-90
Пропущено
9
13
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
11%
2
15%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
2
22%
2
15%
31-45
2
22%
2
15%
46-60
1
11%
4
31%
61-75
1
11%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Эльфсборг
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Эльфсборг - Хеккен 5:1 Атлетик Б - Эльфсборг 3:0 Юргорден - Эльфсборг 0:3 Вернаму - Эльфсборг 0:0
Эльфсборг - Брага 1:1 Эльфсборг - Вестерос 1:0 Эскилсминне - Эльфсборг 0:5 АИК - Эльфсборг 2:1 Галатасарай - Эльфсборг 4:3 Эльфсборг - Хеккен 1:3 Сириус - Эльфсборг 4:1 Эльфсборг - Рома 1:0 Кальмар - Эльфсборг 1:3 АЗ Алкмаар - Эльфсборг 3:2 Эльфсборг - Хаммарбю 0:0 Эльфсборг - ИФК Норрчепинг 2:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Броммапойкарна - Эльфсборг 3:3 Эльфсборг - Мольде 0:1 Эльфсборг - Гётеборг 3:1
Карабах
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Сабах Баку - Карабах 1:1 Габала - Карабах 0:2 Нефтчи - Карабах 0:3 Карабах - Лион 1:4
Сабаил - Карабах 0:3 Карабах - Зиря 4:0 Будё-Глимт - Карабах 1:2 Туран Товуз - Карабах 0:0 Карабах - Шамахы 3:0 Карабах - Аякс 0:3 Кяпаз - Карабах 0:5 Сумгаит - Карабах 0:1 Карабах - Мальмё 1:2 Карабах - Сабах Баку 3:2 Тоттенхэм - Карабах 3:0 Карабах - Нефтчи 4:0 Карабах - Сабаил 2:1 Зиря - Карабах 1:3 Карабах - Динамо Загреб 0:2 Карабах - Туран Товуз 0:1
Результаты матчей
Эльфсборг
Карабах
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Эльфсборг
Карабах
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
21
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
14
14
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Ференцварош
|Варга Барнабаш
|5
|Галатасарай
|Акгюн Юнус
|4
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|4
|Порту
|Омородион Сэмюэль
|4
|Лацио
|Педро Родригес
|3 (2)
|Фенербахче
|Осайи-Самуэль Брайт
|1 3
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Макаллистер Кевин
|1 2
|Маккаби Тель-Авив
|Каничовски Габи
|1 2
|Твенте
|Ван Рой Барт
|1 2
|Карабах
|Джафаргулиев Элвин
|1 2
Прогнозы на матч Эльфсборг - Карабах
Исход игры
Эльфсборг
54.8% (23)
Ничья
16.7% (7)
Карабах
28.6% (12)
Тотал 2.5
Больше
50% (20)
Меньше
50% (20)
Обе команды забьют
Да
65% (26)
Нет
35% (14)
Популярный счёт
2:1 Эльфсборг
23.8% (10)
1:2 Карабах
19% (8)
1:0 Эльфсборг
16.7% (7)
1:1 Ничья
14.3% (6)
2:0 Эльфсборг
11.9% (5)
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