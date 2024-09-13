Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Удар от ворот произведет Леганес

50' Авила Эсекьель из команды Бетис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Удар от ворот произведет Леганес

47' Перро Ромен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

44' Удар от ворот произведет Леганес

44' Диао Ассане оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

41' Руибаль Айтор получил желтую карточку от судьи

41' Матч возобновлен

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Леганес совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Аллер Себастьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Удар от ворот произведет Леганес

40' Форнальс Пабло не смог попасть в створ ударом издали

39' Хорошую попытку сделал Эз Абде . Удар в створ, но вратарь начеку

38' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Розье Валентен получил желтую карточку от судьи

34' Матч возобновлен

34' Ох, нехорошо это выглядит. Неу Иван получил травму и медбригада забирает его с поля.

33' Неу Иван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Алтимира Серхи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Эз Абде навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Матч возобновлен

24' Карвалью Вилльям на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Удар от ворот произведет Леганес

20' Удар от ворот произведет Бетис

20' Неу Иван не смог попасть в створ ударом издали

20' Леганес совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Неу Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Розье Валентен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Оскар Родригес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Удар от ворот произведет Леганес

15' Рока Марк не смог попасть в створ ударом издали

13' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Леганес начинает с центра поля

12' Эз Абде навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Круз Хуан получил желтую карточку от судьи

11' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Матч возобновлен

9' Сориано Хуан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Сориано Хуан взял и забрал мяч на выходе

9' Эз Абде навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Леганес совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Удар от ворот произведет Леганес

1' Судья начинает матч