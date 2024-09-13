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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Гонсалес Пабло
Бетис
2:0
Конец матча
Леганес
0'
11' Желтая карточка
Круз Хуан
37' Желтая карточка
Розье Валентен
41' Желтая карточка
Адриан Сан-Мигель
1:0
74' Гол
Эз Абде
2:0
86' Гол
Роке Витор
90'+8

Ход матча

11'
 
Круз Хуан
26'
Алтимира Серхи
Карвалью Вилльям
 
37'
 
Розье Валентен
41'
Адриан Сан-Мигель
 
46'
 
Настасич Матия
Саэнс Хорхе
46'
 
Альтимира Адриа
Круз Хуан
61'
 
Сиссе Сейдуба
Оскар Родригес
61'
 
Тапия Ренато
Франкеза Энрик
62'
Бельерин Эктор
Сабали Юссуф
 
62'
Роке Витор
Диао Ассане
 
62'
Ло Чельсо Джовани
Авила Эсекьель
 
66'
 
Julian Chicco
Неу Иван
74'
Эз Абде
(Бельерин Эктор)
1:0
86'
Роке Витор
2:0
87'
Руибаль Айтор
Форнальс Пабло
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 0
  • 11 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 19
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 608 Количество передач 352
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 127
Бетис 85% (108)
X 11% (14)
Леганес 3.9% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Силва
Руи
23
Сабали
Юссуф
3
Льоренте
Диего
6
Натан
15
Перро
Ромен
14
Карвалью
Вилльям
21
Рока
Марк
18
Форнальс
Пабло
9
Авила
Эсекьель
38
Диао
Ассане
10
Эз
Абде
1
Сориано
Хуан
12
Розье
Валентен
3
Саэнс
Хорхе
6
Гонсалес
Серхио
VI
20
Эрнандес
Хави
V
17
Неу
Иван
14
Брашанац
Дарко
11
Круз
Хуан
7
Оскар
Родригес
15
Франкеза
Энрик
18
Аллер
Себастьян
Бетис
4-3-3
Леганес
4-2-3-1

История личных встреч

Бетис
Леганес

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

10 матчей

40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:1
П
3:0
П
1:0
П
3:2
П
3:2
П
4:0
П
2:0
С
1:3
С
1:0

Голы

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

1.8
0.4

Среднее время на гол

50
225

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

2.2
1.2

Среднее время на гол

40
75

Всего голов

20
8

Голов в среднем за матч

2
0.8

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

45
112

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бартра Марк 1 0.25
Эз Абде 1 0.25
Роке Витор 1 0.25
Бельерин Эктор 0 0
Фекир Набиль 0 0
Леганес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Круз Хуан 2 0.4
Франкеза Энрик 1 0.2
Оскар Родригес 0 0
Неу Иван 0 0
Эрнандес Хави V 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перро Ромен 2 0
Хуанми Мигель 1 0
Адриан Сан-Мигель 1 0
Руибаль Айтор 1 0
Рока Марк 1 0
Авила Эсекьель 1 0
Леганес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Розье Валентен 2 0
Неу Иван 2 0
Оскар Родригес 1 0
Сориано Хуан 1 0
Саэнс Хорхе 1 0
Франкеза Энрик 1 0
Де ла Фуэнте Мигель 1 0
Гонсалес Серхио VI 1 0

Результаты матчей

Бетис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Леганес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Бетис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Леганес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
2
Бетис
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Леганес
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
100%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Реал Мадрид - Бетис 2:0 Бетис - Кривбасс 3:0 Алавес - Бетис 0:0 Кривбасс - Бетис 0:2
Бетис - Жирона 1:1 Байер Л - Бетис 1:1 Кадис - Бетис 0:0 Бетис - Аль-Иттихад Джидда 4:1 Манчестер Юнайтед - Бетис 3:2 Ливерпуль - Бетис 1:0 Аустрия Зальцбург - Бетис 1:5 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Бетис - Реал Сосьедад 0:2 Лас-Пальмас - Бетис 2:2 Бетис - Альмерия 3:2 Осасуна - Бетис 0:2 Бетис - Севилья 1:1 Валенсия - Бетис 1:2 Бетис - Сельта 2:1 Жирона - Бетис 3:2
Леганес
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Фуэнлабрада - Леганес 0:3 Леганес - Мальорка 0:1 Вальядолид - Леганес 0:0 Леганес - Лас-Пальмас 2:1
Осасуна - Леганес 1:1 Депортиво - Леганес 1:3 Леганес - Реал Овьедо 2:1 Шеффилд Уэнсдей - Леганес 0:0 Леганес - Алькоркон 1:2 Ницца - Леганес 2:2 Леганес - Эльче 2:0 Расинг Ферроль - Леганес 2:2 Леганес - Спортинг Хихон 2:1 Альбасете - Леганес 1:0 Эльденсе - Леганес 1:2 Леганес - Сарагоса 1:1 Тенерифе - Леганес 0:0 Леганес - Эспаньол 0:0 Уэска - Леганес 0:0 Леганес - Картахена 0:0

Результаты матчей

Бетис
Леганес

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Бетис
Леганес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1
3
1.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
2.
Реал Мадрид
 Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
3.
Атлетико М
 Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
4.
Вильярреал
 Заявка 4 2 2 0 9 - 7 8
5.
Жирона
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
6.
Алавес
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
7.
Осасуна
 Заявка 4 2 1 1 5 - 7 7
8.
Сельта
 Заявка 4 2 0 2 10 - 9 6
9.
Бетис
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
10.
Мальорка
 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
11.
Леганес
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
12.
Атлетик Б
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
13.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
14.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
15.
Эспаньол
 Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
16.
Вальядолид
 Заявка 4 1 1 2 1 - 10 4
17.
Хетафе
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
18.
Севилья
 Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
20.
Валенсия
 Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Осасуна
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
2.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 9 - 1 6
3.
Реал Мадрид
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Сельта
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
6.
Алавес
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
7.
Бетис
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Вильярреал
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
9.
Вальядолид
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
10.
Атлетик Б
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
11.
Жирона
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
12.
Леганес
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
Эспаньол
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
14.
Хетафе
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
16.
Мальорка
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
17.
Валенсия
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Райо Вальекано
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
20.
Севилья
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Вильярреал
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Райо Вальекано
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
6.
Жирона
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
7.
Алавес
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Мальорка
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Севилья
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Реал Мадрид
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Леганес
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
12.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Эспаньол
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Бетис
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Осасуна
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
17.
Сельта
 Заявка 2 0 0 2 5 - 7 0
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
19.
Валенсия
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Вальядолид
 Заявка 2 0 0 2 0 - 10 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 4 (1)
Барселона Рафинья Диас 3 (2)
Сельта Мингеса Оскар 2 (3)
Сельта Аспас Яго 2 (1)
Атлетико М Льоренте Маркос 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вильярреал Гуйе Папе 1 2
Реал Мадрид Менди Ферлан 1 1
Алавес Седлар Александр 1 1
Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 1 1
Вильярреал Альбиоль Рауль 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Бетис контролирует мяч.
  • 98'
    Бетис контролирует мяч.
  • 97'
    Леганес контролирует мяч.
  • 97'
    Бетис пытается что-то создать.
  • 97'
    Контроль мяча: Бетис: 63%, Леганес: 37%.
  • 97'
    Бетис контролирует мяч.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Бетис контролирует мяч.
    • 92'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 91'
      Бетис контролирует мяч.
    • 91'
      Бетис пытается что-то создать.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 91'
      Леганес контролирует мяч.
    • 90'
      Бетис пытается что-то создать.
    • 90'
      Бетис контролирует мяч.
    • 90'
      Бетис пытается что-то создать.
    • 90'
      Аллер Себастьян из команды Леганес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 127
    Бетис 85% (108)
    X 11% (14)
    Леганес 3.9% (5)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Бетис 2:0 Леганес онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бетис 2:0 Леганес

    Исход игры
    Бетис
    85% (108)
    Ничья
    11% (14)
    Леганес
    3.9% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.73% (36)
    Меньше
    67.27% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    40% (44)
    Нет
    60% (66)
    Популярный счёт
    1:0 Бетис
    33.9% (43)
    2:1 Бетис
    27.6% (35)
    2:0 Бетис
    16.5% (21)
    1:1 Ничья
    6.3% (8)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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