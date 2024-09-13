Тур: 5. Стадион: Муниципальный стадион Ароки. Главный судья: Пиньейру Жоау
0:3
Конец матча
0'
0:1
24' ГолПедру Гонсалвеш
54' Желтая карточкаСилла Морлей
60' Желтая карточкаФонтан Хосе
62' Undefined phrase: football_event_Лум Мамаду
0:2
73' ПенальтиДьёкереш Виктор
0:3
80' ГолТринкан Франсишку
90' Желтая карточкаЛум Мамаду
90'+10
Ход матча
24'
54'
60'
62'
73'
0:2
80'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
58
Мантл
Нико
28
Эшгаю
Тьягу
73
Ламба
Шику
27
Данте
Амаду
31
Лум
Мамаду
10
Джейсон
21
Фукуи
Тайчи
- Основной состав
-
58 Мантл НикоВратарь
-
28 Эшгаю ТьягуЗащитник
-
73 Ламба ШикуЗащитник
- Защитник
-
27 Данте АмадуЗащитник
-
31 Лум МамадуПолузащитник
- Полузащитник
-
10 ДжейсонПолузащитник
-
21 Фукуи ТайчиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 ТиагоВратарь
- Защитник
-
26 ВеверсонЗащитник
-
78 Пинту АлексЗащитник
-
89 Сантуш ПедруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Ялчын ГювенПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Gonzalo Garcia
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сантуш НунуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Диего КаллайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Катамо ДжениПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аморим Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Арока
Спортинг Л
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
500%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
300%
1 победа 3 ничьи 0 побед
16 матчей
6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 10 побед
17 матчей
5.9%
5.9%
88.2%
1 победа 1 ничья 15 побед
Первый тайм
5.9%
41.2%
52.9%
1 победа 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
5.9%
35.3%
58.8%
1 победа 6 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
0.67
0.5
Среднее время на гол
135
180
Всего голов
20
16
Голов в среднем за матч
2.5
1.78
Среднее время на гол
36
50
Всего голов
26
20
Голов в среднем за матч
1.53
1.18
Тотал матчей
2.5
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
58
76
Бомбардиры внутри турнира
Арока
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Симау Давид
|1
|0.2
|Араухо Перейра
|1
|0.2
|Гонсалес Кристо
|0
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьёкереш Виктор
|8 (4)
|1.6
|Педру Гонсалвеш
|4
|0.8
|Тринкан Франсишку
|3
|0.6
|Браганса Даниэл
|1
|0.2
|Катамо Джени
|1
|0.2
|Эдвардс Маркус
|1
|0.2
|Инасиу Гонсалу
|0
|0
|Дебаст Зено
|0
|0
Карточки
Арока
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роша Матиас
|1
|1
|Родригеш Иву
|2
|0
|Мантл Нико
|2
|0
|Ламба Шику
|2
|0
|Фонтан Хосе
|1
|0
|Симау Давид
|1
|0
|Джейсон
|1
|0
|Силла Морлей
|1
|0
|Лум Мамаду
|1
|0
|Веверсон
|1
|0
|Трецца Альфонсо
|1
|0
|Араухо Перейра
|1
|0
|Куарежма
|1
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Катамо Джени
|2
|0
|Педру Гонсалвеш
|1
|0
|Браганса Даниэл
|1
|0
|Инасиу Гонсалу
|1
|0
Результаты матчей
Арока
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Спортинг Л
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
0
Арока
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Спортинг Л
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
5
Арока
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Спортинг Л
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
0
5
Голы по времени матча
Забито
1
13
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
3
23%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
100%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
2
18
2 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
1
50%
1
6%
1-15
1
50%
4
22%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
0
0%
4
22%
76-90
Пропущено
8
3
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
33%
61-75
1
13%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Арока
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Риу Аве - Арока 1:0 Арока - Насьонал Мадейра 1:0 Морейренсе - Арока 3:1 Арока - Витория Гимарайнш 0:1
Арока - Академику Визеу 0:2 Арока - Тондела 0:0 Риу Аве - Арока 3:2 Арока - Оливейренсе 3:1 Арока - Сан-Жуан-Вер 2:3 Арока - Витория Гимарайнш 1:3 Бенфика - Арока 5:0 Арока - Эштрела 0:0 Жил Висенте - Арока 2:2 Риу Аве - Арока 1:1 Арока - Боавишта 2:1 Брага - Арока 0:3 Арока - Фаренсе 2:1 Морейренсе - Арока 1:0 Арока - Спортинг Л 0:3 Шавиш - Арока 1:5
Спортинг Л
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Спортинг Л - Порту 2:0 Фаренсе - Спортинг Л 0:5 Насьонал Мадейра - Спортинг Л 1:6 Спортинг Л - Риу Аве 3:1
Спортинг Л - Порту 3:4 Спортинг Л - Атлетик Б 3:0 Спортинг Л - Севилья 2:1 Спортинг Л - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Порту - Спортинг Л 2:1 Спортинг Л - Шавиш 3:0 Эшторил - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Портимоненсе 3:0 Порту - Спортинг Л 2:2 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0 Фамаликан - Спортинг Л 0:1 Жил Висенте - Спортинг Л 0:4 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Спортинг Л 2:2 Эштрела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Боавишта 6:1
Результаты матчей
Арока
Спортинг Л
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:6
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
6
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:6
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
6
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Арока
Спортинг Л
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|19 - 2
|15
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 2
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 6
|3
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 8
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|14 - 1
|9
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|5.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
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- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Плей-офф выживания
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|8 (1)
|Спортинг Л
|Педру Гонсалвеш
|4 (3)
|Спортинг Л
|Тринкан Франсишку
|3 (1)
|Морейренсе
|Нлаво Луис
|3
|Фамаликан
|Винисиос Маркос
|3
|Жил Висенте
|Круз Сандру
|1 3
|Риу Аве
|Афонсо Клейтон Мишель
|3
|Бенфика
|Альваро Фернандес
|3
|Эшторил
|Мангала Эльяким
|3
|Витория Гимарайнш
|Вильянуэва Микель
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Арока 0:3 Спортинг Л
Исход игры
Арока
0% (0)
Ничья
0.9% (1)
Спортинг Л
99.1% (105)
Тотал 2.5
Больше
50.96% (53)
Меньше
49.04% (51)
Обе команды забьют
Да
37.5% (39)
Нет
62.5% (65)
Популярный счёт
0:2 Спортинг Л
42.5% (45)
1:2 Спортинг Л
26.4% (28)
0:3 Спортинг Л
13.2% (14)
1:3 Спортинг Л
5.7% (6)
0:1 Спортинг Л
4.7% (5)
1:4 Спортинг Л
2.8% (3)
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