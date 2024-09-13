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  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Пиньейру Жоау
Арока
0:3
Конец матча
Спортинг Л
0'
0:1
24' Гол
Педру Гонсалвеш
54' Желтая карточка
Силла Морлей
60' Желтая карточка
Фонтан Хосе
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Лум Мамаду
0:2
73' Пенальти
Дьёкереш Виктор
0:3
80' Гол
Тринкан Франсишку
90' Желтая карточка
Лум Мамаду
90'+10

Ход матча

24'
0:1
Педру Гонсалвеш
(Тринкан Франсишку)
46'
Трецца Альфонсо
Морозов Владислав
 
46'
Силла Морлей
Родригеш Иву
 
54'
Силла Морлей
 
60'
Фонтан Хосе
 
62'
 
Лум Мамаду
73'
0:2
Дьёкереш Виктор
73'
Ялчын Гювен
Данте Амаду
 
74'
 
Диоманде Усман
Матеус Рейс
74'
 
Катамо Джени
Сантуш Нуну
78'
 
Морита Хидемаса
Юльманн Мортен
78'
 
Араухо Максимилиано
Кенда Джованни
80'
0:3
Тринкан Франсишку
(Браганса Даниэл)
83'
 
Эдвардс Маркус
Тринкан Франсишку
86'
Сантуш Педру
Симау Давид
 
86'
Попович Борис
Фонтан Хосе
 
90'
Лум Мамаду
 
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 106
Арока 0% (0)
X 0.9% (1)
Спортинг Л 99.1% (105)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
58
Мантл
Нико
28
Эшгаю
Тьягу
73
Ламба
Шику
3
Фонтан
Хосе
27
Данте
Амаду
31
Лум
Мамаду
5
Симау
Давид
10
Джейсон
21
Фукуи
Тайчи
7
Родригеш
Иву
9
Морозов
Владислав
1
Израэль
Франко
6
Дебаст
Зено
25
Инасиу
Гонсалу
2
Матеус
Рейс
57
Кенда
Джованни
23
Браганса
Даниэл
42
Юльманн
Мортен
11
Сантуш
Нуну
II
17
Тринкан
Франсишку
9
Дьёкереш
Виктор
8
Педру
Гонсалвеш
Арока
4-2-3-1
Спортинг Л
3-4-3

История личных встреч

Арока
Спортинг Л

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
500%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
300%
1 победа 3 ничьи 0 побед

16 матчей

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 10 побед

17 матчей

5.9%
5.9%
88.2%
1 победа 1 ничья 15 побед

Первый тайм

5.9%
41.2%
52.9%
1 победа 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

5.9%
35.3%
58.8%
1 победа 6 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
КЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
КЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
5:1
КЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
5:1

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

0.67
0.5

Среднее время на гол

135
180

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

2.5
1.78

Среднее время на гол

36
50

Всего голов

26
20

Голов в среднем за матч

1.53
1.18

Тотал матчей

2.5
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

58
76

Бомбардиры внутри турнира

Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симау Давид 1 0.2
Араухо Перейра 1 0.2
Гонсалес Кристо 0 0
Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 8 (4) 1.6
Педру Гонсалвеш 4 0.8
Тринкан Франсишку 3 0.6
Браганса Даниэл 1 0.2
Катамо Джени 1 0.2
Эдвардс Маркус 1 0.2
Инасиу Гонсалу 0 0
Дебаст Зено 0 0

Карточки

Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роша Матиас 1 1
Родригеш Иву 2 0
Мантл Нико 2 0
Ламба Шику 2 0
Фонтан Хосе 1 0
Симау Давид 1 0
Джейсон 1 0
Силла Морлей 1 0
Лум Мамаду 1 0
Веверсон 1 0
Трецца Альфонсо 1 0
Араухо Перейра 1 0
Куарежма 1 0
Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катамо Джени 2 0
Педру Гонсалвеш 1 0
Браганса Даниэл 1 0
Инасиу Гонсалу 1 0

Результаты матчей

Арока
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Спортинг Л
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Арока
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Спортинг Л
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
5
Арока
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Спортинг Л
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

0
5

Голы по времени матча

Забито

1
13
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
3
23%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
100%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
18
2 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
1
50%
1
6%
1-15
1
50%
4
22%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
0
0%
4
22%
76-90

Пропущено

8
3
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
33%
61-75
1
13%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Арока
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Риу Аве - Арока 1:0 Арока - Насьонал Мадейра 1:0 Морейренсе - Арока 3:1 Арока - Витория Гимарайнш 0:1
Арока - Академику Визеу 0:2 Арока - Тондела 0:0 Риу Аве - Арока 3:2 Арока - Оливейренсе 3:1 Арока - Сан-Жуан-Вер 2:3 Арока - Витория Гимарайнш 1:3 Бенфика - Арока 5:0 Арока - Эштрела 0:0 Жил Висенте - Арока 2:2 Риу Аве - Арока 1:1 Арока - Боавишта 2:1 Брага - Арока 0:3 Арока - Фаренсе 2:1 Морейренсе - Арока 1:0 Арока - Спортинг Л 0:3 Шавиш - Арока 1:5
Спортинг Л
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Спортинг Л - Порту 2:0 Фаренсе - Спортинг Л 0:5 Насьонал Мадейра - Спортинг Л 1:6 Спортинг Л - Риу Аве 3:1
Спортинг Л - Порту 3:4 Спортинг Л - Атлетик Б 3:0 Спортинг Л - Севилья 2:1 Спортинг Л - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Порту - Спортинг Л 2:1 Спортинг Л - Шавиш 3:0 Эшторил - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Портимоненсе 3:0 Порту - Спортинг Л 2:2 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0 Фамаликан - Спортинг Л 0:1 Жил Висенте - Спортинг Л 0:4 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Спортинг Л 2:2 Эштрела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Боавишта 6:1

Результаты матчей

Арока
Спортинг Л

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:6
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:6
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Арока
Спортинг Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 5 5 0 0 19 - 2 15
2.
Порту
 Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
3.
Фамаликан
 Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
4.
Санта-Клара
 Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 3 0 1 4 - 2 9
6.
Брага
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
7.
Бенфика
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
8.
Морейренсе
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
9.
Риу Аве
 Заявка 4 2 0 2 3 - 5 6
10.
Жил Висенте
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
11.
Боавишта
 Заявка 4 1 1 2 1 - 2 4
12.
АВС
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13.
Насьонал Мадейра
 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
14.
Каса Пия
 Заявка 4 1 0 3 1 - 6 3
15.
Арока
 Заявка 5 1 0 4 2 - 8 3
16.
Эшторил
 Заявка 4 0 2 2 1 - 5 2
17.
Эштрела
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
18.
Фаренсе
 Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Бенфика
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Фамаликан
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
6.
Риу Аве
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
7.
Брага
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8.
Морейренсе
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
9.
Жил Висенте
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
10.
АВС
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Санта-Клара
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Насьонал Мадейра
 Заявка 2 1 0 1 3 - 6 3
13.
Арока
 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
14.
Боавишта
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
15.
Эшторил
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
16.
Каса Пия
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
17.
Эштрела
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
18.
Фаренсе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 3 3 0 0 14 - 1 9
2.
Санта-Клара
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Брага
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Фамаликан
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
5.
Боавишта
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
6.
Порту
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Морейренсе
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
Каса Пия
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
10.
Эштрела
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Эшторил
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Насьонал Мадейра
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Бенфика
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Жил Висенте
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
15.
АВС
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
16.
Арока
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
17.
Фаренсе
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
18.
Риу Аве
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 8 (1)
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 4 (3)
Спортинг Л Тринкан Франсишку 3 (1)
Морейренсе Нлаво Луис 3
Фамаликан Винисиос Маркос 3
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 3
Риу Аве Афонсо Клейтон Мишель 3
Бенфика Альваро Фернандес 3
Эшторил Мангала Эльяким 3
Витория Гимарайнш Вильянуэва Микель 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 54'
      Морлайе Силла совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 46'
      Тактическая замена. Родригеш Иву уходит с поля и его заменяет Морлайе Силла
    • 46'
      Тактическая замена. Морозов Владислав уходит с поля и его заменяет Трецца Альфонсо
    • 46'
      Тактическая замена. Симау Давид уходит с поля и его заменяет Трецца Альфонсо
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 24'
      Тринкан Франсишку сделал результативную передачу.
    • 24'
      Г О О О О О О Л - Педру Гонсалвеш из команды Спортинг Л с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 106
    Арока 0% (0)
    X 0.9% (1)
    Спортинг Л 99.1% (105)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арока 0:3 Спортинг Л

    Исход игры
    Арока
    0% (0)
    Ничья
    0.9% (1)
    Спортинг Л
    99.1% (105)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.96% (53)
    Меньше
    49.04% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    37.5% (39)
    Нет
    62.5% (65)
    Популярный счёт
    0:2 Спортинг Л
    42.5% (45)
    1:2 Спортинг Л
    26.4% (28)
    0:3 Спортинг Л
    13.2% (14)
    1:3 Спортинг Л
    5.7% (6)
    0:1 Спортинг Л
    4.7% (5)
    1:4 Спортинг Л
    2.8% (3)
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