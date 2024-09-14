Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Первый тайм

48' Команда Вильярреал имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Асано Такума нанес удар головой, но Диего Конде спокойно отбил мяч.

48' Лато Тони из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

45' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

45' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Мальорка

44' Marc Hidalgo пробует нанести удар издали, но Диего Конде держит все под контролем

43' Удар от ворот произведет Мальорка

43' Фемения Кико из команды Вильярреал своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Матч возобновлен

41' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

40' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Матч возобновлен

40' Ох, нехорошо это выглядит. Барри Тьерно получил травму и медбригада забирает его с поля.

40' Барри Тьерно на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Вальент Мартин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

37' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

36' Удар от ворот произведет Мальорка

35' Хорошую попытку сделал Мурики Ведат . Удар в створ, но вратарь начеку

35' Антонио Санчес из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

35' Саму Кошта пробует нанести удар издали, но Диего Конде ловит мяч

34' Родригес Даниэль I навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Удар от ворот произведет Вильярреал

33' Кардона Серхи получает желтую карточку за неспортивное поведение

32' Грейф Доминик взял и забрал мяч на выходе

32' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Команда Вильярреал забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

27' Баэна Алекс из команды Вильярреал своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Удар от ворот произведет Мальорка

26' Баэна Алекс не смог попасть в створ ударом издали

25' Судья подбегает и показывает Саму Кошта из команды Мальорка отложенную желтую карточку за фол.

24' Антонио Санчес из команды Мальорка перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

23' Удар от ворот произведет Мальорка

23' Барри Тьерно не смог попасть в створ ударом издали

19' Грейф Доминик взял и забрал мяч на выходе

18' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Мальорка

17' Ахомаш Ильяс не смог попасть в створ ударом издали

16' Удар от ворот произведет Вильярреал

14' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Саму Кошта оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Родригес Даниэль I навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Родригес Даниэль I навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Саму Кошта пробует нанести удар издали, но Диего Конде держит все под контролем

11' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Парехо Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Парехо Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Матч возобновится спорным мячом

6' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

5' Удар от ворот произведет Вильярреал

4' Удар от ворот произведет Мальорка

2' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Мальорка начинает с центра поля