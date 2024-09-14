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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Зрители: 18303 Главный судья: Де Бургос Рикардо
Мальорка
1:2
Конец матча
Вильярреал
0'
25' Желтая карточка
Саму Кошта
0:1
27' Гол
Коста Логан
33' Желтая карточка
Кардона Серхи
37' Желтая карточка
Вальент Мартин
47' Желтая карточка
Барри Тьерно
1:1
57' Гол в свои ворота
Альбиоль Рауль
69' Красная карточка
Лато Тони
83' Желтая карточка
Комесанья Санти
90' Желтая карточка
Фернандес Валери
1:2
90' Гол
Перес Айосе
90'+8

Ход матча

25'
Саму Кошта
 
27'
0:1
Коста Логан
(Баэна Алекс)
33'
 
Кардона Серхи
37'
Вальент Мартин
 
46'
Фернандес Валери
Marc Hidalgo
 
47'
 
Барри Тьерно
57'
Альбиоль Рауль
1:1
62'
Наварро Роберто
Родригес Даниэль
 
63'
Дардер Серхи
Асано Такума
 
63'
 
Пино Йереми
Ахомаш Ильяс
69'
Лато Тони
 
72'
Мохика Хоан
Ману Морланес
 
74'
 
Пепе Николя
Парехо Даниэль
81'
Копете Хосе
Санчес Антонио
 
83'
 
Комесанья Санти
85'
 
Террац Рамон
Комесанья Санти
86'
 
Бернат Хуан
Кардона Серхи
90'
Фернандес Валери
 
90'
1:2
Перес Айосе
(Пино Йереми)

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 9
  • 5 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 6
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 440 Количество передач 381
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 106
Мальорка 11.3% (12)
X 52.8% (56)
Вильярреал 35.8% (38)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Грейф
Доминик
18
Санчес
Антонио
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
3
Лато
Тони
8
Ману
Морланес
12
Саму
Кошта
11
Асано
Такума
14
Родригес
Даниэль
I
30
Marc
Hidalgo
7
Мурики
Ведат
13
Конде
Диего
17
Фемения
Кико
3
Альбиоль
Рауль
2
Коста
Логан
23
Кардона
Серхи
11
Ахомаш
Ильяс
14
Комесанья
Санти
10
Парехо
Даниэль
16
Баэна
Алекс
22
Перес
Айосе
15
Барри
Тьерно
Мальорка
4-2-3-1
Вильярреал
4-4-2

История личных встреч

Мальорка
Вильярреал

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы

17 матчей

29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
4:2
ЛЛ
0:2
ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:1
П
4:0
П
2:0
П
0:0
П
3:1
П
1:0
П
1:1
П
2:3
П
2:0
ПД
1:1

Голы

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

1.75
0.67

Среднее время на гол

51
135

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

1.56
0.88

Среднее время на гол

57
102

Всего голов

28
13

Голов в среднем за матч

1.65
0.76

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

54
117

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Даниэль I 1 0.2
Мурики Ведат 1 0.2
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перес Айосе 3 0.6
Данджума Арно 2 0.4
Кардона Серхи 1 0.2
Парехо Даниэль 1 0.2
Коста Логан 1 0.2
Барри Тьерно 1 0.2
Баэна Алекс 0 0
Морено Херард 0 0
Комесанья Санти 0 0
Конде Диего 0 0
Пино Йереми 0 0

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лато Тони 0 1
Маскарель Омар 1 0
Вальент Мартин 1 0
Ларин Кайл 1 0
Маффео Пабло 1 0
Ману Морланес 1 0
Фернандес Валери 1 0
Наварро Роберто 1 0
Саму Кошта 1 0
Аррасате Ягоба 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуйе Папе 2 1
Альбиоль Рауль 2 0
Фемения Кико 2 0
Пино Йереми 2 0
Перес Айосе 1 0
Парехо Даниэль 1 0
Эрик-Бертран Байи 1 0
Пепе Николя 1 0
Комесанья Санти 1 0
Баэна Алекс 1 0
Данджума Арно 1 0
Кардона Серхи 1 0
Барри Тьерно 1 0

Результаты матчей

Мальорка
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Вильярреал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
1
Мальорка
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Вильярреал
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
4
Мальорка
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Вильярреал
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
100%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

2
10
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
50%
1
10%
31-45
1
50%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

5
9
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
1
11%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
20%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Леганес - Мальорка 0:1 Мальорка - Севилья 0:0 Осасуна - Мальорка 1:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:1
Бургос - Мальорка 0:2 Побленсе - Мальорка 0:5 Вест Бромвич - Мальорка 0:1 Барнсли - Мальорка 0:1 Крю Александра - Мальорка 1:3 Хетафе - Мальорка 1:2 Мальорка - Альмерия 2:2 Осасуна - Мальорка 1:1 Мальорка - Лас-Пальмас 1:0 Мальорка - Атлетико М 0:1 Кадис - Мальорка 1:1 Севилья - Мальорка 2:1 Мальорка - Реал Мадрид 0:1 Атлетик Б - Мальорка 1:1 Валенсия - Мальорка 0:0 Мальорка - Гранада 1:0
Вильярреал
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Валенсия - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Сельта 4:3 Севилья - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетико М 2:2
Брайтон - Вильярреал 4:0 Боруссия Д - Вильярреал 2:2 Ноттингем Форест - Вильярреал 0:0 Сент-Этьен - Вильярреал 3:1 Сьон - Вильярреал 1:3 Вильярреал - Лестер 1:2 Осасуна - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Реал Мадрид 4:4 Жирона - Вильярреал 0:1 Вильярреал - Севилья 3:2 Сельта - Вильярреал 3:2 Вильярреал - Райо Вальекано 3:0 Альмерия - Вильярреал 1:2 Атлетик Б - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Атлетико М 1:2 Вильярреал - Валенсия 1:0

Результаты матчей

Мальорка
Вильярреал

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Мальорка
Вильярреал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
2.
Вильярреал
 Заявка 5 3 2 0 11 - 8 11
3.
Реал Мадрид
 Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
4.
Атлетико М
 Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
5.
Алавес
 1:1 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
6.
Жирона
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
7.
Осасуна
 Заявка 4 2 1 1 5 - 7 7
8.
Сельта
 Заявка 4 2 0 2 10 - 9 6
9.
Бетис
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
10.
Эспаньол
 1:1 Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
11.
Мальорка
 Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
12.
Леганес
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
13.
Атлетик Б
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
14.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
15.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
16.
Вальядолид
 Заявка 4 1 1 2 1 - 10 4
17.
Хетафе
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
18.
Севилья
 Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
20.
Валенсия
 Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Осасуна
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
2.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 9 - 1 6
3.
Реал Мадрид
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Сельта
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
6.
Алавес
 1:1 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
7.
Бетис
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Вальядолид
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Вильярреал
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
10.
Атлетик Б
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
11.
Эспаньол
 1:1 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
12.
Жирона
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
13.
Леганес
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
15.
Хетафе
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
16.
Мальорка
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17.
Валенсия
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Райо Вальекано
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
20.
Севилья
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вильярреал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
2.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Алавес
 1:1 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
6.
Райо Вальекано
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Жирона
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
8.
Мальорка
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Севилья
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Реал Мадрид
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Леганес
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
12.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Эспаньол
 1:1 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Бетис
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Осасуна
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
17.
Сельта
 Заявка 2 0 0 2 5 - 7 0
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
19.
Валенсия
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Вальядолид
 Заявка 2 0 0 2 0 - 10 0
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 4 (1)
Барселона Рафинья Диас 3 (2)
Вильярреал Перес Айосе 3
Сельта Мингеса Оскар 2 (3)
Сельта Аспас Яго 2 (1)
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Топ нарушителей
Вильярреал Гуйе Папе 1 2
Алавес Абкар Абделькабир 3
Реал Мадрид Менди Ферлан 1 1
Алавес Седлар Александр 1 1
Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 1 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Мальорка: 54%, Вильярреал: 46%.
  • 98'
    Удар от ворот произведет Вильярреал
  • 97'
    Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 97'
    Пино Йереми создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 97'
    Перес Айосе удалось забить из легкой позиции.
  • 96'
    Команда Вильярреал забила решающий гол в последние минуты игры!
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Mallorca Son Moix. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 106
    Мальорка 11.3% (12)
    X 52.8% (56)
    Вильярреал 35.8% (38)
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    Где смотреть матч Мальорка 1:2 Вильярреал онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мальорка 1:2 Вильярреал

    Исход игры
    Мальорка
    11.3% (12)
    Ничья
    52.8% (56)
    Вильярреал
    35.8% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.95% (36)
    Меньше
    65.05% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    87.38% (90)
    Нет
    12.62% (13)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    50.9% (54)
    1:2 Вильярреал
    24.5% (26)
    0:1 Вильярреал
    6.6% (7)
    2:1 Мальорка
    6.6% (7)
    1:0 Мальорка
    3.8% (4)
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