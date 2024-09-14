Тур: 5. Стадион: Эстади Майорка Сон Муа. Зрители: 18303 Главный судья: Де Бургос Рикардо
1:2
Конец матча
0'
25' Желтая карточкаСаму Кошта
0:1
27' ГолКоста Логан
33' Желтая карточкаКардона Серхи
37' Желтая карточкаВальент Мартин
47' Желтая карточкаБарри Тьерно
1:1
57' Гол в свои воротаАльбиоль Рауль
69' Красная карточкаЛато Тони
83' Желтая карточкаКомесанья Санти
90' Желтая карточкаФернандес Валери
1:2
90' ГолПерес Айосе
90'+8
Ход матча
25'
27'
0:1
33'
37'
47'
57'
1:1
69'
83'
90'
90'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
3 Удары по воротам 9
-
5 Удары в створ 4
-
7 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
440 Количество передач 381
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Саму
Кошта
11
Асано
Такума
30
Marc
Hidalgo
13
Конде
Диего
17
Фемения
Кико
11
Ахомаш
Ильяс
16
Баэна
Алекс
22
Перес
Айосе
15
Барри
Тьерно
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Саму КоштаПолузащитник
-
11 Асано ТакумаПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Marc HidalgoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Куэльяр ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Мохика ХоанЗащитник
- Полузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
-
20 ШикиньюПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Луна ДаниэльПолузащитник
- Нападающий
-
17 Ларин КайлНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Конде ДиегоВратарь
-
17 Фемения КикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Ахомаш ИльясПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Баэна АлексПолузащитник
-
22 Перес АйосеНападающий
-
15 Барри ТьерноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Наварро ПауЗащитник
- Полузащитник
-
12 Бернат ХуанПолузащитник
-
20 Террац РамонПолузащитник
-
19 Пепе НиколяНападающий
-
21 Пино ЙеремиНападающий
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Мальорка
Вильярреал
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы
17 матчей
29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
6
Голов в среднем за матч
1.75
0.67
Среднее время на гол
51
135
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
1.56
0.88
Среднее время на гол
57
102
Всего голов
28
13
Голов в среднем за матч
1.65
0.76
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
54
117
Бомбардиры внутри турнира
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Даниэль I
|1
|0.2
|Мурики Ведат
|1
|0.2
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перес Айосе
|3
|0.6
|Данджума Арно
|2
|0.4
|Кардона Серхи
|1
|0.2
|Парехо Даниэль
|1
|0.2
|Коста Логан
|1
|0.2
|Барри Тьерно
|1
|0.2
|Баэна Алекс
|0
|0
|Морено Херард
|0
|0
|Комесанья Санти
|0
|0
|Конде Диего
|0
|0
|Пино Йереми
|0
|0
Карточки
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лато Тони
|0
|1
|Маскарель Омар
|1
|0
|Вальент Мартин
|1
|0
|Ларин Кайл
|1
|0
|Маффео Пабло
|1
|0
|Ману Морланес
|1
|0
|Фернандес Валери
|1
|0
|Наварро Роберто
|1
|0
|Саму Кошта
|1
|0
|Аррасате Ягоба
|1
|0
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуйе Папе
|2
|1
|Альбиоль Рауль
|2
|0
|Фемения Кико
|2
|0
|Пино Йереми
|2
|0
|Перес Айосе
|1
|0
|Парехо Даниэль
|1
|0
|Эрик-Бертран Байи
|1
|0
|Пепе Николя
|1
|0
|Комесанья Санти
|1
|0
|Баэна Алекс
|1
|0
|Данджума Арно
|1
|0
|Кардона Серхи
|1
|0
|Барри Тьерно
|1
|0
Результаты матчей
Мальорка
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Вильярреал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
1
Мальорка
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Вильярреал
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
4
Мальорка
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Вильярреал
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
5
Голы по времени матча
Забито
1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
100%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
2
10
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
50%
1
10%
31-45
1
50%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
5
9
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
1
11%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
20%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Мальорка
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Леганес - Мальорка 0:1 Мальорка - Севилья 0:0 Осасуна - Мальорка 1:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:1
Бургос - Мальорка 0:2 Побленсе - Мальорка 0:5 Вест Бромвич - Мальорка 0:1 Барнсли - Мальорка 0:1 Крю Александра - Мальорка 1:3 Хетафе - Мальорка 1:2 Мальорка - Альмерия 2:2 Осасуна - Мальорка 1:1 Мальорка - Лас-Пальмас 1:0 Мальорка - Атлетико М 0:1 Кадис - Мальорка 1:1 Севилья - Мальорка 2:1 Мальорка - Реал Мадрид 0:1 Атлетик Б - Мальорка 1:1 Валенсия - Мальорка 0:0 Мальорка - Гранада 1:0
Вильярреал
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Валенсия - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Сельта 4:3 Севилья - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетико М 2:2
Брайтон - Вильярреал 4:0 Боруссия Д - Вильярреал 2:2 Ноттингем Форест - Вильярреал 0:0 Сент-Этьен - Вильярреал 3:1 Сьон - Вильярреал 1:3 Вильярреал - Лестер 1:2 Осасуна - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Реал Мадрид 4:4 Жирона - Вильярреал 0:1 Вильярреал - Севилья 3:2 Сельта - Вильярреал 3:2 Вильярреал - Райо Вальекано 3:0 Альмерия - Вильярреал 1:2 Атлетик Б - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Атлетико М 1:2 Вильярреал - Валенсия 1:0
Результаты матчей
Мальорка
Вильярреал
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Мальорка
Вильярреал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 8
|11
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|5.
|1:1 Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 7
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|10 - 9
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|10.
|1:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 10
|4
|17.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|20.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|6.
|1:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|11.
|1:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|1:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|1:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|5 - 7
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 10
|0
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- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|4 (1)
|Барселона
|Рафинья Диас
|3 (2)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|3
|Сельта
|Мингеса Оскар
|2 (3)
|Сельта
|Аспас Яго
|2 (1)
|Вильярреал
|Гуйе Папе
|1 2
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|3
|Реал Мадрид
|Менди Ферлан
|1 1
|Алавес
|Седлар Александр
|1 1
|Реал Сосьедад
|Оярсабаль Микель
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Мальорка 1:2 Вильярреал
Исход игры
Мальорка
11.3% (12)
Ничья
52.8% (56)
Вильярреал
35.8% (38)
Тотал 2.5
Больше
34.95% (36)
Меньше
65.05% (67)
Обе команды забьют
Да
87.38% (90)
Нет
12.62% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
50.9% (54)
1:2 Вильярреал
24.5% (26)
0:1 Вильярреал
6.6% (7)
2:1 Мальорка
6.6% (7)
1:0 Мальорка
3.8% (4)
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