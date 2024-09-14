  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Зрители: 24238 Главный судья: Пулидо Хуан Луис
Эспаньол
3:1
Второй тайм: 68'
Алавес
0'
1:0
21' Гол
Пуадо Хавьер
29' Желтая карточка
Абкар Абделькабир
1:1
35' Гол
Конечни Томас
48' Желтая карточка
Кумбулла Мараш
54' Желтая карточка
Эль Хилали Омар
2:1
56' Гол
Пуадо Хавьер
61' Желтая карточка
Сивера Антонио
3:1
63' Пенальти
Пуадо Хавьер

Ход матча

21'
Пуадо Хавьер
(Техеро Альваро)
1:0
29'
 
Абкар Абделькабир
35'
1:1
Конечни Томас
48'
Кумбулла Мараш
 
54'
Эль Хилали Омар
 
56'
Пуадо Хавьер
(Техеро Альваро)
2:1
57'
Хеддира Валид
Велиз Алехо
 
58'
Грагера Хосе
Агуадо Альваро
 
58'
Кардона Ирвин
Техеро Альваро
 
61'
 
Сивера Антонио
63'
Пуадо Хавьер
3:1
64'
 
Мартинес Антонио
Абкар Абделькабир
64'
 
Моуриньо Сантьяго
Бланко Антонио
64'
 
Хордан Хоан
Гуриди Хон

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 175 Количество передач 201
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогнозы 103
Эспаньол 50.5% (52)
X 34% (35)
Алавес 15.5% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эспаньол
Ничья
Алавес
3.50
Реклама, fon.bet
3.15
Реклама, ligastavok.ru
3.50
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Гарсия
Жоан
23
Эль
Хилали
Омар
4
Кумбулла
Мараш
6
Кабрера
Леандро
22
Ромеро
Карлос
12
Техеро
Альваро
20
Крал
Алекс
18
Агуадо
Альваро
17
Каррерас
Жофре
7
Пуадо
Хавьер
9
Велиз
Алехо
1
Сивера
Антонио
14
Теналья
Науэль
5
Абкар
Абделькабир
4
Седлар
Александр
3
Санчес
Мануэль
18
Гуриди
Хон
8
Бланко
Антонио
19
Стоичков
Хуан
7
Висенте
Карлос
17
Кике
Гарсия
10
Конечни
Томас
Эспаньол
4-4-2
Алавес
4-3-3

История личных встреч

Эспаньол
Алавес

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

12 матчей

58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:0
П
2:1
П
2:1
П
0:0
П
1:0
П
1:0
П
0:1
КК
1:0
КК
0:2

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.17
0.83

Среднее время на гол

77
108

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

0.83
0.17

Среднее время на гол

108
540

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1
0.5

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9

Среднее время на гол

90
180

Бомбардиры внутри турнира

Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пуадо Хавьер 3 (1) 0.6
Велиз Алехо 1 0.2
Ромеро Карлос 1 0.2
Техеро Альваро 0 0
Каррерас Жофре 0 0
Хеддира Валид 0 0
Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Антонио III 2 0.4
Кике Гарсия 1 0.2
Конечни Томас 1 0.2
Висенте Карлос 1 0.2
Вильялибре Асьер 1 (1) 0.2
Бланко Антонио 0 0
Стоичков Хуан 0 0

Карточки

Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кумбулла Мараш 3 0
Эль Хилали Омар 2 0
Велиз Алехо 2 0
Кардона Ирвин 1 0
Агуадо Альваро 1 0
Пуадо Хавьер 1 0
Рока Антонио 1 0
Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абкар Абделькабир 3 0
Седлар Александр 1 1
Сивера Антонио 2 0
Конечни Томас 2 0
Санчес Мануэль 1 0
Гуриди Хон 1 0
Стоичков Хуан 1 0
Реббах Абдеррахман 1 0

Результаты матчей

Эспаньол
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Алавес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
1
Эспаньол
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Алавес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Эспаньол
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Алавес
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
40%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Эспаньол
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Эспаньол - Райо Вальекано 2:1 Атлетико М - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Реал Сосьедад 0:1 Вальядолид - Эспаньол 1:0
Хайденхайм - Эспаньол 2:1 Сабадель - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Тулуза 0:0 Эспаньол - Уэска 1:0 Эспаньол - Жирона 0:0 Эспаньол - Реал Овьедо 2:0 Реал Овьедо - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Спортинг Хихон 0:0 Спортинг Хихон - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Картахена 3:0 Аморебьета - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Реал Овьедо 2:1 Вальядолид - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Спортинг Хихон 0:0 Эльче - Эспаньол 2:2 Эспаньол - ФК Андорра 1:1
Алавес
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Алавес - Лас-Пальмас 2:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:2 Алавес - Бетис 0:0 Сельта - Алавес 2:1
Алавес - Осасуна 2:1 Алавес - Уэска 1:1 Эркулес - Алавес 1:0 Алавес - Тенерифе 2:1 Алавес - Леванте 1:1 Валенсия - Алавес 0:1 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Расинг - Алавес 0:0 Лас-Пальмас - Алавес 1:1 Алавес - Хетафе 1:0 Реал Мадрид - Алавес 5:0 Алавес - Жирона 2:2 Валенсия - Алавес 0:1 Алавес - Сельта 3:0 Алавес - Атлетико М 2:0 Гранада - Алавес 2:0

Результаты матчей

Эспаньол
Алавес

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Эспаньол
Алавес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
2.
Вильярреал
 Заявка 5 3 2 0 11 - 8 11
3.
Реал Мадрид
 Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
4.
Атлетико М
 Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
5.
Жирона
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
6.
Осасуна
 Заявка 4 2 1 1 5 - 7 7
7.
Эспаньол
 3:1 Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
8.
Алавес
 1:3 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
9.
Сельта
 Заявка 4 2 0 2 10 - 9 6
10.
Бетис
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
11.
Мальорка
 Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
12.
Леганес
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
13.
Атлетик Б
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
14.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
15.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
16.
Вальядолид
 Заявка 4 1 1 2 1 - 10 4
17.
Хетафе
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
18.
Севилья
 Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
20.
Валенсия
 Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Осасуна
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
2.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 9 - 1 6
3.
Реал Мадрид
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Сельта
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5.
Эспаньол
 3:1 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
7.
Бетис
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Алавес
 1:3 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
9.
Вальядолид
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
10.
Вильярреал
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
11.
Атлетик Б
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Жирона
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
13.
Леганес
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
15.
Хетафе
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
16.
Мальорка
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17.
Валенсия
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Райо Вальекано
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
20.
Севилья
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вильярреал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
2.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Райо Вальекано
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
6.
Жирона
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
7.
Мальорка
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Алавес
 1:3 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
9.
Севилья
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Реал Мадрид
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Леганес
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
12.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Эспаньол
 3:1 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Бетис
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Осасуна
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
17.
Сельта
 Заявка 2 0 0 2 5 - 7 0
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
19.
Валенсия
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Вальядолид
 Заявка 2 0 0 2 0 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 4 (1)
Барселона Рафинья Диас 3 (2)
Вильярреал Перес Айосе 3
Сельта Мингеса Оскар 2 (3)
Сельта Аспас Яго 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вильярреал Гуйе Папе 1 2
Эспаньол Кумбулла Мараш 3
Алавес Абкар Абделькабир 3
Реал Мадрид Менди Ферлан 1 1
Алавес Седлар Александр 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RCDE Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 66 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 103
    Эспаньол 50.5% (52)
    X 34% (35)
    Алавес 15.5% (16)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Эспаньол
    Ничья
    Алавес
    3.50
    Реклама, fon.bet
    3.15
    Реклама, ligastavok.ru
    3.50
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Эспаньол 3:1 Алавес онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эспаньол 3:1 Алавес

    Исход игры
    Эспаньол
    50.5% (52)
    Ничья
    34% (35)
    Алавес
    15.5% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.29% (36)
    Меньше
    64.71% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (68)
    Нет
    33.33% (34)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.1% (32)
    2:1 Эспаньол
    23.3% (24)
    1:0 Эспаньол
    21.4% (22)
    1:2 Алавес
    11.7% (12)
    2:0 Эспаньол
    4.9% (5)
    0:1 Алавес
    3.9% (4)
    0:0 Ничья
    2.9% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Эспаньол
    Алавес
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (29) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный