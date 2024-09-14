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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Зрители: 24238 Главный судья: Пулидо Хуан Луис
Эспаньол
3:2
Конец матча
Алавес
0'
1:0
21' Гол
Пуадо Хавьер
29' Желтая карточка
Абкар Абделькабир
1:1
35' Гол
Конечни Томас
48' Желтая карточка
Кумбулла Мараш
54' Желтая карточка
Эль Хилали Омар
2:1
56' Гол
Пуадо Хавьер
61' Желтая карточка
Сивера Антонио
3:1
63' Пенальти
Пуадо Хавьер
3:2
68' Гол
Теналья Науэль
76' Желтая карточка
Санчес Мануэль
90' Желтая карточка
Гарсия Луис
90'+8

Ход матча

21'
Пуадо Хавьер
(Техеро Альваро)
1:0
29'
 
Абкар Абделькабир
35'
1:1
Конечни Томас
48'
Кумбулла Мараш
 
54'
Эль Хилали Омар
 
56'
Пуадо Хавьер
(Техеро Альваро)
2:1
57'
Хеддира Валид
Велиз Алехо
 
58'
Грагера Хосе
Агуадо Альваро
 
58'
Кардона Ирвин
Техеро Альваро
 
61'
 
Сивера Антонио
63'
Пуадо Хавьер
3:1
64'
 
Мартинес Антонио
Абкар Абделькабир
64'
 
Моуриньо Сантьяго
Бланко Антонио
64'
 
Хордан Хоан
Гуриди Хон
68'
3:2
Теналья Науэль
(Хордан Хоан)
71'
 
Гевара Андер
Кике Гарсия
75'
Серхи Гомес
Каррерас Жофре
 
76'
 
Санчес Мануэль
78'
 
Вильялибре Асьер
Конечни Томас
85'
Оливан Бриан
Ромеро Карлос
 
90'
 
Гарсия Луис

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 6
  • 0 Угловые 5
  • 3 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 264 Количество передач 416
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 103
Эспаньол 50.5% (52)
X 34% (35)
Алавес 15.5% (16)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Гарсия
Жоан
23
Эль
Хилали
Омар
4
Кумбулла
Мараш
6
Кабрера
Леандро
22
Ромеро
Карлос
12
Техеро
Альваро
20
Крал
Алекс
18
Агуадо
Альваро
17
Каррерас
Жофре
7
Пуадо
Хавьер
9
Велиз
Алехо
1
Сивера
Антонио
14
Теналья
Науэль
5
Абкар
Абделькабир
4
Седлар
Александр
3
Санчес
Мануэль
18
Гуриди
Хон
8
Бланко
Антонио
19
Стоичков
Хуан
7
Висенте
Карлос
17
Кике
Гарсия
10
Конечни
Томас
Эспаньол
4-4-2
Алавес
4-3-3

История личных встреч

Эспаньол
Алавес

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

12 матчей

58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:0
П
2:1
П
2:1
П
0:0
П
1:0
П
1:0
П
0:1
КК
1:0
КК
0:2

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.17
0.83

Среднее время на гол

77
108

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

0.83
0.17

Среднее время на гол

108
540

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1
0.5

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9

Среднее время на гол

90
180

Бомбардиры внутри турнира

Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пуадо Хавьер 3 (1) 0.6
Велиз Алехо 1 0.2
Ромеро Карлос 1 0.2
Техеро Альваро 0 0
Каррерас Жофре 0 0
Хеддира Валид 0 0
Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Антонио III 2 0.4
Кике Гарсия 1 0.2
Конечни Томас 1 0.2
Теналья Науэль 1 0.2
Висенте Карлос 1 0.2
Вильялибре Асьер 1 (1) 0.2
Хордан Хоан 0 0
Бланко Антонио 0 0
Стоичков Хуан 0 0

Карточки

Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кумбулла Мараш 3 0
Эль Хилали Омар 2 0
Велиз Алехо 2 0
Кардона Ирвин 1 0
Агуадо Альваро 1 0
Пуадо Хавьер 1 0
Рока Антонио 1 0
Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абкар Абделькабир 3 0
Седлар Александр 1 1
Сивера Антонио 2 0
Санчес Мануэль 2 0
Конечни Томас 2 0
Гуриди Хон 1 0
Стоичков Хуан 1 0
Гарсия Луис 1 0
Реббах Абдеррахман 1 0

Результаты матчей

Эспаньол
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Алавес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
3
Эспаньол
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Алавес
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Эспаньол
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Алавес
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

0
5

Голы по времени матча

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
1
20%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
2
29%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Эспаньол
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Эспаньол - Райо Вальекано 2:1 Атлетико М - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Реал Сосьедад 0:1 Вальядолид - Эспаньол 1:0
Хайденхайм - Эспаньол 2:1 Сабадель - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Тулуза 0:0 Эспаньол - Уэска 1:0 Эспаньол - Жирона 0:0 Эспаньол - Реал Овьедо 2:0 Реал Овьедо - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Спортинг Хихон 0:0 Спортинг Хихон - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Картахена 3:0 Аморебьета - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Реал Овьедо 2:1 Вальядолид - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Спортинг Хихон 0:0 Эльче - Эспаньол 2:2 Эспаньол - ФК Андорра 1:1
Алавес
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Алавес - Лас-Пальмас 2:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:2 Алавес - Бетис 0:0 Сельта - Алавес 2:1
Алавес - Осасуна 2:1 Алавес - Уэска 1:1 Эркулес - Алавес 1:0 Алавес - Тенерифе 2:1 Алавес - Леванте 1:1 Валенсия - Алавес 0:1 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Расинг - Алавес 0:0 Лас-Пальмас - Алавес 1:1 Алавес - Хетафе 1:0 Реал Мадрид - Алавес 5:0 Алавес - Жирона 2:2 Валенсия - Алавес 0:1 Алавес - Сельта 3:0 Алавес - Атлетико М 2:0 Гранада - Алавес 2:0

Результаты матчей

Эспаньол
Алавес

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Эспаньол
Алавес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
2
1
1.5
1
1
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
3
2
1
4
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
2.
Реал Мадрид
 Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
3.
Вильярреал
 Заявка 5 3 2 0 11 - 8 11
4.
Атлетико М
 Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
5.
Жирона
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
6.
Осасуна
 Заявка 4 2 1 1 5 - 7 7
7.
Алавес
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
8.
Эспаньол
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
9.
Сельта
 Заявка 4 2 0 2 10 - 9 6
10.
Бетис
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
11.
Мальорка
 Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
12.
Леганес
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
13.
Севилья
 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
14.
Атлетик Б
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
15.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
16.
Вальядолид
 Заявка 4 1 1 2 1 - 10 4
17.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
18.
Хетафе
 Заявка 4 0 3 1 1 - 2 3
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
20.
Валенсия
 Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Осасуна
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
2.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 9 - 1 6
3.
Реал Мадрид
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Сельта
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5.
Эспаньол
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
6.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
7.
Бетис
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Алавес
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
9.
Вильярреал
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
10.
Вальядолид
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
11.
Атлетик Б
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Жирона
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
13.
Леганес
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
14.
Севилья
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
15.
Хетафе
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
16.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
17.
Мальорка
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
18.
Валенсия
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
19.
Райо Вальекано
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вильярреал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
2.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Реал Мадрид
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
4.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Райо Вальекано
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Жирона
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
8.
Мальорка
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Алавес
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
10.
Севилья
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Леганес
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
12.
Эспаньол
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Хетафе
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Бетис
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Осасуна
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
17.
Сельта
 Заявка 2 0 0 2 5 - 7 0
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
19.
Валенсия
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Вальядолид
 Заявка 2 0 0 2 0 - 10 0
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 4 (1)
Барселона Рафинья Диас 3 (2)
Вильярреал Перес Айосе 3
Эспаньол Пуадо Хавьер 3
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 3
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Топ нарушителей
Вильярреал Гуйе Папе 1 2
Севилья Хуанлу Санчес 1 2
Эспаньол Кумбулла Мараш 3
Алавес Абкар Абделькабир 3
Севилья Берналь Исаак Ромеро 3
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    Прогнозы 103
    Эспаньол 50.5% (52)
    X 34% (35)
    Алавес 15.5% (16)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эспаньол 3:2 Алавес

    Исход игры
    Эспаньол
    50.5% (52)
    Ничья
    34% (35)
    Алавес
    15.5% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.29% (36)
    Меньше
    64.71% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (68)
    Нет
    33.33% (34)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.1% (32)
    2:1 Эспаньол
    23.3% (24)
    1:0 Эспаньол
    21.4% (22)
    1:2 Алавес
    11.7% (12)
    2:0 Эспаньол
    4.9% (5)
    0:1 Алавес
    3.9% (4)
    0:0 Ничья
    2.9% (3)
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