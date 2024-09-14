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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Сильва Дэвид
Каса Пия
0:1
Второй тайм: 48'
Морейренсе

Ход матча

18'
Морейра Нуну
Перейра Энрике
 
35'
0:1
Де Соуза Силва Мадсон
(Алан Осорио)
46'
Свенссон Макс
Обенг Самуэль
 
Прогнозы 102
Каса Пия 26.5% (27)
X 45.1% (46)
Морейренсе 28.4% (29)
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Каса Пия
Ничья
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1
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Патрик
4
Гуларт
Жоао
6
Фонте
Жозе
2
Тчамба
Дуплекс
18
Жералдеш
Андре
89
Краев
Андриан
14
Miguel
Sousa
5
Лело
Леонардо
10
Бланко
Рауль
77
Обенг
Самуэль
52
Перейра
Энрике
40
Кевин
Оливейра
2
Сильва
Фабиано
44
Марсело
Феррейра
26
Маракас
23
Фримпонг
Годфрид
5
Таварес
Сидней
6
Рамос
Рубен
77
Габриэльзиньо
11
Алан
Осорио
31
Де
Соуза
Силва
Мадсон
9
Нлаво
Луис
Каса Пия
3-4-3
Морейренсе
4-2-3-1

История личных встреч

Каса Пия
Морейренсе

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ТМК
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:4
ТМК
1:0

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.67
4

Среднее время на гол

135
22

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

0.75
1.5

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

120
60

Бомбардиры внутри турнира

Каса Пия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Энрике 1 0.2
Морейренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нлаво Луис 3 0.6
Де Соуза Силва Мадсон 2 0.4
Алан Осорио 1 (1) 0.2
Офори Лоуренс 1 0.2
Маракас 1 0.2
Рамос Рубен 0 0
Мартинс Бернардо 0 0

Карточки

Каса Пия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларрасабаль Гаиска 1 1
Сеговия Теласко 2 0
Фонте Жозе 1 0
Золотич Нермин 1 0
Свенссон Макс 1 0
Тчамба Дуплекс 1 0
Морейренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Таварес Сидней 1 1
Алан Осорио 2 0
Сантуш Педру 1 0
Марсело Феррейра 1 0
Фримпонг Годфрид 1 0
Офори Лоуренс 1 0
Маракас 1 0
Кевин Оливейра 1 0

Результаты матчей

Каса Пия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Морейренсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
1
Каса Пия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Морейренсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
4
Каса Пия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Морейренсе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
5

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
67%
1
25%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90

Забито

1
7
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
100%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

6
6
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
4
67%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Каса Пия
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Эштрела - Каса Пия 0:1 Каса Пия - Санта-Клара 0:2 Бенфика - Каса Пия 3:0 Каса Пия - Боавишта 0:1
Каса Пия - Мафра 1:2 Фамаликан - Каса Пия 2:0 Каса Пия - Морейренсе 1:1 Каса Пия - С.У. 1 Дезембру 4:1 Фамаликан - Каса Пия 1:2 Каса Пия - Морейренсе 0:1 Брага - Каса Пия 4:3 Каса Пия - Шавиш 3:1 Каса Пия - Порту 1:2 Портимоненсе - Каса Пия 2:2 Каса Пия - Эшторил 0:0 Визела - Каса Пия 0:4 Каса Пия - Бенфика 0:1 Эштрела - Каса Пия 3:1 Каса Пия - Жил Висенте 0:0 Витория Гимарайнш - Каса Пия 0:2
Морейренсе
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Морейренсе - Бенфика 1:1 Брага - Морейренсе 3:1 Морейренсе - Арока 3:1 Фаренсе - Морейренсе 1:2
Фамаликан - Морейренсе 3:2 Морейренсе - Пасуш де Феррейра 0:0 Морейренсе - Пенафьел 2:0 Каса Пия - Морейренсе 1:1 Морейренсе - Униан Лейрия 2:1 Риу Аве - Морейренсе 1:2 Брага - Морейренсе 0:2 Морейренсе - Эшторил 2:1 Каса Пия - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Визела 1:0 Портимоненсе - Морейренсе 0:2 Морейренсе - Жил Висенте 0:1 Бенфика - Морейренсе 3:0 Морейренсе - Эштрела 2:2 Витория Гимарайнш - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Арока 1:0

Результаты матчей

Каса Пия
Морейренсе

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Каса Пия
Морейренсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 5 5 0 0 19 - 2 15
2.
Морейренсе
 1:0 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
3.
Фамаликан
 Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
4.
Порту
 Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
5.
Санта-Клара
 Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 3 0 1 4 - 2 9
7.
Брага
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
8.
Бенфика
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
9.
Риу Аве
 Заявка 4 2 0 2 3 - 5 6
10.
Жил Висенте
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
11.
Боавишта
 Заявка 4 1 1 2 1 - 2 4
12.
АВС
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13.
Насьонал Мадейра
 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
14.
Арока
 Заявка 5 1 0 4 2 - 8 3
15.
Каса Пия
 0:1 Заявка 5 1 0 4 1 - 7 3
16.
Эшторил
 Заявка 4 0 2 2 1 - 5 2
17.
Эштрела
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
18.
Фаренсе
 Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Бенфика
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Фамаликан
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
6.
Риу Аве
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
7.
Брага
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8.
Морейренсе
 1:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
9.
Жил Висенте
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
10.
АВС
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Санта-Клара
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Насьонал Мадейра
 Заявка 2 1 0 1 3 - 6 3
13.
Арока
 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
14.
Боавишта
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
15.
Эшторил
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
16.
Эштрела
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
17.
Фаренсе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
18.
Каса Пия
 0:1 Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 3 3 0 0 14 - 1 9
2.
Санта-Клара
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Морейренсе
 1:0 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
4.
Брага
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Фамаликан
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
6.
Порту
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Боавишта
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Каса Пия
 0:1 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
10.
Эштрела
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Эшторил
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Насьонал Мадейра
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Бенфика
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Жил Висенте
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
15.
АВС
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
16.
Арока
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
17.
Фаренсе
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
18.
Риу Аве
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 8 (1)
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 4 (3)
Спортинг Л Тринкан Франсишку 3 (1)
Морейренсе Нлаво Луис 3
Фамаликан Винисиос Маркос 3
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 3
Риу Аве Афонсо Клейтон Мишель 3
Бенфика Альваро Фернандес 3
Эшторил Мангала Эльяким 3
Витория Гимарайнш Вильянуэва Микель 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Тактическая замена. Обенг Самуэль уходит с поля и его заменяет Свенссон Макс
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 35'
    Алан Осорио сделал результативную передачу.
  • 35'
    Г О О О О Л - Де Соуза Силва Мадсон забивает с левой ноги!
  • 18'
    Перейра Энрике получил травму и заменен. Морейра Нуну выходит на поле.
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 37% завершится победой Морейренсе.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.68. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    2.68 ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 102
Каса Пия 26.5% (27)
X 45.1% (46)
Морейренсе 28.4% (29)
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Лучшие коэффициенты
Каса Пия
Ничья
Морейренсе
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Где смотреть матч Каса Пия 0:1 Морейренсе онлайн

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Прогнозы на матч Каса Пия 0:1 Морейренсе

Исход игры
Каса Пия
26.5% (27)
Ничья
45.1% (46)
Морейренсе
28.4% (29)
Тотал 2.5
Больше
22.77% (23)
Меньше
77.23% (78)
Обе команды забьют
Да
66.34% (67)
Нет
33.66% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.1% (44)
0:1 Морейренсе
15.7% (16)
2:1 Каса Пия
12.7% (13)
1:0 Каса Пия
10.8% (11)
1:2 Морейренсе
9.8% (10)
0:2 Морейренсе
2.9% (3)
2:0 Каса Пия
2% (2)
0:0 Ничья
2% (2)
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Каса Пия
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