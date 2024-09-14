Тур: 5. Стадион: Мунисипал де Риу Майор. Главный судья: Сильва Дэвид
0:1
Второй тайм: 48'
Ход матча
35'
14
Miguel
Sousa
10
Бланко
Рауль
26
Маракас
11
Алан
Осорио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Miguel SousaПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Бланко РаульНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бриту РафаэлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Joao Pereira
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 МаракасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Алан ОсориоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Кайо СеккоВратарь
-
14 Понк КарлушЗащитник
-
21 Сантуш ПедруЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
76 Пинто Денис
-
Главный тренер: Cesar Peixoto
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Каса Пия
Морейренсе
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.67
4
Среднее время на гол
135
22
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
0.75
1.5
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
120
60
Бомбардиры внутри турнира
Каса Пия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Энрике
|1
|0.2
Морейренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нлаво Луис
|3
|0.6
|Де Соуза Силва Мадсон
|2
|0.4
|Алан Осорио
|1 (1)
|0.2
|Офори Лоуренс
|1
|0.2
|Маракас
|1
|0.2
|Рамос Рубен
|0
|0
|Мартинс Бернардо
|0
|0
Карточки
Каса Пия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларрасабаль Гаиска
|1
|1
|Сеговия Теласко
|2
|0
|Фонте Жозе
|1
|0
|Золотич Нермин
|1
|0
|Свенссон Макс
|1
|0
|Тчамба Дуплекс
|1
|0
Морейренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Таварес Сидней
|1
|1
|Алан Осорио
|2
|0
|Сантуш Педру
|1
|0
|Марсело Феррейра
|1
|0
|Фримпонг Годфрид
|1
|0
|Офори Лоуренс
|1
|0
|Маракас
|1
|0
|Кевин Оливейра
|1
|0
Результаты матчей
Каса Пия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Морейренсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
1
Каса Пия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Морейренсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
4
Каса Пия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Морейренсе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
1
5
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
67%
1
25%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90
Забито
1
7
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
100%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
6
6
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
4
67%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Каса Пия
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Эштрела - Каса Пия 0:1 Каса Пия - Санта-Клара 0:2 Бенфика - Каса Пия 3:0 Каса Пия - Боавишта 0:1
Каса Пия - Мафра 1:2 Фамаликан - Каса Пия 2:0 Каса Пия - Морейренсе 1:1 Каса Пия - С.У. 1 Дезембру 4:1 Фамаликан - Каса Пия 1:2 Каса Пия - Морейренсе 0:1 Брага - Каса Пия 4:3 Каса Пия - Шавиш 3:1 Каса Пия - Порту 1:2 Портимоненсе - Каса Пия 2:2 Каса Пия - Эшторил 0:0 Визела - Каса Пия 0:4 Каса Пия - Бенфика 0:1 Эштрела - Каса Пия 3:1 Каса Пия - Жил Висенте 0:0 Витория Гимарайнш - Каса Пия 0:2
Морейренсе
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Морейренсе - Бенфика 1:1 Брага - Морейренсе 3:1 Морейренсе - Арока 3:1 Фаренсе - Морейренсе 1:2
Фамаликан - Морейренсе 3:2 Морейренсе - Пасуш де Феррейра 0:0 Морейренсе - Пенафьел 2:0 Каса Пия - Морейренсе 1:1 Морейренсе - Униан Лейрия 2:1 Риу Аве - Морейренсе 1:2 Брага - Морейренсе 0:2 Морейренсе - Эшторил 2:1 Каса Пия - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Визела 1:0 Портимоненсе - Морейренсе 0:2 Морейренсе - Жил Висенте 0:1 Бенфика - Морейренсе 3:0 Морейренсе - Эштрела 2:2 Витория Гимарайнш - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Арока 1:0
Результаты матчей
Каса Пия
Морейренсе
Точный счет
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Каса Пия
Морейренсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|19 - 2
|15
|2.
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 2
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 8
|3
|15.
|0:1 Заявка
|5
|1
|0
|4
|1 - 7
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|18.
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|14 - 1
|9
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
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|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|8 (1)
|Спортинг Л
|Педру Гонсалвеш
|4 (3)
|Спортинг Л
|Тринкан Франсишку
|3 (1)
|Морейренсе
|Нлаво Луис
|3
|Фамаликан
|Винисиос Маркос
|3
|Жил Висенте
|Круз Сандру
|1 3
|Риу Аве
|Афонсо Клейтон Мишель
|3
|Бенфика
|Альваро Фернандес
|3
|Эшторил
|Мангала Эльяким
|3
|Витория Гимарайнш
|Вильянуэва Микель
|3
Прогнозы на матч Каса Пия 0:1 Морейренсе
Исход игры
Каса Пия
26.5% (27)
Ничья
45.1% (46)
Морейренсе
28.4% (29)
Тотал 2.5
Больше
22.77% (23)
Меньше
77.23% (78)
Обе команды забьют
Да
66.34% (67)
Нет
33.66% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.1% (44)
0:1 Морейренсе
15.7% (16)
2:1 Каса Пия
12.7% (13)
1:0 Каса Пия
10.8% (11)
1:2 Морейренсе
9.8% (10)
0:2 Морейренсе
2.9% (3)
2:0 Каса Пия
2% (2)
0:0 Ничья
2% (2)
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