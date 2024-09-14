Тур: 5. Стадион: Рамон Санчес Писхуан. Зрители: 32643 Главный судья: Бускетс Матео
0'
1:0
23' ГолНавас Хесус
31' Желтая карточкаХосе Бордалас
45' Желтая карточкаЙылдырым Бертуг
56' Желтая карточкаБерналь Исаак Ромеро
63' Желтая карточкаДьене Даконам
83' Желтая карточкаХуанлу Санчес
87' Вторая желтая карточкаХуанлу Санчес
90' Желтая карточкаСантьяго Хесус
90' Желтая карточкаСола Алекс
90'+15
Ход матча
23'
1:0
31'
45'
63'
83'
87'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 4
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
19 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
6 Замены 6
-
352 Количество передач 185
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Нюланд
Эрьян
24
Ньянзу
Танги
20
Соу
Джибрил
16
Навас
Хесус
13
Сория
Давид
16
Рико
Диего
17
Перес
Карлес
- Основной состав
-
13 Нюланд ЭрьянВратарь
- Защитник
-
24 Ньянзу ТангиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Соу ДжибрилПолузащитник
-
16 Навас ХесусНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Агум ЛюсьенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пимьента Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Рико ДиегоЗащитник
-
17 Перес КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
30 Ривера ГоркаЗащитник
-
31 Патрик ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Севилья
Хетафе
18 матчей
94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
72.2%
22.2%
5.6%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
34 матча
50%
8.8%
41.2%
17 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
38.2%
47.1%
14.7%
13 побед 16 ничьих 5 побед
Второй тайм
41.2%
23.5%
35.3%
14 побед 8 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
21
Голов в среднем за матч
1.75
1.17
Среднее время на гол
51
77
Всего голов
25
14
Голов в среднем за матч
1.39
0.88
Среднее время на гол
64
102
Всего голов
53
35
Голов в среднем за матч
1.56
1.03
Тотал матчей
2.5
25
Больше 74%
Меньше 26%
9
16
Больше 47%
Меньше 53%
18
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
57
87
Бомбардиры внутри турнира
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Навас Хесус
|1
|0.2
|Лукебакио Доди
|1
|0.2
|Хуанлу Санчес
|1
|0.2
|Окампос Лукас
|0
|0
|Педроса Адриа
|0
|0
|Берналь Исаак Ромеро
|0
|0
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Chrisantus Uche
|1
|0.25
|Милья Луис
|0
|0
Карточки
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуанлу Санчес
|2
|1
|Берналь Исаак Ромеро
|3
|0
|Ньигес Сауль
|0
|1
|Соу Джибрил
|1
|0
|Маркан Маркос
|1
|0
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|1
|0
|Педроса Адриа
|1
|0
|Баде Луак
|1
|0
|Кармона Хосе Анхель
|1
|0
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Chrisantus Uche
|2
|0
|Дьене Даконам
|1
|0
|Иглесиас Хуан
|1
|0
|Йылдырым Бертуг
|1
|0
|Сола Алекс
|1
|0
|Хосе Бордалас
|1
|0
|Сантьяго Хесус
|1
|0
Результаты матчей
Севилья
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Хетафе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Севилья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Хетафе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Севилья
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Хетафе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
1
Голы по времени матча
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
100%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Севилья
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Севилья - Жирона 0:2 Мальорка - Севилья 0:0 Севилья - Вильярреал 1:2 Лас-Пальмас - Севилья 2:2
Ливерпуль - Севилья 4:1 Фулхэм - Севилья 1:2 Севилья - Гранада 2:0 Севилья - Аль-Иттихад Джидда 1:0 Спортинг Л - Севилья 2:1 Севилья - Орландо Пайретс 0:2 Севилья - Барселона 1:2 Атлетик Б - Севилья 2:0 Севилья - Кадис 0:1 Вильярреал - Севилья 3:2 Севилья - Гранада 3:0 Бетис - Севилья 1:1 Севилья - Мальорка 2:1 Лас-Пальмас - Севилья 0:2 Хетафе - Севилья 0:1 Севилья - Сельта 1:2
Хетафе
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Хетафе - Реал Сосьедад 0:0 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Саутгемптон - Хетафе 0:0
Хетафе - Сент-Этьен 1:0 Хетафе - Атлетико М 1:3 Хетафе - Сарагоса 0:1 Хетафе - Реал Овьедо 0:1 Хетафе - Ковентри 0:0 Хетафе - Мальорка 1:2 Алавес - Хетафе 1:0 Хетафе - Атлетико М 0:3 Кадис - Хетафе 1:0 Хетафе - Атлетик Б 0:2 Альмерия - Хетафе 1:3 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Райо Вальекано - Хетафе 0:0 Хетафе - Севилья 0:1 Хетафе - Жирона 1:0 Валенсия - Хетафе 1:0
Результаты матчей
Севилья
Хетафе
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:0
2 раза 100%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Севилья
Хетафе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
13
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 8
|11
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 7
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|10 - 9
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 10
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|18.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|19.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|20.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|15.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|16.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|18.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|5 - 7
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 10
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
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- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|4 (1)
|Барселона
|Рафинья Диас
|3 (2)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|3
|Эспаньол
|Пуадо Хавьер
|3
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|3
|Вильярреал
|Гуйе Папе
|1 2
|Севилья
|Хуанлу Санчес
|1 2
|Эспаньол
|Кумбулла Мараш
|3
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|3
|Севилья
|Берналь Исаак Ромеро
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Севилья 1:0 Хетафе
Исход игры
Севилья
82.9% (87)
Ничья
13.3% (14)
Хетафе
3.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
43.14% (44)
Меньше
56.86% (58)
Обе команды забьют
Да
53.92% (55)
Нет
46.08% (47)
Популярный счёт
2:1 Севилья
36.2% (38)
1:0 Севилья
31.4% (33)
1:1 Ничья
11.4% (12)
2:0 Севилья
8.6% (9)
0:1 Хетафе
1.9% (2)
3:2 Севилья
1.9% (2)
0:0 Ничья
1.9% (2)
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