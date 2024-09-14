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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Зрители: 32643 Главный судья: Бускетс Матео
Севилья
1:0
Конец матча
Хетафе
0'
1:0
23' Гол
Навас Хесус
31' Желтая карточка
Хосе Бордалас
45' Желтая карточка
Йылдырым Бертуг
56' Желтая карточка
Берналь Исаак Ромеро
63' Желтая карточка
Дьене Даконам
83' Желтая карточка
Хуанлу Санчес
87' Вторая желтая карточка
Хуанлу Санчес
90' Желтая карточка
Сантьяго Хесус
90' Желтая карточка
Сола Алекс
90'+15

Ход матча

23'
Навас Хесус
(Педроса Адриа)
1:0
31'
 
Хосе Бордалас
45'
 
Йылдырым Бертуг
56'
Берналь Исаак Ромеро
 
63'
 
Дьене Даконам
67'
Лукебакио Доди
Эджуке Чидера
 
68'
Хуанлу Санчес
Навас Хесус
 
71'
 
Аленья Карлес
Арамбарри Мауро
71'
 
Ривера Горка
Перес Карлес
72'
 
Гонсалес Петер
Сола Алекс
76'
Агум Люсьен
Фернандес Жерар
 
81'
Салас Кике
Маркан Маркос
 
83'
Хуанлу Санчес
 
84'
 
Рико Диего
Chrisantus Uche
84'
 
Сантьяго Хесус
Риско Альберто
87'
Хуанлу Санчес
 
90'
 
Сантьяго Хесус
90'
Монтьель Гонсало
Берналь Исаак Ромеро
 
90'
Барко Валентин
Соу Джибрил
 
90'
 
Патрик Джон
Беррокаль Хуан
90'
 
Сола Алекс

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 19 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 6 Замены 6
  • 352 Количество передач 185
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 105
Севилья 82.9% (87)
X 13.3% (14)
Хетафе 3.8% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Нюланд
Эрьян
32
Кармона
Хосе
Анхель
24
Ньянзу
Танги
23
Маркан
Маркос
3
Педроса
Адриа
14
Фернандес
Жерар
6
Гудель
Неманья
20
Соу
Джибрил
16
Навас
Хесус
7
Берналь
Исаак
Ромеро
21
Эджуке
Чидера
13
Сория
Давид
21
Иглесиас
Хуан
2
Дьене
Даконам
4
Беррокаль
Хуан
16
Рико
Диего
17
Перес
Карлес
5
Милья
Луис
8
Арамбарри
Мауро
7
Сола
Алекс
6
Chrisantus
Uche
10
Йылдырым
Бертуг
Севилья
4-3-3
Хетафе
4-4-2

История личных встреч

Севилья
Хетафе

18 матчей

94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

72.2%
22.2%
5.6%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

34 матча

50%
8.8%
41.2%
17 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

38.2%
47.1%
14.7%
13 побед 16 ничьих 5 побед

Второй тайм

41.2%
23.5%
35.3%
14 побед 8 ничьих 12 побед

История матчей

ЛЛ
0:1
КК
1:3
ЛЛ
0:3
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:3
ЛЛ
2:0
П
3:0
П
0:2
П
1:1
П
0:1
П
1:1
П
5:0
П
2:1
П
2:0
П
1:0
П
3:0
П
1:1
П
2:1
П
5:1
П
3:0
П
1:0
П
1:3
П
4:3
КК
1:0
КК
2:0
П
1:2
П
0:1
П
0:2
ПД
3:2

Голы

Всего голов

28
21

Голов в среднем за матч

1.75
1.17

Среднее время на гол

51
77

Всего голов

25
14

Голов в среднем за матч

1.39
0.88

Среднее время на гол

64
102

Всего голов

53
35

Голов в среднем за матч

1.56
1.03

Тотал матчей

2.5
25
Больше 74%
Меньше 26%
9
16
Больше 47%
Меньше 53%
18
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

57
87

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Навас Хесус 1 0.2
Лукебакио Доди 1 0.2
Хуанлу Санчес 1 0.2
Окампос Лукас 0 0
Педроса Адриа 0 0
Берналь Исаак Ромеро 0 0
Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Chrisantus Uche 1 0.25
Милья Луис 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуанлу Санчес 2 1
Берналь Исаак Ромеро 3 0
Ньигес Сауль 0 1
Соу Джибрил 1 0
Маркан Маркос 1 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 1 0
Педроса Адриа 1 0
Баде Луак 1 0
Кармона Хосе Анхель 1 0
Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Chrisantus Uche 2 0
Дьене Даконам 1 0
Иглесиас Хуан 1 0
Йылдырым Бертуг 1 0
Сола Алекс 1 0
Хосе Бордалас 1 0
Сантьяго Хесус 1 0

Результаты матчей

Севилья
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Хетафе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Севилья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Хетафе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Севилья
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Хетафе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
100%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Севилья - Жирона 0:2 Мальорка - Севилья 0:0 Севилья - Вильярреал 1:2 Лас-Пальмас - Севилья 2:2
Ливерпуль - Севилья 4:1 Фулхэм - Севилья 1:2 Севилья - Гранада 2:0 Севилья - Аль-Иттихад Джидда 1:0 Спортинг Л - Севилья 2:1 Севилья - Орландо Пайретс 0:2 Севилья - Барселона 1:2 Атлетик Б - Севилья 2:0 Севилья - Кадис 0:1 Вильярреал - Севилья 3:2 Севилья - Гранада 3:0 Бетис - Севилья 1:1 Севилья - Мальорка 2:1 Лас-Пальмас - Севилья 0:2 Хетафе - Севилья 0:1 Севилья - Сельта 1:2
Хетафе
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Хетафе - Реал Сосьедад 0:0 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Саутгемптон - Хетафе 0:0
Хетафе - Сент-Этьен 1:0 Хетафе - Атлетико М 1:3 Хетафе - Сарагоса 0:1 Хетафе - Реал Овьедо 0:1 Хетафе - Ковентри 0:0 Хетафе - Мальорка 1:2 Алавес - Хетафе 1:0 Хетафе - Атлетико М 0:3 Кадис - Хетафе 1:0 Хетафе - Атлетик Б 0:2 Альмерия - Хетафе 1:3 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Райо Вальекано - Хетафе 0:0 Хетафе - Севилья 0:1 Хетафе - Жирона 1:0 Валенсия - Хетафе 1:0

Результаты матчей

Севилья
Хетафе

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:0
2 раза 100%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Севилья
Хетафе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1
4
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
2.
Реал Мадрид
 Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
3.
Вильярреал
 Заявка 5 3 2 0 11 - 8 11
4.
Атлетико М
 Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
5.
Жирона
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
6.
Осасуна
 Заявка 4 2 1 1 5 - 7 7
7.
Алавес
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
8.
Эспаньол
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
9.
Сельта
 Заявка 4 2 0 2 10 - 9 6
10.
Бетис
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
11.
Мальорка
 Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
12.
Леганес
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
13.
Севилья
 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
14.
Атлетик Б
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
15.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
16.
Вальядолид
 Заявка 4 1 1 2 1 - 10 4
17.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
18.
Хетафе
 Заявка 4 0 3 1 1 - 2 3
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
20.
Валенсия
 Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Осасуна
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
2.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 9 - 1 6
3.
Реал Мадрид
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Сельта
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5.
Эспаньол
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
6.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
7.
Бетис
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Алавес
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
9.
Вильярреал
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
10.
Вальядолид
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
11.
Атлетик Б
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Жирона
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
13.
Леганес
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
14.
Севилья
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
15.
Хетафе
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
16.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
17.
Мальорка
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
18.
Валенсия
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
19.
Райо Вальекано
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вильярреал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
2.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Реал Мадрид
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
4.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Райо Вальекано
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Жирона
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
8.
Мальорка
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Алавес
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
10.
Севилья
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Леганес
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
12.
Эспаньол
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Хетафе
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Бетис
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Осасуна
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
17.
Сельта
 Заявка 2 0 0 2 5 - 7 0
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
19.
Валенсия
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Вальядолид
 Заявка 2 0 0 2 0 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 4 (1)
Барселона Рафинья Диас 3 (2)
Вильярреал Перес Айосе 3
Эспаньол Пуадо Хавьер 3
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 3
Весь список

Топ нарушителей
Вильярреал Гуйе Папе 1 2
Севилья Хуанлу Санчес 1 2
Эспаньол Кумбулла Мараш 3
Алавес Абкар Абделькабир 3
Севилья Берналь Исаак Ромеро 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 105'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Севилья вырывает победу
  • 105'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 105'
    Контроль мяча: Севилья: 60%, Хетафе: 40%.
  • 105'
    Удар от ворот произведет Севилья
  • 105'
    Шанс! Аленья Карлес из команды Хетафе пробил головой, но мимо
  • 105'
    Ривера Горка из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 104'
    Хетафе пытается что-то создать.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio R. Sanchez Pizjuan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 105
    Севилья 82.9% (87)
    X 13.3% (14)
    Хетафе 3.8% (4)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Севилья 1:0 Хетафе онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Севилья 1:0 Хетафе

    Исход игры
    Севилья
    82.9% (87)
    Ничья
    13.3% (14)
    Хетафе
    3.8% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.14% (44)
    Меньше
    56.86% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    53.92% (55)
    Нет
    46.08% (47)
    Популярный счёт
    2:1 Севилья
    36.2% (38)
    1:0 Севилья
    31.4% (33)
    1:1 Ничья
    11.4% (12)
    2:0 Севилья
    8.6% (9)
    0:1 Хетафе
    1.9% (2)
    3:2 Севилья
    1.9% (2)
    0:0 Ничья
    1.9% (2)
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