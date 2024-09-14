Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

98' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

97' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Лукебакио Доди и попал в перекладину!

97' Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.

96' Матч возобновлен

96' Ох, нехорошо это выглядит. Кармона Хосе Анхель получил травму и медбригада забирает его с поля.

93' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [14] минут(а)

91' Кармона Хосе Анхель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Сантьяго Хесус получил желтую карточку от судьи

90' Матч возобновится спорным мячом

89' Риско Альберто пробует нанести удар издали, но Эрьян Нюланд держит все под контролем

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Удар от ворот произведет Хетафе

87' УДАЛЕНИЕ! - Хуанлу Санчес симулировал и судья показал ему за это вторую желтую карточку

87' Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Хуанлу Санчес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Удар от ворот произведет Севилья

86' Матч возобновлен

84' Тактическая замена. Chrisantus Uche уходит с поля и его заменяет Сантьяго Хесус

84' Ох, нехорошо это выглядит. Рико Диего получил травму и медбригада забирает его с поля.

84' Рико Диего на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

83' Хуанлу Санчес получил желтую карточку от судьи

82' Удар от ворот произведет Севилья

79' Маркан Маркос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Хорошую попытку сделал Берналь Исаак Ромеро . Удар в створ, но вратарь начеку

78' Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Удар от ворот произведет Севилья

77' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Матч возобновлен

75' Фернандес Жерар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Матч возобновлен

70' Маркан Маркос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Chrisantus Uche выиграл воздушное противоборство у Гудель Неманья

69' Удар от ворот произведет Хетафе

69' Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Матч возобновлен

67' Гудель Неманья на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Арамбарри Мауро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Эджуке Чидера выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Беррокаль Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Дьене Даконам получил желтую карточку от судьи

61' Соу Джибрил выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Удар от ворот произведет Хетафе

59' Фернандес Жерар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Педроса Адриа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Удар от ворот произведет Севилья

57' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

56' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

56' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Севилья

55' Педроса Адриа навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Сегодняшная посещаемость составляет 32643 болельщиков

53' Хорошую попытку сделал Навас Хесус . Удар в створ, но вратарь начеку

52' Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Сола Алекс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля