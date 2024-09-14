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  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Нобре Антониу
АВС
1:0
Конец матча
Риу Аве
0'
15' Желтая карточка
Грау Хауме
26' Желтая карточка
Панзо Джонатан
47' Желтая карточка
Ассунсао Густаво
1:0
72' Гол
Vasco Lopes
72' Желтая карточка
Vasco Lopes
85' Желтая карточка
Очоа Гильермо
90' Желтая карточка
Патрик II
90'+7
13
Очоа
Гильермо
2
Фонсека
Фернанду
6
Ру
Баптист
42
Девениш
Кристиан
24
Нейва
Кристиан
12
Ассунсао
Густаво
15
Грау
Хауме
9
Камате
Иссиака
14
Пиазон
Лукас
17
Меркадо
Джон
20
Рибейру
Родригу
18
Жонатан
Луис
42
Панталон
Ренато
33
Сантос
Адерлан
2
Панзо
Джонатан
17
Врусаи
Мариус
6
Новаиш
Жоау
10
Идрисси
Амин
98
Ричардс
Омар
80
Польманн
Оле
9
Афонсо
Клейтон
Мишель
11
Мораиш
Тиагу
АВС
4-2-3-1
Риу Аве
3-4-3

История личных встреч

АВС
Риу Аве

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛП2
1:2
ЛП2
2:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

АВС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нене Андерсон Мигель 2 0.4
Нейва Кристиан 1 0.2
Меркадо Джон 1 0.2
Грау Хауме 1 0.2
Vasco Lopes 1 0.2
Samuel 0 0
Пиазон Лукас 0 0
Риу Аве
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афонсо Клейтон Мишель 2 (1) 0.4
Патрик II 1 0.2
Гомеш Витор 0 0

Карточки

АВС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samuel 1 1
Yair Mena 2 0
Тейшейра Жорже 1 0
Очоа Гильермо 1 0
Нене Андерсон Мигель 1 0
Лукка Жонатан 1 0
Нейва Кристиан 1 0
Грау Хауме 1 0
Ассунсао Густаво 1 0
Девениш Кристиан 1 0
Vasco Lopes 1 0
Leo Alaba 1 0
Риу Аве
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Патрик II 2 1
Афонсо Клейтон Мишель 3 0
Сантос Адерлан 1 0
Панзо Джонатан 1 0

Результаты матчей

АВС
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Риу Аве
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
АВС
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Риу Аве
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

0
2
АВС
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Риу Аве
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
100%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
2
67%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
14%
2
33%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

АВС
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Санта-Клара - АВС 2:1 АВС - Витория Гимарайнш 1:0 Жил Висенте - АВС 4:2 АВС - Насьонал Мадейра 1:1
АВС - Расинг Ферроль 1:0 АВС - Арентеиро 6:1 АВС - Арентейро 6:1 АВС - Спортинг Хихон 0:0 Порту-2 - АВС 2:1 Трофенсе - АВС 1:1 АВС - Оливейренсе 3:0 АВС - Варзим 2:1 АВС - Тондела 0:1 Лейшоэш - АВС 0:0 АВС - Мафра 3:3 Пасуш де Феррейра - АВС 0:4 АВС - Порту-2 0:2 Бенфика-2 - АВС 0:1 Насьонал Мадейра - АВС 2:1 АВС - Санта-Клара 1:2
Риу Аве
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Риу Аве - Арока 1:0 Порту - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Риу Аве 3:1
Суонси - Риу Аве 3:0 Риу Аве - Насьонал Мадейра 1:1 Риу Аве - Санта-Клара 1:2 Жил Висенте - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Арока 3:2 Риу Аве - Морейренсе 1:2 Риу Аве - Селесао Конселья 15:1 Риу Аве - Бенфика 1:1 Портимоненсе - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Витория Гимарайнш 2:1 Визела - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Арока 1:1 Эштрела - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Жил Висенте 3:0 Боавишта - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Риу Аве 1:1

Результаты матчей

АВС
Риу Аве

Точный счет

1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
1:0
2 раза 100%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
1:0
3 раза 60%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

АВС
Риу Аве

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 5 5 0 0 19 - 2 15
2.
Бенфика
 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
3.
Фамаликан
 Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
4.
Порту
 Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 3 0 1 4 - 2 9
6.
Санта-Клара
 Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
7.
Брага
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
8.
Морейренсе
 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
9.
АВС
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
10.
Каса Пия
 Заявка 5 2 0 3 4 - 7 6
11.
Риу Аве
 Заявка 5 2 0 3 3 - 6 6
12.
Жил Висенте
 Заявка 5 1 3 1 5 - 6 6
13.
Боавишта
 Заявка 4 1 1 2 1 - 2 4
14.
Насьонал Мадейра
 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
15.
Арока
 Заявка 5 1 0 4 2 - 8 3
16.
Эшторил
 Заявка 4 0 2 2 1 - 5 2
17.
Эштрела
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
18.
Фаренсе
 Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Фамаликан
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
АВС
 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
4.
Порту
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
5.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
7.
Риу Аве
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
8.
Жил Висенте
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
9.
Морейренсе
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
10.
Брага
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
11.
Санта-Клара
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Насьонал Мадейра
 Заявка 2 1 0 1 3 - 6 3
13.
Каса Пия
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
14.
Арока
 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
15.
Боавишта
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
16.
Эшторил
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
17.
Эштрела
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
18.
Фаренсе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 3 3 0 0 14 - 1 9
2.
Санта-Клара
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
3.
Брага
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Фамаликан
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
5.
Порту
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Боавишта
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Каса Пия
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
9.
Морейренсе
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
10.
Жил Висенте
 Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
11.
Насьонал Мадейра
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Эшторил
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Эштрела
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Бенфика
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
АВС
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
16.
Арока
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
17.
Фаренсе
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
18.
Риу Аве
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 8 (1)
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 4 (3)
Спортинг Л Тринкан Франсишку 3 (1)
Фамаликан Винисиос Маркос 3 (1)
Жил Висенте Фудзимото Канья 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 3
Риу Аве Патрик II 1 2
Риу Аве Афонсо Клейтон Мишель 3
Бенфика Альваро Фернандес 3
Эшторил Мангала Эльяким 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 47'
      Ассунсао Густаво получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Тактическая замена. Панзо Джонатан уходит с поля и его заменяет Патрик II
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 26'
      Панзо Джонатан получил желтую карточку от судьи
    • 15'
      Грау Хауме получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 102
    АВС 21.6% (22)
    X 47.1% (48)
    Риу Аве 31.4% (32)
    Все прогнозы
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч АВС 1:0 Риу Аве онлайн

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    Прогнозы на матч АВС 1:0 Риу Аве

    Исход игры
    АВС
    21.6% (22)
    Ничья
    47.1% (48)
    Риу Аве
    31.4% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.74% (26)
    Меньше
    74.26% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    71.29% (72)
    Нет
    28.71% (29)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    45.1% (46)
    1:2 Риу Аве
    21.6% (22)
    1:0 АВС
    15.7% (16)
    0:1 Риу Аве
    7.8% (8)
    2:1 АВС
    3.9% (4)
    0:2 Риу Аве
    2% (2)
    0:0 Ничья
    2% (2)
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