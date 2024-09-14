Тур: 5. Стадион: Авиш. Главный судья: Нобре Антониу
0'
15' Желтая карточкаГрау Хауме
26' Желтая карточкаПанзо Джонатан
47' Желтая карточкаАссунсао Густаво
1:0
72' ГолVasco Lopes
72' Желтая карточкаVasco Lopes
85' Желтая карточкаОчоа Гильермо
90' Желтая карточкаПатрик II
90'+7
Ход матча
15'
26'
47'
72'
1:0
72'
85'
90'
15
Грау
Хауме
14
Пиазон
Лукас
17
Меркадо
Джон
18
Жонатан
Луис
10
Идрисси
Амин
98
Ричардс
Омар
80
Польманн
Оле
11
Мораиш
Тиагу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Грау ХаумеПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Пиазон ЛукасПолузащитник
-
17 Меркадо ДжонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 SamuelНападающий
-
10 Vasco Lopes
-
Главный тренер: Кампелос Витор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
18 Жонатан ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Идрисси АминПолузащитник
-
98 Ричардс ОмарПолузащитник
-
80 Польманн ОлеНападающий
- Нападающий
-
11 Мораиш ТиагуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Бондосо КикоПолузащитник
-
20 Томе ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Хассан АхмедНападающий
-
76 Нету Мартим
-
Главный тренер: Фрейре Луиш
История личных встреч
АВС
Риу Аве
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
АВС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нене Андерсон Мигель
|2
|0.4
|Нейва Кристиан
|1
|0.2
|Меркадо Джон
|1
|0.2
|Грау Хауме
|1
|0.2
|Vasco Lopes
|1
|0.2
|Samuel
|0
|0
|Пиазон Лукас
|0
|0
Риу Аве
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Афонсо Клейтон Мишель
|2 (1)
|0.4
|Патрик II
|1
|0.2
|Гомеш Витор
|0
|0
Карточки
АВС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Samuel
|1
|1
|Yair Mena
|2
|0
|Тейшейра Жорже
|1
|0
|Очоа Гильермо
|1
|0
|Нене Андерсон Мигель
|1
|0
|Лукка Жонатан
|1
|0
|Нейва Кристиан
|1
|0
|Грау Хауме
|1
|0
|Ассунсао Густаво
|1
|0
|Девениш Кристиан
|1
|0
|Vasco Lopes
|1
|0
|Leo Alaba
|1
|0
Риу Аве
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Патрик II
|2
|1
|Афонсо Клейтон Мишель
|3
|0
|Сантос Адерлан
|1
|0
|Панзо Джонатан
|1
|0
Результаты матчей
АВС
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Риу Аве
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
АВС
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Риу Аве
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
0
2
АВС
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Риу Аве
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
1
3
Голы по времени матча
Забито
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
6
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
100%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
2
67%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
14%
2
33%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
АВС
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Санта-Клара - АВС 2:1 АВС - Витория Гимарайнш 1:0 Жил Висенте - АВС 4:2 АВС - Насьонал Мадейра 1:1
АВС - Расинг Ферроль 1:0 АВС - Арентеиро 6:1 АВС - Арентейро 6:1 АВС - Спортинг Хихон 0:0 Порту-2 - АВС 2:1 Трофенсе - АВС 1:1 АВС - Оливейренсе 3:0 АВС - Варзим 2:1 АВС - Тондела 0:1 Лейшоэш - АВС 0:0 АВС - Мафра 3:3 Пасуш де Феррейра - АВС 0:4 АВС - Порту-2 0:2 Бенфика-2 - АВС 0:1 Насьонал Мадейра - АВС 2:1 АВС - Санта-Клара 1:2
Риу Аве
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Риу Аве - Арока 1:0 Порту - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Риу Аве 3:1
Суонси - Риу Аве 3:0 Риу Аве - Насьонал Мадейра 1:1 Риу Аве - Санта-Клара 1:2 Жил Висенте - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Арока 3:2 Риу Аве - Морейренсе 1:2 Риу Аве - Селесао Конселья 15:1 Риу Аве - Бенфика 1:1 Портимоненсе - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Витория Гимарайнш 2:1 Визела - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Арока 1:1 Эштрела - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Жил Висенте 3:0 Боавишта - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Риу Аве 1:1
Результаты матчей
АВС
Риу Аве
Точный счет
1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
1:0
2 раза 100%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
1:0
3 раза 60%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
АВС
Риу Аве
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|19 - 2
|15
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 2
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 8
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|7.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|14 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|5.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|10.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|8 (1)
|Спортинг Л
|Педру Гонсалвеш
|4 (3)
|Спортинг Л
|Тринкан Франсишку
|3 (1)
|Фамаликан
|Винисиос Маркос
|3 (1)
|Жил Висенте
|Фудзимото Канья
|3 (1)
|Жил Висенте
|Круз Сандру
|1 3
|Риу Аве
|Патрик II
|1 2
|Риу Аве
|Афонсо Клейтон Мишель
|3
|Бенфика
|Альваро Фернандес
|3
|Эшторил
|Мангала Эльяким
|3
Прогнозы на матч АВС 1:0 Риу Аве
Исход игры
АВС
21.6% (22)
Ничья
47.1% (48)
Риу Аве
31.4% (32)
Тотал 2.5
Больше
25.74% (26)
Меньше
74.26% (75)
Обе команды забьют
Да
71.29% (72)
Нет
28.71% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.1% (46)
1:2 Риу Аве
21.6% (22)
1:0 АВС
15.7% (16)
0:1 Риу Аве
7.8% (8)
2:1 АВС
3.9% (4)
0:2 Риу Аве
2% (2)
0:0 Ничья
2% (2)
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