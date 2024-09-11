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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Реал Сосьедад
 
Позже
Реал Мадрид
Прогнозы 48
Реал Сосьедад 2.1% (1)
X 8.3% (4)
Реал Мадрид 89.6% (43)
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Лучшие коэффициенты
Реал Сосьедад
Ничья
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Реал Сосьедад
Реал Мадрид

История личных встреч

Реал Сосьедад
Реал Мадрид

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
128.6%
3 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед

23 матча

8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 21 победа

Первый тайм

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Второй тайм

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 16 побед

30 матчей

16.7%
13.3%
70%
5 побед 4 ничьи 21 победа

Первый тайм

10%
43.3%
46.7%
3 победы 13 ничьих 14 побед

Второй тайм

20%
26.7%
53.3%
6 побед 8 ничьих 16 побед

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
4:1
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:2
КК
3:4
ЛЛ
3:1
П
3:1
П
0:2
П
5:2
П
1:3
П
3:0
П
0:3
П
0:1
П
3:1
П
4:1
П
4:2
П
0:4
П
5:1
П
3:3
П
4:3
П
5:1
П
0:1
П
4:1
П
1:2
ТМС
0:2

Голы

Всего голов

15
20

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

46
27

Голов в среднем за матч

3.07
1.8

Среднее время на гол

29
50

Всего голов

61
47

Голов в среднем за матч

2.03
1.57

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
20
Больше 67%
Меньше 33%
10
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
27

Среднее время на гол

44
57

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браис Мендес 1 0.25
Кубо Такефуса 1 0.25
Субименди Мартин 1 0.25
Траоре Амари 0 0
Гомес Серхио 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 2 (1) 0.5
Вальверде Федерико 1 0.25
Диас Браим 1 0.25
Родриго 1 0.25
Винисиус Жуниор 1 (1) 0.25
Эндрик II 1 0.25
Милитао Эдер 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оярсабаль Микель 1 1
Субельдия Игор 1 0
Кубо Такефуса 1 0
Муньос Айхен 1 0
Туррьентес Беньят 1 0
Пачеко Хон 1 0
Урко Гонсалес 1 0
Джон Мартин Висенте 1 0
Арамбуру Хон 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Ферлан 1 1
Карвахаль Даниэль 1 0
Винисиус Жуниор 1 0
Милитао Эдер 1 0
Гюлер Арда 1 0

Результаты матчей

Реал Сосьедад
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Реал Мадрид
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Реал Сосьедад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Реал Мадрид
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
5
Реал Сосьедад
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Реал Мадрид
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
7

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
100%
2
40%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
2
67%
2
29%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хетафе - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:2 Эспаньол - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:2
Унион Берлин - Реал Сосьедад 1:1 Ренн - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 1:2 Гамба Осака - Реал Сосьедад 0:1 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Токио Верди - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Атлетико М 0:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Валенсия 1:0 Барселона - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Лас-Пальмас 2:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Альмерия 2:2 Алавес - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Кадис 2:0
Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Реал Мадрид - Бетис 2:0 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Вальядолид 3:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:1
Реал Мадрид - Аталанта 2:0 Реал Мадрид - Челси 2:1 Реал Мадрид - Барселона 1:2 Милан - Реал Мадрид 1:0 Боруссия Д - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Вильярреал - Реал Мадрид 4:4 Реал Мадрид - Алавес 5:0 Гранада - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Бавария 2:1 Реал Мадрид - Кадис 3:0 Бавария - Реал Мадрид 2:2 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Барселона 3:2 Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Мальорка - Реал Мадрид 0:1

Результаты матчей

Реал Сосьедад
Реал Мадрид

Точный счет

1:2
2 раза 100%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:1
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Реал Сосьедад
Реал Мадрид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
2.
Реал Мадрид
 Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
3.
Атлетико М
 Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
4.
Вильярреал
 Заявка 4 2 2 0 9 - 7 8
5.
Жирона
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
6.
Алавес
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
7.
Осасуна
 Заявка 4 2 1 1 5 - 7 7
8.
Сельта
 Заявка 4 2 0 2 10 - 9 6
9.
Леганес
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
10.
Мальорка
 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
11.
Эспаньол
 Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
12.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
14.
Атлетик Б
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
15.
Вальядолид
 Заявка 4 1 1 2 1 - 10 4
16.
Хетафе
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
17.
Бетис
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
18.
Севилья
 Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
20.
Валенсия
 Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Осасуна
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
2.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 9 - 1 6
3.
Реал Мадрид
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Сельта
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
6.
Алавес
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
7.
Вильярреал
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
8.
Вальядолид
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Атлетик Б
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
10.
Жирона
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
11.
Леганес
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Эспаньол
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
Хетафе
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
15.
Мальорка
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
16.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Валенсия
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Райо Вальекано
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
20.
Севилья
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Вильярреал
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Райо Вальекано
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
6.
Жирона
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
7.
Алавес
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Мальорка
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Севилья
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Реал Мадрид
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Леганес
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Эспаньол
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Бетис
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Осасуна
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
17.
Сельта
 Заявка 2 0 0 2 5 - 7 0
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
19.
Валенсия
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Вальядолид
 Заявка 2 0 0 2 0 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 4 (1)
Барселона Рафинья Диас 3 (2)
Сельта Мингеса Оскар 2 (3)
Сельта Аспас Яго 2 (1)
Атлетико М Льоренте Маркос 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вильярреал Гуйе Папе 1 2
Реал Мадрид Менди Ферлан 1 1
Алавес Седлар Александр 1 1
Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 1 1
Вильярреал Альбиоль Рауль 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Реал Сосьедад - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 сентября 2024, осталось 2 дня 14 часов 45 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 35 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 48
    Реал Сосьедад 2.1% (1)
    X 8.3% (4)
    Реал Мадрид 89.6% (43)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Сосьедад
    Ничья
    Реал Мадрид
    5.20
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    Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Реал Мадрид

    Исход игры
    Реал Сосьедад
    2.1% (1)
    Ничья
    8.3% (4)
    Реал Мадрид
    89.6% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.47% (35)
    Меньше
    25.53% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    74.47% (35)
    Нет
    25.53% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Мадрид
    50% (24)
    0:2 Реал Мадрид
    14.6% (7)
    1:3 Реал Мадрид
    10.4% (5)
    0:1 Реал Мадрид
    6.3% (3)
    2:2 Ничья
    4.2% (2)
    1:1 Ничья
    4.2% (2)
    0:3 Реал Мадрид
    4.2% (2)
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