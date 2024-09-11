Тур: 5. Стадион: Реале Арена.
Позже
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Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
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Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
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- Травмирован
История личных встреч
Реал Сосьедад
Реал Мадрид
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
128.6%
3 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед
23 матча
8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 21 победа
Первый тайм
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Второй тайм
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 16 побед
30 матчей
16.7%
13.3%
70%
5 побед 4 ничьи 21 победа
Первый тайм
10%
43.3%
46.7%
3 победы 13 ничьих 14 побед
Второй тайм
20%
26.7%
53.3%
6 побед 8 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
20
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
46
27
Голов в среднем за матч
3.07
1.8
Среднее время на гол
29
50
Всего голов
61
47
Голов в среднем за матч
2.03
1.57
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
20
Больше 67%
Меньше 33%
10
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
Среднее время на гол
44
57
Бомбардиры внутри турнира
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Браис Мендес
|1
|0.25
|Кубо Такефуса
|1
|0.25
|Субименди Мартин
|1
|0.25
|Траоре Амари
|0
|0
|Гомес Серхио
|0
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|2 (1)
|0.5
|Вальверде Федерико
|1
|0.25
|Диас Браим
|1
|0.25
|Родриго
|1
|0.25
|Винисиус Жуниор
|1 (1)
|0.25
|Эндрик II
|1
|0.25
|Милитао Эдер
|0
|0
Карточки
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оярсабаль Микель
|1
|1
|Субельдия Игор
|1
|0
|Кубо Такефуса
|1
|0
|Муньос Айхен
|1
|0
|Туррьентес Беньят
|1
|0
|Пачеко Хон
|1
|0
|Урко Гонсалес
|1
|0
|Джон Мартин Висенте
|1
|0
|Арамбуру Хон
|1
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менди Ферлан
|1
|1
|Карвахаль Даниэль
|1
|0
|Винисиус Жуниор
|1
|0
|Милитао Эдер
|1
|0
|Гюлер Арда
|1
|0
Результаты матчей
Реал Сосьедад
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Реал Мадрид
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Реал Сосьедад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Реал Мадрид
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
5
Реал Сосьедад
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Реал Мадрид
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
7
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
100%
2
40%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
2
67%
2
29%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Сосьедад
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хетафе - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:2 Эспаньол - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:2
Унион Берлин - Реал Сосьедад 1:1 Ренн - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 1:2 Гамба Осака - Реал Сосьедад 0:1 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Токио Верди - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Атлетико М 0:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Валенсия 1:0 Барселона - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Лас-Пальмас 2:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Альмерия 2:2 Алавес - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Кадис 2:0
Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Реал Мадрид - Бетис 2:0 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Вальядолид 3:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:1
Реал Мадрид - Аталанта 2:0 Реал Мадрид - Челси 2:1 Реал Мадрид - Барселона 1:2 Милан - Реал Мадрид 1:0 Боруссия Д - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Вильярреал - Реал Мадрид 4:4 Реал Мадрид - Алавес 5:0 Гранада - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Бавария 2:1 Реал Мадрид - Кадис 3:0 Бавария - Реал Мадрид 2:2 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Барселона 3:2 Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Мальорка - Реал Мадрид 0:1
Результаты матчей
Реал Сосьедад
Реал Мадрид
Точный счет
1:2
2 раза 100%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:1
2 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Реал Сосьедад
Реал Мадрид
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|2.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 7
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 7
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|10 - 9
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 10
|4
|16.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|20.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|16.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|5 - 7
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 10
|0
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|4 (1)
|Барселона
|Рафинья Диас
|3 (2)
|Сельта
|Мингеса Оскар
|2 (3)
|Сельта
|Аспас Яго
|2 (1)
|Атлетико М
|Льоренте Маркос
|2 (1)
|Вильярреал
|Гуйе Папе
|1 2
|Реал Мадрид
|Менди Ферлан
|1 1
|Алавес
|Седлар Александр
|1 1
|Реал Сосьедад
|Оярсабаль Микель
|1 1
|Вильярреал
|Альбиоль Рауль
|2
Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Реал Мадрид
Исход игры
Реал Сосьедад
2.1% (1)
Ничья
8.3% (4)
Реал Мадрид
89.6% (43)
Тотал 2.5
Больше
74.47% (35)
Меньше
25.53% (12)
Обе команды забьют
Да
74.47% (35)
Нет
25.53% (12)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
50% (24)
0:2 Реал Мадрид
14.6% (7)
1:3 Реал Мадрид
10.4% (5)
0:1 Реал Мадрид
6.3% (3)
2:2 Ничья
4.2% (2)
1:1 Ничья
4.2% (2)
0:3 Реал Мадрид
4.2% (2)
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