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  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Мальейру Элдер
Фамаликан
1:1
Конец матча
Жил Висенте
0'
1:0
14' Гол
Гонсалес Марио
1:1
49' Гол
Коррея Фелиш
72' Желтая карточка
Луиш Рафаэл
90'+7

Ход матча

14'
Гонсалес Марио
(Винисиос Маркос)
1:0
49'
1:1
Коррея Фелиш
(Фудзимото Канья)
69'
 
Jorge Aguirre
Caue Vinicius
70'
Рошинья Кошта
Гонсалес Марио
 
70'
Mathias De Amorim
Топич Мирко
 
72'
Луиш Рафаэл
 
80'
 
Шаброль Тиджани
Мбула Хорди
84'
Лииматта Отсо
Винисиос Маркос
 
90'
 
Гарсия Санти
Коррея Фелиш
90'
 
Кольядо Диего
Фудзимото Канья
90'
Yassir Zabiri
Са Гуштаву
 
Прогнозы 102
Фамаликан 75.5% (77)
X 16.7% (17)
Жил Висенте 7.8% (8)
Все прогнозы
1
Злобин
Иван
2
Calegari
4
Михай
Энеа
16
Де
Хас
Юстин
5
Луиш
Рафаэл
28
Юссуф
Зейду
8
Топич
Мирко
7
Винисиос
Маркос
20
Са
Гуштаву
11
Аранда
Оскар
9
Гонсалес
Марио
42
Эндрю
2
Фильо
Жозе
Карлос
26
Рубен
Мигель
39
Буату-Мананга
Жонатан
57
Круз
Сандру
10
Фудзимото
Канья
24
Гбане
Мори
6
Кастильо
Хесус
77
Мбула
Хорди
20
Caue
Vinicius
71
Коррея
Фелиш
Фамаликан
4-2-3-1
Жил Висенте
4-3-3

История личных встреч

Фамаликан
Жил Висенте

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 5 побед

16 матчей

56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
4:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПВЛ
2:0
ПВЛ
1:2
ПВЛ
0:2
ПВЛ
1:0
ПВЛ
2:2
ПВЛ
1:1

Голы

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

1.5
1.63

Среднее время на гол

60
55

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

20
21

Голов в среднем за матч

1.25
1.31

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
5
Больше 31%
Меньше 69%
11

Среднее время на гол

72
68

Бомбардиры внутри турнира

Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винисиос Маркос 3 0.6
Гонсалес Марио 2 0.4
Юссуф Зейду 2 0.4
Са Гуштаву 1 0.2
Михай Энеа 0 0
Моура Франсишку 0 0
Аранда Оскар 0 0
Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фудзимото Канья 3 (1) 0.6
Коррея Фелиш 1 0.2
Jorge Aguirre 1 0.2
Шаброль Тиджани 0 0

Карточки

Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юссуф Зейду 2 0
Злобин Иван 1 0
Луиш Рафаэл 1 0
Жуниор Луис 1 0
Михай Энеа 1 0
Де Хас Юстин 1 0
Са Гуштаву 1 0
Samuel Lobato 1 0
Armando Evangelista 1 0
Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Круз Сандру 3 1
Эндрю 1 0
Фильо Жозе Карлос 1 0
Жосуэ Са 1 0
Мбула Хорди 1 0
Фудзимото Канья 1 0

Результаты матчей

Фамаликан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Жил Висенте
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Фамаликан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Жил Висенте
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
4
Фамаликан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Жил Висенте
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
3
75%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
50%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

8
5
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
2
40%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фамаликан
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Витория Гимарайнш - Фамаликан 2:1 Фамаликан - Боавишта 1:0 Эштрела - Фамаликан 0:3 Фамаликан - Бенфика 2:0
Фамаликан - Морейренсе 3:2 Фамаликан - Депортиво 2:2 Фамаликан - Каса Пия 2:0 Фамаликан - Пенафьел 3:1 Фамаликан - Лейшоэш 1:1 Фамаликан - Трофенсе 3:0 Фамаликан - Каса Пия 1:2 Шавиш - Фамаликан 0:1 Фамаликан - Бенфика 2:0 Эшторил - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Портимоненсе 2:2 Фамаликан - Спортинг Л 0:1 Порту - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Визела 3:2 Жил Висенте - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Эштрела 0:0
Жил Висенте
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Жил Висенте - Брага 0:0 Эшторил - Жил Висенте 0:0 Жил Висенте - АВС 4:2 Порту - Жил Висенте 3:0
Жил Висенте - Депортиво 0:0 Сельта - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Риу Аве 2:1 Брага-2 - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Пенафьел 3:1 Жил Висенте - Жил Висенте (до 23 лет) 3:0 Эштрела - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Фаренсе 2:0 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Арока 2:2 Морейренсе - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Спортинг Л 0:4 Риу Аве - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Фамаликан 1:2 Брага - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Шавиш 0:0

Результаты матчей

Фамаликан
Жил Висенте

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Фамаликан
Жил Висенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
1
4
1
4
2.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 5 5 0 0 19 - 2 15
2.
Бенфика
 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
3.
Фамаликан
 Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
4.
Порту
 Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 3 0 1 4 - 2 9
6.
Санта-Клара
 Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
7.
Брага
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
8.
Морейренсе
 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
9.
АВС
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
10.
Каса Пия
 Заявка 5 2 0 3 4 - 7 6
11.
Риу Аве
 Заявка 5 2 0 3 3 - 6 6
12.
Жил Висенте
 Заявка 5 1 3 1 5 - 6 6
13.
Боавишта
 Заявка 4 1 1 2 1 - 2 4
14.
Насьонал Мадейра
 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
15.
Арока
 Заявка 5 1 0 4 2 - 8 3
16.
Эшторил
 Заявка 4 0 2 2 1 - 5 2
17.
Эштрела
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
18.
Фаренсе
 Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Фамаликан
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
АВС
 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
4.
Порту
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
5.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
7.
Риу Аве
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
8.
Жил Висенте
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
9.
Морейренсе
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
10.
Брага
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
11.
Санта-Клара
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Насьонал Мадейра
 Заявка 2 1 0 1 3 - 6 3
13.
Каса Пия
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
14.
Арока
 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
15.
Боавишта
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
16.
Эшторил
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
17.
Эштрела
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
18.
Фаренсе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 3 3 0 0 14 - 1 9
2.
Санта-Клара
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
3.
Брага
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Фамаликан
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
5.
Порту
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Боавишта
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Каса Пия
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
9.
Морейренсе
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
10.
Жил Висенте
 Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
11.
Насьонал Мадейра
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Эшторил
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Эштрела
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Бенфика
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
АВС
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
16.
Арока
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
17.
Фаренсе
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
18.
Риу Аве
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 8 (1)
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 4 (3)
Спортинг Л Тринкан Франсишку 3 (1)
Фамаликан Винисиос Маркос 3 (1)
Жил Висенте Фудзимото Канья 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 3
Риу Аве Патрик II 1 2
Риу Аве Афонсо Клейтон Мишель 3
Бенфика Альваро Фернандес 3
Эшторил Мангала Эльяким 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 14'
    Винисиос Маркос сделал результативную передачу.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 14'
      Г О О О О Л - Гонсалес Марио правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 102
    Фамаликан 75.5% (77)
    X 16.7% (17)
    Жил Висенте 7.8% (8)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Фамаликан 1:1 Жил Висенте онлайн

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    Прогнозы на матч Фамаликан 1:1 Жил Висенте

    Исход игры
    Фамаликан
    75.5% (77)
    Ничья
    16.7% (17)
    Жил Висенте
    7.8% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    42% (42)
    Меньше
    58% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    57% (57)
    Нет
    43% (43)
    Популярный счёт
    1:0 Фамаликан
    34.3% (35)
    2:1 Фамаликан
    32.4% (33)
    1:1 Ничья
    14.7% (15)
    2:0 Фамаликан
    6.9% (7)
    1:2 Жил Висенте
    5.9% (6)
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