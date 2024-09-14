Тур: 5. Стадион: Эштадиу да Луш. Главный судья: Перейра Клаудиу
4:1
Конец матча
0'
0:1
1' ГолВинисиус XXX
1:1
27' ГолАктюркоглу Мухаммед
30' Желтая карточкаСафира Алиссон
2:1
34' ГолФлорентину
3:1
47' ГолСилва Антониу
4:1
58' ГолДи Мария Анхель
72' Желтая карточкаРоша Луиш
74' Желтая карточкаСилва Антониу
90' Желтая карточкаАраужо Серхио
90'+4
Ход матча
1'
0:1
27'
30'
34'
2:1
47'
3:1
58'
4:1
72'
74'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
10
Кекчю
Оркун
61
Флорентину
13
Роша
Луиш
II
23
Sidney
Lima
42
Соарес
Лукас
6
Adriano2
70
Винисиус
XXX
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
-
61 ФлорентинуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Каборе ИссаЗащитник
- Защитник
-
44 Араужу ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лаге Бруну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Роша ЛуишЗащитник
-
23 Sidney LimaЗащитник
-
42 Соарес ЛукасПолузащитник
-
6 Adriano2Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Винисиус XXXНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кошта ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Neneca
-
77 Klismahn
-
Главный тренер: Васко Матош
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Бенфика
Санта-Клара
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
11 матчей
81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
2.67
2.6
Среднее время на гол
33
34
Всего голов
2
7
Голов в среднем за матч
0.4
1.17
Среднее время на гол
225
77
Всего голов
18
20
Голов в среднем за матч
1.64
1.82
Тотал матчей
2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
55
49
Бомбардиры внутри турнира
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кекчю Оркун
|1
|0.2
|Эурснес Фредрик
|1
|0.2
|Павлидис Вангелис
|1
|0.2
|Говейя Тьягу
|1
|0.2
|Ди Мария Анхель
|1
|0.2
|Флорентину
|1
|0.2
|Актюркоглу Мухаммед
|1
|0.2
|Силва Антониу
|1
|0.2
|Леонардо Маркос
|1 (1)
|0.2
|Отаменди Николас
|0
|0
|Бах Александр
|0
|0
Санта-Клара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винисиус XXX
|2
|0.4
|Сафира Алиссон
|2 (1)
|0.4
|Рикардиньо Феррейра
|2
|0.4
|Сильва Габриэль
|2
|0.4
|Кошта Жоау
|1
|0.2
|Перейра Матеус
|0
|0
|Феррейра Педру
|0
|0
|Adriano2
|0
|0
|Nunes Matheus
|0
|0
|Sidney Lima
|0
|0
Карточки
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альваро Фернандес
|3
|0
|Кекчю Оркун
|2
|0
|Отаменди Николас
|1
|0
|Мариу Жоау
|1
|0
|Саншеш Ренату
|1
|0
|Флорентину
|1
|0
|Баррейро Леандро
|1
|0
|Говейя Тьягу
|1
|0
|Рольхейсер Бенхамин
|1
|0
|Силва Антониу
|1
|0
|Престианни Джанлука
|1
|0
Санта-Клара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сафира Алиссон
|3
|0
|Роша Луиш II
|2
|0
|Соарес Лукас
|2
|0
|Винисиус XXX
|2
|0
|Adriano2
|0
|1
|Васко Матос
|1
|0
|Араужо Серхио
|1
|0
|Венансиу Фредерику
|1
|0
|Феррейра Педру
|1
|0
|Перейра Матеус
|1
|0
|Батиста Габриэл
|1
|0
Результаты матчей
Бенфика
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Санта-Клара
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Бенфика
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Санта-Клара
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
1
2
Бенфика
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Санта-Клара
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
1
2
Голы по времени матча
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
2
50%
2
33%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
5
8
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
3
60%
2
25%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
75%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бенфика
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Морейренсе - Бенфика 1:1 Бенфика - Эштрела 1:0 Бенфика - Каса Пия 3:0 Фамаликан - Бенфика 2:0
Бенфика - Фулхэм 0:1 Бенфика - Фейеноорд 5:0 Бенфика - Брентфорд 1:1 Бенфика - Альмерия 3:1 Бенфика - Сельта 2:2 Бенфика - Фаренсе 5:0 Риу Аве - Бенфика 1:1 Бенфика - Арока 5:0 Фамаликан - Бенфика 2:0 Бенфика - Брага 3:1 Фаренсе - Бенфика 1:3 Марсель - Бенфика 1:0 Бенфика - Морейренсе 3:0 Бенфика - Марсель 2:1 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Спортинг Л 2:2
Санта-Клара
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Санта-Клара - АВС 2:1 Каса Пия - Санта-Клара 0:2 Санта-Клара - Порту 0:2 Эшторил - Санта-Клара 1:4
Бенфика-2 - Санта-Клара 1:3 Риу Аве - Санта-Клара 1:2 Санта-Клара - Боавишта 4:2 Брага-2 - Санта-Клара 1:4 Санта-Клара - Униан Лейрия 2:0 Мафра - Санта-Клара 0:2 Санта-Клара - СФ Ос Белененсеш 2:0 Порту-2 - Санта-Клара 2:2 Санта-Клара - Тондела 1:0 Маритиму - Санта-Клара 0:0 Санта-Клара - Пасуш де Феррейра 0:1 АВС - Санта-Клара 1:2 Санта-Клара - Насьонал Мадейра 0:1 Бенфика-2 - Санта-Клара 0:1 Академику Визеу - Санта-Клара 1:1 Санта-Клара - Порту 1:2
Результаты матчей
Бенфика
Санта-Клара
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:2
2 раза 50%
1:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Бенфика
Санта-Клара
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
31
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|19 - 2
|15
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 2
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 8
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|7.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|14 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|5.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|10.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
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|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|8 (1)
|Спортинг Л
|Педру Гонсалвеш
|4 (3)
|Спортинг Л
|Тринкан Франсишку
|3 (1)
|Фамаликан
|Винисиос Маркос
|3 (1)
|Жил Висенте
|Фудзимото Канья
|3 (1)
|Жил Висенте
|Круз Сандру
|1 3
|Риу Аве
|Патрик II
|1 2
|Риу Аве
|Афонсо Клейтон Мишель
|3
|Бенфика
|Альваро Фернандес
|3
|Эшторил
|Мангала Эльяким
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бенфика 4:1 Санта-Клара
Исход игры
Бенфика
99% (103)
Ничья
0% (0)
Санта-Клара
1% (1)
Тотал 2.5
Больше
45.54% (46)
Меньше
54.46% (55)
Обе команды забьют
Да
32.67% (33)
Нет
67.33% (68)
Популярный счёт
2:0 Бенфика
46.2% (48)
2:1 Бенфика
20.2% (21)
3:0 Бенфика
10.6% (11)
3:1 Бенфика
8.7% (9)
1:0 Бенфика
5.8% (6)
4:1 Бенфика
1.9% (2)
4:0 Бенфика
1.9% (2)
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