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  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Перейра Клаудиу
Бенфика
4:1
Конец матча
Санта-Клара
0'
0:1
1' Гол
Винисиус XXX
1:1
27' Гол
Актюркоглу Мухаммед
30' Желтая карточка
Сафира Алиссон
2:1
34' Гол
Флорентину
3:1
47' Гол
Силва Антониу
4:1
58' Гол
Ди Мария Анхель
72' Желтая карточка
Роша Луиш
74' Желтая карточка
Силва Антониу
90' Желтая карточка
Араужо Серхио
90'+4

Ход матча

1'
0:1
Винисиус XXX
(Sidney Lima)
27'
Актюркоглу Мухаммед
(Кекчю Оркун)
1:1
30'
 
Сафира Алиссон
34'
Флорентину
(Отаменди Николас)
2:1
46'
 
Рикардиньо Феррейра
Винисиус XXX
47'
Силва Антониу
(Кекчю Оркун)
3:1
58'
Ди Мария Анхель
(Бах Александр)
4:1
62'
 
Klismahn
Феррейра Педру
62'
 
Перейра Матеус
Сильва Габриэль
67'
Амдуни Зеки
Рольхейсер Бенхамин
 
72'
 
Роша Луиш
73'
Престианни Джанлука
Ди Мария Анхель
 
73'
Скьеллеруп Андреас
Актюркоглу Мухаммед
 
74'
Силва Антониу
 
75'
 
Кошта Жоау
Сафира Алиссон
82'
Баррейро Леандро
Кекчю Оркун
 
82'
Кабрал Артур
Павлидис Вангелис
 
84'
 
Араужо Серхио
Adriano2
90'
 
Араужо Серхио
Прогнозы 104
Бенфика 99% (103)
X 0% (0)
Санта-Клара 1% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Трубин
Анатолий
6
Бах
Александр
30
Отаменди
Николас
4
Силва
Антониу
3
Альваро
Фернандес
10
Кекчю
Оркун
61
Флорентину
32
Рольхейсер
Бенхамин
11
Ди
Мария
Анхель
14
Павлидис
Вангелис
17
Актюркоглу
Мухаммед
1
Батиста
Габриэл
21
Венансиу
Фредерику
13
Роша
Луиш
II
23
Sidney
Lima
42
Соарес
Лукас
6
Adriano2
8
Феррейра
Педру
32
Nunes
Matheus
70
Винисиус
XXX
9
Сафира
Алиссон
11
Сильва
Габриэль
Бенфика
4-3-3
Санта-Клара
3-4-3

История личных встреч

Бенфика
Санта-Клара

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

11 матчей

81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:5
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:4
ПЛ
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
0:2
КЛ
2:0

Голы

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

2.67
2.6

Среднее время на гол

33
34

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

0.4
1.17

Среднее время на гол

225
77

Всего голов

18
20

Голов в среднем за матч

1.64
1.82

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

55
49

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кекчю Оркун 1 0.2
Эурснес Фредрик 1 0.2
Павлидис Вангелис 1 0.2
Говейя Тьягу 1 0.2
Ди Мария Анхель 1 0.2
Флорентину 1 0.2
Актюркоглу Мухаммед 1 0.2
Силва Антониу 1 0.2
Леонардо Маркос 1 (1) 0.2
Отаменди Николас 0 0
Бах Александр 0 0
Санта-Клара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винисиус XXX 2 0.4
Сафира Алиссон 2 (1) 0.4
Рикардиньо Феррейра 2 0.4
Сильва Габриэль 2 0.4
Кошта Жоау 1 0.2
Перейра Матеус 0 0
Феррейра Педру 0 0
Adriano2 0 0
Nunes Matheus 0 0
Sidney Lima 0 0

Карточки

Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альваро Фернандес 3 0
Кекчю Оркун 2 0
Отаменди Николас 1 0
Мариу Жоау 1 0
Саншеш Ренату 1 0
Флорентину 1 0
Баррейро Леандро 1 0
Говейя Тьягу 1 0
Рольхейсер Бенхамин 1 0
Силва Антониу 1 0
Престианни Джанлука 1 0
Санта-Клара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сафира Алиссон 3 0
Роша Луиш II 2 0
Соарес Лукас 2 0
Винисиус XXX 2 0
Adriano2 0 1
Васко Матос 1 0
Араужо Серхио 1 0
Венансиу Фредерику 1 0
Феррейра Педру 1 0
Перейра Матеус 1 0
Батиста Габриэл 1 0

Результаты матчей

Бенфика
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Санта-Клара
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Бенфика
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Санта-Клара
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

1
2
Бенфика
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Санта-Клара
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
2
50%
2
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

5
8
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
3
60%
2
25%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
75%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бенфика
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Морейренсе - Бенфика 1:1 Бенфика - Эштрела 1:0 Бенфика - Каса Пия 3:0 Фамаликан - Бенфика 2:0
Бенфика - Фулхэм 0:1 Бенфика - Фейеноорд 5:0 Бенфика - Брентфорд 1:1 Бенфика - Альмерия 3:1 Бенфика - Сельта 2:2 Бенфика - Фаренсе 5:0 Риу Аве - Бенфика 1:1 Бенфика - Арока 5:0 Фамаликан - Бенфика 2:0 Бенфика - Брага 3:1 Фаренсе - Бенфика 1:3 Марсель - Бенфика 1:0 Бенфика - Морейренсе 3:0 Бенфика - Марсель 2:1 Спортинг Л - Бенфика 2:1 Бенфика - Спортинг Л 2:2
Санта-Клара
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Санта-Клара - АВС 2:1 Каса Пия - Санта-Клара 0:2 Санта-Клара - Порту 0:2 Эшторил - Санта-Клара 1:4
Бенфика-2 - Санта-Клара 1:3 Риу Аве - Санта-Клара 1:2 Санта-Клара - Боавишта 4:2 Брага-2 - Санта-Клара 1:4 Санта-Клара - Униан Лейрия 2:0 Мафра - Санта-Клара 0:2 Санта-Клара - СФ Ос Белененсеш 2:0 Порту-2 - Санта-Клара 2:2 Санта-Клара - Тондела 1:0 Маритиму - Санта-Клара 0:0 Санта-Клара - Пасуш де Феррейра 0:1 АВС - Санта-Клара 1:2 Санта-Клара - Насьонал Мадейра 0:1 Бенфика-2 - Санта-Клара 0:1 Академику Визеу - Санта-Клара 1:1 Санта-Клара - Порту 1:2

Результаты матчей

Бенфика
Санта-Клара

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:2
2 раза 50%
1:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Бенфика
Санта-Клара

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
3
1
1
3
2.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 5 5 0 0 19 - 2 15
2.
Бенфика
 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
3.
Фамаликан
 Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
4.
Порту
 Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 3 0 1 4 - 2 9
6.
Санта-Клара
 Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
7.
Брага
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
8.
Морейренсе
 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
9.
АВС
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
10.
Каса Пия
 Заявка 5 2 0 3 4 - 7 6
11.
Риу Аве
 Заявка 5 2 0 3 3 - 6 6
12.
Жил Висенте
 Заявка 5 1 3 1 5 - 6 6
13.
Боавишта
 Заявка 4 1 1 2 1 - 2 4
14.
Насьонал Мадейра
 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
15.
Арока
 Заявка 5 1 0 4 2 - 8 3
16.
Эшторил
 Заявка 4 0 2 2 1 - 5 2
17.
Эштрела
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
18.
Фаренсе
 Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Фамаликан
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
АВС
 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
4.
Порту
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
5.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
7.
Риу Аве
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
8.
Жил Висенте
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
9.
Морейренсе
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
10.
Брага
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
11.
Санта-Клара
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Насьонал Мадейра
 Заявка 2 1 0 1 3 - 6 3
13.
Каса Пия
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
14.
Арока
 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
15.
Боавишта
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
16.
Эшторил
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
17.
Эштрела
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
18.
Фаренсе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 3 3 0 0 14 - 1 9
2.
Санта-Клара
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
3.
Брага
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Фамаликан
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
5.
Порту
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Боавишта
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Каса Пия
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
9.
Морейренсе
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
10.
Жил Висенте
 Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
11.
Насьонал Мадейра
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Эшторил
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Эштрела
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Бенфика
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
АВС
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
16.
Арока
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
17.
Фаренсе
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
18.
Риу Аве
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 8 (1)
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 4 (3)
Спортинг Л Тринкан Франсишку 3 (1)
Фамаликан Винисиос Маркос 3 (1)
Жил Висенте Фудзимото Канья 3 (1)
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Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 3
Риу Аве Патрик II 1 2
Риу Аве Афонсо Клейтон Мишель 3
Бенфика Альваро Фернандес 3
Эшторил Мангала Эльяким 3
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    • 1'
      Sidney Lima сделал результативную передачу.
    • 1'
      Г О О О О Л - Винисиус XXX забивает с правой ноги!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 104
    Бенфика 99% (103)
    X 0% (0)
    Санта-Клара 1% (1)
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    Где смотреть матч Бенфика 4:1 Санта-Клара онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бенфика 4:1 Санта-Клара

    Исход игры
    Бенфика
    99% (103)
    Ничья
    0% (0)
    Санта-Клара
    1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.54% (46)
    Меньше
    54.46% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    32.67% (33)
    Нет
    67.33% (68)
    Популярный счёт
    2:0 Бенфика
    46.2% (48)
    2:1 Бенфика
    20.2% (21)
    3:0 Бенфика
    10.6% (11)
    3:1 Бенфика
    8.7% (9)
    1:0 Бенфика
    5.8% (6)
    4:1 Бенфика
    1.9% (2)
    4:0 Бенфика
    1.9% (2)
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