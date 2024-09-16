  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Alejandro Quintero
Райо Вальекано
3:1
Конец матча
Осасуна
0'
19' Желтая карточка
Сарагоса Брайан
20' Желтая карточка
Морено Висенте
0:1
27' Гол
Гарсия Рауль
42' Желтая карточка
Монкайола Хон
1:1
50' Гол
Мумин Абдул
59' Желтая карточка
Камелло Серхио
2:1
66' Гол
Рациу Андрей
78' Желтая карточка
Мумин Абдул
89' Желтая карточка
Лопес Унаи
3:1
90' Гол
Лопес Унаи
90'+8

Ход матча

19'
 
Сарагоса Брайан
20'
 
Морено Висенте
27'
0:1
Гарсия Рауль
42'
 
Монкайола Хон
50'
Мумин Абдул
(Гумбау Херард)
1:1
57'
Паласон Иси
Эмбарба Адриан
 
57'
Де Фрутос Хорхе
Трехо Оскар
 
59'
Камелло Серхио
 
64'
Лопес Унаи
Гумбау Херард
 
66'
 
Будимир Анте
Гарсия Рауль
66'
 
Ибаньес Пабло
Орос Аймар
66'
Рациу Андрей
(Чаваррия Пеп)
2:1
76'
 
Пенья Рубен
Монкайола Хон
76'
 
Арнаис Хосе
Гарсия Рубен
78'
Мумин Абдул
 
84'
 
Гомес Мойсес
Сарагоса Брайан
87'
Родригес Хамес
Гарсия Альваро
 
87'
Гвардиола Серхи
Камелло Серхио
 
89'
Лопес Унаи
 
90'
Лопес Унаи
3:1

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 4
  • 3 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 483 Количество передач 250
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Прогнозы 116
Райо Вальекано 66.4% (77)
X 27.6% (32)
Осасуна 6% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Баталья
Аугусто
2
Рациу
Андрей
16
Мумин
Абдул
24
Лежён
Флорьян
3
Чаваррия
Пеп
21
Эмбарба
Адриан
15
Гумбау
Херард
23
Валентин
Оскар
18
Гарсия
Альваро
Ривера
8
Трехо
Оскар
14
Камелло
Серхио
1
Эррера
Серхио
12
Аресо
Хесус
24
Катена
Алехандро
22
Бойомо
Флавьян
23
Бретонес
Абель
7
Монкайола
Хон
6
Торро
Лукас
10
Орос
Аймар
14
Гарсия
Рубен
9
Гарсия
Рауль
19
Сарагоса
Брайан
Райо Вальекано
4-4-2
Осасуна
4-3-3

История личных встреч

Райо Вальекано
Осасуна

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед

17 матчей

35.3%
17.6%
47.1%
6 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.5%
29.4%
47.1%
4 победы 5 ничьих 8 побед

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:3
ЛЛ
1:0
С
1:1
С
0:3
ТМК
1:5
П
1:0
П
3:1
П
2:2
П
1:0
П
6:0
П
0:0
ТМС
1:0
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

1.75
0.89

Среднее время на гол

51
101

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.22
1.25

Среднее время на гол

73
72

Всего голов

25
18

Голов в среднем за матч

1.47
1.06

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

61
85

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопес Унаи 2 0.4
Мумин Абдул 1 0.2
Де Фрутос Хорхе 1 0.2
Гарсия Альваро Ривера 1 0.2
Рациу Андрей 1 0.2
Камелло Серхио 1 0.2
Эмбарба Адриан 0 0
Гумбау Херард 0 0
Сисс Пате 0 0
Чаваррия Пеп 0 0
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Рауль 1 0.2
Гарсия Рубен 1 0.2
Бойомо Флавьян 1 0.2
Бретонес Абель 1 0.2
Будимир Анте 0 0
Сарагоса Брайан 0 0

Карточки

Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мумин Абдул 3 0
Лопес Унаи 2 0
Сисс Пате 2 0
Лежён Флорьян 1 0
Эмбарба Адриан 1 0
Эспино Альфонсо 1 0
Паласон Иси 1 0
Гарсия Альваро Ривера 1 0
Нтекья Ранди 1 0
Камелло Серхио 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Монкайола Хон 2 0
Морено Висенте 1 0
Гарсия Рубен 1 0
Торро Лукас 1 0
Эррера Серхио 1 0
Круз Хуан 1 0
Эррандо Хорхе 1 0
Аресо Хесус 1 0
Сарагоса Брайан 1 0

Результаты матчей

Райо Вальекано
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Осасуна
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Райо Вальекано
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Осасуна
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
4
Райо Вальекано
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Осасуна
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
2
29%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
25%
76-90

Забито

7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Пропущено

6
11
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
17%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
50%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Вальекано
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Эспаньол - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Барселона 1:2 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:2
Вулверхэмптон - Райо Вальекано 0:1 Борнмут - Райо Вальекано 1:0 Кордова - Райо Вальекано 1:1 Херенвен - Райо Вальекано 5:0 Витория Гимарайнш - Райо Вальекано 2:0 Брага - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Барселона - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Гранада 2:1 Валенсия - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Альмерия 0:1 Вильярреал - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Райо Вальекано - Хетафе 0:0 Сельта - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Бетис 2:0
Осасуна
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Осасуна - Сельта 3:2 Жирона - Осасуна 4:0 Осасуна - Мальорка 1:0 Осасуна - Леганес 1:1
Алавес - Осасуна 2:1 Атлетик Б - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:2 Осасуна - Мирандес 1:1 Осасуна - Уэска 0:0 Осасуна - Вильярреал 1:1 Атлетико М - Осасуна 1:4 Осасуна - Мальорка 1:1 Атлетик Б - Осасуна 2:2 Осасуна - Бетис 0:2 Гранада - Осасуна 3:0 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Осасуна - Валенсия 0:1 Альмерия - Осасуна 0:3 Осасуна - Реал Мадрид 2:4 Жирона - Осасуна 2:0

Результаты матчей

Райо Вальекано
Осасуна

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Райо Вальекано
Осасуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
1
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
1
4
1
4
2.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
2.
Реал Мадрид
 Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
3.
Атлетико М
 Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
4.
Вильярреал
 Заявка 5 3 2 0 11 - 8 11
5.
Сельта
 Заявка 5 3 0 2 13 - 10 9
6.
Алавес
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
7.
Райо Вальекано
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
8.
Эспаньол
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
9.
Атлетик Б
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
10.
Жирона
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
11.
Осасуна
 Заявка 5 2 1 2 6 - 10 7
12.
Бетис
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
13.
Мальорка
 Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
14.
Севилья
 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
15.
Леганес
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
16.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
17.
Вальядолид
 Заявка 5 1 1 3 2 - 13 4
18.
Хетафе
 Заявка 4 0 3 1 1 - 2 3
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 0 2 3 6 - 10 2
20.
Валенсия
 Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сельта
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Атлетико М
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
3.
Осасуна
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 9 - 1 6
5.
Реал Мадрид
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
6.
Эспаньол
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Бетис
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Алавес
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
9.
Вильярреал
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
10.
Вальядолид
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
11.
Атлетик Б
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Жирона
 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
13.
Райо Вальекано
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
14.
Леганес
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
15.
Севилья
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
16.
Хетафе
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
17.
Мальорка
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
19.
Валенсия
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Вильярреал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Реал Мадрид
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
4.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Райо Вальекано
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Жирона
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
8.
Мальорка
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Атлетик Б
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Алавес
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
11.
Севилья
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Леганес
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
13.
Хетафе
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Эспаньол
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
15.
Бетис
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
16.
Сельта
 Заявка 2 0 0 2 5 - 7 0
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
18.
Осасуна
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
19.
Валенсия
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
20.
Вальядолид
 Заявка 3 0 0 3 1 - 13 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 4 (2)
Барселона Ямаль Ламин 3 (4)
Барселона Рафинья Диас 3 (2)
Вильярреал Перес Айосе 3
Лас-Пальмас Рамирес Сандро 3
Весь список

Топ нарушителей
Вильярреал Гуйе Папе 1 2
Севилья Хуанлу Санчес 1 2
Атлетик Б Хаурегисар Микель 1 2
Райо Вальекано Мумин Абдул 3
Эспаньол Кумбулла Мараш 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Campo de Futbol de Vallecas. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Райо Вальекано 66.4% (77)
    X 27.6% (32)
    Осасуна 6% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Райо Вальекано 3:1 Осасуна онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Райо Вальекано 3:1 Осасуна

    Исход игры
    Райо Вальекано
    66.4% (77)
    Ничья
    27.6% (32)
    Осасуна
    6% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.67% (45)
    Меньше
    58.33% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    62.96% (68)
    Нет
    37.04% (40)
    Популярный счёт
    2:1 Райо Вальекано
    31.9% (37)
    1:0 Райо Вальекано
    26.7% (31)
    1:1 Ничья
    20.7% (24)
    1:2 Осасуна
    4.3% (5)
    2:0 Райо Вальекано
    3.4% (4)
    0:1 Осасуна
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (29) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный