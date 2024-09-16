Тур: 5. Стадион: Кампо де Вальекас. Главный судья: Alejandro Quintero
3:1
Конец матча
0'
19' Желтая карточкаСарагоса Брайан
20' Желтая карточкаМорено Висенте
0:1
27' ГолГарсия Рауль
42' Желтая карточкаМонкайола Хон
1:1
50' ГолМумин Абдул
59' Желтая карточкаКамелло Серхио
2:1
66' ГолРациу Андрей
78' Желтая карточкаМумин Абдул
89' Желтая карточкаЛопес Унаи
3:1
90' ГолЛопес Унаи
90'+8
Ход матча
19'
20'
27'
0:1
42'
50'
1:1
59'
66'
2:1
78'
89'
90'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
8 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 2
-
7 Угловые 4
-
3 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
483 Количество передач 250
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Мумин
Абдул
12
Аресо
Хесус
10
Орос
Аймар
14
Гарсия
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Мумин АбдулЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Балью ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лопес УнаиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Нтекья РандиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Перес Иньиго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Аресо ХесусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Орос АймарПолузащитник
-
14 Гарсия РубенНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Бенито ИкерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Пенья РубенПолузащитник
-
16 Гомес МойсесПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Будимир АнтеНападающий
-
20 Арнаис ХосеНападающий
-
Главный тренер: Морено Висенте
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Райо Вальекано
Осасуна
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед
17 матчей
35.3%
17.6%
47.1%
6 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
23.5%
29.4%
47.1%
4 победы 5 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
1.75
0.89
Среднее время на гол
51
101
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.22
1.25
Среднее время на гол
73
72
Всего голов
25
18
Голов в среднем за матч
1.47
1.06
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
61
85
Бомбардиры внутри турнира
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лопес Унаи
|2
|0.4
|Мумин Абдул
|1
|0.2
|Де Фрутос Хорхе
|1
|0.2
|Гарсия Альваро Ривера
|1
|0.2
|Рациу Андрей
|1
|0.2
|Камелло Серхио
|1
|0.2
|Эмбарба Адриан
|0
|0
|Гумбау Херард
|0
|0
|Сисс Пате
|0
|0
|Чаваррия Пеп
|0
|0
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Рауль
|1
|0.2
|Гарсия Рубен
|1
|0.2
|Бойомо Флавьян
|1
|0.2
|Бретонес Абель
|1
|0.2
|Будимир Анте
|0
|0
|Сарагоса Брайан
|0
|0
Карточки
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мумин Абдул
|3
|0
|Лопес Унаи
|2
|0
|Сисс Пате
|2
|0
|Лежён Флорьян
|1
|0
|Эмбарба Адриан
|1
|0
|Эспино Альфонсо
|1
|0
|Паласон Иси
|1
|0
|Гарсия Альваро Ривера
|1
|0
|Нтекья Ранди
|1
|0
|Камелло Серхио
|1
|0
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Монкайола Хон
|2
|0
|Морено Висенте
|1
|0
|Гарсия Рубен
|1
|0
|Торро Лукас
|1
|0
|Эррера Серхио
|1
|0
|Круз Хуан
|1
|0
|Эррандо Хорхе
|1
|0
|Аресо Хесус
|1
|0
|Сарагоса Брайан
|1
|0
Результаты матчей
Райо Вальекано
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Осасуна
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
1
Райо Вальекано
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Осасуна
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
4
Райо Вальекано
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Осасуна
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
2
29%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
25%
76-90
Забито
7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Пропущено
6
11
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
17%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
50%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Райо Вальекано
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Эспаньол - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Барселона 1:2 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:2
Вулверхэмптон - Райо Вальекано 0:1 Борнмут - Райо Вальекано 1:0 Кордова - Райо Вальекано 1:1 Херенвен - Райо Вальекано 5:0 Витория Гимарайнш - Райо Вальекано 2:0 Брага - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Барселона - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Гранада 2:1 Валенсия - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Альмерия 0:1 Вильярреал - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Райо Вальекано - Хетафе 0:0 Сельта - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Бетис 2:0
Осасуна
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Осасуна - Сельта 3:2 Жирона - Осасуна 4:0 Осасуна - Мальорка 1:0 Осасуна - Леганес 1:1
Алавес - Осасуна 2:1 Атлетик Б - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:2 Осасуна - Мирандес 1:1 Осасуна - Уэска 0:0 Осасуна - Вильярреал 1:1 Атлетико М - Осасуна 1:4 Осасуна - Мальорка 1:1 Атлетик Б - Осасуна 2:2 Осасуна - Бетис 0:2 Гранада - Осасуна 3:0 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Осасуна - Валенсия 0:1 Альмерия - Осасуна 0:3 Осасуна - Реал Мадрид 2:4 Жирона - Осасуна 2:0
Результаты матчей
Райо Вальекано
Осасуна
Точный счет
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Райо Вальекано
Осасуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
14
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 4
|15
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 8
|11
|5.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|13 - 10
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 13
|4
|18.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|19.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|2
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|14.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|16.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|18.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|19.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|5 - 7
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 13
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|4 (2)
|Барселона
|Ямаль Ламин
|3 (4)
|Барселона
|Рафинья Диас
|3 (2)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|3
|Лас-Пальмас
|Рамирес Сандро
|3
|Вильярреал
|Гуйе Папе
|1 2
|Севилья
|Хуанлу Санчес
|1 2
|Атлетик Б
|Хаурегисар Микель
|1 2
|Райо Вальекано
|Мумин Абдул
|3
|Эспаньол
|Кумбулла Мараш
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Райо Вальекано 3:1 Осасуна
Исход игры
Райо Вальекано
66.4% (77)
Ничья
27.6% (32)
Осасуна
6% (7)
Тотал 2.5
Больше
41.67% (45)
Меньше
58.33% (63)
Обе команды забьют
Да
62.96% (68)
Нет
37.04% (40)
Популярный счёт
2:1 Райо Вальекано
31.9% (37)
1:0 Райо Вальекано
26.7% (31)
1:1 Ничья
20.7% (24)
1:2 Осасуна
4.3% (5)
2:0 Райо Вальекано
3.4% (4)
0:1 Осасуна
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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