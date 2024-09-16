Тур: 5. Стадион: Эстадио Жозе Гомеш. Главный судья: Мартинш Тьягу
0'
0:1
23' ГолОнимаэчи Сопуручукву Бруно
34' Желтая карточкаPedro Gomes
1:1
35' ГолНани Луиш
36' Желтая карточкаКелиано Мануэль
45' Желтая карточкаРуис Алан
45' Желтая карточкаНани Луиш
1:2
45' ГолВукотич Илия
48' Желтая карточкаКамара Ибраима
56' Желтая карточкаСоуза Томе
2:2
68' ГолКикаш
85' Желтая карточкаОнимаэчи Сопуручукву Бруно
90'+12
Ход матча
23'
34'
35'
1:1
36'
45'
45'
45'
1:2
48'
56'
68'
2:2
Прогноз на матч от Liveresult
77
Вейга
Данилу
17
Нани
Луиш
98
Кикаш
10
Руис
Алан
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Вейга ДанилуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Нани ЛуишПолузащитник
-
98 КикашНападающий
-
10 Руис АланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Лима РубенНападающий
-
99 Мажар БилалНападающий
-
38 Кайо Сантана
-
Главный тренер: Мартинс Филипе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
76 Соуза ТомеВратарь
-
15 Pedro GomesЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Вукотич ИлияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Мачадо ТьягоВратарь
-
75 Силва ТомашЗащитник
- Полузащитник
-
-
25 Дабу Жулиу
-
71 Joao Barros
-
73 Alex Marques
-
-
Главный тренер: Cristiano Bacci
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Эштрела
Боавишта
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Эштрела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кикаш
|2
|0.4
|Нани Луиш
|1
|0.2
|Варела Нилтон
|0
|0
Боавишта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вукотич Илия
|1
|0.2
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|1
|0.2
|Рейзиньо Мигель
|1 (1)
|0.2
Карточки
Эштрела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Келиано Мануэль
|3
|0
|Нани Луиш
|2
|0
|Руис Алан
|2
|0
|Лопеш Мигел
|2
|0
|Кикаш
|1
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Кордейру Леонарду
|1
|0
|Букка Лионель
|1
|0
|Вейга Данилу
|1
|0
|Кайо Сантана
|1
|0
Боавишта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боженик Роберт
|2
|0
|Pedro Gomes
|2
|0
|Перес Себастьян
|1
|0
|Камара Ибраима III
|1
|0
|Вукотич Илия
|1
|0
|Феррейра Филипе
|1
|0
|Абаскаль Родриго
|1
|0
|Рейзиньо Мигель
|1
|0
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|1
|0
|Да Силва Жоэль
|1
|0
|Соуза Томе
|1
|0
|Cristiano Bacci
|1
|0
Результаты матчей
Эштрела
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Боавишта
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Эштрела
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Боавишта
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
0
Эштрела
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Боавишта
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
2
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
8
4
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
2
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Эштрела
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эштрела - Каса Пия 0:1 Бенфика - Эштрела 1:0 Эштрела - Фамаликан 0:3 Брага - Эштрела 1:1
Эштрела - Бенфика-2 2:0 Сантарем - Эштрела 2:1 Брентфорд - Эштрела 1:3 Эштрела - Эшторил 2:1 Эштрела - Пасуш де Феррейра 3:4 Эштрела - Спортинг 2 Лиссабон 3:0 Эштрела - Жил Висенте 1:0 Визела - Эштрела 4:0 Арока - Эштрела 0:0 Эштрела - Фаренсе 0:3 Боавишта - Эштрела 1:1 Эштрела - Риу Аве 2:2 Морейренсе - Эштрела 2:2 Эштрела - Спортинг Л 1:2 Фамаликан - Эштрела 0:0 Эштрела - Каса Пия 3:1
Боавишта
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Боавишта - Эшторил 0:0 Фамаликан - Боавишта 1:0 Боавишта - Брага 0:1 Каса Пия - Боавишта 0:1
Боавишта - Пенафьел 1:5 Боавишта - Тондела 2:3 Лузитания ФК - Боавишта 1:1 Санта-Клара - Боавишта 4:2 Боавишта - Лейшоэш 3:2 Боавишта - Тирсенсе 3:0 Боавишта - Визела 2:2 Порту - Боавишта 2:1 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:0 Боавишта - Эштрела 1:1 Арока - Боавишта 2:1 Фаренсе - Боавишта 2:0 Боавишта - Риу Аве 0:0 Спортинг Л - Боавишта 6:1 Боавишта - Морейренсе 1:0
Результаты матчей
Эштрела
Боавишта
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Эштрела
Боавишта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
23
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|19 - 2
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 3
|12
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|6 - 2
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 5
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 8
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|7.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|14 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|10.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
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- — Плей-офф выживания
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|8 (1)
|Спортинг Л
|Педру Гонсалвеш
|4 (3)
|Порту
|Галено Вандерсон
|4
|Спортинг Л
|Тринкан Франсишку
|3 (1)
|Фамаликан
|Винисиос Маркос
|3 (1)
|Жил Висенте
|Круз Сандру
|1 3
|Риу Аве
|Патрик II
|1 2
|Насьонал Мадейра
|Ulisses Rocha
|1 2
|Риу Аве
|Афонсо Клейтон Мишель
|3
|Бенфика
|Альваро Фернандес
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эштрела 2:2 Боавишта
Исход игры
Эштрела
29.4% (32)
Ничья
51.4% (56)
Боавишта
19.3% (21)
Тотал 2.5
Больше
15.89% (17)
Меньше
84.11% (90)
Обе команды забьют
Да
58.88% (63)
Нет
41.12% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.2% (46)
1:0 Эштрела
20.2% (22)
0:1 Боавишта
11% (12)
1:2 Боавишта
8.3% (9)
0:0 Ничья
7.3% (8)
2:1 Эштрела
6.4% (7)
2:0 Эштрела
1.8% (2)
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