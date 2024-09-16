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  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Мартинш Тьягу
Эштрела
2:2
Конец матча
Боавишта
0'
0:1
23' Гол
Онимаэчи Сопуручукву Бруно
34' Желтая карточка
Pedro Gomes
1:1
35' Гол
Нани Луиш
36' Желтая карточка
Келиано Мануэль
45' Желтая карточка
Руис Алан
45' Желтая карточка
Нани Луиш
1:2
45' Гол
Вукотич Илия
48' Желтая карточка
Камара Ибраима
56' Желтая карточка
Соуза Томе
2:2
68' Гол
Кикаш
85' Желтая карточка
Онимаэчи Сопуручукву Бруно
90'+12

Ход матча

23'
0:1
Онимаэчи Сопуручукву Бруно
34'
 
Pedro Gomes
35'
Нани Луиш
1:1
36'
 
Да Силва Жоэль
Гонсало Мигель
36'
Келиано Мануэль
 
45'
Руис Алан
 
45'
Нани Луиш
 
45'
1:2
Вукотич Илия
46'
Хесус Игорь
Келиано Мануэль
 
48'
 
Камара Ибраима
56'
 
Соуза Томе
62'
Травассос
Варела Нилтон
 
62'
Пиньо Родриго
Родригес Густаво
 
67'
 
Joao Barros
Вукотич Илия
68'
Кикаш
2:2
71'
Кабрал Жоване
Нани Луиш
 
78'
 
Pedro Gomes
Боженик Роберт
78'
 
Мачадо Тьяго
Феррейра Филипе
78'
 
Марко Рибейру
Дабу Жулиу
85'
 
Онимаэчи Сопуручукву Бруно
86'
Кайо Сантана
Вейга Данилу
 
Прогнозы 109
Эштрела 29.4% (32)
X 51.4% (56)
Боавишта 19.3% (21)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Брижидо
Бруно
77
Вейга
Данилу
44
Tiago
Gabriel
3
Сиссоко
Тилль
25
Варела
Нилтон
11
Родригес
Густаво
42
Келиано
Мануэль
22
Кордейру
Леонарду
17
Нани
Луиш
98
Кикаш
10
Руис
Алан
76
Соуза
Томе
15
Pedro
Gomes
26
Абаскаль
Родриго
20
Феррейра
Филипе
70
Онимаэчи
Сопуручукву
Бруно
18
Вукотич
Илия
2
Камара
Ибраима
III
24
Перес
Себастьян
35
Гонсало
Мигель
9
Боженик
Роберт
7
Агра
Салвадор
Эштрела
4-4-2
Боавишта
4-3-3

История личных встреч

Эштрела
Боавишта

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Эштрела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кикаш 2 0.4
Нани Луиш 1 0.2
Варела Нилтон 0 0
Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вукотич Илия 1 0.2
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 1 0.2
Рейзиньо Мигель 1 (1) 0.2

Карточки

Эштрела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Келиано Мануэль 3 0
Нани Луиш 2 0
Руис Алан 2 0
Лопеш Мигел 2 0
Кикаш 1 0
Андре Силва 1 0
Кордейру Леонарду 1 0
Букка Лионель 1 0
Вейга Данилу 1 0
Кайо Сантана 1 0
Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боженик Роберт 2 0
Pedro Gomes 2 0
Перес Себастьян 1 0
Камара Ибраима III 1 0
Вукотич Илия 1 0
Феррейра Филипе 1 0
Абаскаль Родриго 1 0
Рейзиньо Мигель 1 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 1 0
Да Силва Жоэль 1 0
Соуза Томе 1 0
Cristiano Bacci 1 0

Результаты матчей

Эштрела
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Боавишта
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Эштрела
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Боавишта
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
0
Эштрела
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Боавишта
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

8
4
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
2
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эштрела
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эштрела - Каса Пия 0:1 Бенфика - Эштрела 1:0 Эштрела - Фамаликан 0:3 Брага - Эштрела 1:1
Эштрела - Бенфика-2 2:0 Сантарем - Эштрела 2:1 Брентфорд - Эштрела 1:3 Эштрела - Эшторил 2:1 Эштрела - Пасуш де Феррейра 3:4 Эштрела - Спортинг 2 Лиссабон 3:0 Эштрела - Жил Висенте 1:0 Визела - Эштрела 4:0 Арока - Эштрела 0:0 Эштрела - Фаренсе 0:3 Боавишта - Эштрела 1:1 Эштрела - Риу Аве 2:2 Морейренсе - Эштрела 2:2 Эштрела - Спортинг Л 1:2 Фамаликан - Эштрела 0:0 Эштрела - Каса Пия 3:1
Боавишта
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Боавишта - Эшторил 0:0 Фамаликан - Боавишта 1:0 Боавишта - Брага 0:1 Каса Пия - Боавишта 0:1
Боавишта - Пенафьел 1:5 Боавишта - Тондела 2:3 Лузитания ФК - Боавишта 1:1 Санта-Клара - Боавишта 4:2 Боавишта - Лейшоэш 3:2 Боавишта - Тирсенсе 3:0 Боавишта - Визела 2:2 Порту - Боавишта 2:1 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:0 Боавишта - Эштрела 1:1 Арока - Боавишта 2:1 Фаренсе - Боавишта 2:0 Боавишта - Риу Аве 0:0 Спортинг Л - Боавишта 6:1 Боавишта - Морейренсе 1:0

Результаты матчей

Эштрела
Боавишта

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Эштрела
Боавишта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
3
1
4
1.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 5 5 0 0 19 - 2 15
2.
Порту
 Заявка 5 4 0 1 9 - 3 12
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 5 4 0 1 6 - 2 12
4.
Фамаликан
 Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
5.
Бенфика
 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
6.
Санта-Клара
 Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
7.
Брага
 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
8.
Морейренсе
 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
9.
АВС
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
10.
Каса Пия
 Заявка 5 2 0 3 4 - 7 6
11.
Риу Аве
 Заявка 5 2 0 3 3 - 6 6
12.
Жил Висенте
 Заявка 5 1 3 1 5 - 6 6
13.
Боавишта
 Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
14.
Эшторил
 Заявка 5 1 2 2 2 - 5 5
15.
Насьонал Мадейра
 Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
16.
Арока
 Заявка 5 1 0 4 2 - 8 3
17.
Эштрела
 Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
18.
Фаренсе
 Заявка 5 0 0 5 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Порту
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Фамаликан
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
АВС
 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
5.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
7.
Риу Аве
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
8.
Жил Висенте
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
9.
Морейренсе
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
10.
Брага
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
11.
Эшторил
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
12.
Санта-Клара
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
13.
Насьонал Мадейра
 Заявка 2 1 0 1 3 - 6 3
14.
Каса Пия
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
15.
Арока
 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
16.
Боавишта
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
17.
Эштрела
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
18.
Фаренсе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 3 3 0 0 14 - 1 9
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
3.
Санта-Клара
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
4.
Брага
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Боавишта
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
6.
Фамаликан
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
7.
Порту
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Каса Пия
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
9.
Морейренсе
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
10.
Жил Висенте
 Заявка 3 0 2 1 1 - 4 2
11.
Эшторил
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Эштрела
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Бенфика
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
АВС
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
16.
Арока
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
17.
Фаренсе
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
18.
Риу Аве
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 8 (1)
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 4 (3)
Порту Галено Вандерсон 4
Спортинг Л Тринкан Франсишку 3 (1)
Фамаликан Винисиос Маркос 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 3
Риу Аве Патрик II 1 2
Насьонал Мадейра Ulisses Rocha 1 2
Риу Аве Афонсо Клейтон Мишель 3
Бенфика Альваро Фернандес 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 109
    Эштрела 29.4% (32)
    X 51.4% (56)
    Боавишта 19.3% (21)
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    Где смотреть матч Эштрела 2:2 Боавишта онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эштрела 2:2 Боавишта

    Исход игры
    Эштрела
    29.4% (32)
    Ничья
    51.4% (56)
    Боавишта
    19.3% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    15.89% (17)
    Меньше
    84.11% (90)
    Обе команды забьют
    Да
    58.88% (63)
    Нет
    41.12% (44)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    42.2% (46)
    1:0 Эштрела
    20.2% (22)
    0:1 Боавишта
    11% (12)
    1:2 Боавишта
    8.3% (9)
    0:0 Ничья
    7.3% (8)
    2:1 Эштрела
    6.4% (7)
    2:0 Эштрела
    1.8% (2)
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