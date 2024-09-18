Тур: 3. Стадион: Бенито Вильямарин. Зрители: 48547 Главный судья: Пулидо Хуан Луис
0'
12' Желтая карточкаСола Алекс
13' Желтая карточкаАленья Карлес
15' Желтая карточкаАльдерете Омар
16' Желтая карточкаХосе Бордалас
38' Желтая карточкаПерро Ромен
43' Желтая карточкаФорнальс Пабло
58' Желтая карточкаЙылдырым Бертуг
1:0
61' ПенальтиЛо Чельсо Джовани
64' Желтая карточкаРико Диего
2:0
74' ГолЛо Чельсо Джовани
88' Желтая карточкаСилва Руи
2:1
90' ГолАрамбарри Мауро
90' Красная карточкаХосе Бордалас
90'+10
Ход матча
12'
13'
15'
16'
38'
43'
58'
61'
64'
74'
2:0
86'
88'
90'
2:1
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
6 Удары по воротам 7
-
7 Удары в створ 5
-
8 Угловые 4
-
0 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 21
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
501 Количество передач 251
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
6
Натан
15
Перро
Ромен
21
Рока
Марк
10
Эз
Абде
13
Сория
Давид
16
Рико
Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 НатанЗащитник
-
15 Перро РоменЗащитник
-
21 Рока МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Эз АбдеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
32 Менди НобельЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Сабали ЮссуфЗащитник
-
19 Лосада ИкерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
38 Диао АссанеНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Рико ДиегоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Перес КарлесПолузащитник
-
31 Патрик ДжонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бетис
Хетафе
15 матчей
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
86.7%
26.7%
13 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
76.9%
23.1%
0 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
28 матчей
32.1%
35.7%
32.2%
9 побед 10 ничьих 9 побед
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
4 победы 16 ничьих 8 побед
Второй тайм
46.4%
32.1%
21.5%
13 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
12
Голов в среднем за матч
1.36
0.86
Среднее время на гол
66
105
Всего голов
16
15
Голов в среднем за матч
1.14
1.07
Среднее время на гол
78
84
Всего голов
35
27
Голов в среднем за матч
1.25
0.96
Тотал матчей
2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
72
93
Бомбардиры внутри турнира
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ло Чельсо Джовани
|2 (1)
|0.4
|Бартра Марк
|1
|0.2
|Эз Абде
|1
|0.2
|Роке Витор
|1
|0.2
|Бельерин Эктор
|0
|0
|Фекир Набиль
|0
|0
|Рока Марк
|0
|0
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арамбарри Мауро
|1
|0.2
|Chrisantus Uche
|1
|0.2
|Рико Диего
|0
|0
|Милья Луис
|0
|0
Карточки
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перро Ромен
|3
|0
|Хуанми Мигель
|1
|0
|Адриан Сан-Мигель
|1
|0
|Силва Руи
|1
|0
|Руибаль Айтор
|1
|0
|Форнальс Пабло
|1
|0
|Рока Марк
|1
|0
|Авила Эсекьель
|1
|0
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хосе Бордалас
|2
|1
|Йылдырым Бертуг
|2
|0
|Сола Алекс
|2
|0
|Chrisantus Uche
|2
|0
|Дьене Даконам
|1
|0
|Рико Диего
|1
|0
|Аленья Карлес
|1
|0
|Альдерете Омар
|1
|0
|Иглесиас Хуан
|1
|0
|Сантьяго Хесус
|1
|0
Результаты матчей
Бетис
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Хетафе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
2
Бетис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Хетафе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
0
Бетис
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Хетафе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
2
Голы по времени матча
Забито
5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
1
50%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
1
50%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Пропущено
4
4
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
75%
2
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бетис
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Бетис - Леганес 2:0 Реал Мадрид - Бетис 2:0 Бетис - Кривбасс 3:0 Алавес - Бетис 0:0
Кривбасс - Бетис 0:2 Бетис - Жирона 1:1 Байер Л - Бетис 1:1 Кадис - Бетис 0:0 Бетис - Аль-Иттихад Джидда 4:1 Манчестер Юнайтед - Бетис 3:2 Ливерпуль - Бетис 1:0 Аустрия Зальцбург - Бетис 1:5 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Бетис - Реал Сосьедад 0:2 Лас-Пальмас - Бетис 2:2 Бетис - Альмерия 3:2 Осасуна - Бетис 0:2 Бетис - Севилья 1:1 Валенсия - Бетис 1:2 Бетис - Сельта 2:1
Хетафе
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Севилья - Хетафе 1:0 Хетафе - Реал Сосьедад 0:0 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Атлетик Б - Хетафе 1:1
Саутгемптон - Хетафе 0:0 Хетафе - Сент-Этьен 1:0 Хетафе - Атлетико М 1:3 Хетафе - Сарагоса 0:1 Хетафе - Реал Овьедо 0:1 Хетафе - Ковентри 0:0 Хетафе - Мальорка 1:2 Алавес - Хетафе 1:0 Хетафе - Атлетико М 0:3 Кадис - Хетафе 1:0 Хетафе - Атлетик Б 0:2 Альмерия - Хетафе 1:3 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Райо Вальекано - Хетафе 0:0 Хетафе - Севилья 0:1 Хетафе - Жирона 1:0
Результаты матчей
Бетис
Хетафе
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
2 раза 100%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Бетис
Хетафе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 4
|15
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 8
|11
|5.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|13 - 10
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 13
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|18.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 4
|3
|19.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|2
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|6
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|11.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|14.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|15.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|17.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|18.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|19.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|5 - 7
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 13
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|4 (2)
|Барселона
|Ямаль Ламин
|3 (4)
|Барселона
|Рафинья Диас
|3 (2)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|3
|Лас-Пальмас
|Рамирес Сандро
|3
|Вильярреал
|Гуйе Папе
|1 2
|Севилья
|Хуанлу Санчес
|1 2
|Хетафе
|Хосе Бордалас
|1 2
|Атлетик Б
|Хаурегисар Микель
|1 2
|Райо Вальекано
|Мумин Абдул
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бетис 2:1 Хетафе
Исход игры
Бетис
88.1% (104)
Ничья
9.3% (11)
Хетафе
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
31.78% (34)
Меньше
68.22% (73)
Обе команды забьют
Да
38.32% (41)
Нет
61.68% (66)
Популярный счёт
1:0 Бетис
44.1% (52)
2:1 Бетис
26.3% (31)
2:0 Бетис
11.9% (14)
1:1 Ничья
5.9% (7)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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