Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Chrisantus Uche создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

Первый тайм

52' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Удар от ворот произведет Бетис

51' Chrisantus Uche оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Рико Диего создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Силва Руи взял и забрал мяч на выходе

47' Ло Чельсо Джовани навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Матч возобновлен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Матч возобновлен

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Ох, нехорошо это выглядит. Дьене Даконам получил травму и медбригада забирает его с поля.

43' Форнальс Пабло получил желтую карточку от судьи

42' Силва Руи взял и забрал мяч на выходе

41' Удар от ворот произведет Хетафе

41' Ло Чельсо Джовани не смог попасть в створ ударом издали

41' Роке Витор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Матч возобновлен

39' Сола Алекс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра в одни ворота сейчас. Бетис доминирует и владеет мячом

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Перро Ромен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

37' Матч возобновлен

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Chrisantus Uche из команды Хетафе в офсайде

33' Удар от ворот произведет Хетафе

33' Форнальс Пабло нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

33' Хорошую попытку сделал Эз Абде . Удар в створ, но вратарь начеку

33' Роке Витор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Форнальс Пабло создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Удар от ворот произведет Хетафе

32' Роке Витор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

32' Алтимира Серхи создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Роке Витор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

31' Ло Чельсо Джовани создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Удар от ворот произведет Бетис

30' Дьене Даконам не смог попасть в створ ударом издали

30' Дьене Даконам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Алтимира Серхи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Chrisantus Uche выиграл воздушное противоборство у Алтимира Серхи

29' Удар от ворот произведет Хетафе

28' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Рока Марк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Натан из команды Бетис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

24' Игрок из команды Хетафе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

23' Удар от ворот произведет Хетафе

23' Ло Чельсо Джовани навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Эз Абде нанес удар головой, но Давид Сория спокойно отбил мяч.

22' Роке Витор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Аленья Карлес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Удар от ворот произведет Хетафе

19' Ло Чельсо Джовани не смог попасть в створ ударом издали

19' Рока Марк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Chrisantus Uche ослабляет давление, выбив мяч.

17' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

17' Матч возобновлен

16' Рефери не любит споров - именно за это Хосе Бордалас сейчас получил желтую

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Альдерете Омар тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

15' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Аленья Карлес тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

12' Силва Руи взял и забрал мяч на выходе

12' Сола Алекс совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

12' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Силва Руи взял и забрал мяч на выходе

9' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Удар от ворот произведет Хетафе

8' Эз Абде оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' Льоренте Диего создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Гонсалес Петер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Матч возобновлен

5' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

5' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Хетафе

4' Бельерин Эктор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Chrisantus Uche пробует нанести удар издали, но Руй Силва держит все под контролем

3' Иглесиас Хуан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Аленья Карлес из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Йылдырым Бертуг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Хетафе начинает с центра поля

1' Судья начинает матч