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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Зрители: 48547 Главный судья: Пулидо Хуан Луис
Бетис
2:1
Конец матча
Хетафе
0'
12' Желтая карточка
Сола Алекс
13' Желтая карточка
Аленья Карлес
15' Желтая карточка
Альдерете Омар
16' Желтая карточка
Хосе Бордалас
38' Желтая карточка
Перро Ромен
43' Желтая карточка
Форнальс Пабло
58' Желтая карточка
Йылдырым Бертуг
1:0
61' Пенальти
Ло Чельсо Джовани
64' Желтая карточка
Рико Диего
2:0
74' Гол
Ло Чельсо Джовани
88' Желтая карточка
Силва Руи
2:1
90' Гол
Арамбарри Мауро
90' Красная карточка
Хосе Бордалас
90'+10

Ход матча

12'
 
Сола Алекс
13'
 
Аленья Карлес
15'
 
Альдерете Омар
16'
 
Хосе Бордалас
38'
Перро Ромен
 
43'
Форнальс Пабло
 
46'
Родригес Рикардо
Перро Ромен
 
46'
 
Перес Карлес
Гонсалес Петер
58'
 
Йылдырым Бертуг
61'
Ло Чельсо Джовани
1:0
62'
 
Арамбарри Мауро
Сола Алекс
64'
 
Рико Диего
74'
Ло Чельсо Джовани
(Рока Марк)
2:0
75'
 
Риско Альберто
Аленья Карлес
75'
 
Сантьяго Хесус
Милья Луис
75'
 
Майораль Борха
Йылдырым Бертуг
77'
Руибаль Айтор
Форнальс Пабло
 
78'
Лосада Икер
Ло Чельсо Джовани
 
86'
Хуанми Мигель
Эз Абде
 
86'
Авила Эсекьель
Роке Витор
 
88'
Силва Руи
 
90'
2:1
Арамбарри Мауро
(Рико Диего)
90'
 
Хосе Бордалас

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 7
  • 7 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 4
  • 0 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 21
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 501 Количество передач 251
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Бетис 88.1% (104)
X 9.3% (11)
Хетафе 2.5% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Силва
Руи
2
Бельерин
Эктор
3
Льоренте
Диего
6
Натан
15
Перро
Ромен
21
Рока
Марк
16
Алтимира
Серхи
18
Форнальс
Пабло
20
Ло
Чельсо
Джовани
10
Эз
Абде
8
Роке
Витор
13
Сория
Давид
21
Иглесиас
Хуан
2
Дьене
Даконам
15
Альдерете
Омар
16
Рико
Диего
5
Милья
Луис
7
Сола
Алекс
6
Chrisantus
Uche
11
Аленья
Карлес
19
Гонсалес
Петер
10
Йылдырым
Бертуг
Бетис
4-2-3-1
Хетафе
4-1-4-1

История личных встреч

Бетис
Хетафе

15 матчей

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

86.7%
26.7%
13 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

76.9%
23.1%
0 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

28 матчей

32.1%
35.7%
32.2%
9 побед 10 ничьих 9 побед

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
4 победы 16 ничьих 8 побед

Второй тайм

46.4%
32.1%
21.5%
13 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
П
1:2
П
2:0
П
0:1
П
2:2
П
2:1
П
1:0
П
2:0
П
3:1
П
0:0
П
2:4
П
1:1
П
1:0
КК
1:3
КК
1:2
П
2:2
П
0:0
ПД
1:1
ПД
3:2

Голы

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

1.36
0.86

Среднее время на гол

66
105

Всего голов

16
15

Голов в среднем за матч

1.14
1.07

Среднее время на гол

78
84

Всего голов

35
27

Голов в среднем за матч

1.25
0.96

Тотал матчей

2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

72
93

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ло Чельсо Джовани 2 (1) 0.4
Бартра Марк 1 0.2
Эз Абде 1 0.2
Роке Витор 1 0.2
Бельерин Эктор 0 0
Фекир Набиль 0 0
Рока Марк 0 0
Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арамбарри Мауро 1 0.2
Chrisantus Uche 1 0.2
Рико Диего 0 0
Милья Луис 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перро Ромен 3 0
Хуанми Мигель 1 0
Адриан Сан-Мигель 1 0
Силва Руи 1 0
Руибаль Айтор 1 0
Форнальс Пабло 1 0
Рока Марк 1 0
Авила Эсекьель 1 0
Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хосе Бордалас 2 1
Йылдырым Бертуг 2 0
Сола Алекс 2 0
Chrisantus Uche 2 0
Дьене Даконам 1 0
Рико Диего 1 0
Аленья Карлес 1 0
Альдерете Омар 1 0
Иглесиас Хуан 1 0
Сантьяго Хесус 1 0

Результаты матчей

Бетис
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Хетафе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
2
Бетис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Хетафе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Бетис
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Хетафе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
1
50%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
1
50%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Пропущено

4
4
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
75%
2
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Бетис - Леганес 2:0 Реал Мадрид - Бетис 2:0 Бетис - Кривбасс 3:0 Алавес - Бетис 0:0
Кривбасс - Бетис 0:2 Бетис - Жирона 1:1 Байер Л - Бетис 1:1 Кадис - Бетис 0:0 Бетис - Аль-Иттихад Джидда 4:1 Манчестер Юнайтед - Бетис 3:2 Ливерпуль - Бетис 1:0 Аустрия Зальцбург - Бетис 1:5 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Бетис - Реал Сосьедад 0:2 Лас-Пальмас - Бетис 2:2 Бетис - Альмерия 3:2 Осасуна - Бетис 0:2 Бетис - Севилья 1:1 Валенсия - Бетис 1:2 Бетис - Сельта 2:1
Хетафе
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Севилья - Хетафе 1:0 Хетафе - Реал Сосьедад 0:0 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Атлетик Б - Хетафе 1:1
Саутгемптон - Хетафе 0:0 Хетафе - Сент-Этьен 1:0 Хетафе - Атлетико М 1:3 Хетафе - Сарагоса 0:1 Хетафе - Реал Овьедо 0:1 Хетафе - Ковентри 0:0 Хетафе - Мальорка 1:2 Алавес - Хетафе 1:0 Хетафе - Атлетико М 0:3 Кадис - Хетафе 1:0 Хетафе - Атлетик Б 0:2 Альмерия - Хетафе 1:3 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Райо Вальекано - Хетафе 0:0 Хетафе - Севилья 0:1 Хетафе - Жирона 1:0

Результаты матчей

Бетис
Хетафе

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
2 раза 100%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Бетис
Хетафе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
2
3
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
2.
Реал Мадрид
 Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
3.
Атлетико М
 Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
4.
Вильярреал
 Заявка 5 3 2 0 11 - 8 11
5.
Сельта
 Заявка 5 3 0 2 13 - 10 9
6.
Бетис
 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
7.
Мальорка
 Заявка 6 2 2 2 4 - 4 8
8.
Алавес
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
9.
Райо Вальекано
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
10.
Эспаньол
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
11.
Атлетик Б
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
12.
Жирона
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
13.
Осасуна
 Заявка 5 2 1 2 6 - 10 7
14.
Севилья
 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
15.
Леганес
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
16.
Вальядолид
 Заявка 5 1 1 3 2 - 13 4
17.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 1 1 4 3 - 7 4
18.
Хетафе
 Заявка 5 0 3 2 2 - 4 3
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 0 2 3 6 - 10 2
20.
Валенсия
 Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сельта
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Атлетико М
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
3.
Бетис
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Осасуна
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 9 - 1 6
6.
Реал Мадрид
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
7.
Эспаньол
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
8.
Мальорка
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
9.
Алавес
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
10.
Вальядолид
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
11.
Вильярреал
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
12.
Атлетик Б
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
13.
Жирона
 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
14.
Райо Вальекано
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
15.
Леганес
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
16.
Севилья
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
17.
Хетафе
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
19.
Валенсия
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Вильярреал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Реал Мадрид
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
4.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
6.
Райо Вальекано
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Жирона
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
8.
Мальорка
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Атлетик Б
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Алавес
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
11.
Севилья
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Леганес
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
13.
Эспаньол
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Бетис
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Хетафе
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
16.
Сельта
 Заявка 2 0 0 2 5 - 7 0
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
18.
Осасуна
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
19.
Валенсия
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
20.
Вальядолид
 Заявка 3 0 0 3 1 - 13 0
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 4 (2)
Барселона Ямаль Ламин 3 (4)
Барселона Рафинья Диас 3 (2)
Вильярреал Перес Айосе 3
Лас-Пальмас Рамирес Сандро 3
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Топ нарушителей
Вильярреал Гуйе Папе 1 2
Севилья Хуанлу Санчес 1 2
Хетафе Хосе Бордалас 1 2
Атлетик Б Хаурегисар Микель 1 2
Райо Вальекано Мумин Абдул 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 100'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Бетис вырывает победу
  • 100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 100'
    Контроль мяча: Бетис: 66%, Хетафе: 34%.
  • 98'
    Майораль Борха нанес удар головой, но Руй Силва спокойно отбил мяч.
  • 98'
    Перес Карлес из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 98'
    Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 98'
    Натан ослабляет давление, выбив мяч.
  • 98'
    Удар от ворот произведет Бетис
  • 97'
    Шанс! Chrisantus Uche из команды Хетафе пробил головой, но мимо
  • 97'
    Риско Альберто из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 97'
    Натан выиграл воздушное противоборство у Chrisantus Uche.
  • 97'
    Сория Давид взял и забрал мяч на выходе
  • 97'
    Рико Диего наказан за толчок Руибаль Айтор
  • 96'
    Хуанми Мигель пробует нанести удар издали, но Давид Сория держит все под контролем
  • 96'
    Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Бетис 88.1% (104)
    X 9.3% (11)
    Хетафе 2.5% (3)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бетис 2:1 Хетафе

    Исход игры
    Бетис
    88.1% (104)
    Ничья
    9.3% (11)
    Хетафе
    2.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.78% (34)
    Меньше
    68.22% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    38.32% (41)
    Нет
    61.68% (66)
    Популярный счёт
    1:0 Бетис
    44.1% (52)
    2:1 Бетис
    26.3% (31)
    2:0 Бетис
    11.9% (14)
    1:1 Ничья
    5.9% (7)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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