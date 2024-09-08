Тур: 1. Стадион: Центральный стадион Алматы.
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Арад ОфриЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Сорокин ЕгорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Жоао ПаулоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Бижан Аскар
-
26 Оматай Мирас
-
-
33 Станоев Юг
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
9 АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 НиноПолузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
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Главный тренер: Семак Сергей
История личных встреч
Кайрат
Зенит
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
1
2.5
Среднее время на гол
90
36
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1.33
1.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
67
54
Результаты последних матчей
Кайрат
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Кайрат - Астана 0:1 Кайрат - Тобол 2:2 Кызылжар - Кайрат 0:1 Кайрат - Елимай Семей 4:1
Шахтёр Караганда - Кайрат 0:3 Кайрат - Женис 1:1 Астана - Кайрат 1:3 Тобол - Кайрат 1:0 Кайрат - Шахтёр Караганда 4:2 Елимай Семей - Кайрат 1:1 Женис - Кайрат 0:2 Атырау - Кайрат 3:1 Кайрат - Атырау 1:0 Кайсар - Кайрат 1:0 Кайрат - Актобе 1:3 Кайрат - Туран Туркестан 3:0 Кайрат - Жетысу 0:0 Ордабасы - Кайрат 1:2 Туран Туркестан - Кайрат 0:0 Кайрат - Кызылжар 2:1
Зенит
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Пари НН - Зенит 0:3 Акрон - Зенит 1:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Химки - Зенит 1:1
Рубин - Зенит 0:1 Зенит - Динамо Москва 1:0 Зенит - Ростов 5:0 Зенит - Факел 3:0 Рубин - Зенит 0:4 Крылья Советов - Зенит 0:4 Зенит - Краснодар 4:2 Зенит - Црвена Звезда 1:2 Зенит - Тальерес Кордоба 1:0 Зенит - Сочи 5:2 Балтика - Зенит 1:2 Зенит - Ростов 2:1 Ахмат - Зенит 1:5 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - ЦСКА Москва 0:1 Факел - Зенит 1:1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кайрат - Зенит
Исход игры
Кайрат
6.7% (9)
Ничья
8.2% (11)
Зенит
85.1% (114)
Тотал 2.5
Больше
71.7% (76)
Меньше
28.3% (30)
Обе команды забьют
Да
71.7% (76)
Нет
28.3% (30)
Популярный счёт
1:2 Зенит
38.1% (51)
0:2 Зенит
13.4% (18)
1:3 Зенит
6% (8)
1:1 Ничья
5.2% (7)
0:3 Зенит
3.7% (5)
2:2 Ничья
2.2% (3)
0:1 Зенит
2.2% (3)
1:4 Зенит
1.5% (2)
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