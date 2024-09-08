Первый тайм

6' Теперь и Соболев коснулся мяча, после передачи Александра Артур пробил из центральной зоны, но в створ не попал.

5' Аршавин на левом фланге встретился с мячом, однако решил отыграть на ближнего партнера.

4' Мантуан после передачи Ахметова подает с правого фланга от лицевой линии, но верх остается за Сорокиным.

3' С владения "Зенита" начинается встреча, пока ничего опасного у ворот Ульянова не происходит.

2' Интересно, что с капитанскими повязками сегодня вышли Андрей Аршавин и Анатолий Тимощук, около 15 минут они должны провести на поле.