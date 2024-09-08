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Тур: 1. Стадион: .
Кайрат
 
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Зенит
Прогнозы 134
Кайрат 6.7% (9)
X 8.2% (11)
Зенит 85.1% (114)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кайрат
Ничья
Зенит
7.80
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6.80
1.65
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Все Коэффициенты
Кайрат
Зенит

История личных встреч

Кайрат
Зенит

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

2:2
ТМК
1:3
ТМК
1:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

1
2.5

Среднее время на гол

90
36

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
1.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

67
54

Результаты последних матчей

Кайрат
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Кайрат - Астана 0:1 Кайрат - Тобол 2:2 Кызылжар - Кайрат 0:1 Кайрат - Елимай Семей 4:1
Шахтёр Караганда - Кайрат 0:3 Кайрат - Женис 1:1 Астана - Кайрат 1:3 Тобол - Кайрат 1:0 Кайрат - Шахтёр Караганда 4:2 Елимай Семей - Кайрат 1:1 Женис - Кайрат 0:2 Атырау - Кайрат 3:1 Кайрат - Атырау 1:0 Кайсар - Кайрат 1:0 Кайрат - Актобе 1:3 Кайрат - Туран Туркестан 3:0 Кайрат - Жетысу 0:0 Ордабасы - Кайрат 1:2 Туран Туркестан - Кайрат 0:0 Кайрат - Кызылжар 2:1
Зенит
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Пари НН - Зенит 0:3 Акрон - Зенит 1:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Химки - Зенит 1:1
Рубин - Зенит 0:1 Зенит - Динамо Москва 1:0 Зенит - Ростов 5:0 Зенит - Факел 3:0 Рубин - Зенит 0:4 Крылья Советов - Зенит 0:4 Зенит - Краснодар 4:2 Зенит - Црвена Звезда 1:2 Зенит - Тальерес Кордоба 1:0 Зенит - Сочи 5:2 Балтика - Зенит 1:2 Зенит - Ростов 2:1 Ахмат - Зенит 1:5 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - ЦСКА Москва 0:1 Факел - Зенит 1:1
  • Первый тайм
  • 6'
    Теперь и Соболев коснулся мяча, после передачи Александра Артур пробил из центральной зоны, но в створ не попал.
  • 5'
    Аршавин на левом фланге встретился с мячом, однако решил отыграть на ближнего партнера.
  • 4'
    Мантуан после передачи Ахметова подает с правого фланга от лицевой линии, но верх остается за Сорокиным.
  • 3'
    С владения "Зенита" начинается встреча, пока ничего опасного у ворот Ульянова не происходит.
  • 2'
    Интересно, что с капитанскими повязками сегодня вышли Андрей Аршавин и Анатолий Тимощук, около 15 минут они должны провести на поле.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали!
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче Winline Суперсерии "Зенит" сыграет в Казахстане с "Кайратом". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать! 
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 75% завершится победой Зенит.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.33. Новички получат приятный бонус!
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    1.33 ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 134
Кайрат 6.7% (9)
X 8.2% (11)
Зенит 85.1% (114)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кайрат
Ничья
Зенит
7.80
Реклама, pari.ru
6.80
1.65
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Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кайрат - Зенит онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Кайрат - Зенит

Исход игры
Кайрат
6.7% (9)
Ничья
8.2% (11)
Зенит
85.1% (114)
Тотал 2.5
Больше
71.7% (76)
Меньше
28.3% (30)
Обе команды забьют
Да
71.7% (76)
Нет
28.3% (30)
Популярный счёт
1:2 Зенит
38.1% (51)
0:2 Зенит
13.4% (18)
1:3 Зенит
6% (8)
1:1 Ничья
5.2% (7)
0:3 Зенит
3.7% (5)
2:2 Ничья
2.2% (3)
0:1 Зенит
2.2% (3)
1:4 Зенит
1.5% (2)
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