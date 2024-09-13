Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

88' Андре Бенжамин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

88' Хорошую попытку сделал Баккер Митчел . Удар в створ, но вратарь начеку

87' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Сент-Этьен совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Удар от ворот произведет Лилль

84' Диаките Бафоде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

82' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Матч возобновлен

81' Тактическая замена. Матис Амугу уходит с поля и его заменяет Мутон Луи

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Матис Амугу ослабляет давление, выбив мяч.

78' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Ларсонне Готье взял и забрал мяч на выходе

76' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

75' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

75' Фернандес-Пардо Матиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Дэвид Джонатан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

74' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Эква Пьер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Оооо... вот это был удар! Стассин Лукас должен был забить с этой позиции.

72' Стассин Лукас пробует нанести удар издали, но Лукас Шевалье держит все под контролем

72' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

69' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

69' Удар от ворот произведет Лилль

68' Кафаро Матьё решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

66' Сент-Этьен совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

63' Мёнье Тома не смог попасть в створ ударом издали

61' Корню Пьер получил желтую карточку от судьи

60' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

60' Матч возобновлен

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

59' Гудмундссон Габриэль не смог попасть в створ ударом издали

58' Жегрова Эдон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Удар от ворот произведет Лилль

56' Кафаро Матьё не смог попасть в створ ударом издали

54' Андре Бенжамин получил желтую карточку от судьи

53' Кабелла Реми из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

51' Гудмундссон Габриэль не смог попасть в створ ударом издали

50' Андре Бенжамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Сент-Этьен совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Андре Бенжамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Батубинсика Дилан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Сент-Этьен совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Сент-Этьен совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Сент-Этьен совершает вбрасывание на своей половине поля