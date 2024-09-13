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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Летексье Франсуа
Сент-Этьен
1:0
Конец матча
Лилль
0'
1:0
6' Гол
Кафаро Матьё
54' Желтая карточка
Андре Бенжамин
61' Желтая карточка
Корню Пьер
90'+7

Ход матча

6'
Кафаро Матьё
(Давиташвили Зурико)
1:0
54'
 
Андре Бенжамин
57'
 
Дэвид Джонатан
Байо Мохамед
57'
 
Гомес Анхель
Буадди Айюб
57'
 
Сахрауи Осам
Кабелла Реми
61'
Корню Пьер
 
68'
Олд Бенжамин
Кафаро Матьё
 
68'
 
Фернандес-Пардо Матиас
Сантос Тьяго
76'
Тардьё Флориан
Муэффек Аймен
 
76'
 
Баккер Митчел
Гудмундссон Габриэль
81'
Сиссоко Ибраим
Стассин Лукас
 
81'
Мутон Луи
Амугу Матис
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 7
  • 3 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 283 Количество передач 693
  • 29 Владение мячом, % 71

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 115
Сент-Этьен 4.3% (5)
X 15.7% (18)
Лилль 80% (92)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Ларсонне
Готье
8
Аппиа
Деннис
21
Батубинсика
Дилан
5
Абдельамид
Юнис
17
Корню
Пьер
4
Эква
Пьер
22
Давиташвили
Зурико
29
Муэффек
Аймен
37
Амугу
Матис
18
Кафаро
Матьё
32
Стассин
Лукас
30
Шевалье
Люка
12
Мёнье
Тома
18
Диаките
Бафоде
4
Рибейро
Алешандро
22
Сантос
Тьяго
II
5
Гудмундссон
Габриэль
23
Жегрова
Эдон
21
Андре
Бенжамин
32
Буадди
Айюб
10
Кабелла
Реми
27
Байо
Мохамед
Сент-Этьен
4-1-4-1
Лилль
5-4-1

История личных встреч

Сент-Этьен
Лилль

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
91.7%
5 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

20 матчей

30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 14 побед

32 матча

25%
31.3%
43.7%
8 побед 10 ничьих 14 побед

Первый тайм

15.6%
56.3%
28.1%
5 побед 18 ничьих 9 побед

Второй тайм

28.1%
28.1%
43.8%
9 побед 9 ничьих 14 побед

История матчей

Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
0:1
Л1
3:1
Л1
5:0
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
3:1
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
1:1
К
3:2
КЛ
0:0
Л1
1:2
Л1
3:0
Л1
1:3
ТМС
0:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
4:0
Л1
2:1
Л1
3:0
Л1
0:0
Л1
3:0

Голы

Всего голов

23
7

Голов в среднем за матч

1.44
0.44

Среднее время на гол

62
205

Всего голов

28
16

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

51
23

Голов в среднем за матч

1.59
0.72

Тотал матчей

2.5
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
30

Среднее время на гол

56
125

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Этьен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кафаро Матьё 1 0.25
Давиташвили Зурико 0 0
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мёнье Тома 1 0.25
Жегрова Эдон 1 0.25
Дэвид Джонатан 1 0.25
Байо Мохамед 1 0.25
Диаките Бафоде 1 0.25
Кабелла Реми 0 0
Харальдссон Хакон-Арнар 0 0

Карточки

Сент-Этьен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кафаро Матьё 2 0
Корню Пьер 2 0
Н'Зузи Марвонн 2 0
Батубинсика Дилан 1 0
Ларсонне Готье 1 0
Фомба Ламин 1 0
Масон Иван 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мукау Нгалайель 2 0
Исмаили Гонсалвес 1 0
Андре Бенжамин 1 0
Диаките Бафоде 1 0
Рибейро Алешандро 1 0
Мбаппе Этан 1 0

Результаты матчей

Сент-Этьен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Лилль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Сент-Этьен
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Лилль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

0
2
Сент-Этьен
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Лилль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
14%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Этьен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Брест - Сент-Этьен 4:0 Сент-Этьен - Гавр 0:2 Монако - Сент-Этьен 1:0 Хольштайн Киль - Сент-Этьен 2:3
Хетафе - Сент-Этьен 1:0 Гренобль - Сент-Этьен 5:3 Монпелье - Сент-Этьен 1:2 Сент-Этьен - Вильярреал 3:1 Клермон - Сент-Этьен 1:1 Мец - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Мец 2:1 Сент-Этьен - Родез 2:0 Кевийи - Сент-Этьен 2:1 Сент-Этьен - Родез 1:1 Генгам - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Кан 1:0 Гренобль - Сент-Этьен 0:2 Сент-Этьен - Бордо 2:1 Аяччо - Сент-Этьен 2:0 Сент-Этьен - Конкарно 1:0
Лилль
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лилль - ПСЖ 1:3 Славия Прага - Лилль 2:1 Лилль - Анже 2:0 Лилль - Славия Прага 2:0
Реймс - Лилль 0:2 Фенербахче - Лилль 1:1 Лилль - Фенербахче 2:1 Лилль - Сельта 3:1 Вольфсбург - Лилль 1:0 Генк - Лилль 2:2 Гент - Лилль 0:1 Мехелен - Лилль 1:1 Лилль - Дейнзе 3:1 Лилль - Ницца 2:2 Нант - Лилль 1:2 Лилль - Лион 3:4 Мец - Лилль 1:2 Монако - Лилль 1:0 Лилль - Страсбург 1:0 Лилль - Астон Вилла 2:1

Результаты матчей

Сент-Этьен
Лилль

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Сент-Этьен
Лилль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
3
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 3 3 0 0 13 - 2 9
2.
Марсель
 Заявка 3 2 1 0 10 - 4 7
3.
Нант
 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Монако
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
Ланс
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
6.
Гавр
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
7.
Лилль
 Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
8.
Ницца
 Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
9.
Страсбург
 Заявка 3 1 1 1 7 - 6 4
10.
Реймс
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
11.
Ренн
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
12.
Брест
 Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
13.
Осер
 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
14.
Лион
 Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
15.
Сент-Этьен
 Заявка 4 1 0 3 1 - 7 3
16.
Тулуза
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
17.
Монпелье
 Заявка 3 0 1 2 2 - 10 1
18.
Анже
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
ПСЖ
 Заявка 1 1 0 0 6 - 0 3
3.
Ренн
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Нант
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Ланс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Страсбург
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Осер
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Брест
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
9.
Лилль
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Гавр
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
11.
Реймс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Лион
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
13.
Сент-Этьен
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
14.
Марсель
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Тулуза
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Монпелье
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
18.
Анже
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
ПСЖ
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
3.
Нант
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Ланс
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Гавр
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Ницца
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
8.
Лилль
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
9.
Реймс
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Страсбург
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
12.
Брест
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Анже
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
15.
Монпелье
 Заявка 1 0 0 1 0 - 6 0
16.
Ренн
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
17.
Осер
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
18.
Сент-Этьен
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Марсель Гринвуд Мэйсон 5
ПСЖ Баркола Бредли 4
Марсель Луис Энрике I 2 (2)
Брест Камара Махди 2
ПСЖ Кан-Ин Ли 2
Весь список

Топ нарушителей
Осер Хувер Ки-Джана 1 1
Монако Камара Ламин 1 1
Ницца Бомбито Мойзе 1 1
Монпелье Ферри Жордан 2
Брест Амави Жордан 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Сент-Этьен: 29%, Лилль: 71%.
  • 97'
    Шевалье Люка взял и забрал мяч на выходе
  • 96'
    Удар от ворот произведет Сент-Этьен
  • 96'
    Жегрова Эдон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 95'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Сент-Этьен пытается что-то создать.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 91'
      Удар от ворот произведет Сент-Этьен
    • 91'
      Баккер Митчел не смог попасть в створ ударом издали
    • 91'
      Абдельамид Юнис из команды Сент-Этьен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Жегрова Эдон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 90'
      Матч возобновлен
    • 90'
      Контроль мяча: Сент-Этьен: 27%, Лилль: 73%.
    • 89'
      Ларсонне Готье на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 89'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Сент-Этьен 4.3% (5)
    X 15.7% (18)
    Лилль 80% (92)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сент-Этьен 1:0 Лилль

    Исход игры
    Сент-Этьен
    4.3% (5)
    Ничья
    15.7% (18)
    Лилль
    80% (92)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.71% (52)
    Меньше
    52.29% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    62.39% (68)
    Нет
    37.61% (41)
    Популярный счёт
    1:2 Лилль
    39.1% (45)
    0:1 Лилль
    19.1% (22)
    0:2 Лилль
    14.8% (17)
    1:1 Ничья
    14.8% (17)
    1:3 Лилль
    3.5% (4)
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