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  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Мийо Бенуа
Марсель
1:0
Первый тайм: 41'
Ницца
0'
13' Желтая карточка
Данте Бонфим
19' Желтая карточка
Брассье Лилиан
1:0
40' Гол
Мопе Нил

Ход матча

13'
 
Данте Бонфим
19'
Брассье Лилиан
 
40'
Мопе Нил
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 3
  • 5 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Прогнозы 104
Марсель 90.4% (94)
X 7.7% (8)
Ницца 1.9% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Марсель
Ничья
Ницца
2.30
5.05
5.10
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рульи
Херонимо
21
Ронжье
Валентин
13
Корнелиус
Дерек
20
Брассье
Лилиан
62
Мурильо
Микаэль
19
Кондогбия
Жоффрей
23
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
10
Гринвуд
Мэйсон
11
Арит
Амин
44
Луис
Энрике
I
8
Мопе
Нил
1
Булка
Марцин
55
Ндайишимийе
Юссуф
5
Абдель
Монем
Мохамед
4
Данте
Бонфим
92
Клосс
Жонатан
8
Росарио
Пабло
22
Н'Домбеле
Тангай
26
Бар
Мельвен
25
Чо
Мохамед-Али
29
Гессан
Эванн
7
Бога
Жереми
Марсель
4-2-3-1
Ницца
3-4-3

История личных встреч

Марсель
Ницца

21 матч

90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
33.3%
15 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.4%
28.6%
19%
11 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 11 побед

35 матчей

54.3%
14.3%
31.4%
19 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

42.9%
40%
17.1%
15 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

31.4%
37.1%
31.5%
11 побед 13 ничьих 11 побед

История матчей

Л1
2:2
Л1
1:0
Л1
1:3
Л1
0:3
Л1
2:1
К
4:1
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
3:2
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
2:4
Л1
2:1
Л1
3:2
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
4:0
Л1
0:1
К
4:5
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
2:2
Л1
1:1
КЛ
2:1
Л1
2:0
Л1
4:2
Л1
1:0
Л1
4:1
Л1
1:3
Л1
0:2
Л1
2:1
Л1
0:2

Голы

Всего голов

37
25

Голов в среднем за матч

2.18
1.39

Среднее время на гол

41
64

Всего голов

22
24

Голов в среднем за матч

1.22
1.41

Среднее время на гол

73
63

Всего голов

59
49

Голов в среднем за матч

1.69
1.4

Тотал матчей

2.5
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
21
Больше 60%
Меньше 40%
14
12
Больше 34%
Меньше 66%
23
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

53
64

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гринвуд Мэйсон 5 (1) 1.25
Луис Энрике I 2 0.5
Арит Амин 1 0.25
Ваи Элье 1 (1) 0.25
Мерлен Кентен 0 0
Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гессан Эванн 2 0.5
Клосс Жонатан 1 0.25
Будауи Хишем 1 0.25
Ндайишимийе Юссуф 1 0.25
Чо Мохамед-Али 1 0.25
Бога Жереми 0 0
Лаборд Гаэтан 0 0
Н'Домбеле Тангай 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брассье Лилиан 2 0
Де Дзерби Роберто 1 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Корнелиус Дерек 1 0
Мерлен Кентен 1 0
Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бомбито Мойзе 1 1
Данте Бонфим 2 0
Росарио Пабло 1 0
Будауи Хишем 1 0
Бар Мельвен 1 0
Менди Антуан 1 0
Буанани Бадредин 1 0

Результаты матчей

Марсель
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ницца
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
1
Марсель
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ницца
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
1
Марсель
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Ницца
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

9
2

Голы по времени матча

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

7
1
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
100%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

9
6
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
11%
1
17%
1-15
4
44%
2
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Тулуза - Марсель 1:3 Марсель - Реймс 2:2 Брест - Марсель 1:5 Аугсбург - Марсель 1:3
Сандерленд - Марсель 2:2 Марсель - По 3:0 Марсель - Тулонь 3:0 Марсель - Тулон 3:0 Марсель - Ним 0:2 Гавр - Марсель 1:2 Реймс - Марсель 1:0 Марсель - Лорьян 3:1 Аталанта - Марсель 3:0 Марсель - Аталанта 1:1 Марсель - Ланс 2:1 Марсель - Ницца 2:2 Тулуза - Марсель 2:2 Марсель - Бенфика 1:0 Бенфика - Марсель 2:1 Лилль - Марсель 3:1
Ницца
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Анже - Ницца 1:4 Ницца - Тулуза 1:1 Осер - Ницца 2:1 Ипсвич - Ницца 1:0
Лечче - Ницца 2:3 Ризеспор - Ницца 2:2 Ницца - Леганес 2:2 Ницца - Лозанна 2:2 Лилль - Ницца 2:2 Ницца - ПСЖ 1:2 Ницца - Гавр 1:0 Страсбург - Ницца 1:3 Марсель - Ницца 2:2 Ницца - Лорьян 3:0 Реймс - Ницца 0:0 Ницца - Нант 1:2 Ланс - Ницца 1:3 ПСЖ - Ницца 3:1 Ницца - Монпелье 1:2 Тулуза - Ницца 2:1

Результаты матчей

Марсель
Ницца

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:3
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Марсель
Ницца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
1
1
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
1
2
3.5
1
2
1
2
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 1:0 Заявка 4 3 1 0 11 - 4 10
2.
ПСЖ
 Заявка 3 3 0 0 13 - 2 9
3.
Нант
 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Монако
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
Ланс
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
6.
Гавр
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
7.
Лилль
 Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
8.
Страсбург
 Заявка 3 1 1 1 7 - 6 4
9.
Реймс
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
10.
Ницца
 0:1 Заявка 4 1 1 2 6 - 5 4
11.
Ренн
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
12.
Брест
 Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
13.
Осер
 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
14.
Лион
 Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
15.
Сент-Этьен
 Заявка 4 1 0 3 1 - 7 3
16.
Тулуза
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
17.
Монпелье
 Заявка 3 0 1 2 2 - 10 1
18.
Анже
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 1:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Монако
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
ПСЖ
 Заявка 1 1 0 0 6 - 0 3
4.
Ренн
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Нант
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Страсбург
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Ланс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Осер
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Брест
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
10.
Лилль
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Сент-Этьен
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
12.
Лион
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
13.
Реймс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
14.
Гавр
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
15.
Ницца
 0:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Монпелье
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
17.
Тулуза
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
18.
Анже
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 1:0 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
ПСЖ
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
3.
Нант
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Ланс
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Гавр
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Лилль
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
8.
Ницца
 0:1 Заявка 3 1 0 2 5 - 4 3
9.
Реймс
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Страсбург
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
12.
Брест
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Анже
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
15.
Монпелье
 Заявка 1 0 0 1 0 - 6 0
16.
Ренн
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
17.
Осер
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
18.
Сент-Этьен
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Марсель Гринвуд Мэйсон 5
ПСЖ Баркола Бредли 4
Марсель Луис Энрике I 2 (2)
Брест Камара Махди 2
ПСЖ Кан-Ин Ли 2
Весь список

Топ нарушителей
Осер Хувер Ки-Джана 1 1
Монако Камара Ламин 1 1
Ницца Бомбито Мойзе 1 1
Ницца Данте Бонфим 2
Монпелье Ферри Жордан 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 41'
    Команда Марсель забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
  • 40'
    Г О О О О О О Л - Мопе Нил из команды Марсель головой вбивает мяч в сетку.
  • 40'
    Контроль мяча: Марсель: 66%, Ницца: 34%.
  • 40'
    Юссуф Ндайшимие из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 40'
    Арит Амин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 39'
    Клосс Жонатан ослабляет давление, выбив мяч.
  • 39'
    Марсель пытается что-то создать.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 35'
      Марсель контролирует мяч.
    • 35'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 35'
      Контроль мяча: Марсель: 66%, Ницца: 34%.
    • 34'
      Ницца контролирует мяч.
    • 34'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 33'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 32'
      Марсель контролирует мяч.
    • 32'
      Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 31'
      Бога Жереми из команды Ницца в офсайде
    • 31'
      Ницца пытается что-то создать.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 53.8% пользователей.
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    Прогнозы 104
    Марсель 90.4% (94)
    X 7.7% (8)
    Ницца 1.9% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Марсель
    Ничья
    Ницца
    2.30
    5.05
    5.10
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Марсель 1:0 Ницца

    Исход игры
    Марсель
    90.4% (94)
    Ничья
    7.7% (8)
    Ницца
    1.9% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.61% (71)
    Меньше
    30.39% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    73.53% (75)
    Нет
    26.47% (27)
    Популярный счёт
    2:1 Марсель
    53.8% (56)
    2:0 Марсель
    12.5% (13)
    1:0 Марсель
    11.5% (12)
    3:1 Марсель
    5.8% (6)
    1:1 Ничья
    4.8% (5)
    3:2 Марсель
    3.8% (4)
    2:2 Ничья
    1.9% (2)
    1:2 Ницца
    1.9% (2)
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