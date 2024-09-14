Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

48' Команда Марсель имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Мопе Нил наказан за толчок Юссуф Ндайшимие

47' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Удар от ворот произведет Марсель

41' Команда Марсель забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

40' Г О О О О О О Л - Мопе Нил из команды Марсель головой вбивает мяч в сетку.

40' Юссуф Ндайшимие из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

40' Арит Амин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе

38' Удар от ворот произведет Марсель

37' Сантиметры! Удар с лета нанес Бар Мельвен , но попал в штангу!

37' Чо Мохамед-Али создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

32' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Удар от ворот произведет Ницца

30' Гринвуд Мэйсон не смог попасть в створ ударом издали

30' Луис Энрике I выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Мопе Нил наказан за толчок Юссуф Ндайшимие

27' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Удар от ворот произведет Марсель

20' Н'Домбеле Тангай из команды Ницца наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

20' Клосс Жонатан из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Матч возобновлен

19' Чо Мохамед-Али на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Юссуф Ндайшимие делает важнейший сейв!

16' Чо Мохамед-Али навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Матч возобновлен

14' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

12' Абдель Монем Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Хёйбьерг Пьер-Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Клосс Жонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Чо Мохамед-Али выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Хорошую попытку сделал Луис Энрике I . Удар в створ, но вратарь начеку

4' Мопе Нил создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Данте Бонфим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Ницца начинает с центра поля