  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Мийо Бенуа
Марсель
2:0
Конец матча
Ницца
0'
13' Желтая карточка
Данте Бонфим
19' Желтая карточка
Брассье Лилиан
1:0
40' Гол
Мопе Нил
2:0
53' Гол
Луис Энрике
55' Желтая карточка
Франк Эз
63' Желтая карточка
Корнелиус Дерек
64' Желтая карточка
Ронжье Валентин
75' Вторая желтая карточка
Корнелиус Дерек
78' Желтая карточка
Абди Али
90' Желтая карточка
Роу Джонатан
90'+7

Ход матча

13'
 
Данте Бонфим
19'
Брассье Лилиан
 
40'
Мопе Нил
1:0
53'
Луис Энрике
(Арит Амин)
2:0
55'
 
Франк Эз
63'
Корнелиус Дерек
 
64'
Ронжье Валентин
 
68'
 
Мукоко Юссуфа
Бога Жереми
69'
 
Абди Али
Данте Бонфим
69'
 
Буанани Бадредин
Чо Мохамед-Али
72'
Коне Исмаэль
Арит Амин
 
72'
Роу Джонатан
Мопе Нил
 
73'
Лирола Поль
Ронжье Валентин
 
75'
Корнелиус Дерек
 
78'
 
Абди Али
79'
 
Лоше Том
Росарио Пабло
82'
Гарсия Улиссес
Луис Энрике
 
87'
 
Диоп Софьян
Н'Домбеле Тангай
90'
Роу Джонатан
 
90'
Меите Бамо
Гринвуд Мэйсон
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 5
  • 18 Нарушения правил 4
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 498 Количество передач 385
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 104
Марсель 90.4% (94)
X 7.7% (8)
Ницца 1.9% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рульи
Херонимо
21
Ронжье
Валентин
13
Корнелиус
Дерек
20
Брассье
Лилиан
62
Мурильо
Микаэль
19
Кондогбия
Жоффрей
23
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
10
Гринвуд
Мэйсон
11
Арит
Амин
44
Луис
Энрике
I
8
Мопе
Нил
1
Булка
Марцин
55
Ндайишимийе
Юссуф
5
Абдель
Монем
Мохамед
4
Данте
Бонфим
92
Клосс
Жонатан
8
Росарио
Пабло
22
Н'Домбеле
Тангай
26
Бар
Мельвен
25
Чо
Мохамед-Али
29
Гессан
Эванн
7
Бога
Жереми
Марсель
4-2-3-1
Ницца
3-4-3

История личных встреч

Марсель
Ницца

21 матч

90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
33.3%
15 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.4%
28.6%
19%
11 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 11 побед

35 матчей

54.3%
14.3%
31.4%
19 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

42.9%
40%
17.1%
15 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

31.4%
37.1%
31.5%
11 побед 13 ничьих 11 побед

История матчей

Л1
2:2
Л1
1:0
Л1
1:3
Л1
0:3
Л1
2:1
К
4:1
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
3:2
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
2:4
Л1
2:1
Л1
3:2
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
4:0
Л1
0:1
К
4:5
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
2:2
Л1
1:1
КЛ
2:1
Л1
2:0
Л1
4:2
Л1
1:0
Л1
4:1
Л1
1:3
Л1
0:2
Л1
2:1
Л1
0:2

Голы

Всего голов

37
25

Голов в среднем за матч

2.18
1.39

Среднее время на гол

41
64

Всего голов

22
24

Голов в среднем за матч

1.22
1.41

Среднее время на гол

73
63

Всего голов

59
49

Голов в среднем за матч

1.69
1.4

Тотал матчей

2.5
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
21
Больше 60%
Меньше 40%
14
12
Больше 34%
Меньше 66%
23
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

53
64

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гринвуд Мэйсон 5 (1) 1.25
Луис Энрике I 3 0.75
Арит Амин 1 0.25
Мопе Нил 1 0.25
Ваи Элье 1 (1) 0.25
Мерлен Кентен 0 0
Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гессан Эванн 2 0.5
Клосс Жонатан 1 0.25
Будауи Хишем 1 0.25
Ндайишимийе Юссуф 1 0.25
Чо Мохамед-Али 1 0.25
Бога Жереми 0 0
Лаборд Гаэтан 0 0
Н'Домбеле Тангай 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корнелиус Дерек 2 1
Брассье Лилиан 2 0
Де Дзерби Роберто 1 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Ронжье Валентин 1 0
Мерлен Кентен 1 0
Роу Джонатан 1 0
Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бомбито Мойзе 1 1
Данте Бонфим 2 0
Абди Али 1 0
Росарио Пабло 1 0
Будауи Хишем 1 0
Бар Мельвен 1 0
Менди Антуан 1 0
Франк Эз 1 0
Буанани Бадредин 1 0

Результаты матчей

Марсель
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ницца
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
1
Марсель
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ницца
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
1
Марсель
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Ницца
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

9
2

Голы по времени матча

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
100%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

7
1
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
100%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

11
6
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
9%
1
17%
1-15
4
36%
2
33%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
3
60%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Тулуза - Марсель 1:3 Марсель - Реймс 2:2 Брест - Марсель 1:5 Аугсбург - Марсель 1:3
Сандерленд - Марсель 2:2 Марсель - По 3:0 Марсель - Тулонь 3:0 Марсель - Тулон 3:0 Марсель - Ним 0:2 Гавр - Марсель 1:2 Реймс - Марсель 1:0 Марсель - Лорьян 3:1 Аталанта - Марсель 3:0 Марсель - Аталанта 1:1 Марсель - Ланс 2:1 Марсель - Ницца 2:2 Тулуза - Марсель 2:2 Марсель - Бенфика 1:0 Бенфика - Марсель 2:1 Лилль - Марсель 3:1
Ницца
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Анже - Ницца 1:4 Ницца - Тулуза 1:1 Осер - Ницца 2:1 Ипсвич - Ницца 1:0
Лечче - Ницца 2:3 Ризеспор - Ницца 2:2 Ницца - Леганес 2:2 Ницца - Лозанна 2:2 Лилль - Ницца 2:2 Ницца - ПСЖ 1:2 Ницца - Гавр 1:0 Страсбург - Ницца 1:3 Марсель - Ницца 2:2 Ницца - Лорьян 3:0 Реймс - Ницца 0:0 Ницца - Нант 1:2 Ланс - Ницца 1:3 ПСЖ - Ницца 3:1 Ницца - Монпелье 1:2 Тулуза - Ницца 2:1

Результаты матчей

Марсель
Ницца

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%
1:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:3
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Марсель
Ницца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
1
2
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
2.5
Больше Меньше
1
3
1
3
3.5
1
3
1
3
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 4 4 0 0 16 - 3 12
2.
Марсель
 Заявка 4 3 1 0 12 - 4 10
3.
Монако
 Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
4.
Нант
 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
5.
Ланс
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
6.
Гавр
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
7.
Лилль
 Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
8.
Страсбург
 Заявка 3 1 1 1 7 - 6 4
9.
Реймс
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
10.
Ницца
 Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
11.
Ренн
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
12.
Лион
 Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
13.
Брест
 Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
14.
Сент-Этьен
 Заявка 4 1 0 3 1 - 7 3
15.
Осер
 Заявка 4 1 0 3 3 - 9 3
16.
Тулуза
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
17.
Монпелье
 Заявка 3 0 1 2 2 - 10 1
18.
Анже
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 2 2 0 0 9 - 1 6
2.
Марсель
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Монако
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Ренн
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Нант
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Страсбург
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Ланс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Брест
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
9.
Лилль
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Сент-Этьен
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
11.
Лион
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
12.
Реймс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
13.
Гавр
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
14.
Осер
 Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
15.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Монпелье
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
17.
Тулуза
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
18.
Анже
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
ПСЖ
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
3.
Монако
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Нант
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Ланс
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Гавр
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Лилль
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
8.
Ницца
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
9.
Реймс
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Страсбург
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
12.
Анже
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
14.
Монпелье
 Заявка 1 0 0 1 0 - 6 0
15.
Ренн
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
16.
Брест
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
17.
Осер
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
18.
Сент-Этьен
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
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  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Марсель Гринвуд Мэйсон 5
ПСЖ Баркола Бредли 4
ПСЖ Дембеле Усман 3 (2)
Марсель Луис Энрике I 3 (2)
Монако Закария Денис 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Марсель Корнелиус Дерек 1 2
Осер Хувер Ки-Джана 1 1
Монако Камара Ламин 1 1
Ницца Бомбито Мойзе 1 1
Ницца Данте Бонфим 2
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Марсель заслуженно побеждает в отличном матче
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Марсель: 58%, Ницца: 42%.
  • 97'
    Удар от ворот произведет Марсель
  • 96'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 96'
    Роу Джонатан не смог попасть в створ ударом издали
  • 96'
    Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 104
    Марсель 90.4% (94)
    X 7.7% (8)
    Ницца 1.9% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Марсель 2:0 Ницца

    Исход игры
    Марсель
    90.4% (94)
    Ничья
    7.7% (8)
    Ницца
    1.9% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.61% (71)
    Меньше
    30.39% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    73.53% (75)
    Нет
    26.47% (27)
    Популярный счёт
    2:1 Марсель
    53.8% (56)
    2:0 Марсель
    12.5% (13)
    1:0 Марсель
    11.5% (12)
    3:1 Марсель
    5.8% (6)
    1:1 Ничья
    4.8% (5)
    3:2 Марсель
    3.8% (4)
    2:2 Ничья
    1.9% (2)
    1:2 Ницца
    1.9% (2)
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