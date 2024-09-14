Тур: 4. Стадион: Велодром. Главный судья: Мийо Бенуа
0'
13' Желтая карточкаДанте Бонфим
19' Желтая карточкаБрассье Лилиан
1:0
40' ГолМопе Нил
2:0
53' ГолЛуис Энрике
55' Желтая карточкаФранк Эз
63' Желтая карточкаКорнелиус Дерек
64' Желтая карточкаРонжье Валентин
75' Вторая желтая карточкаКорнелиус Дерек
78' Желтая карточкаАбди Али
90' Желтая карточкаРоу Джонатан
90'+7
Ход матча
13'
19'
40'
1:0
53'
2:0
55'
63'
64'
69'
72'
75'
78'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 4
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 5
-
18 Нарушения правил 4
-
4 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
498 Количество передач 385
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
11
Арит
Амин
8
Мопе
Нил
26
Бар
Мельвен
29
Гессан
Эванн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Арит АминПолузащитник
-
44 Луис ЭнрикеПолузащитник
-
8 Мопе НилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Меите БамоЗащитник
-
29 Лирола ПольЗащитник
- Полузащитник
-
51 Коне ИсмаэльПолузащитник
-
17 Роу ДжонатанПолузащитник
-
9 Ваи ЭльеНападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Бар МельвенПолузащитник
- Нападающий
-
29 Гессан ЭваннНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Дюпе МаксимВратарь
-
2 Абди АлиЗащитник
-
20 Лоше ТомЗащитник
-
33 Менди АнтуанЗащитник
- Полузащитник
-
10 Диоп СофьянПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Эз Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Марсель
Ницца
21 матч
90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
33.3%
15 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.4%
28.6%
19%
11 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 11 побед
35 матчей
54.3%
14.3%
31.4%
19 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
42.9%
40%
17.1%
15 побед 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
31.4%
37.1%
31.5%
11 побед 13 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
37
25
Голов в среднем за матч
2.18
1.39
Среднее время на гол
41
64
Всего голов
22
24
Голов в среднем за матч
1.22
1.41
Среднее время на гол
73
63
Всего голов
59
49
Голов в среднем за матч
1.69
1.4
Тотал матчей
2.5
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
21
Больше 60%
Меньше 40%
14
12
Больше 34%
Меньше 66%
23
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
53
64
Бомбардиры внутри турнира
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гринвуд Мэйсон
|5 (1)
|1.25
|Луис Энрике I
|3
|0.75
|Арит Амин
|1
|0.25
|Мопе Нил
|1
|0.25
|Ваи Элье
|1 (1)
|0.25
|Мерлен Кентен
|0
|0
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гессан Эванн
|2
|0.5
|Клосс Жонатан
|1
|0.25
|Будауи Хишем
|1
|0.25
|Ндайишимийе Юссуф
|1
|0.25
|Чо Мохамед-Али
|1
|0.25
|Бога Жереми
|0
|0
|Лаборд Гаэтан
|0
|0
|Н'Домбеле Тангай
|0
|0
Карточки
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корнелиус Дерек
|2
|1
|Брассье Лилиан
|2
|0
|Де Дзерби Роберто
|1
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|Ронжье Валентин
|1
|0
|Мерлен Кентен
|1
|0
|Роу Джонатан
|1
|0
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бомбито Мойзе
|1
|1
|Данте Бонфим
|2
|0
|Абди Али
|1
|0
|Росарио Пабло
|1
|0
|Будауи Хишем
|1
|0
|Бар Мельвен
|1
|0
|Менди Антуан
|1
|0
|Франк Эз
|1
|0
|Буанани Бадредин
|1
|0
Результаты матчей
Марсель
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ницца
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
1
Марсель
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ницца
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
1
Марсель
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Ницца
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
9
2
Голы по времени матча
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
100%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
7
1
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
100%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
11
6
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
9%
1
17%
1-15
4
36%
2
33%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
3
60%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Марсель
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Тулуза - Марсель 1:3 Марсель - Реймс 2:2 Брест - Марсель 1:5 Аугсбург - Марсель 1:3
Сандерленд - Марсель 2:2 Марсель - По 3:0 Марсель - Тулонь 3:0 Марсель - Тулон 3:0 Марсель - Ним 0:2 Гавр - Марсель 1:2 Реймс - Марсель 1:0 Марсель - Лорьян 3:1 Аталанта - Марсель 3:0 Марсель - Аталанта 1:1 Марсель - Ланс 2:1 Марсель - Ницца 2:2 Тулуза - Марсель 2:2 Марсель - Бенфика 1:0 Бенфика - Марсель 2:1 Лилль - Марсель 3:1
Ницца
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Анже - Ницца 1:4 Ницца - Тулуза 1:1 Осер - Ницца 2:1 Ипсвич - Ницца 1:0
Лечче - Ницца 2:3 Ризеспор - Ницца 2:2 Ницца - Леганес 2:2 Ницца - Лозанна 2:2 Лилль - Ницца 2:2 Ницца - ПСЖ 1:2 Ницца - Гавр 1:0 Страсбург - Ницца 1:3 Марсель - Ницца 2:2 Ницца - Лорьян 3:0 Реймс - Ницца 0:0 Ницца - Нант 1:2 Ланс - Ницца 1:3 ПСЖ - Ницца 3:1 Ницца - Монпелье 1:2 Тулуза - Ницца 2:1
Результаты матчей
Марсель
Ницца
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:3
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%
1:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:3
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Марсель
Ницца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|16 - 3
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 4
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 6
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 7
|3
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 10
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|14.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|15.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 6
|0
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Зона вылета
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|5
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|4
|ПСЖ
|Дембеле Усман
|3 (2)
|Марсель
|Луис Энрике I
|3 (2)
|Монако
|Закария Денис
|2 (1)
|Марсель
|Корнелиус Дерек
|1 2
|Осер
|Хувер Ки-Джана
|1 1
|Монако
|Камара Ламин
|1 1
|Ницца
|Бомбито Мойзе
|1 1
|Ницца
|Данте Бонфим
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Марсель 2:0 Ницца
Исход игры
Марсель
90.4% (94)
Ничья
7.7% (8)
Ницца
1.9% (2)
Тотал 2.5
Больше
69.61% (71)
Меньше
30.39% (31)
Обе команды забьют
Да
73.53% (75)
Нет
26.47% (27)
Популярный счёт
2:1 Марсель
53.8% (56)
2:0 Марсель
12.5% (13)
1:0 Марсель
11.5% (12)
3:1 Марсель
5.8% (6)
1:1 Ничья
4.8% (5)
3:2 Марсель
3.8% (4)
2:2 Ничья
1.9% (2)
1:2 Ницца
1.9% (2)
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