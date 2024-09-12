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  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Abdelatif Kherradji
Осер
 
Позже
Монако
Прогнозы 51
Осер 2% (1)
X 3.9% (2)
Монако 94.1% (48)
Все прогнозы
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Осер
Ничья
Монако
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Осер
Монако

История личных встреч

Осер
Монако

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

12 матчей

25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

Л1
3:2
Л1
2:3
Л2
0:2
Л2
2:0
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
0:0
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
0:1
Л1
3:0
Л1
1:0

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.67
1.17

Среднее время на гол

54
77

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

1.33
0.83

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

67
108

Бомбардиры внутри турнира

Осер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Равелсон Райан 1 0.33
Перрен Гаэтан 1 0.33
Кулибали Лассо 1 0.33
Леон Донован 0 0
Жоли Поль 0 0
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Минамино Такуми 1 0.33
Закария Денис 1 0.33
Бен-Сегир Элисс 1 0.33
Камара Ламин 1 0.33
Кайо Энрике 0 0
Аклиуш Магнес 0 0
Уаттара Кассум 0 0
Вандерсон V 0 0

Карточки

Осер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хувер Ки-Джана 1 1
Онаиву Адо 0 1
Жубал Мендес 1 0
Равелсон Райан 1 0
Синайоко Лассин 1 0
Жоли Поль 1 0
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Ламин 1 1
Эмболо Брель 1 0
Салису Мохаммед 1 0
Вандерсон V 1 0

Результаты матчей

Осер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Монако
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Осер
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Монако
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
2
Осер
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Монако
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
100%
76-90

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Осер
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Гавр - Осер 3:1 Нант - Осер 2:0 Осер - Ницца 2:1 Реймс - Осер 3:1
Реймс - Осер 3:1 Осер - Ред Стар 2:0 Труа - Осер 1:2 Гренобль - Осер 3:0 Орлеан - Осер 1:1 Осер - Конкарно 4:1 Амьен - Осер 0:0 Осер - Париж 2:0 Дюнкерк - Осер 1:3 Осер - Лаваль 4:0 Родез - Осер 2:0 Кевийи - Осер 4:3 Осер - Труа 2:0 Аяччо - Осер 0:1 Осер - Кан 2:1 Сент-Этьен - Осер 1:0
Монако
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Монако - Ланс 1:1 Лион - Монако 0:2 Монако - Сент-Этьен 1:0 Барселона - Монако 0:3
Монако - Дженоа 1:2 Фейеноорд - Монако 1:3 Штурм Грац - Монако 2:2 Монако - Серкль Брюгге 1:1 Монако - Серветт 0:1 Монако - Нант 4:0 Монпелье - Монако 0:2 Монако - Клермон 4:1 Лион - Монако 3:2 Монако - Лилль 1:0 Брест - Монако 0:2 Монако - Ренн 1:0 Мец - Монако 2:5 Монако - Лорьян 2:2 Страсбург - Монако 0:1 Монако - ПСЖ 0:0

Результаты матчей

Осер
Монако

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Осер
Монако

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 3 3 0 0 13 - 2 9
2.
Марсель
 Заявка 3 2 1 0 10 - 4 7
3.
Нант
 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Монако
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
Ланс
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
6.
Лилль
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
7.
Гавр
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
8.
Ницца
 Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
9.
Страсбург
 Заявка 3 1 1 1 7 - 6 4
10.
Реймс
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
11.
Ренн
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
12.
Брест
 Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
13.
Осер
 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
14.
Лион
 Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
15.
Тулуза
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
16.
Монпелье
 Заявка 3 0 1 2 2 - 10 1
17.
Анже
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
18.
Сент-Этьен
 Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
ПСЖ
 Заявка 1 1 0 0 6 - 0 3
3.
Ренн
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Нант
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Ланс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Страсбург
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Осер
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Лилль
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Брест
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
10.
Гавр
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
11.
Реймс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Лион
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
13.
Марсель
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Тулуза
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Монпелье
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
17.
Сент-Этьен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Анже
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
ПСЖ
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
3.
Нант
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Ланс
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Гавр
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Ницца
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
9.
Реймс
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Страсбург
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
12.
Брест
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Анже
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
15.
Монпелье
 Заявка 1 0 0 1 0 - 6 0
16.
Ренн
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
17.
Осер
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
18.
Сент-Этьен
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Марсель Гринвуд Мэйсон 5
ПСЖ Баркола Бредли 4
Марсель Луис Энрике I 2 (2)
Брест Камара Махди 2
ПСЖ Кан-Ин Ли 2
Весь список

Топ нарушителей
Осер Хувер Ки-Джана 1 1
Монако Камара Ламин 1 1
Ницца Бомбито Мойзе 1 1
Монпелье Ферри Жордан 2
Брест Амави Жордан 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Осер - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 сентября 2024, осталось 2 дня 12 часов 45 минут.

    Главный судья: Abdelatif Kherradji

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    • Прогнозы 51
    Осер 2% (1)
    X 3.9% (2)
    Монако 94.1% (48)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Осер
    Ничья
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    Прогнозы на матч Осер - Монако

    Исход игры
    Осер
    2% (1)
    Ничья
    3.9% (2)
    Монако
    94.1% (48)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.31% (32)
    Меньше
    34.69% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    67.35% (33)
    Нет
    32.65% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Монако
    52.9% (27)
    0:1 Монако
    21.6% (11)
    0:2 Монако
    9.8% (5)
    1:3 Монако
    7.8% (4)
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