Тур: 4. Стадион: Парк де Пренс. Главный судья: Тюрпен Клеман
-
Главный тренер: Энрике Луис
- Травмы и дисквалификации
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Главный тренер: Руа Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
ПСЖ
Брест
17 матчей
94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
82.4%
5.9%
11.7%
14 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
58.8%
11.8%
29.4%
10 побед 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
400%
0 побед 4 ничьи 2 победы
18 матчей
88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
16.7%
5.5%
14 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
18
27
Голов в среднем за матч
2.25
2.7
Среднее время на гол
40
33
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1
0.63
Среднее время на гол
90
144
Всего голов
28
32
Голов в среднем за матч
1.56
1.78
Тотал матчей
2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
57
50
Бомбардиры внутри турнира
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баркола Бредли
|4
|1.33
|Кан-Ин Ли
|2
|0.67
|Коло-Муани Рандаль
|2 (1)
|0.67
|Дембеле Усман
|1
|0.33
|Асенсио Марко
|1
|0.33
|Хакими Ашраф
|1
|0.33
|Заир-Эмери Уоррен
|1
|0.33
|Витинья II
|1 (1)
|0.33
|Невеш Жоау
|0
|0
|Мендеш Нуну
|0
|0
|Рамуш Гонсалу
|0
|0
|Дуэ Дезире
|0
|0
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Махди
|2
|0.67
|Дель Кастильо Ромен
|1 (1)
|0.33
|Ажорк Людовик
|1
|0.33
|Лала Кенни
|1 (1)
|0.33
Карточки
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|Дембеле Усман
|1
|0
|Бералдо Лукас
|1
|0
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амави Жордан
|2
|0
|Мартен Жонас
|1
|0
|Лала Кенни
|1
|0
|Перейра-Лаже Матиаш
|1
|0
|Маньетти Уго
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
Результаты матчей
ПСЖ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Брест
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
ПСЖ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Брест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
7
4
ПСЖ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Брест
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
7
5
Голы по времени матча
Забито
6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
14%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
2
40%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
13
6
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
15%
1
17%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
3
50%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
38%
2
33%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ПСЖ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Лилль - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Монпелье 6:0 Гавр - ПСЖ 1:4 РБ Лейпциг - ПСЖ 1:1
Штурм Грац - ПСЖ 2:2 Лион - ПСЖ 1:2 Мец - ПСЖ 0:2 Ницца - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Тулуза 1:3 ПСЖ - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Гавр 3:3 Лорьян - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Лион 4:1 Барселона - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Барселона 2:3 ПСЖ - Клермон 1:1 ПСЖ - Ренн 1:0 Марсель - ПСЖ 0:2 Монпелье - ПСЖ 2:6
Брест
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Генгам - Брест 2:2 Брест - Сент-Этьен 4:0 Ланс - Брест 2:0 Брест - Марсель 1:5
Ньюкасл - Брест 1:0 Ювентус - Брест 2:2 Наполи - Брест 1:0 Брест - Лаваль 0:1 Брест - Лорьян 1:1 Брест - Авранш 2:0 Тулуза - Брест 0:3 Брест - Реймс 1:1 Брест - Нант 0:0 Ренн - Брест 4:5 Брест - Монако 0:2 Лион - Брест 4:3 Брест - Мец 4:3 Лорьян - Брест 0:1 Брест - Лилль 1:1 Ланс - Брест 1:0
Результаты матчей
ПСЖ
Брест
Точный счет
6:0
1 раз 100%
1:5
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
6
1 раз 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
1:3
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
6
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
ПСЖ
Брест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|13 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 4
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 6
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 10
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 6
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
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- — Зона вылета
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|5
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|4
|Марсель
|Луис Энрике I
|2 (2)
|Брест
|Камара Махди
|2
|ПСЖ
|Кан-Ин Ли
|2
|Осер
|Хувер Ки-Джана
|1 1
|Монако
|Камара Ламин
|1 1
|Ницца
|Бомбито Мойзе
|1 1
|Монпелье
|Ферри Жордан
|2
|Брест
|Амави Жордан
|2
Прогнозы на матч ПСЖ - Брест
Исход игры
ПСЖ
98.1% (51)
Ничья
0% (0)
Брест
1.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
64.58% (31)
Меньше
35.42% (17)
Обе команды забьют
Да
43.75% (21)
Нет
56.25% (27)
Популярный счёт
2:0 ПСЖ
30.8% (16)
3:1 ПСЖ
21.2% (11)
2:1 ПСЖ
17.3% (9)
3:0 ПСЖ
13.5% (7)
4:0 ПСЖ
5.8% (3)
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