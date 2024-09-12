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  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Тюрпен Клеман
ПСЖ
 
Позже
Брест
Прогнозы 52
ПСЖ 98.1% (51)
X 0% (0)
Брест 1.9% (1)
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История личных встреч

ПСЖ
Брест

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

82.4%
5.9%
11.7%
14 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

58.8%
11.8%
29.4%
10 побед 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

400%
0 побед 4 ничьи 2 победы

18 матчей

88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
16.7%
5.5%
14 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

К
3:1
Л1
2:2
Л1
2:3
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
2:4
Л1
0:2
К
0:3
Л1
3:0
Л1
1:2
К
2:5
Л1
3:1
Л1
0:3
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
3:1

Голы

Всего голов

18
27

Голов в среднем за матч

2.25
2.7

Среднее время на гол

40
33

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1
0.63

Среднее время на гол

90
144

Всего голов

28
32

Голов в среднем за матч

1.56
1.78

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

57
50

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баркола Бредли 4 1.33
Кан-Ин Ли 2 0.67
Коло-Муани Рандаль 2 (1) 0.67
Дембеле Усман 1 0.33
Асенсио Марко 1 0.33
Хакими Ашраф 1 0.33
Заир-Эмери Уоррен 1 0.33
Витинья II 1 (1) 0.33
Невеш Жоау 0 0
Мендеш Нуну 0 0
Рамуш Гонсалу 0 0
Дуэ Дезире 0 0
Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Махди 2 0.67
Дель Кастильо Ромен 1 (1) 0.33
Ажорк Людовик 1 0.33
Лала Кенни 1 (1) 0.33

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Дембеле Усман 1 0
Бералдо Лукас 1 0
Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амави Жордан 2 0
Мартен Жонас 1 0
Лала Кенни 1 0
Перейра-Лаже Матиаш 1 0
Маньетти Уго 1 0
Февр Ромен 1 0

Результаты матчей

ПСЖ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Брест
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
ПСЖ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Брест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

7
4
ПСЖ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Брест
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

7
5

Голы по времени матча

Забито

6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
14%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
2
40%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

13
6
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
15%
1
17%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
3
50%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
38%
2
33%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Лилль - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Монпелье 6:0 Гавр - ПСЖ 1:4 РБ Лейпциг - ПСЖ 1:1
Штурм Грац - ПСЖ 2:2 Лион - ПСЖ 1:2 Мец - ПСЖ 0:2 Ницца - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Тулуза 1:3 ПСЖ - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Гавр 3:3 Лорьян - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Лион 4:1 Барселона - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Барселона 2:3 ПСЖ - Клермон 1:1 ПСЖ - Ренн 1:0 Марсель - ПСЖ 0:2 Монпелье - ПСЖ 2:6
Брест
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Генгам - Брест 2:2 Брест - Сент-Этьен 4:0 Ланс - Брест 2:0 Брест - Марсель 1:5
Ньюкасл - Брест 1:0 Ювентус - Брест 2:2 Наполи - Брест 1:0 Брест - Лаваль 0:1 Брест - Лорьян 1:1 Брест - Авранш 2:0 Тулуза - Брест 0:3 Брест - Реймс 1:1 Брест - Нант 0:0 Ренн - Брест 4:5 Брест - Монако 0:2 Лион - Брест 4:3 Брест - Мец 4:3 Лорьян - Брест 0:1 Брест - Лилль 1:1 Ланс - Брест 1:0

Результаты матчей

ПСЖ
Брест

Точный счет

6:0
1 раз 100%
1:5
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

6
1 раз 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:3
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
6
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

ПСЖ
Брест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
3.5
Больше Меньше
1
2
1
2
4.5
1
2
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 3 3 0 0 13 - 2 9
2.
Марсель
 Заявка 3 2 1 0 10 - 4 7
3.
Нант
 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Монако
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
Ланс
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
6.
Лилль
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
7.
Гавр
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
8.
Ницца
 Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
9.
Страсбург
 Заявка 3 1 1 1 7 - 6 4
10.
Реймс
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
11.
Ренн
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
12.
Брест
 Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
13.
Осер
 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
14.
Лион
 Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
15.
Тулуза
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
16.
Монпелье
 Заявка 3 0 1 2 2 - 10 1
17.
Анже
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
18.
Сент-Этьен
 Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
ПСЖ
 Заявка 1 1 0 0 6 - 0 3
3.
Ренн
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Нант
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Ланс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Страсбург
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Осер
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Лилль
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Брест
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
10.
Гавр
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
11.
Реймс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Лион
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
13.
Марсель
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Ницца
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Тулуза
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Монпелье
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
17.
Сент-Этьен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Анже
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
ПСЖ
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
3.
Нант
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Ланс
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Монако
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Гавр
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Ницца
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
9.
Реймс
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Тулуза
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Страсбург
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
12.
Брест
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Анже
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Лион
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
15.
Монпелье
 Заявка 1 0 0 1 0 - 6 0
16.
Ренн
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
17.
Осер
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
18.
Сент-Этьен
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Марсель Гринвуд Мэйсон 5
ПСЖ Баркола Бредли 4
Марсель Луис Энрике I 2 (2)
Брест Камара Махди 2
ПСЖ Кан-Ин Ли 2
Весь список

Топ нарушителей
Осер Хувер Ки-Джана 1 1
Монако Камара Ламин 1 1
Ницца Бомбито Мойзе 1 1
Монпелье Ферри Жордан 2
Брест Амави Жордан 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Брест от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 сентября 2024, осталось 2 дня 14 часов 45 минут.

    Главный судья: Тюрпен Клеман

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 78% завершится победой ПСЖ.
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    • Прогнозы 52
    ПСЖ 98.1% (51)
    X 0% (0)
    Брест 1.9% (1)
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    Прогнозы на матч ПСЖ - Брест

    Исход игры
    ПСЖ
    98.1% (51)
    Ничья
    0% (0)
    Брест
    1.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.58% (31)
    Меньше
    35.42% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    43.75% (21)
    Нет
    56.25% (27)
    Популярный счёт
    2:0 ПСЖ
    30.8% (16)
    3:1 ПСЖ
    21.2% (11)
    2:1 ПСЖ
    17.3% (9)
    3:0 ПСЖ
    13.5% (7)
    4:0 ПСЖ
    5.8% (3)
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