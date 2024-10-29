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Тур: 2. Стадион: .
РБ Лейпциг
4:2
Конец матча
Санкт-Паули
0'
1:0
12' Гол
Юссуф Поульсен
2:0
17' Гол
Баумгартнер Кристоф
2:1
28' Гол
Гилавоги Морган
3:1
30' Гол
Юссуф Поульсен
40' Желтая карточка
Салиакас Манолис
3:2
59' Гол
Смит Эрик
4:2
80' Гол
Нуса Антонио
90'+6

Ход матча

12'
Юссуф Поульсен
1:0
17'
Баумгартнер Кристоф
(Гертрейда Лютсхарел)
2:0
28'
2:1
Гилавоги Морган
(Эггештайн Йоханнес)
30'
Юссуф Поульсен
(Баумгартнер Кристоф)
3:1
40'
 
Салиакас Манолис
59'
3:2
Смит Эрик
(Гилавоги Морган)
69'
Люкеба Кастелло
Битшиабу Эль-Шадай
 
69'
Айдара Амаду
Вермирен Артур
 
69'
Нуса Антонио
Баумгартнер Кристоф
 
76'
Элмас Эльиф
Андре Силва
 
80'
Нуса Антонио
(Элмас Эльиф)
4:2
80'
 
Синани Данел
Афолайян Оладапо
81'
 
Бухальфа Карло
Вагнер Роберт
87'
 
Альберс Андреас
Эггештайн Йоханнес
87'
 
Рицка Ларс
Салиакас Манолис
90'
 
Ахльстранд Эрик
Гилавоги Морган
90'
Гебель Вигго
Кампль Кевин
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 16 Удары в створ 9
  • 3 Угловые 7
  • 2 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
26
Вандервоордт
Маартен
16
Клостерманн
Лукас
4
Орбан
Вилли
5
Битшиабу
Эль-Шадай
3
Гертрейда
Лютсхарел
39
Хенрихс
Бенджамин
44
Кампль
Кевин
18
Вермирен
Артур
14
Баумгартнер
Кристоф
9
Юссуф
Поульсен
19
Андре
Силва
22
Василь
Никола
5
Валь
Хауке
8
Смит
Эрик
3
Метс
Кароль
2
Салиакас
Манолис
7
Ирвайн
Джексон
39
Вагнер
Роберт
23
Треу
Филипп
17
Афолайян
Оладапо
11
Эггештайн
Йоханнес
29
Гилавоги
Морган
РБ Лейпциг
3-4-1-2
Санкт-Паули
3-4-3

История личных встреч

РБ Лейпциг
Санкт-Паули

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Второй тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

История матчей

Б
0:0
Б2
1:0
Б2
0:1
Б2
1:0
Б2
4:1

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.2
0.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
225

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуса Антонио 2 1
Юссуф Поульсен 2 1
Баумгартнер Кристоф 1 0.5
Опенда Лои 1 0.5
Шешко Беньямин 1 0.5
Симонс Хави 1 0.5
Гертрейда Лютсхарел 0 0
Элмас Эльиф 0 0
Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эггештайн Йоханнес 1 0.5
Гилавоги Морган 1 0.5
Джигала Адам 1 0.5
Смит Эрик 1 0.5
Рицка Ларс 1 0.5

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салиакас Манолис 1 0

Результаты матчей

РБ Лейпциг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Санкт-Паули
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
2
РБ Лейпциг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Санкт-Паули
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
0
РБ Лейпциг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Санкт-Паули
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
0
0%
1
20%
91-120

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
1
50%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
5
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
1
20%
76-90
0
0%
1
20%
91-120

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
2
33%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:1 Майнц - РБ Лейпциг 0:2 Хайденхайм - РБ Лейпциг 0:1
РБ Лейпциг - Ювентус 2:3 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Санкт-Паули - РБ Лейпциг 0:0 Атлетико М - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 0:0 РБ Лейпциг - Мойзелвитц 3:1 Байер Л - РБ Лейпциг 2:3 РБ Лейпциг - Бохум 1:0 Рот-Вайсс Эссен - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - ПСЖ 1:1 Вулверхэмптон - РБ Лейпциг 3:0 РБ Лейпциг - Астон Вилла 2:0 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 2:2 РБ Лейпциг - Вердер 1:1 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 4:1
Санкт-Паули
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Санкт-Паули - Вольфсбург 0:0 Боруссия Д - Санкт-Паули 2:1 Ганновер 96 - Санкт-Паули 3:2 Санкт-Паули - Майнц 0:3
Фрайбург - Санкт-Паули 0:3 Санкт-Паули - РБ Лейпциг 0:0 Аугсбург - Санкт-Паули 3:1 Унион Берлин - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:2 Галлешер - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Аталанта 3:0 Норвич - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Лион 1:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 1:3 Бремер - Санкт-Паули 1:3 Веен Висбаден - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Оснабрюк 3:1 Гамбург - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Ганза 1:0 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:2

Результаты матчей

РБ Лейпциг
Санкт-Паули

Точный счет

4:2
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Точный счет

1:4
1 раз 100%
2:3
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:4
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%

Точное количество голов

4
2 раза 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

РБ Лейпциг
Санкт-Паули

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Хайденхайм Бройниг Максимилиан 3
Вердер Топп Кеке 3
Бавария Мюллер Томас 2 (1)
Падерборн Гримальди Адриано 2
Герта Нидерлехнер Флориан 2
Весь список

Топ нарушителей
Кайзерслаутерн Гиамера Ян 1
Энерги Коттбус Romario Hajrulla 1
Кобленц Yasin Yaman 1
Санкт-Паули Салиакас Манолис 1
Шальке 04 Зегуйн Пауль 1
Весь список
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