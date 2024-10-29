Тур: 2. Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг).
4:2
Конец матча
0'
1:0
12' ГолЮссуф Поульсен
2:0
17' ГолБаумгартнер Кристоф
2:1
28' ГолГилавоги Морган
3:1
30' ГолЮссуф Поульсен
40' Желтая карточкаСалиакас Манолис
3:2
59' ГолСмит Эрик
4:2
80' ГолНуса Антонио
90'+6
Ход матча
12'
1:0
17'
28'
30'
40'
59'
3:2
80'
4:2
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
16 Удары в створ 9
-
3 Угловые 7
-
2 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
44
Кампль
Кевин
19
Андре
Силва
23
Треу
Филипп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Андре СилваНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Гебель ВиггоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Треу ФилиппПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Джигала АдамЗащитник
-
10 Синани ДанелПолузащитник
-
21 Рицка ЛарсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Шмиц МарвинПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Блессин Александер
История личных встреч
РБ Лейпциг
Санкт-Паули
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Второй тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1.2
0.4
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
75
225
Бомбардиры внутри турнира
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нуса Антонио
|2
|1
|Юссуф Поульсен
|2
|1
|Баумгартнер Кристоф
|1
|0.5
|Опенда Лои
|1
|0.5
|Шешко Беньямин
|1
|0.5
|Симонс Хави
|1
|0.5
|Гертрейда Лютсхарел
|0
|0
|Элмас Эльиф
|0
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эггештайн Йоханнес
|1
|0.5
|Гилавоги Морган
|1
|0.5
|Джигала Адам
|1
|0.5
|Смит Эрик
|1
|0.5
|Рицка Ларс
|1
|0.5
Карточки
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салиакас Манолис
|1
|0
Результаты матчей
РБ Лейпциг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Санкт-Паули
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
2
РБ Лейпциг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Санкт-Паули
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
0
РБ Лейпциг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Санкт-Паули
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
4
2
Голы по времени матча
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
0
0%
1
20%
91-120
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
1
50%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
5
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
1
20%
76-90
0
0%
1
20%
91-120
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
2
33%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
РБ Лейпциг
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:1 Майнц - РБ Лейпциг 0:2 Хайденхайм - РБ Лейпциг 0:1
РБ Лейпциг - Ювентус 2:3 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Санкт-Паули - РБ Лейпциг 0:0 Атлетико М - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 0:0 РБ Лейпциг - Мойзелвитц 3:1 Байер Л - РБ Лейпциг 2:3 РБ Лейпциг - Бохум 1:0 Рот-Вайсс Эссен - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - ПСЖ 1:1 Вулверхэмптон - РБ Лейпциг 3:0 РБ Лейпциг - Астон Вилла 2:0 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 2:2 РБ Лейпциг - Вердер 1:1 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 4:1
Санкт-Паули
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Санкт-Паули - Вольфсбург 0:0 Боруссия Д - Санкт-Паули 2:1 Ганновер 96 - Санкт-Паули 3:2 Санкт-Паули - Майнц 0:3
Фрайбург - Санкт-Паули 0:3 Санкт-Паули - РБ Лейпциг 0:0 Аугсбург - Санкт-Паули 3:1 Унион Берлин - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:2 Галлешер - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Аталанта 3:0 Норвич - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Лион 1:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 1:3 Бремер - Санкт-Паули 1:3 Веен Висбаден - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Оснабрюк 3:1 Гамбург - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Ганза 1:0 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:2
Результаты матчей
РБ Лейпциг
Санкт-Паули
Точный счет
4:2
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
Точный счет
1:4
1 раз 100%
2:3
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:4
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
Точное количество голов
4
2 раза 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
РБ Лейпциг
Санкт-Паули
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Хайденхайм
|Бройниг Максимилиан
|3
|Вердер
|Топп Кеке
|3
|Бавария
|Мюллер Томас
|2 (1)
|Падерборн
|Гримальди Адриано
|2
|Герта
|Нидерлехнер Флориан
|2
|Кайзерслаутерн
|Гиамера Ян
|1
|Энерги Коттбус
|Romario Hajrulla
|1
|Кобленц
|Yasin Yaman
|1
|Санкт-Паули
|Салиакас Манолис
|1
|Шальке 04
|Зегуйн Пауль
|1