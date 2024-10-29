Тур: 2. Стадион: МХП-Арена. Зрители: 60000
2:1
Конец матча
0'
1:0
14' ГолВольтемаде Ник
35' Желтая карточкаФюрих Крис
1:1
43' ПенальтиТомяк Борис
62' Желтая карточкаРиттер Марлон
2:1
76' ГолФюрих Крис
80' Желтая карточкаРашль Тобиас
86' Желтая карточкаВекессер Эрик
90' Желтая карточкаГанслик Даниэль
90' Желтая карточкаМийо Энцо
90'+5
Ход матча
14'
35'
43'
1:1
62'
76'
2:1
80'
86'
90'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 2
-
4 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
71 Владение мячом, % 29
Прогноз на матч от Liveresult
29
Руо
Антони
45
Чейз
Анри
32
Ридер
Фабиан
27
Фюрих
Крис
33
Эльведи
Ян
31
Luca
Sirch
24
Хеуэр
Яннис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Руо АнтониЗащитник
-
45 Чейз АнриЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Фюрих КрисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Ундав ДенизНападающий
-
Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
-
31 Luca SirchЗащитник
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Спахич АвдоВратарь
-
17 Опоку АаронПолузащитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
-
23 Аремю АфиизПолузащитник
-
26 Калоч ФилипПолузащитник
-
29 Тачи РичмондПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Markus Anfang
История личных встреч
Штутгарт
Кайзерслаутерн
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
8 матчей
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
2
2.25
Среднее время на гол
45
40
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Среднее время на гол
90
72
Всего голов
12
14
Голов в среднем за матч
1.5
1.75
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
60
51
Бомбардиры внутри турнира
Штутгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вольтемаде Ник
|2
|1
|Демирович Эрмедин
|1
|0.5
|Штенцель Паскаль
|1
|0.5
|Фюрих Крис
|1
|0.5
|Штиллер Ангело
|1
|0.5
|Каразор Атакан
|1 (1)
|0.5
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jannik Mause
|2
|1
|Томяк Борис
|1 (1)
|0.5
Карточки
Штутгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фюрих Крис
|1
|0
|Мийо Энцо
|1
|0
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гиамера Ян
|0
|1
|Риттер Марлон
|1
|0
|Векессер Эрик
|1
|0
|Ганслик Даниэль
|1
|0
|Рашль Тобиас
|1
|0
Результаты матчей
Штутгарт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Кайзерслаутерн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
1
Штутгарт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Кайзерслаутерн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
0
Штутгарт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Кайзерслаутерн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
5
1
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
3
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
3
43%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Штутгарт
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Штутгарт - Хольштайн Киль 2:1 Ювентус - Штутгарт 0:1 Бавария - Штутгарт 4:0 Штутгарт - Ульм 1846 1:1
Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Штутгарт - Спарта Прага 1:1 Вольфсбург - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Боруссия Д 5:1 Реал Мадрид - Штутгарт 3:1 Боруссия М - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Кайзерслаутерн 4:1 Штутгарт - Майнц 3:3 Пройссен Мюнстер - Штутгарт 0:5 Фрайбург - Штутгарт 3:1 Байер Л - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Атлетик Б 4:0 Санфречче Хиросима - Штутгарт 2:5 Киото Санга - Штутгарт 3:5 Киото - Штутгарт 3:5 Штутгарт - Фортуна Ситтард 3:0
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Фортуна - Кайзерслаутерн 3:4 Кайзерслаутерн - Падерборн 3:0 Фрайбург - Кайзерслаутерн 2:1 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 1:0
Ян - Кайзерслаутерн 0:0 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:2 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 3:1 Штутгарт - Кайзерслаутерн 4:1 Кайзерслаутерн - Герта 3:4 Пройссен Мюнстер - Кайзерслаутерн 0:1 Ингольштадт - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 2:2 Ульм 1846 - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Мюнхен-1860 2:0 Киккерс Оффенбах - Кайзерслаутерн 1:3 Фортуна - Кайзерслаутерн 0:1 Карабах - Кайзерслаутерн 1:3 Пирмазенс - Кайзерслаутерн 1:2 ТБ Ян Зейскам - Кайзерслаутерн 0:8 Кайзерслаутерн - Байер Л 0:1
Результаты матчей
Штутгарт
Кайзерслаутерн
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
0:5
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:5
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Штутгарт
Кайзерслаутерн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
|Хайденхайм
|Бройниг Максимилиан
|3
|Вердер
|Топп Кеке
|3
|Бавария
|Мюллер Томас
|2 (1)
|Падерборн
|Гримальди Адриано
|2
|Герта
|Нидерлехнер Флориан
|2
|Кайзерслаутерн
|Гиамера Ян
|1
|Энерги Коттбус
|Romario Hajrulla
|1
|Ян
|Булик Расим
|1
|Кобленц
|Yasin Yaman
|1
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|1