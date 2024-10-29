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Тур: 2. Стадион: . Зрители: 60000
Штутгарт
2:1
Конец матча
Кайзерслаутерн
0'
1:0
14' Гол
Вольтемаде Ник
35' Желтая карточка
Фюрих Крис
1:1
43' Пенальти
Томяк Борис
62' Желтая карточка
Риттер Марлон
2:1
76' Гол
Фюрих Крис
80' Желтая карточка
Рашль Тобиас
86' Желтая карточка
Векессер Эрик
90' Желтая карточка
Ганслик Даниэль
90' Желтая карточка
Мийо Энцо
90'+5

Ход матча

14'
Вольтемаде Ник
(Демирович Эрмедин)
1:0
35'
Фюрих Крис
 
43'
1:1
Томяк Борис
59'
Штиллер Ангело
Крэтзиг Франс
 
59'
Ундав Дениз
Вольтемаде Ник
 
59'
 
Ганслик Даниэль
Ахе Рагнар
59'
 
Опоку Аарон
Редондо Кенни
62'
 
Риттер Марлон
76'
Фюрих Крис
(Демирович Эрмедин)
2:1
77'
Мийо Энцо
Ридер Фабиан
 
77'
Левелинг Джейми
Фюрих Крис
 
79'
 
Leon Robinson
Luca Sirch
79'
 
Рашль Тобиас
Риттер Марлон
80'
 
Рашль Тобиас
85'
 
Тачи Ричмонд
Йокота Дайсуке
86'
 
Векессер Эрик
86'
Вагноман Жоша
Штенцель Паскаль
 
90'
 
Ганслик Даниэль
90'
Мийо Энцо
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 71 Владение мячом, % 29
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бредлов
Фабиан
15
Штенцель
Паскаль
29
Руо
Антони
45
Чейз
Анри
3
Хендрикс
Рамон
16
Каразор
Атакан
13
Крэтзиг
Франс
32
Ридер
Фабиан
11
Вольтемаде
Ник
27
Фюрих
Крис
9
Демирович
Эрмедин
1
Краль
Юлиан
33
Эльведи
Ян
31
Luca
Sirch
24
Хеуэр
Яннис
8
Циммер
Жан
13
Векессер
Эрик
7
Риттер
Марлон
2
Томяк
Борис
41
Йокота
Дайсуке
9
Ахе
Рагнар
11
Редондо
Кенни
Штутгарт
4-2-3-1
Кайзерслаутерн
3-4-1-2

История личных встреч

Штутгарт
Кайзерслаутерн

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

8 матчей

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ТМК
4:1
К
1:3
Б2
2:0
Б2
0:1
Б
0:0
Б
0:2
Б
2:4
Б
3:3

Голы

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

2
2.25

Среднее время на гол

45
40

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

1.5
1.75

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

60
51

Бомбардиры внутри турнира

Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вольтемаде Ник 2 1
Демирович Эрмедин 1 0.5
Штенцель Паскаль 1 0.5
Фюрих Крис 1 0.5
Штиллер Ангело 1 0.5
Каразор Атакан 1 (1) 0.5
Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jannik Mause 2 1
Томяк Борис 1 (1) 0.5

Карточки

Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фюрих Крис 1 0
Мийо Энцо 1 0
Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гиамера Ян 0 1
Риттер Марлон 1 0
Векессер Эрик 1 0
Ганслик Даниэль 1 0
Рашль Тобиас 1 0

Результаты матчей

Штутгарт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Кайзерслаутерн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
1
Штутгарт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Кайзерслаутерн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
0
Штутгарт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Кайзерслаутерн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

5
1

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
3
43%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Штутгарт
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Штутгарт - Хольштайн Киль 2:1 Ювентус - Штутгарт 0:1 Бавария - Штутгарт 4:0 Штутгарт - Ульм 1846 1:1
Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Штутгарт - Спарта Прага 1:1 Вольфсбург - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Боруссия Д 5:1 Реал Мадрид - Штутгарт 3:1 Боруссия М - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Кайзерслаутерн 4:1 Штутгарт - Майнц 3:3 Пройссен Мюнстер - Штутгарт 0:5 Фрайбург - Штутгарт 3:1 Байер Л - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Атлетик Б 4:0 Санфречче Хиросима - Штутгарт 2:5 Киото Санга - Штутгарт 3:5 Киото - Штутгарт 3:5 Штутгарт - Фортуна Ситтард 3:0
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Фортуна - Кайзерслаутерн 3:4 Кайзерслаутерн - Падерборн 3:0 Фрайбург - Кайзерслаутерн 2:1 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 1:0
Ян - Кайзерслаутерн 0:0 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:2 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 3:1 Штутгарт - Кайзерслаутерн 4:1 Кайзерслаутерн - Герта 3:4 Пройссен Мюнстер - Кайзерслаутерн 0:1 Ингольштадт - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 2:2 Ульм 1846 - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Мюнхен-1860 2:0 Киккерс Оффенбах - Кайзерслаутерн 1:3 Фортуна - Кайзерслаутерн 0:1 Карабах - Кайзерслаутерн 1:3 Пирмазенс - Кайзерслаутерн 1:2 ТБ Ян Зейскам - Кайзерслаутерн 0:8 Кайзерслаутерн - Байер Л 0:1

Результаты матчей

Штутгарт
Кайзерслаутерн

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:5
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:5
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Штутгарт
Кайзерслаутерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1
4.5

Топ бомбардиров
Хайденхайм Бройниг Максимилиан 3
Вердер Топп Кеке 3
Бавария Мюллер Томас 2 (1)
Падерборн Гримальди Адриано 2
Герта Нидерлехнер Флориан 2
Весь список

Топ нарушителей
Кайзерслаутерн Гиамера Ян 1
Энерги Коттбус Romario Hajrulla 1
Ян Булик Расим 1
Кобленц Yasin Yaman 1
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 1
Весь список
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