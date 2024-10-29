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  4. Кубок 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Зрители: 11627
Ян
1:0
Конец матча
Гройтер Фюрт
0'
10' Желтая карточка
Эрнст Себастьян
14' Желтая карточка
Михальски Дамян
25' Желтая карточка
Bryan Hein
1:0
59' Гол
Булик Расим
63' Красная карточка
Булик Расим
70' Желтая карточка
Прёгер Кай
71' Желтая карточка
Массимо Роберто
80' Желтая карточка
Майерхёфер Марко
90' Желтая карточка
Гебхардт Феликс
90'+7

Ход матча

10'
Эрнст Себастьян
 
14'
 
Михальски Дамян
25'
Bryan Hein
 
59'
Булик Расим
1:0
63'
Булик Расим
 
65'
 
Мустафа Сулиман
Гисельман Нико
69'
Цигеле Робин
Эрнст Себастьян
 
70'
Прёгер Кай
 
71'
 
Массимо Роберто
73'
 
Мотика Неманья
Массимо Роберто
75'
Ганаус Ноа
Eric Hottmann
 
80'
 
Майерхёфер Марко
80'
 
Matti Wagner
Майерхёфер Марко
90'
Биттрофф Александер
Кюльветтер Кристиан
 
90'
Гебхардт Феликс
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 4
  • 16 Нарушения правил 16
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 31 Владение мячом, % 69
1
Гебхардт
Феликс
37
Leopold
Wurm
5
Булик
Расим
16
Louis
Breunig
33
Прёгер
Кай
3
Bryan
Hein
10
Вит
Кристиан
8
Гейпль
Андреас
15
Эрнст
Себастьян
9
Eric
Hottmann
30
Кюльветтер
Кристиан
44
Нолль
Науэль
18
Майерхёфер
Марко
4
Михальски
Дамян
27
Иттер
Джанлука
17
Гисельман
Нико
2
Аста
Симон
6
Бансе
Саша
37
Грин
Джулиан
11
Массимо
Роберто
10
Хргота
Бранимир
7
Србени
Деннис
Ян
5-3-2
Гройтер Фюрт
4-4-2

История личных встреч

Ян
Гройтер Фюрт

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед

13 матчей

23.1%
15.4%
61.5%
3 победы 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

7.7%
61.5%
30.8%
1 победа 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

Б2
0:4
Б2
2:1
Б2
2:2
ТМК
0:3
Б2
1:2
Б2
3:1
Б2
0:2
Б2
1:0
Б2
0:2
Б2
1:1
Б2
1:2
Б2
3:2
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

0.86
1.17

Среднее время на гол

105
77

Всего голов

9
17

Голов в среднем за матч

1.5
2.43

Среднее время на гол

60
37

Всего голов

15
24

Голов в среднем за матч

1.15
1.85

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

78
48

Бомбардиры внутри турнира

Ян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баллас Флориан 1 0.5
Булик Расим 1 0.5
Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Србени Деннис 1 0.5
Мустафа Сулиман 1 0.5

Карточки

Ян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Булик Расим 0 1
Эрнст Себастьян 1 0
Прёгер Кай 1 0
Bryan Hein 1 0
Гебхардт Феликс 1 0
Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майерхёфер Марко 1 0
Массимо Роберто 1 0
Михальски Дамян 1 0

Результаты матчей

Ян
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Гройтер Фюрт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Ян
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Гройтер Фюрт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ян
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Нюрнберг - Ян 8:3 Ян - Фортуна 0:3 Аугсбург - Ян 1:0 Падерборн - Ян 3:0
Ян - Кайзерслаутерн 0:0 Ян - Пройссен Мюнстер 0:3 Гамбург - Ян 5:0 Ян - Унтерахинг 5:1 Ян - Гройтер Фюрт 0:4 Герта - Ян 2:0 Ян - Бохум 1:0 Ян - Ульм 1846 1:0 Ганновер 96 - Ян 2:0 Динамо Дрезден - Ян 1:2 Ян - Блау-Вайсс Линц 0:1 Штуттгартер Киккерс - Ян 0:2 Эльтерсдорф - Ян 2:2 Вилцинг - Ян 0:2 Ян - Рид 3:4 Веен Висбаден - Ян 1:2
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Шальке 04 - Гройтер Фюрт 3:4 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 0:4 Гройтер Фюрт - Мюнхен-1860 1:3 Магдебург - Гройтер Фюрт 2:2
Гройтер Фюрт - Фортуна 1:2 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 0:0 Ян - Гройтер Фюрт 0:4 Гройтер Фюрт - Падерборн 1:1 Шотт Майнц - Гройтер Фюрт 0:2 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Пройссен Мюнстер 3:1 Фрайбург - Гройтер Фюрт 2:2 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 1:3 Сваровски Тироль - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Пардубице 2:1 Байройт - Гройтер Фюрт 2:4 Бамберг - Гройтер Фюрт 0:5 Нойдроссенфельд - Гройтер Фюрт 1:6 Гройтер Фюрт - Шальке 04 2:0

Результаты матчей

Ян
Гройтер Фюрт

Точный счет

1:0
2 раза 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%

Точный счет

1:0
2 раза 100%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Ян
Гройтер Фюрт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Хайденхайм Бройниг Максимилиан 3
Вердер Топп Кеке 3
Бавария Мюллер Томас 2 (1)
Падерборн Гримальди Адриано 2
Герта Нидерлехнер Флориан 2
Весь список

Топ нарушителей
Кайзерслаутерн Гиамера Ян 1
Энерги Коттбус Romario Hajrulla 1
Ян Булик Расим 1
Кобленц Yasin Yaman 1
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 1
Весь список
  • 71'
    Массимо Роберто получил желтую карточку от судьи
  • 70'
    Прёгер Кай получил желтую карточку от судьи
  • 69'
    Эрнст Себастьян уходит с поля. Цигеле Робин выходит вместо него
  • 65'
    Гисельман Нико уходит с поля. Мустафа Сулиман выходит вместо него
  • 63'
    УДАЛЕНИЕ! - Расим Булич увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 59'
    Г О О О О Л - Расим Булич бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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