Тур: 2. Стадион: Jahnstadion Regensburg. Зрители: 11627
1:0
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаЭрнст Себастьян
14' Желтая карточкаМихальски Дамян
25' Желтая карточкаBryan Hein
1:0
59' ГолБулик Расим
63' Красная карточкаБулик Расим
70' Желтая карточкаПрёгер Кай
71' Желтая карточкаМассимо Роберто
80' Желтая карточкаМайерхёфер Марко
90' Желтая карточкаГебхардт Феликс
90'+7
Ход матча
10'
14'
25'
59'
1:0
63'
70'
71'
80'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 5
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 4
-
16 Нарушения правил 16
-
4 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
31 Владение мячом, % 69
37
Leopold
Wurm
33
Прёгер
Кай
10
Вит
Кристиан
44
Нолль
Науэль
37
Грин
Джулиан
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Leopold WurmЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Прёгер КайЗащитник
- Защитник
-
10 Вит КристианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Цигеле РобинЗащитник
-
20 Ганаус НоаНападающий
- Нападающий
-
39 Гальен ДеянНападающий
-
-
25 Jonas Bauer
-
-
Главный тренер: Andreas Patz
- Основной состав
-
44 Нолль НауэльВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
19 Matti Wagner
-
-
20 Leander Popp
-
Главный тренер: Леонхард Хаас
История личных встреч
Ян
Гройтер Фюрт
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед
13 матчей
23.1%
15.4%
61.5%
3 победы 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
7.7%
61.5%
30.8%
1 победа 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
0.86
1.17
Среднее время на гол
105
77
Всего голов
9
17
Голов в среднем за матч
1.5
2.43
Среднее время на гол
60
37
Всего голов
15
24
Голов в среднем за матч
1.15
1.85
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
78
48
Бомбардиры внутри турнира
Ян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баллас Флориан
|1
|0.5
|Булик Расим
|1
|0.5
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Србени Деннис
|1
|0.5
|Мустафа Сулиман
|1
|0.5
Карточки
Ян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Булик Расим
|0
|1
|Эрнст Себастьян
|1
|0
|Прёгер Кай
|1
|0
|Bryan Hein
|1
|0
|Гебхардт Феликс
|1
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Майерхёфер Марко
|1
|0
|Массимо Роберто
|1
|0
|Михальски Дамян
|1
|0
Результаты матчей
Ян
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Гройтер Фюрт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Ян
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Гройтер Фюрт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ян
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Нюрнберг - Ян 8:3 Ян - Фортуна 0:3 Аугсбург - Ян 1:0 Падерборн - Ян 3:0
Ян - Кайзерслаутерн 0:0 Ян - Пройссен Мюнстер 0:3 Гамбург - Ян 5:0 Ян - Унтерахинг 5:1 Ян - Гройтер Фюрт 0:4 Герта - Ян 2:0 Ян - Бохум 1:0 Ян - Ульм 1846 1:0 Ганновер 96 - Ян 2:0 Динамо Дрезден - Ян 1:2 Ян - Блау-Вайсс Линц 0:1 Штуттгартер Киккерс - Ян 0:2 Эльтерсдорф - Ян 2:2 Вилцинг - Ян 0:2 Ян - Рид 3:4 Веен Висбаден - Ян 1:2
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Шальке 04 - Гройтер Фюрт 3:4 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 0:4 Гройтер Фюрт - Мюнхен-1860 1:3 Магдебург - Гройтер Фюрт 2:2
Гройтер Фюрт - Фортуна 1:2 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 0:0 Ян - Гройтер Фюрт 0:4 Гройтер Фюрт - Падерборн 1:1 Шотт Майнц - Гройтер Фюрт 0:2 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Пройссен Мюнстер 3:1 Фрайбург - Гройтер Фюрт 2:2 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 1:3 Сваровски Тироль - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Пардубице 2:1 Байройт - Гройтер Фюрт 2:4 Бамберг - Гройтер Фюрт 0:5 Нойдроссенфельд - Гройтер Фюрт 1:6 Гройтер Фюрт - Шальке 04 2:0
Результаты матчей
Ян
Гройтер Фюрт
Точный счет
1:0
2 раза 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
Точный счет
1:0
2 раза 100%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Ян
Гройтер Фюрт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Хайденхайм
|Бройниг Максимилиан
|3
|Вердер
|Топп Кеке
|3
|Бавария
|Мюллер Томас
|2 (1)
|Падерборн
|Гримальди Адриано
|2
|Герта
|Нидерлехнер Флориан
|2
|Кайзерслаутерн
|Гиамера Ян
|1
|Энерги Коттбус
|Romario Hajrulla
|1
|Ян
|Булик Расим
|1
|Кобленц
|Yasin Yaman
|1
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|1