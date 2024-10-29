Тур: 2. Стадион: Stadion Bieberer Berg.
0:2
Конец матча
Ход матча
58'
61'
0:1
72'
0:2
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
11 Удары в створ 15
-
4 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
26 Владение мячом, % 74
17
Вакс
Марк
17
Рапп
Николай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Вакс МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Lucas Becker
-
-
-
19 Jan Urbich
-
-
23 Sascha Korb
-
-
-
-
Главный тренер: Christian Neidhart
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Рапп НиколайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Гюнтер ЛассеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
39 Enes Zengin
-
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
История личных встреч
Киккерс Оффенбах
Карлсруэ
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
7
Голов в среднем за матч
0.67
2.33
Среднее время на гол
135
38
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
1.17
1.67
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
77
54
Бомбардиры внутри турнира
Киккерс Оффенбах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexander Sorge
|1
|0.5
|Valdrin Mustafa
|1
|0.5
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зивзивадзе Буду
|2
|1
|Ванитцек Марвин
|1
|0.5
|Байфус Марцель
|1
|0.5
|Конте Бамбасе
|1
|0.5
|Херольд Дэвид
|1
|0.5
|Юнг Себастьян
|0
|0
|Пфайффер Лука
|0
|0
Карточки
Киккерс Оффенбах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kristjan Cesen
|1
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Киккерс Оффенбах
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Карлсруэ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
0
Киккерс Оффенбах
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Карлсруэ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Киккерс Оффенбах
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Киккерс Оффенбах - Гиссен 1:1 ФК 08 Филлинген - Киккерс Оффенбах 3:2 Киккерс Оффенбах - Хомбург 5:1 Айнтрахт Франктфурт (дубль) - Киккерс Оффенбах 0:0
Киккерс Оффенбах - Гессен Кассель 6:2 Майнц-2 - Киккерс Оффенбах 4:2 Киккерс Оффенбах - Штуттгартер Киккерс 2:0 Айнтрахт Трир - Киккерс Оффенбах 0:3 Киккерс Оффенбах - Барокштадт 2:1 Киккерс Оффенбах - Хоффенхайм-2 0:0 Балингер - Киккерс Оффенбах 1:5 Киккерс Оффенбах - Магдебург 2:1 Фрайберг - Киккерс Оффенбах 0:0 Киккерс Оффенбах - Франкфурт 5:0 Фрайбург-2 - Киккерс Оффенбах 2:2 Киккерс Оффенбах - Кайзерслаутерн 1:3 Киккерс Оффенбах - Фортуна 1:0 Киккерс Оффенбах - Кёльн 1:3 Киккерс Оффенбах - Рот-Вайсс Вальдорф 7:0 Ханауэр СК - Киккерс Оффенбах 1:5
Карлсруэ
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Карлсруэ - Герта 1:3 Ульм 1846 - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Веен Висбаден 1:3 Карлсруэ - Дармштадт 3:3
Кёльн - Карлсруэ 4:4 Магдебург - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Шальке 04 2:0 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 1:2 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Шпортфройнде Лотте - Карлсруэ 0:5 Фортуна - Карлсруэ 0:0 Карлсруэ - Нюрнберг 3:2 Карлсруэ - Страсбург 4:1 Карлсруэ - Мюнхен-1860 2:0 Риека - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Гурник Забже 0:3 Виктория Пльзень - Карлсруэ 2:0 Шлухтерн - Карлсруэ 0:16 Эльвeрсберг - Карлсруэ 0:3 Карлсруэ - Ганновер 96 1:2
Результаты матчей
Киккерс Оффенбах
Карлсруэ
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Киккерс Оффенбах
Карлсруэ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
|Хайденхайм
|Бройниг Максимилиан
|3
|Вердер
|Топп Кеке
|3
|Бавария
|Мюллер Томас
|2 (1)
|Падерборн
|Гримальди Адриано
|2
|Герта
|Нидерлехнер Флориан
|2
|Кайзерслаутерн
|Гиамера Ян
|1
|Энерги Коттбус
|Romario Hajrulla
|1
|Кобленц
|Yasin Yaman
|1
|Санкт-Паули
|Салиакас Манолис
|1
|Шальке 04
|Зегуйн Пауль
|1