  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Кубок 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Киккерс Оффенбах
0:2
Конец матча
Карлсруэ
0'
58' Желтая карточка
Kristjan Cesen
0:1
61' Гол
Зивзивадзе Буду
0:2
72' Гол
Байфус Марцель
90'+4

Ход матча

58'
Kristjan Cesen
 
61'
0:1
Зивзивадзе Буду
(Пфайффер Лука)
70'
Stephan Mensah
Onur Uenluecifci
 
72'
0:2
Байфус Марцель
(Юнг Себастьян)
77'
 
Шлойзенер Фабиан
Пфайффер Лука
77'
 
Эглофф Лилиан
Хессер Робин
77'
 
Конте Бамбасе
Бурнич Дженис
84'
 
Гюнтер Лассе
Херольд Дэвид
84'
 
Хунцикер Андрин
Зивзивадзе Буду
85'
Valdrin Mustafa
Rob Berlinski
 
85'
Jan Urbich
Назаров Дмитрий
 
85'
Sascha Korb
Daniel Dejanovic
 
89'
Almin Mesanovic
Вакс Марк
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 11 Удары в створ 15
  • 4 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 26 Владение мячом, % 74
1
Johannes
Brinkies
32
Vincent
Moreno
Giesel
27
Брайтенбах
Джейсон
5
Alexander
Sorge
14
Kristjan
Cesen
6
Daniel
Dejanovic
17
Вакс
Марк
11
Барри
Бубакар
II
10
Назаров
Дмитрий
II
8
Onur
Uenluecifci
21
Rob
Berlinski
1
Вейсc
Максим
2
Юнг
Себастьян
28
Франке
Марсель
4
Байфус
Марцель
20
Херольд
Дэвид
7
Бурнич
Дженис
17
Рапп
Николай
5
Хессер
Робин
10
Ванитцек
Марвин
11
Зивзивадзе
Буду
16
Пфайффер
Лука
Киккерс Оффенбах
4-2-3-1
Карлсруэ
4-4-2

История личных встреч

Киккерс Оффенбах
Карлсруэ

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ТМК
1:5
К
1:0
Б3
2:1
Б3
1:1
ТМС
2:1
К
0:2

Голы

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

0.67
2.33

Среднее время на гол

135
38

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

1.17
1.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

77
54

Бомбардиры внутри турнира

Киккерс Оффенбах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexander Sorge 1 0.5
Valdrin Mustafa 1 0.5
Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зивзивадзе Буду 2 1
Ванитцек Марвин 1 0.5
Байфус Марцель 1 0.5
Конте Бамбасе 1 0.5
Херольд Дэвид 1 0.5
Юнг Себастьян 0 0
Пфайффер Лука 0 0

Карточки

Киккерс Оффенбах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kristjan Cesen 1 0
Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Киккерс Оффенбах
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Карлсруэ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
Киккерс Оффенбах
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Карлсруэ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Киккерс Оффенбах
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Киккерс Оффенбах - Гиссен 1:1 ФК 08 Филлинген - Киккерс Оффенбах 3:2 Киккерс Оффенбах - Хомбург 5:1 Айнтрахт Франктфурт (дубль) - Киккерс Оффенбах 0:0
Киккерс Оффенбах - Гессен Кассель 6:2 Майнц-2 - Киккерс Оффенбах 4:2 Киккерс Оффенбах - Штуттгартер Киккерс 2:0 Айнтрахт Трир - Киккерс Оффенбах 0:3 Киккерс Оффенбах - Барокштадт 2:1 Киккерс Оффенбах - Хоффенхайм-2 0:0 Балингер - Киккерс Оффенбах 1:5 Киккерс Оффенбах - Магдебург 2:1 Фрайберг - Киккерс Оффенбах 0:0 Киккерс Оффенбах - Франкфурт 5:0 Фрайбург-2 - Киккерс Оффенбах 2:2 Киккерс Оффенбах - Кайзерслаутерн 1:3 Киккерс Оффенбах - Фортуна 1:0 Киккерс Оффенбах - Кёльн 1:3 Киккерс Оффенбах - Рот-Вайсс Вальдорф 7:0 Ханауэр СК - Киккерс Оффенбах 1:5
Карлсруэ
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Карлсруэ - Герта 1:3 Ульм 1846 - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Веен Висбаден 1:3 Карлсруэ - Дармштадт 3:3
Кёльн - Карлсруэ 4:4 Магдебург - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Шальке 04 2:0 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 1:2 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Шпортфройнде Лотте - Карлсруэ 0:5 Фортуна - Карлсруэ 0:0 Карлсруэ - Нюрнберг 3:2 Карлсруэ - Страсбург 4:1 Карлсруэ - Мюнхен-1860 2:0 Риека - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Гурник Забже 0:3 Виктория Пльзень - Карлсруэ 2:0 Шлухтерн - Карлсруэ 0:16 Эльвeрсберг - Карлсруэ 0:3 Карлсруэ - Ганновер 96 1:2

Результаты матчей

Киккерс Оффенбах
Карлсруэ

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Киккерс Оффенбах
Карлсруэ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Топ бомбардиров
Хайденхайм Бройниг Максимилиан 3
Вердер Топп Кеке 3
Бавария Мюллер Томас 2 (1)
Падерборн Гримальди Адриано 2
Герта Нидерлехнер Флориан 2
Весь список

Топ нарушителей
Кайзерслаутерн Гиамера Ян 1
Энерги Коттбус Romario Hajrulla 1
Кобленц Yasin Yaman 1
Санкт-Паули Салиакас Манолис 1
Шальке 04 Зегуйн Пауль 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Bieberer Berg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Киккерс Оффенбах 0:2 Карлсруэ онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный