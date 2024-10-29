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Тур: 2. Стадион: .
Вольфсбург
 
Позже
Боруссия Д
Прогнозы 114
Вольфсбург 8.8% (10)
X 9.6% (11)
Боруссия Д 81.6% (93)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вольфсбург
Ничья
Боруссия Д
3.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Грабара
Камиль
2
Фишер
Килиан
18
Вавро
Денис
4
Кулиеракис
Костас
21
Меле
Йоаким
19
Майер
Ловро
27
Арнольд
Максимилиан
20
Баку
Ридле
24
Дардай
Бенсе
39
Виммер
Патрик
9
Эль-Амин
Амура
Мохамед
1
Кобель
Грегор
13
Гросс
Паскаль
23
Джан
Эмре
4
Шлоттербек
Нико
5
Бенсебаини
Рами
8
Нмеча
Феликс
10
Брандт
Юлиан
21
Мален
Дониэлл
14
Байер
Максимилиан
43
Байно-Гиттенс
Джейми
9
Гирасси
Серу
Вольфсбург
4-2-3-1
Боруссия Д
4-2-3-1

История личных встреч

Вольфсбург
Боруссия Д

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

26 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 22 победы

Первый тайм

34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 17 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 18 побед

36 матчей

22.2%
16.7%
61.1%
8 побед 6 ничьих 22 победы

Первый тайм

22.2%
30.6%
47.2%
8 побед 11 ничьих 17 побед

Второй тайм

22.2%
27.8%
50%
8 побед 10 ничьих 18 побед

История матчей

Б
1:1
Б
1:0
Б
6:0
Б
2:0
Б
6:1
Б
1:3
Б
0:2
Б
2:0
Б
0:2
Б
3:0
Б
2:0
Б
0:1
Б
0:0
Б
0:3
Б
3:0
Б
1:5
Б
5:1
Б
1:2
К
1:3
Б
2:1
Б
2:2
К
2:0
Б
2:1
Б
2:1
Б
3:3
Б
2:3
Б
1:3
Б
5:1
Б
0:3
Б
2:0
Б
1:1
Б
1:3
Б
3:0
Б
0:0
Б
2:4
Б
4:0

Голы

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

1.29
0.89

Среднее время на гол

69
100

Всего голов

47
33

Голов в среднем за матч

2.47
1.94

Среднее время на гол

36
46

Всего голов

69
50

Голов в среднем за матч

1.92
1.39

Тотал матчей

2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
23
Больше 64%
Меньше 36%
13
14
Больше 39%
Меньше 61%
22
8
Больше 22%
Меньше 78%
28
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

46
64

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виммер Патрик 1 1
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брандт Юлиан 1 1
Антон Вальдемар 1 1
Дюранвилль Юлиен 1 1
Джан Эмре 1 (1) 1

Карточки

Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Вольфсбург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Боруссия Д
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Вольфсбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Боруссия Д
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Вольфсбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Боруссия Д
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбург
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Санкт-Паули - Вольфсбург 0:0 Вольфсбург - Вердер 2:4 Бохум - Вольфсбург 1:3 Вольфсбург - Штутгарт 2:2
Байер Л - Вольфсбург 4:3 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:2 Вольфсбург - Ганновер 96 2:1 Хольштайн Киль - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Бавария 2:3 Кобленц - Вольфсбург 0:1 Брентфорд - Вольфсбург 4:4 Комо - Вольфсбург 0:0 Ганновер 96 - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Лилль 1:0 Андерлехт - Вольфсбург 2:1 Вольфсбург - Майнц 1:3 Бавария - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Дармштадт 3:0 Фрайбург - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Бохум 1:0
Боруссия Д
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Аугсбург - Боруссия Д 2:1 Реал Мадрид - Боруссия Д 5:2 Боруссия Д - Санкт-Паули 2:1 Унион Берлин - Боруссия Д 2:1
Боруссия Д - Селтик 7:1 Боруссия Д - Бохум 4:2 Штутгарт - Боруссия Д 5:1 Брюгге - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Хайденхайм 4:2 Вердер - Боруссия Д 0:0 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0 Феникс Любек - Боруссия Д 1:4 Боруссия Д - Астон Вилла 2:0 Боруссия Д - Вильярреал 2:2 Серезо Осака - Боруссия Д 2:3 Бангкок Гласс - Боруссия Д 4:0 Патхум Юнайтед - Боруссия Д 4:0 Эрцгебирге Ауэ - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Реал Мадрид 0:2 Боруссия Д - Дармштадт 4:0

Результаты матчей

Вольфсбург
Боруссия Д

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Вольфсбург
Боруссия Д

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Хайденхайм Бройниг Максимилиан 3
Вердер Топп Кеке 3
Бавария Мюллер Томас 2 (1)
Падерборн Гримальди Адриано 2
Герта Нидерлехнер Флориан 2
Весь список

Топ нарушителей
Кайзерслаутерн Гиамера Ян 1
Энерги Коттбус Romario Hajrulla 1
Кобленц Yasin Yaman 1
Санкт-Паули Салиакас Манолис 1
Шальке 04 Зегуйн Пауль 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Вольфсбург - Боруссия Д от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 октября 2024, осталось 21 минуту.



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    • Прогнозы 114
    Вольфсбург 8.8% (10)
    X 9.6% (11)
    Боруссия Д 81.6% (93)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вольфсбург
    Ничья
    Боруссия Д
    3.40
    Реклама, pari.ru
    3.85
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вольфсбург - Боруссия Д

    Исход игры
    Вольфсбург
    8.7% (10)
    Ничья
    9.6% (11)
    Боруссия Д
    81.7% (94)
    Тотал 2.5
    Больше
    80.56% (87)
    Меньше
    19.44% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    89.81% (97)
    Нет
    10.19% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия Д
    56.5% (65)
    1:1 Ничья
    8.7% (10)
    2:3 Боруссия Д
    6.1% (7)
    0:2 Боруссия Д
    5.2% (6)
    1:3 Боруссия Д
    4.3% (5)
    2:1 Вольфсбург
    4.3% (5)
    0:1 Боруссия Д
    3.5% (4)
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    Боруссия Д
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