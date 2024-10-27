Тур: 2. Стадион: Фольксваген-Арена.
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История личных встреч
Вольфсбург
Боруссия Д
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
26 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 22 победы
Первый тайм
34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 17 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 18 побед
36 матчей
22.2%
16.7%
61.1%
8 побед 6 ничьих 22 победы
Первый тайм
22.2%
30.6%
47.2%
8 побед 11 ничьих 17 побед
Второй тайм
22.2%
27.8%
50%
8 побед 10 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
17
Голов в среднем за матч
1.29
0.89
Среднее время на гол
69
100
Всего голов
47
33
Голов в среднем за матч
2.47
1.94
Среднее время на гол
36
46
Всего голов
69
50
Голов в среднем за матч
1.92
1.39
Тотал матчей
2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
23
Больше 64%
Меньше 36%
13
14
Больше 39%
Меньше 61%
22
8
Больше 22%
Меньше 78%
28
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
46
64
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виммер Патрик
|1
|1
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брандт Юлиан
|1
|1
|Антон Вальдемар
|1
|1
|Дюранвилль Юлиен
|1
|1
|Джан Эмре
|1 (1)
|1
Карточки
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Вольфсбург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Боруссия Д
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Вольфсбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Боруссия Д
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Вольфсбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Боруссия Д
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбург
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Санкт-Паули - Вольфсбург 0:0 Вольфсбург - Вердер 2:4 Бохум - Вольфсбург 1:3 Вольфсбург - Штутгарт 2:2
Байер Л - Вольфсбург 4:3 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:2 Вольфсбург - Ганновер 96 2:1 Хольштайн Киль - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Бавария 2:3 Кобленц - Вольфсбург 0:1 Брентфорд - Вольфсбург 4:4 Комо - Вольфсбург 0:0 Ганновер 96 - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Лилль 1:0 Андерлехт - Вольфсбург 2:1 Вольфсбург - Майнц 1:3 Бавария - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Дармштадт 3:0 Фрайбург - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Бохум 1:0
Боруссия Д
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Аугсбург - Боруссия Д 2:1 Реал Мадрид - Боруссия Д 5:2 Боруссия Д - Санкт-Паули 2:1 Унион Берлин - Боруссия Д 2:1
Боруссия Д - Селтик 7:1 Боруссия Д - Бохум 4:2 Штутгарт - Боруссия Д 5:1 Брюгге - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Хайденхайм 4:2 Вердер - Боруссия Д 0:0 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0 Феникс Любек - Боруссия Д 1:4 Боруссия Д - Астон Вилла 2:0 Боруссия Д - Вильярреал 2:2 Серезо Осака - Боруссия Д 2:3 Бангкок Гласс - Боруссия Д 4:0 Патхум Юнайтед - Боруссия Д 4:0 Эрцгебирге Ауэ - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Реал Мадрид 0:2 Боруссия Д - Дармштадт 4:0
Результаты матчей
Вольфсбург
Боруссия Д
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
0:1
1 раз 100%
1:4
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
1:4
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Вольфсбург
Боруссия Д
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Хайденхайм
|Бройниг Максимилиан
|3
|Вердер
|Топп Кеке
|3
|Бавария
|Мюллер Томас
|2 (1)
|Падерборн
|Гримальди Адриано
|2
|Герта
|Нидерлехнер Флориан
|2
|Кайзерслаутерн
|Гиамера Ян
|1
|Энерги Коттбус
|Romario Hajrulla
|1
|Кобленц
|Yasin Yaman
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вольфсбург - Боруссия Д
Исход игры
Вольфсбург
0% (0)
Ничья
0% (0)
Боруссия Д
100% (3)
Тотал 2.5
Больше
100% (3)
Меньше
0% (0)
Обе команды забьют
Да
100% (3)
Нет
0% (0)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
100% (3)
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