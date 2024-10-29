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Тур: 2. Стадион: .
Аугсбург
3:0
Конец матча
Шальке 04
0'
1:0
26' Гол
Клод-Морис Алексис
54' Желтая карточка
Донкор Антон
71' Желтая карточка
Мор Тобиас
86' Желтая карточка
Санчес Филип
2:0
87' Гол
Майер Арне
3:0
90' Гол
Эссанд Самюэль
90' Желтая карточка
Зегуйн Пауль
90'+3
1
Дамен
Финн
5
Матсима
Крислен
6
Гоувелеув
Джеффри
31
Шлоттербек
Кевен
11
Вольф
Мариус
13
Яннулис
Димитрис
19
Ониика
Фрэнк
17
Якич
Кристиян
8
Реджбекай
Элвис
20
Клод-Морис
Алексис
21
Титц
Филлип
28
Хикерен
Джастин
23
Айдин
Мехмет
26
Калаш
Томаш
35
Каминьски
Марцин
31
Taylan
Bulut
5
Мёркин
Дерри
30
Донкор
Антон
14
Бахманн
Яник
37
Max
Grueger
29
Мор
Тобиас
19
Караман
Кенан
Аугсбург
3-4-2-1
Шальке 04
5-4-1

История личных встреч

Аугсбург
Шальке 04

10 матчей

30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
80%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

10%
70%
20%
1 победа 7 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед

24 матча

12.5%
41.7%
45.8%
3 победы 10 ничьих 11 побед

Первый тайм

20.8%
45.8%
33.4%
5 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

4.2%
62.5%
33.3%
1 победа 15 ничьих 8 побед

История матчей

Б
1:1
Б
2:3
ТМК
1:1
Б
1:0
Б
2:2
Б
0:3
Б
2:3
Б
0:0
Б
1:1
Б
1:2
Б
3:2
Б
3:0
Б
1:1
Б
1:1
Б
2:1
Б
0:0
Б
1:0
Б
1:2
Б
4:1
Б
0:0
Б
3:1
Б
1:1
Б
3:1
К
0:1

Голы

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

1
1.08

Среднее время на гол

90
83

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.83
1.25

Среднее время на гол

49
72

Всего голов

34
28

Голов в среднем за матч

1.42
1.17

Тотал матчей

2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
20

Среднее время на гол

63
77

Бомбардиры внутри турнира

Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эссанд Самюэль 2 1
Дорш Никлас 1 0.5
Реджбекай Элвис 1 0.5
Титц Филлип 1 0.5
Майер Арне 1 0.5
Клод-Морис Алексис 1 0.5
Мунье Стив 0 0
Ониика Фрэнк 0 0
Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Караман Кенан 1 0.5
Мор Тобиас 1 0.5

Карточки

Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зегуйн Пауль 1 0
Мор Тобиас 1 0
Донкор Антон 1 0
Санчес Филип 1 0

Результаты матчей

Аугсбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шальке 04
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Аугсбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Шальке 04
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
0
Аугсбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Шальке 04
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
0

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
4
57%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Аугсбург
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Аугсбург - Боруссия Д 2:1 Фрайбург - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Ян 1:0 Аугсбург - Боруссия М 2:1
РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Аугсбург - Майнц 2:3 Аугсбург - Санкт-Паули 3:1 Аугсбург - Ульм 1846 4:1 Хайденхайм - Аугсбург 4:0 Аугсбург - Вердер 2:2 Виктория Берлин - Аугсбург 1:4 Аугсбург - Марсель 1:3 Аугсбург - Лестер 1:0 ТС Гэлакси - Аугсбург 2:1 Янг Африканс - Аугсбург 1:2 Швабен Аугсбург - Аугсбург 0:3 Байер Л - Аугсбург 2:1 Аугсбург - Штутгарт 0:1 Боруссия Д - Аугсбург 5:1 Аугсбург - Вердер 0:3
Шальке 04
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Шальке 04 - Гройтер Фюрт 3:4 Ганновер 96 - Шальке 04 1:0 Арау - Шальке 04 2:2 Шальке 04 - Герта 2:2
Пройссен Мюнстер - Шальке 04 1:2 Шальке 04 - Дармштадт 3:5 Карлсруэ - Шальке 04 2:0 Шальке 04 - НАК Бреда 2:1 Шальке 04 - Кёльн 1:3 Магдебург - Шальке 04 2:2 Ален - Шальке 04 0:2 Нюрнберг - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 5:1 Твенте - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Утрехт 0:2 Ферль - Шальке 04 0:1 Динамо Киев - Шальке 04 2:2 Шальке 04 - Мидтьюлланн 2:4 Меппен - Шальке 04 2:4 Шальке 04 - Киккерс Эмден 0:1

Результаты матчей

Аугсбург
Шальке 04

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

1:4
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:4
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Аугсбург
Шальке 04

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше

Топ бомбардиров
Хайденхайм Бройниг Максимилиан 3
Вердер Топп Кеке 3
Бавария Мюллер Томас 2 (1)
Падерборн Гримальди Адриано 2
Герта Нидерлехнер Флориан 2
Весь список

Топ нарушителей
Кайзерслаутерн Гиамера Ян 1
Энерги Коттбус Romario Hajrulla 1
Кобленц Yasin Yaman 1
Санкт-Паули Салиакас Манолис 1
Шальке 04 Зегуйн Пауль 1
Весь список
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