Тур: 2. Стадион: ВВК Арена.
0'
1:0
26' ГолКлод-Морис Алексис
54' Желтая карточкаДонкор Антон
71' Желтая карточкаМор Тобиас
86' Желтая карточкаСанчес Филип
2:0
87' ГолМайер Арне
3:0
90' ГолЭссанд Самюэль
90' Желтая карточкаЗегуйн Пауль
90'+3
Ход матча
26'
54'
71'
86'
87'
2:0
90'
3:0
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 1
-
2 Угловые 6
-
2 Офсайды 5
-
6 Нарушения правил 17
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
11
Вольф
Мариус
19
Ониика
Фрэнк
21
Титц
Филлип
23
Айдин
Мехмет
26
Калаш
Томаш
31
Taylan
Bulut
30
Донкор
Антон
14
Бахманн
Яник
37
Max
Grueger
29
Мор
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Вольф МариусЗащитник
- Защитник
-
19 Ониика ФрэнкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Титц ФиллипНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Мунье СтивПолузащитник
-
36 Кёмюр МертПолузащитник
-
44 Кудосу ХенриПолузащитник
-
10 Майер АрнеПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Айдин МехметЗащитник
-
26 Калаш ТомашЗащитник
- Защитник
-
31 Taylan BulutЗащитник
- Защитник
-
30 Донкор АнтонПолузащитник
-
14 Бахманн ЯникПолузащитник
-
37 Max GruegerПолузащитник
-
29 Мор ТобиасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
38 Seok-ju Hong
-
41 Tim Schmidt
-
32 Luca Podlech
-
Главный тренер: Ван Вондерен Кес
История личных встреч
Аугсбург
Шальке 04
10 матчей
30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
80%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
10%
70%
20%
1 победа 7 ничьих 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед
24 матча
12.5%
41.7%
45.8%
3 победы 10 ничьих 11 побед
Первый тайм
20.8%
45.8%
33.4%
5 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
4.2%
62.5%
33.3%
1 победа 15 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
1
1.08
Среднее время на гол
90
83
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
1.83
1.25
Среднее время на гол
49
72
Всего голов
34
28
Голов в среднем за матч
1.42
1.17
Тотал матчей
2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
Среднее время на гол
63
77
Бомбардиры внутри турнира
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эссанд Самюэль
|2
|1
|Дорш Никлас
|1
|0.5
|Реджбекай Элвис
|1
|0.5
|Титц Филлип
|1
|0.5
|Майер Арне
|1
|0.5
|Клод-Морис Алексис
|1
|0.5
|Мунье Стив
|0
|0
|Ониика Фрэнк
|0
|0
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Караман Кенан
|1
|0.5
|Мор Тобиас
|1
|0.5
Карточки
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зегуйн Пауль
|1
|0
|Мор Тобиас
|1
|0
|Донкор Антон
|1
|0
|Санчес Филип
|1
|0
Результаты матчей
Аугсбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шальке 04
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Аугсбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Шальке 04
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
0
Аугсбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Шальке 04
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
0
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
4
57%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Аугсбург
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Аугсбург - Боруссия Д 2:1 Фрайбург - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Ян 1:0 Аугсбург - Боруссия М 2:1
РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Аугсбург - Майнц 2:3 Аугсбург - Санкт-Паули 3:1 Аугсбург - Ульм 1846 4:1 Хайденхайм - Аугсбург 4:0 Аугсбург - Вердер 2:2 Виктория Берлин - Аугсбург 1:4 Аугсбург - Марсель 1:3 Аугсбург - Лестер 1:0 ТС Гэлакси - Аугсбург 2:1 Янг Африканс - Аугсбург 1:2 Швабен Аугсбург - Аугсбург 0:3 Байер Л - Аугсбург 2:1 Аугсбург - Штутгарт 0:1 Боруссия Д - Аугсбург 5:1 Аугсбург - Вердер 0:3
Шальке 04
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Шальке 04 - Гройтер Фюрт 3:4 Ганновер 96 - Шальке 04 1:0 Арау - Шальке 04 2:2 Шальке 04 - Герта 2:2
Пройссен Мюнстер - Шальке 04 1:2 Шальке 04 - Дармштадт 3:5 Карлсруэ - Шальке 04 2:0 Шальке 04 - НАК Бреда 2:1 Шальке 04 - Кёльн 1:3 Магдебург - Шальке 04 2:2 Ален - Шальке 04 0:2 Нюрнберг - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 5:1 Твенте - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Утрехт 0:2 Ферль - Шальке 04 0:1 Динамо Киев - Шальке 04 2:2 Шальке 04 - Мидтьюлланн 2:4 Меппен - Шальке 04 2:4 Шальке 04 - Киккерс Эмден 0:1
Результаты матчей
Аугсбург
Шальке 04
Точный счет
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
1:4
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:4
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Аугсбург
Шальке 04
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
|Хайденхайм
|Бройниг Максимилиан
|3
|Вердер
|Топп Кеке
|3
|Бавария
|Мюллер Томас
|2 (1)
|Падерборн
|Гримальди Адриано
|2
|Герта
|Нидерлехнер Флориан
|2
|Кайзерслаутерн
|Гиамера Ян
|1
|Энерги Коттбус
|Romario Hajrulla
|1
|Кобленц
|Yasin Yaman
|1
|Санкт-Паули
|Салиакас Манолис
|1
|Шальке 04
|Зегуйн Пауль
|1