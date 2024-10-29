Тур: 2. Стадион: БайАрена.
3:0
Конец матча
0'
1:0
2' ГолШик Патрик
2:0
9' ГолШик Патрик
3:0
36' ГолГарсия Алеш
81' Желтая карточкаТапсоба Эдмон
84' Желтая карточкаLukas Pinckert
90'+4
Ход матча
2'
1:0
9'
2:0
36'
3:0
81'
84'
87'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 5
-
3 Угловые 12
-
2 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
17
Коварж
Матей
13
Артур
I
34
Джака
Гранит
24
Гарсия
Алеш
19
Телла
Нейтан
14
Шик
Патрик
25
Петков
Лукас
26
Зикер
Арне
- Основной состав
-
17 Коварж МатейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 АртурЗащитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Гарсия АлешПолузащитник
-
19 Телла НейтанНападающий
-
14 Шик ПатрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Вирц ФлорианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Алонсо Хаби
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Петков ЛукасПолузащитник
-
26 Зикер АрнеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Босс ТимВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
21 Paul Stock
-
-
-
Главный тренер: Horst Steffen
История личных встреч
Байер Л
Эльвeрсберг
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
4
3
Среднее время на гол
22
30
Бомбардиры внутри турнира
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шик Патрик
|2
|1
|Хофманн Йонас
|1
|0.5
|Гарсия Алеш
|1
|0.5
|Телла Нейтан
|0
|0
Эльвeрсберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luca Pascal Schnellbacher
|1
|0.5
|Боямба Джозеф
|1
|0.5
|Сикингер Карло
|1
|0.5
|Robin Fellhauer
|1
|0.5
|Paul Stock
|1
|0.5
|Frederik Schmahl
|1
|0.5
Карточки
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тапсоба Эдмон
|1
|0
Эльвeрсберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lukas Pinckert
|1
|0
Результаты матчей
Байер Л
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Эльвeрсберг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Байер Л
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Эльвeрсберг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Байер Л
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Эльвeрсберг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
3
6
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Байер Л
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Вердер - Байер Л 2:2 Брест - Байер Л 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л - Хольштайн Киль 2:2
Байер Л - Милан 1:0 Бавария - Байер Л 1:1 Байер Л - Вольфсбург 4:3 Фейеноорд - Байер Л 0:4 Хоффенхайм - Байер Л 1:4 Байер Л - РБ Лейпциг 2:3 Карл Цейс - Байер Л 0:1 Боруссия М - Байер Л 2:3 Байер Л - Штутгарт 2:2 Байер Л - Бетис 1:1 Арсенал - Байер Л 4:1 Ланс - Байер Л 2:2 Рот-Вайсс Эссен - Байер Л 1:2 Кайзерслаутерн - Байер Л 0:1 Аталанта - Байер Л 3:0 Байер Л - Аугсбург 2:1
Эльвeрсберг
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Эльвeрсберг - Гамбург 4:2 Пройссен Мюнстер - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 1:0 Герта - Эльвeрсберг 1:4
Эльвeрсберг - Ульм 1846 1:3 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 0:0 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 1:5 Эльвeрсберг - Дармштадт 4:0 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Боруссия Хильдесхайм - Эльвeрсберг 0:7 Эльвeрсберг - Кёльн 2:2 Магдебург - Эльвeрсберг 0:0 Эльвeрсберг - Виктория Кельн 1:1 Эльвeрсберг - Хоффенхайм 1:3 Эйпен - Эльвeрсберг 1:4 Эльвeрсберг - Фортуна Ситтард 0:1 Айнтрахт Трир - Эльвeрсберг 1:3 Эльвeрсберг - Карлсруэ 0:3 Нюрнберг - Эльвeрсберг 3:0 Эльвeрсберг - Герта 4:2
Результаты матчей
Байер Л
Эльвeрсберг
Точный счет
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:7
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
7
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:7
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
7
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Байер Л
Эльвeрсберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
|Хайденхайм
|Бройниг Максимилиан
|3
|Вердер
|Топп Кеке
|3
|Бавария
|Мюллер Томас
|2 (1)
|Падерборн
|Гримальди Адриано
|2
|Герта
|Нидерлехнер Флориан
|2
|Кайзерслаутерн
|Гиамера Ян
|1
|Энерги Коттбус
|Romario Hajrulla
|1
|Кобленц
|Yasin Yaman
|1
|Санкт-Паули
|Салиакас Манолис
|1
|Шальке 04
|Зегуйн Пауль
|1