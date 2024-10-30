Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Ин-Бом Хван бьет со штрафного в створ, но Ремко Пасвеер держит все под контролем

48' Это был отличный перфоманс от команды Аякс , есть о чем петь фанатам в перерыве.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Шутало Йосип тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

46' Тейлор Кеннет выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Удар от ворот произведет Аякс

43' Матч возобновлен

41' Буэно Уго получает желтую карточку за неспортивное поведение

41' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

41' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Хорошую попытку сделал Годс Мика . Удар в створ, но вратарь начеку

39' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Шутало Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Бас Юри тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

33' Матч возобновлен

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Траунер Гернот получил желтую карточку от судьи

32' Удар от ворот произведет Аякс

31' Миламбо Антони оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

31' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Хато Йоррель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Г О О О О Л - Хато Йоррель первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

25' Тейлор Кеннет навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет Аякс

19' Удар от ворот произведет Фейеноорд

19' Годс Мика не смог попасть в створ ударом издали

19' Классен Дэви навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Хендерсон Джордан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Матч возобновлен

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Тейлор Кеннет выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Игрок из команды Аякс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

9' Шутало Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Велленройтер Тимон плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

6' Г О О О О Л - Тейлор Кеннет забивает с правой ноги!

6' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Удар от ворот произведет Аякс

6' Пайшао Игор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Уэда Аясэ создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Удар от ворот произведет Аякс

4' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Хато Йоррель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Годс Мика выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Аякс начинает с центра поля