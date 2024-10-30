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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Зрители: 47500 Главный судья: Маккили Дэнни
Фейеноорд
0:2
Конец матча
Аякс
0'
0:1
6' Гол
Тейлор Кеннет
0:2
25' Гол
Хато Йоррель
32' Желтая карточка
Траунер Гернот
34' Желтая карточка
Бас Юри
41' Желтая карточка
Буэно Уго
45' Желтая карточка
Шутало Йосип
83' Желтая карточка
Тимбер Квинтен
90' Желтая карточка
Осман Ибрагим
90'+7

Ход матча

6'
0:1
Тейлор Кеннет
(Пасвер Ремко)
25'
0:2
Хато Йоррель
32'
Траунер Гернот
 
34'
 
Бас Юри
40'
Карранса Хулиан
Уэда Аясэ
 
41'
Буэно Уго
 
45'
 
Шутало Йосип
61'
 
Фитц-Джим Киян
Тейлор Кеннет
68'
Смал Гийс
Буэно Уго
 
68'
Ниукоп Барт
Дживайро Рид
 
69'
 
Траоре Бертран
Годс Мика
80'
Хадж-Мусса Анис
Пайшао Игор
 
80'
Надже Крис-Кевин
Миламбо Антони
 
83'
Тимбер Квинтен
 
84'
 
Бробби Брайан
Вегхорст Ваут
85'
 
Гааей Антон
Акпом Чуба
90'
Осман Ибрагим
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 9 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 13
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 548 Количество передач 378
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Велленройтер
Тимон
26
Дживайро
Рид
18
Траунер
Гернот
33
Ганцко
Давид
16
Буэно
Уго
27
Миламбо
Антони
4
Ин-Бом
Хван
8
Тимбер
Квинтен
38
Осман
Ибрагим
9
Уэда
Аясэ
14
Пайшао
Игор
22
Пасвер
Ремко
2
Ренсх
Девайн
37
Шутало
Йосип
15
Бас
Юри
4
Хато
Йоррель
18
Классен
Дэви
6
Хендерсон
Джордан
8
Тейлор
Кеннет
10
Акпом
Чуба
25
Вегхорст
Ваут
11
Годс
Мика
Фейеноорд
4-3-3
Аякс
4-3-3

История личных встреч

Фейеноорд
Аякс

13 матчей

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

26 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 2 ничьи 24 победы

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 19 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 20 побед

39 матчей

15.4%
23.1%
61.5%
6 побед 9 ничьих 24 победы

Первый тайм

20.5%
30.8%
48.7%
8 побед 12 ничьих 19 побед

Второй тайм

23.1%
25.6%
51.3%
9 побед 10 ничьих 20 побед

История матчей

Э
6:0
Э
0:4
К
1:2
Э
2:3
Э
1:1
Э
3:2
Э
0:2
Э
0:3
Э
1:0
Э
4:0
К
0:3
Э
6:2
Э
3:0
Э
2:0
Э
1:4
Э
2:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:1
К
1:0
Э
0:0
Э
0:1
Э
1:2
К
3:1
Э
2:1
Э
3:0
Э
2:2
Э
4:2
Э
1:1
Э
2:0
Э
1:2
К
1:4
К
2:0
Э
1:1
Э
5:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

32
15

Голов в среднем за матч

1.6
0.79

Среднее время на гол

56
114

Всего голов

42
37

Голов в среднем за матч

2.21
1.85

Среднее время на гол

40
48

Всего голов

74
52

Голов в среднем за матч

1.9
1.33

Тотал матчей

2.5
38
Больше 97%
Меньше 3%
1
35
Больше 90%
Меньше 10%
4
25
Больше 64%
Меньше 36%
14
14
Больше 36%
Меньше 64%
25
8
Больше 21%
Меньше 79%
31
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

47
67

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тимбер Квинтен 4 (1) 0.4
Уэда Аясэ 3 0.3
Пайшао Игор 2 0.2
Хименес Сантьяго II 2 0.2
Карранса Хулиан 2 0.2
Миламбо Антони 2 0.2
Стенгс Келвин 1 0.1
Осман Ибрагим 1 0.1
Лотомба Жордан 1 0.1
Ин-Бом Хван 1 0.1
Ганцко Давид 1 0.1
Буэно Уго 0 0
Смал Гийс 0 0
Зекиель Дживай 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Классен Дэви 4 (1) 0.44
Траоре Бертран 3 0.33
Вегхорст Ваут 3 (1) 0.33
Хато Йоррель 2 0.22
Акпом Чуба 2 0.22
Тейлор Кеннет 2 0.22
Годс Мика 1 0.11
Ренсх Девайн 1 0.11
Хлинссон Кристиан 1 0.11
Бас Юри 1 0.11
Хендерсон Джордан 0 0
Пасвер Ремко 0 0
Бергёйс Стивен 0 0
Бробби Брайан 0 0
Гааей Антон 0 0

Карточки

Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тимбер Квинтен 4 0
Зерруки Рамиз 1 1
Траунер Гернот 2 0
Ганцко Давид 2 0
Ин-Бом Хван 2 0
Осман Ибрагим 2 0
Приске Бриан 1 0
Ниукоп Барт 1 0
Стенгс Келвин 1 0
Буэно Уго 1 0
Миламбо Антони 1 0
Белен Томас 1 0
Зекиель Дживай 1 0
Надже Крис-Кевин 1 0
Хадж-Мусса Анис 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бробби Брайан 3 0
Шутало Йосип 2 0
Бас Юри 2 0
Гааей Антон 2 0
Хендерсон Джордан 1 0
Маннсверк Сиверт 1 0
Расмуссен Кристиан 1 0
Годс Мика 1 0
Хато Йоррель 1 0

Результаты матчей

Фейеноорд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Аякс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

1
2
Фейеноорд
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Аякс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

15
10
Фейеноорд
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
0% (0)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
Аякс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

16
12

Голы по времени матча

Забито

5
10
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 4
1
20%
1
10%
1-15
1
20%
2
20%
16-30
2
40%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
3
30%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
25%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
50%
2
33%
76-90

Забито

15
10
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
3
20%
2
20%
1-15
1
7%
2
20%
16-30
1
7%
1
10%
31-45
5
33%
1
10%
46-60
3
20%
1
10%
61-75
2
13%
3
30%
76-90

Пропущено

7
1
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
4
57%
0
0%
76-90

Забито

20
20
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
4
20%
3
15%
1-15
2
10%
4
20%
16-30
3
15%
2
10%
31-45
5
25%
1
5%
46-60
4
20%
4
20%
61-75
2
10%
6
30%
76-90

Пропущено

11
7
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
1
9%
1
14%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
6
55%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Фейеноорд
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Утрехт - Фейеноорд 0:2 Бенфика - Фейеноорд 1:3 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Твенте 2:1
Жирона - Фейеноорд 2:3 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - НАК Бреда 2:0 Фейеноорд - Байер Л 0:4 Гронинген - Фейеноорд 2:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:1 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Виллем II 1:1 ПСВ - Фейеноорд 4:4 Фейеноорд - Монако 1:3 Бенфика - Фейеноорд 5:0 Фейеноорд - Серкль Брюгге 1:0 Фейеноорд - Генк 3:1 Дордрехт - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Эксельсиор 4:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 2:3
Аякс
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Аякс - Виллем II 1:0 Карабах - Аякс 0:3 Хераклес - Аякс 3:4 Аякс - Гронинген 3:1
Славия Прага - Аякс 1:1 Валвейк - Аякс 0:2 Аякс - Бешикташ 4:0 Гоу Эхед Иглс - Аякс 1:1 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Аякс - Ягеллония Белосток 3:0 Ягеллония Белосток - Аякс 1:4 НАК Бреда - Аякс 2:1 Аякс - Панатинаикос 0:1 Аякс - Херенвен 1:0 Панатинаикос - Аякс 0:1 Войводина Нови Сад - Аякс 1:3 Аякс - Войводина Нови Сад 1:0 Аякс - Олимпиакос 1:0 Аякс - Аль-Васль 2:1 Аякс - Рейнджерс 2:1

Результаты матчей

Фейеноорд
Аякс

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
3:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

1:5
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
5
2 раза 33%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
1:5
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
5
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Фейеноорд
Аякс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
3
2
2
4
2.5
1
4
2
4
3.5
1
4
2
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
6
4
1.5
5
4
2
8
2.5
3
6
2
8
3.5
2
7
2
8
4.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 10 10 0 0 35 - 6 30
2.
Аякс
 Заявка 9 7 1 1 20 - 7 22
3.
Утрехт
 Заявка 9 7 1 1 15 - 10 22
4.
Фейеноорд
 Заявка 10 5 4 1 21 - 10 19
5.
Твенте
 Заявка 10 5 3 2 21 - 9 18
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 10 5 2 3 20 - 9 17
7.
НАК Бреда
 Заявка 10 5 0 5 12 - 16 15
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 10 4 2 4 13 - 17 14
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 10 4 2 4 9 - 13 14
10.
Виллем II
 Заявка 10 3 3 4 11 - 10 12
11.
Херенвен
 Заявка 10 3 2 5 12 - 20 11
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 10 2 5 3 11 - 13 11
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 10 3 1 6 10 - 10 10
14.
Гронинген
 Заявка 10 2 3 5 11 - 13 9
15.
Хераклес
 Заявка 10 2 3 5 10 - 22 9
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 10 2 2 6 9 - 19 8
17.
Алмере Сити
 Заявка 10 1 3 6 5 - 21 6
18.
Валвейк
 Заявка 10 0 1 9 8 - 28 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 18 - 2 15
2.
Аякс
 Заявка 4 4 0 0 10 - 1 12
3.
НАК Бреда
 Заявка 5 4 0 1 9 - 4 12
4.
Утрехт
 Заявка 5 4 0 1 9 - 7 12
5.
Твенте
 Заявка 5 3 2 0 10 - 2 11
6.
Херенвен
 Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
8.
Фейеноорд
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
9.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 2 1 2 14 - 7 7
10.
Виллем II
 Заявка 5 2 1 2 6 - 4 7
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 2 1 2 7 - 5 7
12.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
14.
Гронинген
 Заявка 5 1 2 2 6 - 5 5
15.
Хераклес
 Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 0 4 1 5 - 6 4
17.
Алмере Сити
 Заявка 6 1 1 4 3 - 15 4
18.
Валвейк
 Заявка 5 0 1 4 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
2.
Фейеноорд
 Заявка 6 3 3 0 16 - 6 12
3.
Утрехт
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 3 1 1 6 - 2 10
5.
Аякс
 Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
6.
Твенте
 Заявка 5 2 1 2 11 - 7 7
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
9.
Виллем II
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
11.
Гронинген
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
12.
Хераклес
 Заявка 5 1 1 3 3 - 13 4
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 1 0 4 3 - 5 3
14.
НАК Бреда
 Заявка 5 1 0 4 3 - 12 3
15.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 0 2 3 2 - 10 2
17.
Валвейк
 Заявка 5 0 0 5 4 - 17 0
18.
Херенвен
 Заявка 5 0 0 5 2 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 8 (2)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 6 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 5 (4)
ПСВ Тильман Малик 5 (1)
ПСВ Пепи Рикардо 5
Весь список

Топ нарушителей
НАК Бреда Берг Ян 5
Гронинген Пеерсман Марвин 1 3
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 3
Гронинген Бакуна Леандро 4
Фейеноорд Тимбер Квинтен 4
Весь список
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