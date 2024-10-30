Тур: 4. Стадион: Де Кёйп. Зрители: 47500 Главный судья: Маккили Дэнни
0'
0:1
6' ГолТейлор Кеннет
0:2
25' ГолХато Йоррель
32' Желтая карточкаТраунер Гернот
34' Желтая карточкаБас Юри
41' Желтая карточкаБуэно Уго
45' Желтая карточкаШутало Йосип
83' Желтая карточкаТимбер Квинтен
90' Желтая карточкаОсман Ибрагим
90'+7
Ход матча
6'
0:1
25'
0:2
32'
34'
41'
45'
83'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
9 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 4
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
548 Количество передач 378
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Дживайро
Рид
33
Ганцко
Давид
16
Буэно
Уго
14
Пайшао
Игор
22
Пасвер
Ремко
37
Шутало
Йосип
15
Бас
Юри
18
Классен
Дэви
10
Акпом
Чуба
11
Годс
Мика
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Дживайро РидЗащитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
-
16 Буэно УгоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Пайшао ИгорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Петков АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Приске Бриан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
-
37 Шутало ЙосипЗащитник
-
15 Бас ЮриЗащитник
- Защитник
-
18 Классен ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Акпом ЧубаНападающий
- Нападающий
-
11 Годс МикаНападающий
- Запасные игроки
-
12 Гортер ДжейВратарь
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фариоли Франческо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Фейеноорд
Аякс
13 матчей
46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
26 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 2 ничьи 24 победы
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 19 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 20 побед
39 матчей
15.4%
23.1%
61.5%
6 побед 9 ничьих 24 победы
Первый тайм
20.5%
30.8%
48.7%
8 побед 12 ничьих 19 побед
Второй тайм
23.1%
25.6%
51.3%
9 побед 10 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
15
Голов в среднем за матч
1.6
0.79
Среднее время на гол
56
114
Всего голов
42
37
Голов в среднем за матч
2.21
1.85
Среднее время на гол
40
48
Всего голов
74
52
Голов в среднем за матч
1.9
1.33
Тотал матчей
2.5
38
Больше 97%
Меньше 3%
1
35
Больше 90%
Меньше 10%
4
25
Больше 64%
Меньше 36%
14
14
Больше 36%
Меньше 64%
25
8
Больше 21%
Меньше 79%
31
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
47
67
Бомбардиры внутри турнира
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тимбер Квинтен
|4 (1)
|0.4
|Уэда Аясэ
|3
|0.3
|Пайшао Игор
|2
|0.2
|Хименес Сантьяго II
|2
|0.2
|Карранса Хулиан
|2
|0.2
|Миламбо Антони
|2
|0.2
|Стенгс Келвин
|1
|0.1
|Осман Ибрагим
|1
|0.1
|Лотомба Жордан
|1
|0.1
|Ин-Бом Хван
|1
|0.1
|Ганцко Давид
|1
|0.1
|Буэно Уго
|0
|0
|Смал Гийс
|0
|0
|Зекиель Дживай
|0
|0
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Классен Дэви
|4 (1)
|0.44
|Траоре Бертран
|3
|0.33
|Вегхорст Ваут
|3 (1)
|0.33
|Хато Йоррель
|2
|0.22
|Акпом Чуба
|2
|0.22
|Тейлор Кеннет
|2
|0.22
|Годс Мика
|1
|0.11
|Ренсх Девайн
|1
|0.11
|Хлинссон Кристиан
|1
|0.11
|Бас Юри
|1
|0.11
|Хендерсон Джордан
|0
|0
|Пасвер Ремко
|0
|0
|Бергёйс Стивен
|0
|0
|Бробби Брайан
|0
|0
|Гааей Антон
|0
|0
Карточки
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тимбер Квинтен
|4
|0
|Зерруки Рамиз
|1
|1
|Траунер Гернот
|2
|0
|Ганцко Давид
|2
|0
|Ин-Бом Хван
|2
|0
|Осман Ибрагим
|2
|0
|Приске Бриан
|1
|0
|Ниукоп Барт
|1
|0
|Стенгс Келвин
|1
|0
|Буэно Уго
|1
|0
|Миламбо Антони
|1
|0
|Белен Томас
|1
|0
|Зекиель Дживай
|1
|0
|Надже Крис-Кевин
|1
|0
|Хадж-Мусса Анис
|1
|0
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бробби Брайан
|3
|0
|Шутало Йосип
|2
|0
|Бас Юри
|2
|0
|Гааей Антон
|2
|0
|Хендерсон Джордан
|1
|0
|Маннсверк Сиверт
|1
|0
|Расмуссен Кристиан
|1
|0
|Годс Мика
|1
|0
|Хато Йоррель
|1
|0
Результаты матчей
Фейеноорд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Аякс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
1
2
Фейеноорд
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Аякс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
15
10
Фейеноорд
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
0% (0)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
Аякс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
16
12
Голы по времени матча
Забито
5
10
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 4
1
20%
1
10%
1-15
1
20%
2
20%
16-30
2
40%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
3
30%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
25%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
50%
2
33%
76-90
Забито
15
10
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
3
20%
2
20%
1-15
1
7%
2
20%
16-30
1
7%
1
10%
31-45
5
33%
1
10%
46-60
3
20%
1
10%
61-75
2
13%
3
30%
76-90
Пропущено
7
1
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
4
57%
0
0%
76-90
Забито
20
20
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
4
20%
3
15%
1-15
2
10%
4
20%
16-30
3
15%
2
10%
31-45
5
25%
1
5%
46-60
4
20%
4
20%
61-75
2
10%
6
30%
76-90
Пропущено
11
7
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
1
9%
1
14%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
6
55%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Фейеноорд
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Утрехт - Фейеноорд 0:2 Бенфика - Фейеноорд 1:3 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Твенте 2:1
Жирона - Фейеноорд 2:3 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - НАК Бреда 2:0 Фейеноорд - Байер Л 0:4 Гронинген - Фейеноорд 2:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:1 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Виллем II 1:1 ПСВ - Фейеноорд 4:4 Фейеноорд - Монако 1:3 Бенфика - Фейеноорд 5:0 Фейеноорд - Серкль Брюгге 1:0 Фейеноорд - Генк 3:1 Дордрехт - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Эксельсиор 4:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 2:3
Аякс
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Аякс - Виллем II 1:0 Карабах - Аякс 0:3 Хераклес - Аякс 3:4 Аякс - Гронинген 3:1
Славия Прага - Аякс 1:1 Валвейк - Аякс 0:2 Аякс - Бешикташ 4:0 Гоу Эхед Иглс - Аякс 1:1 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Аякс - Ягеллония Белосток 3:0 Ягеллония Белосток - Аякс 1:4 НАК Бреда - Аякс 2:1 Аякс - Панатинаикос 0:1 Аякс - Херенвен 1:0 Панатинаикос - Аякс 0:1 Войводина Нови Сад - Аякс 1:3 Аякс - Войводина Нови Сад 1:0 Аякс - Олимпиакос 1:0 Аякс - Аль-Васль 2:1 Аякс - Рейнджерс 2:1
Результаты матчей
Фейеноорд
Аякс
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
3:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
1:5
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
5
2 раза 33%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
1:5
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
5
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Фейеноорд
Аякс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
32
24
14
24
14
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
64
54
28
36
28
27
28
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|35 - 6
|30
|2.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|20 - 7
|22
|3.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|15 - 10
|22
|4.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 10
|19
|5.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|21 - 9
|18
|6.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|20 - 9
|17
|7.
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|12 - 16
|15
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 17
|14
|9.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 13
|14
|10.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 10
|12
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 20
|11
|12.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|11 - 13
|11
|13.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 10
|10
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 13
|9
|15.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 22
|9
|16.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 19
|8
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 21
|6
|18.
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|8 - 28
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 2
|15
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 1
|12
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|12
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 7
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 2
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|7.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|14 - 7
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|13.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 5
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|16.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 6
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 15
|4
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 4
|15
|2.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|16 - 6
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 7
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 13
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 5
|3
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 12
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 10
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 17
|0
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 17
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|8 (2)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|6 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|5 (4)
|ПСВ
|Тильман Малик
|5 (1)
|ПСВ
|Пепи Рикардо
|5
|НАК Бреда
|Берг Ян
|5
|Гронинген
|Пеерсман Марвин
|1 3
|Спарта Роттердам
|Эрдхёйзен Майк
|1 3
|Гронинген
|Бакуна Леандро
|4
|Фейеноорд
|Тимбер Квинтен
|4