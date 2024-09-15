  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: .
Гразер
1:1
Конец матча
Альтах
0'
0:1
4' Гол
Gustavo VI
10' Желтая карточка
Коллер Пауль-Фридрих
19' Желтая карточка
Ципот Тио
1:1
20' Гол
Christian Lichtenberger
58' Желтая карточка
Milos Jovicic
62' Желтая карточка
Демаку Весель
81' Желтая карточка
Инголич Сандро
90' Желтая карточка
Филипович Петар
90'+4
1
Jakob
Meierhofer
21
Michael
Lang2
30
Milos
Jovicic
5
Филипович
Петар
14
Италиано
Джейкоб
24
Dennis
Dressel
18
Atsushi
Zaizen
10
Christian
Lichtenberger
20
Thorsten
Schriebl
11
Ципот
Тио
12
Вучич
Ромео
21
Хелак
Аммар
22
Эстрада
Паскаль
5
Гугганиг
Лукас
15
Коллер
Пауль-Фридрих
25
Инголич
Сандро
8
Mike-Steven
Baehre
6
Демаку
Весель
29
Mohamed
Ouedraogo
17
Штрунц
Оливер
20
Gustavo
VI
11
Sofian
Bahloul
Гразер
4-1-4-1
Альтах
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Гразер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Michael Lang2 2 0.33
Christian Lichtenberger 1 0.17
Atsushi Zaizen 1 0.17
Вучич Ромео 1 0.17
Филипович Петар 1 0.17
Michael Cheukoua 1 0.17
Ципот Тио 1 0.17
Сатин Мурат 0 0
Мадернер Даниэль 0 0
Италиано Джейкоб 0 0
Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gustavo VI 6 1
Гугганиг Лукас 1 0.17
Коллер Пауль-Фридрих 1 0.17
Mike-Steven Baehre 0 0
Инголич Сандро 0 0
Демаку Весель 0 0
Sofian Bahloul 0 0
Кронбергер Лука 0 0

Карточки

Гразер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Milos Jovicic 3 0
Christian Lichtenberger 2 0
Atsushi Zaizen 2 0
Michael Lang2 2 0
Ципот Тио 2 0
Филипович Петар 1 0
Росенбергер Бенжамен 1 0
Италиано Джейкоб 1 0
Thorsten Schriebl 1 0
Dennis Dressel 1 0
Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инголич Сандро 3 0
Mike-Steven Baehre 2 0
Демаку Весель 2 0
Штрунц Оливер 2 0
Гугганиг Лукас 1 0
Gustavo VI 1 0
Lukas Fridrikas 1 0
Коллер Пауль-Фридрих 1 0
Кронбергер Лука 1 0
Эстрада Паскаль 1 0

Результаты матчей

Гразер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Альтах
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

6
2
Гразер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Альтах
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

2
3
Гразер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Альтах
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

8
5

Голы по времени матча

Забито

6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
33%
1
25%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

5
4
5 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
3
60%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

10
8
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
2
20%
1
13%
1-15
2
20%
3
38%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
2
20%
1
13%
76-90

Пропущено

9
7
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
3
33%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Гразер
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Гразер - Штрипфинг 3:0 Хартберг - Гразер 1:1 Райхенау - Гразер 0:9 Вольфсбергер - Гразер 4:2
Гразер - Блау-Вайсс Линц 2:2 Сваровски Тироль - Гразер 0:0 Гразер - Аль-Ахли Джидда 3:3 Гразер - Ред Булл Зальцбург 2:3 Атус Велден - Гразер 2:2 Гразер - Бешикташ 1:5 Гразер - Шибеник 3:1 Гразер - Капфенберг 4:1 Войтсберг - Гразер 0:2 Пинкафельд - Гразер 1:8 Гразер - Капфенберг 4:2 Флоридсдорфер - Гразер 0:0 Штрипфинг - Гразер 2:5 Гразер - Хорн 1:1 Гразер - Адмира 1:0 Брегенз - Гразер 0:3
Альтах
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Альтах - Аустрия Вена 1:1 Штурм Грац - Альтах 2:1 Альтах - Вольфсбергер 2:0 ЛАСК - Альтах 1:2
Альтах - Сваровски Тироль 1:2 Донауфельд - Альтах 2:0 Альтах - Фрайбург 1:1 Альтах - Грасcхоппер 1:0 Альтах - Брегенз 2:1 Брегенц - Альтах 1:2 Альтах - Штутгарт (любители) 0:0 Люцерн - Альтах 2:1 ФК Ненцинг - Альтах 0:3 Альтах - Аустрия Лустенау 2:2 Сваровски Тироль - Альтах 0:1 Альтах - Вольфсбергер 0:1 Аустрия Вена - Альтах 2:2 Блау-Вайсс Линц - Альтах 2:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:2 Аустрия Лустенау - Альтах 0:1

Результаты матчей

Гразер
Альтах

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Гразер
Альтах

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 5 4 0 1 10 - 4 12
2.
Рапид Вена
 6 3 2 1 8 - 7 11
3.
Вольфсбергер
 6 3 1 2 15 - 10 10
4.
Блау-Вайсс Линц
 6 3 1 2 9 - 10 10
5.
Ред Булл Зальцбург
 4 3 0 1 11 - 6 9
6.
Аустрия Вена
 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Альтах
 6 2 2 2 8 - 7 8
8.
Аустрия Клагенфурт
 5 2 1 2 6 - 8 7
9.
Сваровски Тироль
 5 1 1 3 4 - 8 4
10.
Гразер
 6 0 4 2 8 - 11 4
11.
ЛАСК
 6 1 0 5 5 - 12 3
12.
Хартберг
 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Блау-Вайсс Линц
 3 3 0 0 5 - 0 9
2.
Штурм Грац
 3 3 0 0 8 - 3 9
3.
Рапид Вена
 3 3 0 0 6 - 2 9
4.
Вольфсбергер
 3 2 1 0 9 - 4 7
5.
Аустрия Вена
 2 2 0 0 5 - 2 6
6.
Альтах
 3 1 1 1 4 - 3 4
7.
Аустрия Клагенфурт
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Ред Булл Зальцбург
 1 1 0 0 5 - 1 3
9.
Хартберг
 3 0 2 1 3 - 4 2
10.
Гразер
 3 0 2 1 5 - 6 2
11.
Сваровски Тироль
 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
ЛАСК
 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 3 2 0 1 6 - 5 6
2.
Альтах
 3 1 1 1 4 - 4 4
3.
Штурм Грац
 2 1 0 1 2 - 1 3
4.
Аустрия Клагенфурт
 2 1 0 1 2 - 4 3
5.
Вольфсбергер
 3 1 0 2 6 - 6 3
6.
ЛАСК
 3 1 0 2 3 - 4 3
7.
Сваровски Тироль
 3 1 0 2 4 - 7 3
8.
Аустрия Вена
 3 0 2 1 2 - 3 2
9.
Гразер
 3 0 2 1 3 - 5 2
10.
Рапид Вена
 3 0 2 1 2 - 5 2
11.
Блау-Вайсс Линц
 3 0 1 2 4 - 10 1
12.
Хартберг
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Альтах Gustavo VI 6
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 5
Вольфсбергер Зукич Деян 3 (3)
Ред Булл Зальцбург Глух Оскар 3 (2)
Штурм Грац Бирет Мика 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 4
Блау-Вайсс Линц Paul Mensah 1 2
Штурм Грац Горенц-Станкович Йон 3
Альтах Инголич Сандро 3
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 20'
    Atsushi Zaizen сделал результативную передачу.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Гразер 1:1 Альтах онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный