Тур: 6. Стадион: Меркур-Арена.
0'
0:1
4' ГолGustavo VI
10' Желтая карточкаКоллер Пауль-Фридрих
19' Желтая карточкаЦипот Тио
1:1
20' ГолChristian Lichtenberger
58' Желтая карточкаMilos Jovicic
62' Желтая карточкаДемаку Весель
81' Желтая карточкаИнголич Сандро
90' Желтая карточкаФилипович Петар
90'+4
Ход матча
4'
0:1
19'
20'
58'
62'
81'
90'
11
Ципот
Тио
12
Вучич
Ромео
21
Хелак
Аммар
20
Gustavo
VI
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ципот ТиоПолузащитник
-
12 Вучич РомеоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Gernot Messner
- Основной состав
-
21 Хелак АммарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Gustavo VIНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Камери ДийонНападающий
-
33 Paul Piffer
-
-
Главный тренер: Joachim Standfest
Бомбардиры внутри турнира
Гразер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Michael Lang2
|2
|0.33
|Christian Lichtenberger
|1
|0.17
|Atsushi Zaizen
|1
|0.17
|Вучич Ромео
|1
|0.17
|Филипович Петар
|1
|0.17
|Michael Cheukoua
|1
|0.17
|Ципот Тио
|1
|0.17
|Сатин Мурат
|0
|0
|Мадернер Даниэль
|0
|0
|Италиано Джейкоб
|0
|0
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gustavo VI
|6
|1
|Гугганиг Лукас
|1
|0.17
|Коллер Пауль-Фридрих
|1
|0.17
|Mike-Steven Baehre
|0
|0
|Инголич Сандро
|0
|0
|Демаку Весель
|0
|0
|Sofian Bahloul
|0
|0
|Кронбергер Лука
|0
|0
Карточки
Гразер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Milos Jovicic
|3
|0
|Christian Lichtenberger
|2
|0
|Atsushi Zaizen
|2
|0
|Michael Lang2
|2
|0
|Ципот Тио
|2
|0
|Филипович Петар
|1
|0
|Росенбергер Бенжамен
|1
|0
|Италиано Джейкоб
|1
|0
|Thorsten Schriebl
|1
|0
|Dennis Dressel
|1
|0
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инголич Сандро
|3
|0
|Mike-Steven Baehre
|2
|0
|Демаку Весель
|2
|0
|Штрунц Оливер
|2
|0
|Гугганиг Лукас
|1
|0
|Gustavo VI
|1
|0
|Lukas Fridrikas
|1
|0
|Коллер Пауль-Фридрих
|1
|0
|Кронбергер Лука
|1
|0
|Эстрада Паскаль
|1
|0
Результаты матчей
Гразер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Альтах
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
6
2
Гразер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Альтах
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
2
3
Гразер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Альтах
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
8
5
Голы по времени матча
Забито
6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
33%
1
25%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
5
4
5 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
3
60%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
10
8
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
2
20%
1
13%
1-15
2
20%
3
38%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
2
20%
1
13%
76-90
Пропущено
9
7
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
3
33%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Гразер
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Гразер - Штрипфинг 3:0 Хартберг - Гразер 1:1 Райхенау - Гразер 0:9 Вольфсбергер - Гразер 4:2
Гразер - Блау-Вайсс Линц 2:2 Сваровски Тироль - Гразер 0:0 Гразер - Аль-Ахли Джидда 3:3 Гразер - Ред Булл Зальцбург 2:3 Атус Велден - Гразер 2:2 Гразер - Бешикташ 1:5 Гразер - Шибеник 3:1 Гразер - Капфенберг 4:1 Войтсберг - Гразер 0:2 Пинкафельд - Гразер 1:8 Гразер - Капфенберг 4:2 Флоридсдорфер - Гразер 0:0 Штрипфинг - Гразер 2:5 Гразер - Хорн 1:1 Гразер - Адмира 1:0 Брегенз - Гразер 0:3
Альтах
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Альтах - Аустрия Вена 1:1 Штурм Грац - Альтах 2:1 Альтах - Вольфсбергер 2:0 ЛАСК - Альтах 1:2
Альтах - Сваровски Тироль 1:2 Донауфельд - Альтах 2:0 Альтах - Фрайбург 1:1 Альтах - Грасcхоппер 1:0 Альтах - Брегенз 2:1 Брегенц - Альтах 1:2 Альтах - Штутгарт (любители) 0:0 Люцерн - Альтах 2:1 ФК Ненцинг - Альтах 0:3 Альтах - Аустрия Лустенау 2:2 Сваровски Тироль - Альтах 0:1 Альтах - Вольфсбергер 0:1 Аустрия Вена - Альтах 2:2 Блау-Вайсс Линц - Альтах 2:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:2 Аустрия Лустенау - Альтах 0:1
Результаты матчей
Гразер
Альтах
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Гразер
Альтах
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
24
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Альтах
|Gustavo VI
|6
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|5
|Вольфсбергер
|Зукич Деян
|3 (3)
|Ред Булл Зальцбург
|Глух Оскар
|3 (2)
|Штурм Грац
|Бирет Мика
|3 (1)
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|4
|Блау-Вайсс Линц
|Paul Mensah
|1 2
|Штурм Грац
|Горенц-Станкович Йон
|3
|Альтах
|Инголич Сандро
|3
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|3