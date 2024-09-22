Тур: 7. Стадион: Меркур-Арена. Зрители: 15032
0:3
Конец матча
0'
0:1
20' ГолБалло Тьерно
41' Желтая карточкаКарич Эмир
0:2
72' ГолАтанга Давид
77' Желтая карточкаЛавале Димитри
89' Желтая карточкаГазибегович Юсуф
90' Желтая карточкаChibuike Nwaiwu
0:3
90' ГолErik Kojzek
90'+6
Ход матча
20'
0:1
41'
72'
0:2
75'
77'
89'
90'
90'
0:3
17
Карич
Эмир
19
Хорват
Томи
18
Бирет
Мика
20
Ятта
Сиди
97
Яшич
Адис
17
Атанга
Давид
20
Зукич
Деян
11
Балло
Тьерно
32
Пинк
Маркус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Карич ЭмирЗащитник
-
19 Хорват ТомиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Бирет МикаНападающий
-
20 Ятта СидиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Гргич ЛеонПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
-
97 Яшич АдисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Атанга ДавидПолузащитник
-
20 Зукич ДеянПолузащитник
-
11 Балло ТьерноПолузащитник
-
32 Пинк МаркусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
47 Erik Kojzek
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
История личных встреч
Штурм Грац
Вольфсбергер
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
4
2
Среднее время на гол
22
45
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
1
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
90
Бомбардиры внутри турнира
Штурм Грац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бирет Мика
|3
|0.5
|Китеишвили Отар
|2 (1)
|0.33
|Гргич Леон
|2
|0.33
|Лавале Димитри
|1
|0.17
|Хорват Томи
|1
|0.17
|Чуквуани Точи
|1
|0.17
|Хирлендер Штефан
|0
|0
|Горенц-Станкович Йон
|0
|0
|Газибегович Юсуф
|0
|0
|Бовинг Виллиам
|0
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зукич Деян
|3
|0.43
|Балло Тьерно
|3 (1)
|0.43
|Erik Kojzek
|3
|0.43
|Атанга Давид
|2
|0.29
|Писингер Симон
|2
|0.29
|Баумгартнер Доминик
|2
|0.29
|Ульманн Максимилиан
|2
|0.29
|Омич Эрвин
|1
|0.14
|Angelo Gattermayer
|0
|0
|Яшич Адис
|0
|0
Карточки
Штурм Грац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горенц-Станкович Йон
|3
|0
|Лавале Димитри
|2
|0
|Газибегович Юсуф
|2
|0
|Вютрих Грегори
|1
|0
|Карич Эмир
|1
|0
|Айву Эмануэль
|1
|0
|Бирет Мика
|1
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балло Тьерно
|3
|0
|Писингер Симон
|2
|0
|Баумгартнер Доминик
|2
|0
|Атанга Давид
|2
|0
|Яшич Адис
|2
|0
|Nicolas Wimmer
|0
|1
|Шерцер Йонатан
|1
|0
|Ульманн Максимилиан
|1
|0
|Зукич Деян
|1
|0
|Chibuike Nwaiwu
|1
|0
|Erik Kojzek
|1
|0
Результаты матчей
Штурм Грац
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Вольфсбергер
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
1
Штурм Грац
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Вольфсбергер
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
9
Штурм Грац
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Вольфсбергер
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
2
10
Голы по времени матча
Забито
8
9
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
4
50%
2
22%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
3
50%
76-90
Забито
2
9
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
50%
2
22%
61-75
1
50%
1
11%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Забито
10
18
2 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
5
28%
16-30
2
20%
1
6%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
3
30%
3
17%
61-75
5
50%
3
17%
76-90
Пропущено
7
10
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
2
20%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
2
29%
6
60%
76-90
Результаты последних матчей
Штурм Грац
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Брест - Штурм Грац 2:1 Штурм Грац - Капфенберг 4:1 Штурм Грац - Сваровски Тироль 4:2 Рид - Штурм Грац 1:3
Штурм Грац - Альтах 2:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:2 Штурм Грац - Хартберг 2:0 Штурм Грац - ПСЖ 2:2 Рапид Вена - Штурм Грац 1:0 Кремсер - Штурм Грац 2:4 Штурм Грац - Брине Гросупле 4:2 Штурм Грац - Порту 0:2 Штурм Грац - Монако 2:2 Штурм Грац - Аль-Духаиль 2:2 Штурм Грац - Мидтьюлланн 1:0 Штурм Грац - Донауфельд 4:2 Тилльмич - Штурм Грац 0:2 Штурм Грац - Рух Львов 1:4 Штурм Грац - Домжале 0:3 Штурм Грац - Рапид (мол.) 2:2
Вольфсбергер
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Вольфсбергер - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Войтсберг 0:0 ЛАСК - Вольфсбергер 1:5 СВ Валлерн - Вольфсбергер 0:2
Вольфсбергер - Гразер 4:2 Альтах - Вольфсбергер 2:0 Аустрия Вена - Вольфсбергер 3:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:1 АСВ Драссбург - Вольфсбергер 0:7 Вольфсбергер - Удинезе 2:2 АСК Кофлач - Вольфсбергер 4:0 Железярне Подбрезова - Вольфсбергер 1:3 Страсбург - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Радомлье 3:2 Вольфсбергер - Леобен 2:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 3:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:4 Альтах - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 0:2
Результаты матчей
Штурм Грац
Вольфсбергер
Точный счет
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
4
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
4
1 раз 17%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Штурм Грац
Вольфсбергер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
21
13
21
13
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
31
11
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
61
42
43
15
43
15
34
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|1
|2
|18 - 10
|13
|2.
|7
|4
|1
|2
|10 - 10
|13
|3.
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|4.
|1:1
|7
|3
|3
|1
|9 - 8
|12
|5.
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|6.
|1:1
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|7.
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|8.
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|9.
|7
|2
|0
|5
|9 - 14
|6
|10.
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|11.
|7
|0
|4
|3
|10 - 15
|4
|12.
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|2.
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|3.
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|4.
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|5.
|1:1
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|6.
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|7.
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|8.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|9.
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|10.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|11.
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|12.
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|2.
|4
|2
|0
|2
|9 - 6
|6
|3.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|4.
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|5.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|7.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|8.
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|9.
|1:1
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|10.
|1:1
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|11.
|4
|0
|2
|2
|5 - 9
|2
|12.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Альтах
|Gustavo VI
|6
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|6
|Аустрия Клагенфурт
|Бобциен Бен
|4
|ЛАСК
|Любичич Марин
|4
|Вольфсбергер
|Зукич Деян
|3 (3)
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|5
|Рапид Вена
|Mamadou Sangare
|4
|Аустрия Клагенфурт
|Kosmas Gezos
|1 2
|Блау-Вайсс Линц
|Paul Mensah
|1 2
|Штурм Грац
|Горенц-Станкович Йон
|3