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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Зрители: 15032
Штурм Грац
0:3
Конец матча
Вольфсбергер
0'
0:1
20' Гол
Балло Тьерно
41' Желтая карточка
Карич Эмир
0:2
72' Гол
Атанга Давид
77' Желтая карточка
Лавале Димитри
89' Желтая карточка
Газибегович Юсуф
90' Желтая карточка
Chibuike Nwaiwu
0:3
90' Гол
Erik Kojzek
90'+6
1
Схерпен
Кьелл
22
Газибегович
Юсуф
47
Айву
Эмануэль
24
Лавале
Димитри
17
Карич
Эмир
19
Хорват
Томи
4
Горенц-Станкович
Йон
10
Китеишвили
Отар
14
Звонарек
Ловро
18
Бирет
Мика
20
Ятта
Сиди
12
Польстер
Николас
97
Яшич
Адис
22
Баумгартнер
Доминик
37
Nicolas
Wimmer
31
Ульманн
Максимилиан
19
Алтунашвили
Сандро
8
Писингер
Симон
17
Атанга
Давид
20
Зукич
Деян
11
Балло
Тьерно
32
Пинк
Маркус
Штурм Грац
4-3-1-2
Вольфсбергер
4-2-3-1

История личных встреч

Штурм Грац
Вольфсбергер

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

Б
4:0
Б
1:2

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

4
2

Среднее время на гол

22
45

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
1

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
90

Бомбардиры внутри турнира

Штурм Грац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бирет Мика 3 0.5
Китеишвили Отар 2 (1) 0.33
Гргич Леон 2 0.33
Лавале Димитри 1 0.17
Хорват Томи 1 0.17
Чуквуани Точи 1 0.17
Хирлендер Штефан 0 0
Горенц-Станкович Йон 0 0
Газибегович Юсуф 0 0
Бовинг Виллиам 0 0
Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зукич Деян 3 0.43
Балло Тьерно 3 (1) 0.43
Erik Kojzek 3 0.43
Атанга Давид 2 0.29
Писингер Симон 2 0.29
Баумгартнер Доминик 2 0.29
Ульманн Максимилиан 2 0.29
Омич Эрвин 1 0.14
Angelo Gattermayer 0 0
Яшич Адис 0 0

Карточки

Штурм Грац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горенц-Станкович Йон 3 0
Лавале Димитри 2 0
Газибегович Юсуф 2 0
Вютрих Грегори 1 0
Карич Эмир 1 0
Айву Эмануэль 1 0
Бирет Мика 1 0
Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балло Тьерно 3 0
Писингер Симон 2 0
Баумгартнер Доминик 2 0
Атанга Давид 2 0
Яшич Адис 2 0
Nicolas Wimmer 0 1
Шерцер Йонатан 1 0
Ульманн Максимилиан 1 0
Зукич Деян 1 0
Chibuike Nwaiwu 1 0
Erik Kojzek 1 0

Результаты матчей

Штурм Грац
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Вольфсбергер
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
1
Штурм Грац
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Вольфсбергер
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
9
Штурм Грац
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Вольфсбергер
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
10

Голы по времени матча

Забито

8
9
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
4
50%
2
22%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
3
50%
76-90

Забито

2
9
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
50%
2
22%
61-75
1
50%
1
11%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Забито

10
18
2 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
5
28%
16-30
2
20%
1
6%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
3
30%
3
17%
61-75
5
50%
3
17%
76-90

Пропущено

7
10
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
2
20%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
2
29%
6
60%
76-90

Результаты последних матчей

Штурм Грац
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Брест - Штурм Грац 2:1 Штурм Грац - Капфенберг 4:1 Штурм Грац - Сваровски Тироль 4:2 Рид - Штурм Грац 1:3
Штурм Грац - Альтах 2:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:2 Штурм Грац - Хартберг 2:0 Штурм Грац - ПСЖ 2:2 Рапид Вена - Штурм Грац 1:0 Кремсер - Штурм Грац 2:4 Штурм Грац - Брине Гросупле 4:2 Штурм Грац - Порту 0:2 Штурм Грац - Монако 2:2 Штурм Грац - Аль-Духаиль 2:2 Штурм Грац - Мидтьюлланн 1:0 Штурм Грац - Донауфельд 4:2 Тилльмич - Штурм Грац 0:2 Штурм Грац - Рух Львов 1:4 Штурм Грац - Домжале 0:3 Штурм Грац - Рапид (мол.) 2:2
Вольфсбергер
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Вольфсбергер - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Войтсберг 0:0 ЛАСК - Вольфсбергер 1:5 СВ Валлерн - Вольфсбергер 0:2
Вольфсбергер - Гразер 4:2 Альтах - Вольфсбергер 2:0 Аустрия Вена - Вольфсбергер 3:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:1 АСВ Драссбург - Вольфсбергер 0:7 Вольфсбергер - Удинезе 2:2 АСК Кофлач - Вольфсбергер 4:0 Железярне Подбрезова - Вольфсбергер 1:3 Страсбург - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Радомлье 3:2 Вольфсбергер - Леобен 2:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 3:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:4 Альтах - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 0:2

Результаты матчей

Штурм Грац
Вольфсбергер

Точный счет

0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
4
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
4
1 раз 17%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Штурм Грац
Вольфсбергер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
2
1
1
3
2.5
2
1
1
3
3.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
1
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
6
1
4
2
1.5
4
3
1
5
2.5
4
3
1
5
3.5
3
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вольфсбергер
 7 4 1 2 18 - 10 13
2.
Блау-Вайсс Линц
 7 4 1 2 10 - 10 13
3.
Штурм Грац
 6 4 0 2 10 - 7 12
4.
Рапид Вена
 1:1 7 3 3 1 9 - 8 12
5.
Ред Булл Зальцбург
 5 3 1 1 11 - 6 10
6.
Аустрия Вена
 1:1 6 2 3 1 8 - 6 9
7.
Аустрия Клагенфурт
 6 2 2 2 8 - 10 8
8.
Альтах
 7 2 2 3 8 - 8 8
9.
ЛАСК
 7 2 0 5 9 - 14 6
10.
Сваровски Тироль
 6 1 2 3 4 - 8 5
11.
Гразер
 7 0 4 3 10 - 15 4
12.
Хартберг
 5 0 3 2 5 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 1:1 4 3 1 0 7 - 3 10
2.
Блау-Вайсс Линц
 3 3 0 0 5 - 0 9
3.
Штурм Грац
 4 3 0 1 8 - 6 9
4.
Вольфсбергер
 3 2 1 0 9 - 4 7
5.
Аустрия Вена
 1:1 2 2 0 0 5 - 2 6
6.
Аустрия Клагенфурт
 4 1 2 1 6 - 6 5
7.
Альтах
 4 1 1 2 4 - 4 4
8.
Ред Булл Зальцбург
 1 1 0 0 5 - 1 3
9.
ЛАСК
 4 1 0 3 6 - 10 3
10.
Хартберг
 3 0 2 1 3 - 4 2
11.
Сваровски Тироль
 3 0 2 1 0 - 1 2
12.
Гразер
 3 0 2 1 5 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 4 2 1 1 6 - 5 7
2.
Вольфсбергер
 4 2 0 2 9 - 6 6
3.
Альтах
 3 1 1 1 4 - 4 4
4.
Блау-Вайсс Линц
 4 1 1 2 5 - 10 4
5.
Штурм Грац
 2 1 0 1 2 - 1 3
6.
Аустрия Клагенфурт
 2 1 0 1 2 - 4 3
7.
ЛАСК
 3 1 0 2 3 - 4 3
8.
Сваровски Тироль
 3 1 0 2 4 - 7 3
9.
Аустрия Вена
 1:1 4 0 3 1 3 - 4 3
10.
Рапид Вена
 1:1 3 0 2 1 2 - 5 2
11.
Гразер
 4 0 2 2 5 - 9 2
12.
Хартберг
 2 0 1 1 2 - 4 1
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Альтах Gustavo VI 6
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 6
Аустрия Клагенфурт Бобциен Бен 4
ЛАСК Любичич Марин 4
Вольфсбергер Зукич Деян 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 5
Рапид Вена Mamadou Sangare 4
Аустрия Клагенфурт Kosmas Gezos 1 2
Блау-Вайсс Линц Paul Mensah 1 2
Штурм Грац Горенц-Станкович Йон 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Карич Эмир получил желтую карточку от судьи
    • 20'
      Г О О О О Л - Тьерно Балло бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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