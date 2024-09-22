Тур: 7. Стадион: Тиволи Ной. Зрители: 3650
0:0
Конец матча
Ход матча
43'
80'
10
Блуме
Брор
70
Дедич
Амар
30
Глух
Оскар
28
Дагим
Адам
19
Конате
Карим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Блуме БрорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Скрбо СтефанНападающий
-
-
28 Thomas Geris
-
Главный тренер: Philipp Semlic
- Основной состав
- Вратарь
-
70 Дедич АмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Глух ОскарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Дагим АдамНападающий
-
19 Конате КаримНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кларк БоббиПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Ратков ПетарНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лейндерс Пеп
История личных встреч
Сваровски Тироль
Ред Булл Зальцбург
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 13 побед
16 матчей
18.8%
12.5%
68.7%
3 победы 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
12.5%
31.3%
56.2%
2 победы 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
18.8%
81.2%
3 победы 0 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.33
0.8
Среднее время на гол
67
112
Всего голов
28
19
Голов в среднем за матч
2.8
3.17
Среднее время на гол
32
28
Всего голов
36
27
Голов в среднем за матч
2.25
1.69
Тотал матчей
2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
Среднее время на гол
40
53
Бомбардиры внутри турнира
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Quincy Butler
|1
|0.17
|Диарра Мамаду
|1
|0.17
|Блуме Брор
|1
|0.17
|Лоуренс Джеймс
|1
|0.17
|Мюллер Валентино
|0
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глух Оскар
|3
|0.6
|Доргелес Нене
|2
|0.4
|Йео Кунфоло Мусса
|2
|0.4
|Ратков Петар
|1
|0.2
|Бидструп Мадс
|1
|0.2
|Конате Карим
|1 (1)
|0.2
|Кьергаард Мауриц
|0
|0
|Дедич Амар
|0
|0
Карточки
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зульцбахер Лукас
|5
|0
|Гугганиг Давид
|2
|0
|Тафернер Маттойс
|2
|0
|Устюндаг Джем
|0
|1
|Диарра Мамаду
|1
|0
|Лоуренс Джеймс
|1
|0
|Мюллер Валентино
|1
|0
|Ансельм Тобиас
|1
|0
|Philipp Semlic
|1
|0
|Скрбо Стефан
|1
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гурна-Дуат Люка
|2
|0
|Дедич Амар
|1
|0
|Пёнтковски Камиль
|1
|0
|Доргелес Нене
|1
|0
|Диамбу Мамади
|1
|0
|Дагим Адам
|1
|0
|Йео Кунфоло Мусса
|1
|0
Результаты матчей
Сваровски Тироль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Ред Булл Зальцбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
0
2
Сваровски Тироль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Ред Булл Зальцбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
2
5
Сваровски Тироль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Ред Булл Зальцбург
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
2
7
Голы по времени матча
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Пропущено
7
1
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
4
10
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 1
1
25%
3
30%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
25%
1
10%
76-90
Пропущено
8
7
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сваровски Тироль
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ингольштадт - Сваровски Тироль 1:2 Штурм Грац - Сваровски Тироль 4:2 Дойчландсбергер - Сваровски Тироль 2:4 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1
Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Бавария - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Гразер 0:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:2 Имст - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Лион 2:3 Сваровски Тироль - Гройтер Фюрт 2:2 Сваровски Тироль - Копенгаген 0:5 Сваровски Тироль - Вадуц 2:4 Сваровски Тироль - Вадуц 2:4 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 3:1 Сваровски Тироль - Альтах 0:1 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 3:2 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:0
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 3:0 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 3:2 Ред Булл Зальцбург - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Ред Булл Зальцбург 0:2
ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Твенте - Ред Булл Зальцбург 3:3 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 5:1 Ред Булл Зальцбург - Твенте 2:1 Гразер - Ред Булл Зальцбург 2:3 Дорнбирн - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Шеффилд Уэнсдей 4:0 Ред Булл Зальцбург - Риека 1:0 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 2:2 Кюхль - Ред Булл Зальцбург 1:8 Ред Булл Зальцбург - Унтерахинг 3:0 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 7:1 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:5 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:0 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 2:2 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 4:3
Результаты матчей
Сваровски Тироль
Ред Булл Зальцбург
Точный счет
0:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
5
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
2
2 раза 33%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Сваровски Тироль
Ред Булл Зальцбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
21
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
41
24
32
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|1
|2
|18 - 10
|13
|2.
|7
|4
|1
|2
|10 - 10
|13
|3.
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|4.
|1:1
|7
|3
|3
|1
|9 - 8
|12
|5.
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|6.
|1:1
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|7.
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|8.
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|9.
|7
|2
|0
|5
|9 - 14
|6
|10.
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|11.
|7
|0
|4
|3
|10 - 15
|4
|12.
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|2.
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|3.
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|4.
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|5.
|1:1
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|6.
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|7.
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|8.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|9.
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|10.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|11.
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|12.
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|2.
|4
|2
|0
|2
|9 - 6
|6
|3.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|4.
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|5.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|7.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|8.
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|9.
|1:1
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|10.
|1:1
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|11.
|4
|0
|2
|2
|5 - 9
|2
|12.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Альтах
|Gustavo VI
|6
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|6
|Аустрия Клагенфурт
|Бобциен Бен
|4
|ЛАСК
|Любичич Марин
|4
|Вольфсбергер
|Зукич Деян
|3 (3)
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|5
|Рапид Вена
|Mamadou Sangare
|4
|Аустрия Клагенфурт
|Kosmas Gezos
|1 2
|Блау-Вайсс Линц
|Paul Mensah
|1 2
|Штурм Грац
|Горенц-Станкович Йон
|3