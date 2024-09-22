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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Зрители: 3650
Сваровски Тироль
0:0
Конец матча
Ред Булл Зальцбург
0'
43' Желтая карточка
Зульцбахер Лукас
80' Желтая карточка
Дедич Амар
90'+13
40
Стейскал
Адам
6
Зульцбахер
Лукас
5
Лоуренс
Джеймс
3
Гугганиг
Давид
25
Циборра
Леннарт
30
Тафернер
Маттойс
4
Мюллер
Валентино
10
Блуме
Брор
7
Quincy
Butler
16
Хинтерзеер
Лукас
33
Ридер
Флориан
1
Бласвих
Янис
70
Дедич
Амар
91
Пёнтковски
Камиль
6
Байду
Самсон
4
Бланк
Хендри
30
Глух
Оскар
27
Гурна-Дуат
Люка
8
Байчетич
Стефан
28
Дагим
Адам
19
Конате
Карим
49
Йео
Кунфоло
Мусса
Сваровски Тироль
4-3-3
Ред Булл Зальцбург
4-3-3

История личных встреч

Сваровски Тироль
Ред Булл Зальцбург

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 13 побед

16 матчей

18.8%
12.5%
68.7%
3 победы 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

12.5%
31.3%
56.2%
2 победы 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
3 победы 0 ничьих 13 побед

История матчей

Б
0:2
Б
3:0
Б
1:3
Б
2:0
Б
5:0
Б
1:3
Б
4:0
Б
3:2
Б
2:4
ТМК
1:3
Б
5:0
ТМС
1:1
ТМК
1:1
Б
5:1
Б
1:5
ТМК
1:2

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.33
0.8

Среднее время на гол

67
112

Всего голов

28
19

Голов в среднем за матч

2.8
3.17

Среднее время на гол

32
28

Всего голов

36
27

Голов в среднем за матч

2.25
1.69

Тотал матчей

2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13

Среднее время на гол

40
53

Бомбардиры внутри турнира

Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Quincy Butler 1 0.17
Диарра Мамаду 1 0.17
Блуме Брор 1 0.17
Лоуренс Джеймс 1 0.17
Мюллер Валентино 0 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глух Оскар 3 0.6
Доргелес Нене 2 0.4
Йео Кунфоло Мусса 2 0.4
Ратков Петар 1 0.2
Бидструп Мадс 1 0.2
Конате Карим 1 (1) 0.2
Кьергаард Мауриц 0 0
Дедич Амар 0 0

Карточки

Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зульцбахер Лукас 5 0
Гугганиг Давид 2 0
Тафернер Маттойс 2 0
Устюндаг Джем 0 1
Диарра Мамаду 1 0
Лоуренс Джеймс 1 0
Мюллер Валентино 1 0
Ансельм Тобиас 1 0
Philipp Semlic 1 0
Скрбо Стефан 1 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гурна-Дуат Люка 2 0
Дедич Амар 1 0
Пёнтковски Камиль 1 0
Доргелес Нене 1 0
Диамбу Мамади 1 0
Дагим Адам 1 0
Йео Кунфоло Мусса 1 0

Результаты матчей

Сваровски Тироль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Ред Булл Зальцбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

0
2
Сваровски Тироль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Ред Булл Зальцбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

2
5
Сваровски Тироль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Ред Булл Зальцбург
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

7
1
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

4
10
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 1
1
25%
3
30%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
25%
1
10%
76-90

Пропущено

8
7
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сваровски Тироль
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ингольштадт - Сваровски Тироль 1:2 Штурм Грац - Сваровски Тироль 4:2 Дойчландсбергер - Сваровски Тироль 2:4 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1
Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Бавария - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Гразер 0:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:2 Имст - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Лион 2:3 Сваровски Тироль - Гройтер Фюрт 2:2 Сваровски Тироль - Копенгаген 0:5 Сваровски Тироль - Вадуц 2:4 Сваровски Тироль - Вадуц 2:4 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 3:1 Сваровски Тироль - Альтах 0:1 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 3:2 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:0
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 3:0 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 3:2 Ред Булл Зальцбург - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Ред Булл Зальцбург 0:2
ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Твенте - Ред Булл Зальцбург 3:3 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 5:1 Ред Булл Зальцбург - Твенте 2:1 Гразер - Ред Булл Зальцбург 2:3 Дорнбирн - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Шеффилд Уэнсдей 4:0 Ред Булл Зальцбург - Риека 1:0 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 2:2 Кюхль - Ред Булл Зальцбург 1:8 Ред Булл Зальцбург - Унтерахинг 3:0 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 7:1 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:5 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:0 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 2:2 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 4:3

Результаты матчей

Сваровски Тироль
Ред Булл Зальцбург

Точный счет

0:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
5
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
2
2 раза 33%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Сваровски Тироль
Ред Булл Зальцбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
1
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
4
1
2
4
1.5
3
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вольфсбергер
 7 4 1 2 18 - 10 13
2.
Блау-Вайсс Линц
 7 4 1 2 10 - 10 13
3.
Штурм Грац
 6 4 0 2 10 - 7 12
4.
Рапид Вена
 1:1 7 3 3 1 9 - 8 12
5.
Ред Булл Зальцбург
 5 3 1 1 11 - 6 10
6.
Аустрия Вена
 1:1 6 2 3 1 8 - 6 9
7.
Аустрия Клагенфурт
 6 2 2 2 8 - 10 8
8.
Альтах
 7 2 2 3 8 - 8 8
9.
ЛАСК
 7 2 0 5 9 - 14 6
10.
Сваровски Тироль
 6 1 2 3 4 - 8 5
11.
Гразер
 7 0 4 3 10 - 15 4
12.
Хартберг
 5 0 3 2 5 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 1:1 4 3 1 0 7 - 3 10
2.
Блау-Вайсс Линц
 3 3 0 0 5 - 0 9
3.
Штурм Грац
 4 3 0 1 8 - 6 9
4.
Вольфсбергер
 3 2 1 0 9 - 4 7
5.
Аустрия Вена
 1:1 2 2 0 0 5 - 2 6
6.
Аустрия Клагенфурт
 4 1 2 1 6 - 6 5
7.
Альтах
 4 1 1 2 4 - 4 4
8.
Ред Булл Зальцбург
 1 1 0 0 5 - 1 3
9.
ЛАСК
 4 1 0 3 6 - 10 3
10.
Хартберг
 3 0 2 1 3 - 4 2
11.
Сваровски Тироль
 3 0 2 1 0 - 1 2
12.
Гразер
 3 0 2 1 5 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 4 2 1 1 6 - 5 7
2.
Вольфсбергер
 4 2 0 2 9 - 6 6
3.
Альтах
 3 1 1 1 4 - 4 4
4.
Блау-Вайсс Линц
 4 1 1 2 5 - 10 4
5.
Штурм Грац
 2 1 0 1 2 - 1 3
6.
Аустрия Клагенфурт
 2 1 0 1 2 - 4 3
7.
ЛАСК
 3 1 0 2 3 - 4 3
8.
Сваровски Тироль
 3 1 0 2 4 - 7 3
9.
Аустрия Вена
 1:1 4 0 3 1 3 - 4 3
10.
Рапид Вена
 1:1 3 0 2 1 2 - 5 2
11.
Гразер
 4 0 2 2 5 - 9 2
12.
Хартберг
 2 0 1 1 2 - 4 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Альтах Gustavo VI 6
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 6
Аустрия Клагенфурт Бобциен Бен 4
ЛАСК Любичич Марин 4
Вольфсбергер Зукич Деян 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 5
Рапид Вена Mamadou Sangare 4
Аустрия Клагенфурт Kosmas Gezos 1 2
Блау-Вайсс Линц Paul Mensah 1 2
Штурм Грац Горенц-Станкович Йон 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Зульцбахер Лукас получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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