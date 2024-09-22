Тур: 7. Стадион: Альянц.
2:1
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаMamadou Sangare
1:0
23' ГолБельо Дион Дрене
1:1
45' ГолГрубер Андреас
54' Желтая карточкаРанфтль Райнхольд
2:1
60' ГолЗайдль Маттиас
80' Желтая карточкаГалвао Лукас
80' Желтая карточкаФитц Доминик
84' Желтая карточкаВизингер Филип
90' Желтая карточкаБолла Бендегуз
90'+7
Ход матча
21'
23'
1:0
45'
1:1
60'
80'
80'
84'
90'
45
Хедль
Никлас
23
Ауэр
Йонас
21
Шауб
Луис
21
Гуэнуш
Хаким
36
Фитц
Доминик
77
Мэлоун
Морис
11
Прелец
Ник
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
-
21 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ланг КристофНападающий
-
-
Главный тренер: Клаусс Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Гуэнуш ХакимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Фитц ДоминикПолузащитник
-
77 Мэлоун МорисПолузащитник
-
11 Прелец НикНападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Вельс МоритцПолузащитник
-
29 Рагуц МаркоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Stephan Helm
История личных встреч
Рапид Вена
Аустрия Вена
28 матчей
67.9%
32.1%
19 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
35.7%
57.1%
7.2%
10 побед 16 ничьих 0 побед
Второй тайм
82.1%
28.6%
23 победы 8 ничьих 0 побед
30 матчей
43.3%
56.7%
0 побед 13 ничьих 17 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 16 ничьих 16 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 12 ничьих 15 побед
58 матчей
32.8%
37.9%
29.3%
19 побед 22 ничьи 17 побед
Первый тайм
17.2%
55.2%
27.6%
10 побед 32 ничьи 16 побед
Второй тайм
39.7%
34.5%
25.8%
23 победы 20 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
38
42
Голов в среднем за матч
1.41
1.35
Среднее время на гол
63
66
Всего голов
36
37
Голов в среднем за матч
1.16
1.37
Среднее время на гол
77
65
Всего голов
74
79
Голов в среднем за матч
1.28
1.36
Тотал матчей
2.5
52
Больше 90%
Меньше 10%
6
43
Больше 74%
Меньше 26%
15
27
Больше 47%
Меньше 53%
31
18
Больше 31%
Меньше 69%
40
8
Больше 14%
Меньше 86%
50
3
Больше 5%
Меньше 95%
55
2
Больше 3%
Меньше 97%
56
Среднее время на гол
70
66
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бельо Дион Дрене
|3
|0.43
|Янссон Исак
|2
|0.29
|Ауэр Йонас
|1
|0.14
|Зайдль Маттиас
|1
|0.14
|Ро Яо Серж-Филипп
|1
|0.14
|Освальд Мориц
|1
|0.14
|Nikolaus Wurmbrand
|1
|0.14
|Бургшталлер Гвидо
|0
|0
|Гргич Лукас
|0
|0
|Mamadou Sangare
|0
|0
|Benjamin Boeckle
|0
|0
|Ланг Кристоф
|0
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грубер Андреас
|3
|0.5
|Мэлоун Морис
|2
|0.33
|Фитц Доминик
|1
|0.17
|Фишер Манфред
|1
|0.17
|Хускович Муарем
|1
|0.17
|Винлёф Маттео
|0
|0
Карточки
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mamadou Sangare
|4
|0
|Болла Бендегуз
|3
|0
|Бургшталлер Гвидо
|2
|0
|Гргич Лукас
|2
|0
|Хофманн Максимилиан
|1
|0
|Янссон Исак
|1
|0
|Ауэр Йонас
|1
|0
|Бельо Дион Дрене
|1
|0
|Benjamin Boeckle
|1
|0
|Кайгин Деннис
|1
|0
|Robert Klauss
|1
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галвао Лукас
|3
|0
|Abubakr Barry
|3
|0
|Драгович Александр
|2
|0
|Ранфтль Райнхольд
|2
|0
|Фишер Манфред
|2
|0
|Фитц Доминик
|2
|0
|Прелец Ник
|2
|0
|Винлёф Маттео
|2
|0
|Поцманн Марвин
|1
|0
|Визингер Филип
|1
|0
|Грубер Андреас
|1
|0
|Мэлоун Морис
|1
|0
|Кристиано
|1
|0
Результаты матчей
Рапид Вена
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Аустрия Вена
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
3
Рапид Вена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Аустрия Вена
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
5
Рапид Вена
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Аустрия Вена
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
2
8
Голы по времени матча
Забито
8
3
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
3
38%
1
33%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
2
5
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
8
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
5
50%
2
25%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
8
7
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
5
71%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Вена
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Вольфсбергер - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 3:2 Рапид Вена - Брага 2:2 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 3:0
Брага - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Рапид Вена - Трабзонспор 2:0 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Трабзонспор - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Штурм Грац 1:0 Рапид Вена - Висла Краков 6:1 СК Нойзидль-ам-Зе - Рапид Вена 0:2 Висла Краков - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Милан 1:1 Рапид Вена - Дебрецен 3:2 Рапид Вена - Славия Прага 0:3 Рапид Вена - Хартберг 0:3 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:0 Штурм Грац - Рапид Вена 2:1
Аустрия Вена
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 2:2 Альтах - Аустрия Вена 1:1 Одт - Аустрия Вена 2:3 Аустрия Вена - ЛАСК 2:1
Хартберг - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 3:1 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Ильвес 4:3 Саальфельден - Аустрия Вена 0:6 Ильвес - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Порту 1:3 Аустрия Вена - Фастав Злин 1:0 Аустрия Вена - Богемианс-1905 3:7 Аустрия Вена - Богемианс Дублин 3:7 Аустрия Вена - Пакш 1:3 Сепси - Аустрия Вена 1:3 Аустрия Вена - ДАК 0:0 Аустрия Вена - Дунайcка Cтреда 0:0 Хартберг - Аустрия Вена 0:1 Аустрия Вена - Хартберг 2:1
Результаты матчей
Рапид Вена
Аустрия Вена
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Рапид Вена
Аустрия Вена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
51
34
24
16
15
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Альтах
|Gustavo VI
|6
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|6
|Аустрия Клагенфурт
|Бобциен Бен
|4
|ЛАСК
|Любичич Марин
|4
|Вольфсбергер
|Зукич Деян
|3 (3)
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|5
|Рапид Вена
|Mamadou Sangare
|4
|Аустрия Клагенфурт
|Kosmas Gezos
|1 2
|Блау-Вайсс Линц
|Paul Mensah
|1 2
|Штурм Грац
|Горенц-Станкович Йон
|3