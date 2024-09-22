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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Рапид Вена
2:1
Конец матча
Аустрия Вена
0'
21' Желтая карточка
Mamadou Sangare
1:0
23' Гол
Бельо Дион Дрене
1:1
45' Гол
Грубер Андреас
54' Желтая карточка
Ранфтль Райнхольд
2:1
60' Гол
Зайдль Маттиас
80' Желтая карточка
Галвао Лукас
80' Желтая карточка
Фитц Доминик
84' Желтая карточка
Визингер Филип
90' Желтая карточка
Болла Бендегуз
90'+7
45
Хедль
Никлас
77
Болла
Бендегуз
55
Цветкович
Ненад
6
Ро
Яо
Серж-Филипп
23
Ауэр
Йонас
21
Шауб
Луис
17
Mamadou
Sangare
8
Гргич
Лукас
18
Зайдль
Маттиас
9
Бургшталлер
Гвидо
7
Бельо
Дион
Дрене
1
Радлингер
Самуэль
26
Ранфтль
Райнхольд
15
Драгович
Александр
3
Галвао
Лукас
21
Гуэнуш
Хаким
30
Фишер
Манфред
5
Abubakr
Barry
17
Грубер
Андреас
36
Фитц
Доминик
77
Мэлоун
Морис
11
Прелец
Ник
Рапид Вена
4-4-2
Аустрия Вена
4-2-3-1

История личных встреч

Рапид Вена
Аустрия Вена

28 матчей

67.9%
32.1%
19 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

35.7%
57.1%
7.2%
10 побед 16 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.1%
28.6%
23 победы 8 ничьих 0 побед

30 матчей

43.3%
56.7%
0 побед 13 ничьих 17 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 16 ничьих 16 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 12 ничьих 15 побед

58 матчей

32.8%
37.9%
29.3%
19 побед 22 ничьи 17 побед

Первый тайм

17.2%
55.2%
27.6%
10 побед 32 ничьи 16 побед

Второй тайм

39.7%
34.5%
25.8%
23 победы 20 ничьих 15 побед

История матчей

Б
3:0
Б
0:0
Б
3:1
Б
3:3
Б
2:0
Б
1:2
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:1
Б
2:2
Б
1:3
Б
6:1
Б
0:1
Б
0:4
Б
1:1
К
1:2
Б
0:1
Б
2:2
Б
0:2
Б
1:1
Б
0:2
Б
1:4
Б
1:0
Б
0:3
Б
1:2
Б
2:5
Б
4:1
Б
2:1
Б
2:3
Б
2:2
Б
0:1
Б
3:1
Б
0:1
Б
0:0
Б
2:2
Б
1:2
Б
2:0
Б
0:3
Б(M
0:0
Б(M
0:0
Б(M
1:1
Б(M
0:3
Б(M
0:1
Б(M
0:1
Б(M
0:1
Б(M
1:0
Б(M
2:0
Б(M
4:1
Б(M
1:1
Б(M
3:2
Б(M
2:2
Б(M
2:0
Б(M
2:0
Б(M
0:0
Б(M
2:2

Голы

Всего голов

38
42

Голов в среднем за матч

1.41
1.35

Среднее время на гол

63
66

Всего голов

36
37

Голов в среднем за матч

1.16
1.37

Среднее время на гол

77
65

Всего голов

74
79

Голов в среднем за матч

1.28
1.36

Тотал матчей

2.5
52
Больше 90%
Меньше 10%
6
43
Больше 74%
Меньше 26%
15
27
Больше 47%
Меньше 53%
31
18
Больше 31%
Меньше 69%
40
8
Больше 14%
Меньше 86%
50
3
Больше 5%
Меньше 95%
55
2
Больше 3%
Меньше 97%
56

Среднее время на гол

70
66

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бельо Дион Дрене 3 0.43
Янссон Исак 2 0.29
Ауэр Йонас 1 0.14
Зайдль Маттиас 1 0.14
Ро Яо Серж-Филипп 1 0.14
Освальд Мориц 1 0.14
Nikolaus Wurmbrand 1 0.14
Бургшталлер Гвидо 0 0
Гргич Лукас 0 0
Mamadou Sangare 0 0
Benjamin Boeckle 0 0
Ланг Кристоф 0 0
Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грубер Андреас 3 0.5
Мэлоун Морис 2 0.33
Фитц Доминик 1 0.17
Фишер Манфред 1 0.17
Хускович Муарем 1 0.17
Винлёф Маттео 0 0

Карточки

Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mamadou Sangare 4 0
Болла Бендегуз 3 0
Бургшталлер Гвидо 2 0
Гргич Лукас 2 0
Хофманн Максимилиан 1 0
Янссон Исак 1 0
Ауэр Йонас 1 0
Бельо Дион Дрене 1 0
Benjamin Boeckle 1 0
Кайгин Деннис 1 0
Robert Klauss 1 0
Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галвао Лукас 3 0
Abubakr Barry 3 0
Драгович Александр 2 0
Ранфтль Райнхольд 2 0
Фишер Манфред 2 0
Фитц Доминик 2 0
Прелец Ник 2 0
Винлёф Маттео 2 0
Поцманн Марвин 1 0
Визингер Филип 1 0
Грубер Андреас 1 0
Мэлоун Морис 1 0
Кристиано 1 0

Результаты матчей

Рапид Вена
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Аустрия Вена
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3
Рапид Вена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Аустрия Вена
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
5
Рапид Вена
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Аустрия Вена
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

2
8

Голы по времени матча

Забито

8
3
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
3
38%
1
33%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
8
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
5
50%
2
25%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

8
7
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
5
71%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Вена
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Вольфсбергер - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 3:2 Рапид Вена - Брага 2:2 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 3:0
Брага - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Рапид Вена - Трабзонспор 2:0 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Трабзонспор - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Штурм Грац 1:0 Рапид Вена - Висла Краков 6:1 СК Нойзидль-ам-Зе - Рапид Вена 0:2 Висла Краков - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Милан 1:1 Рапид Вена - Дебрецен 3:2 Рапид Вена - Славия Прага 0:3 Рапид Вена - Хартберг 0:3 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:0 Штурм Грац - Рапид Вена 2:1
Аустрия Вена
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 2:2 Альтах - Аустрия Вена 1:1 Одт - Аустрия Вена 2:3 Аустрия Вена - ЛАСК 2:1
Хартберг - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 3:1 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Ильвес 4:3 Саальфельден - Аустрия Вена 0:6 Ильвес - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Порту 1:3 Аустрия Вена - Фастав Злин 1:0 Аустрия Вена - Богемианс-1905 3:7 Аустрия Вена - Богемианс Дублин 3:7 Аустрия Вена - Пакш 1:3 Сепси - Аустрия Вена 1:3 Аустрия Вена - ДАК 0:0 Аустрия Вена - Дунайcка Cтреда 0:0 Хартберг - Аустрия Вена 0:1 Аустрия Вена - Хартберг 2:1

Результаты матчей

Рапид Вена
Аустрия Вена

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Рапид Вена
Аустрия Вена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
4
1.5
2
4
1
6
2.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 7 4 2 1 10 - 8 14
2.
Вольфсбергер
 7 4 1 2 18 - 10 13
3.
Блау-Вайсс Линц
 7 4 1 2 10 - 10 13
4.
Штурм Грац
 6 4 0 2 10 - 7 12
5.
Ред Булл Зальцбург
 5 3 1 1 11 - 6 10
6.
Аустрия Вена
 6 2 2 2 8 - 7 8
7.
Аустрия Клагенфурт
 6 2 2 2 8 - 10 8
8.
Альтах
 7 2 2 3 8 - 8 8
9.
ЛАСК
 7 2 0 5 9 - 14 6
10.
Сваровски Тироль
 6 1 2 3 4 - 8 5
11.
Гразер
 7 0 4 3 10 - 15 4
12.
Хартберг
 5 0 3 2 5 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 4 4 0 0 8 - 3 12
2.
Блау-Вайсс Линц
 3 3 0 0 5 - 0 9
3.
Штурм Грац
 4 3 0 1 8 - 6 9
4.
Вольфсбергер
 3 2 1 0 9 - 4 7
5.
Аустрия Вена
 2 2 0 0 5 - 2 6
6.
Аустрия Клагенфурт
 4 1 2 1 6 - 6 5
7.
Альтах
 4 1 1 2 4 - 4 4
8.
Ред Булл Зальцбург
 1 1 0 0 5 - 1 3
9.
ЛАСК
 4 1 0 3 6 - 10 3
10.
Хартберг
 3 0 2 1 3 - 4 2
11.
Сваровски Тироль
 3 0 2 1 0 - 1 2
12.
Гразер
 3 0 2 1 5 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 4 2 1 1 6 - 5 7
2.
Вольфсбергер
 4 2 0 2 9 - 6 6
3.
Альтах
 3 1 1 1 4 - 4 4
4.
Блау-Вайсс Линц
 4 1 1 2 5 - 10 4
5.
Штурм Грац
 2 1 0 1 2 - 1 3
6.
Аустрия Клагенфурт
 2 1 0 1 2 - 4 3
7.
ЛАСК
 3 1 0 2 3 - 4 3
8.
Сваровски Тироль
 3 1 0 2 4 - 7 3
9.
Рапид Вена
 3 0 2 1 2 - 5 2
10.
Аустрия Вена
 4 0 2 2 3 - 5 2
11.
Гразер
 4 0 2 2 5 - 9 2
12.
Хартберг
 2 0 1 1 2 - 4 1
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Топ бомбардиров
Альтах Gustavo VI 6
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 6
Аустрия Клагенфурт Бобциен Бен 4
ЛАСК Любичич Марин 4
Вольфсбергер Зукич Деян 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 5
Рапид Вена Mamadou Sangare 4
Аустрия Клагенфурт Kosmas Gezos 1 2
Блау-Вайсс Линц Paul Mensah 1 2
Штурм Грац Горенц-Станкович Йон 3
Весь список
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