Тур: 8. Стадион: Profertil Arena Hartberg.
0'
30' Желтая карточкаЙегер Лукас
31' Желтая карточкаДемаку Весель
41' Желтая карточкаМаркус Бенджамин
42' Желтая карточкаMohamed Ouedraogo
45' Желтая карточкаЭстрада Паскаль
46' Вторая желтая карточкаДемаку Весель
1:0
49' ГолАфдияй Донис
Ход матча
30'
31'
41'
45'
46'
49'
1:0
28
Хайль
Юрген
14
Компош
Пауль
10
Афдияй
Донис
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Хайль ЮргенЗащитник
- Защитник
-
14 Компош ПаульЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Афдияй ДонисНападающий
- Запасные игроки
-
21 Марич ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Нападающий
-
-
61 Furkan Demir
-
Главный тренер: Шмид Манфред
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Gustavo VIНападающий
- Запасные игроки
-
21 Хелак АммарВратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
37 Камери ДийонНападающий
-
-
-
Главный тренер: Joachim Standfest
История личных встреч
Хартберг
Альтах
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.7%
66.7%
7 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
24 матча
16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 19 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед
39 матчей
25.6%
23.1%
51.3%
10 побед 9 ничьих 20 побед
Первый тайм
17.9%
33.3%
48.8%
7 побед 13 ничьих 19 побед
Второй тайм
30.8%
17.9%
51.3%
12 побед 7 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
18
Голов в среднем за матч
1.05
0.95
Среднее время на гол
85
95
Всего голов
43
30
Голов в среднем за матч
2.26
1.5
Среднее время на гол
39
60
Всего голов
64
48
Голов в среднем за матч
1.64
1.23
Тотал матчей
2.5
36
Больше 92%
Меньше 8%
3
31
Больше 79%
Меньше 21%
8
24
Больше 62%
Меньше 38%
15
13
Больше 33%
Меньше 67%
26
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
54
73
Бомбардиры внутри турнира
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Maximilian Fillafer
|2
|0.29
|Patrik Mijic
|2 (1)
|0.29
|Прокоп Доминик
|1
|0.14
|Афдияй Донис
|1
|0.14
|Омореги Джастин
|0
|0
|Furkan Demir
|0
|0
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gustavo VI
|6
|0.75
|Гугганиг Лукас
|1
|0.13
|Коллер Пауль-Фридрих
|1
|0.13
|Mike-Steven Baehre
|0
|0
|Инголич Сандро
|0
|0
|Демаку Весель
|0
|0
|Sofian Bahloul
|0
|0
|Кронбергер Лука
|0
|0
Карточки
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Афдияй Донис
|2
|0
|Диарра Юба
|2
|0
|Marco Hoffmann
|2
|0
|Кайнц Тобиас
|1
|0
|Марич Лука
|1
|0
|Прокоп Доминик
|1
|0
|Заллингер Рафаэль
|1
|0
|Хайль Юрген
|1
|0
|Manuel Pfeifer
|1
|0
|Компош Пауль
|1
|0
|Маркус Бенджамин
|1
|0
|Patrik Mijic
|1
|0
|Maximilian Fillafer
|1
|0
|Fabian Wilfinger
|1
|0
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демаку Весель
|4
|1
|Mike-Steven Baehre
|3
|0
|Инголич Сандро
|3
|0
|Штрунц Оливер
|3
|0
|Кронбергер Лука
|2
|0
|Эстрада Паскаль
|2
|0
|Йегер Лукас
|1
|0
|Гугганиг Лукас
|1
|0
|Gustavo VI
|1
|0
|Lukas Fridrikas
|1
|0
|Sofian Bahloul
|1
|0
|Коллер Пауль-Фридрих
|1
|0
|Mohamed Ouedraogo
|1
|0
Результаты матчей
Хартберг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Альтах
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
2
Хартберг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Альтах
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
2
3
Хартберг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Альтах
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
4
5
Голы по времени матча
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
2
40%
1
13%
76-90
Пропущено
9
8
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
11%
1
13%
1-15
1
11%
3
38%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
2
22%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Хартберг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хартберг - Сваровски Тироль 1:0 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2 Хартберг - Гразер 1:1 СВ Лафниц - Хартберг 0:6
Хартберг - Аустрия Вена 1:1 Штурм Грац - Хартберг 2:0 Хартберг - ЛАСК 1:2 Бишофсхофен - Хартберг 1:11 Хартберг - Рух Львов 0:2 Хартберг - Адмира 2:0 Хартберг - Спартак Трнава 1:1 Хартберг - СВ Лафниц 2:3 Хартберг - СПГ Велс 0:0 Хартберг - Аустрия Вена 0:1 Аустрия Вена - Хартберг 2:1 Рапид Вена - Хартберг 0:3 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:5 Штурм Грац - Хартберг 1:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 3:2 Хартберг - ЛАСК 1:2
Альтах
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Альтах - Блау-Вайсс Линц 0:1 Гразер - Альтах 1:1 Альтах - Аустрия Вена 1:1 Штурм Грац - Альтах 2:1
Альтах - Вольфсбергер 2:0 ЛАСК - Альтах 1:2 Альтах - Сваровски Тироль 1:2 Донауфельд - Альтах 2:0 Альтах - Фрайбург 1:1 Альтах - Грасcхоппер 1:0 Альтах - Брегенз 2:1 Брегенц - Альтах 1:2 Альтах - Штутгарт (любители) 0:0 Люцерн - Альтах 2:1 ФК Ненцинг - Альтах 0:3 Альтах - Аустрия Лустенау 2:2 Сваровски Тироль - Альтах 0:1 Альтах - Вольфсбергер 0:1 Аустрия Вена - Альтах 2:2 Блау-Вайсс Линц - Альтах 2:1
Результаты матчей
Хартберг
Альтах
Точный счет
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
4 раза 100%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Хартберг
Альтах
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
61
15
25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|1
|2
|14 - 10
|16
|2.
|8
|4
|3
|1
|11 - 9
|15
|3.
|6
|4
|1
|1
|13 - 6
|13
|4.
|0:1
|8
|4
|1
|3
|18 - 11
|13
|5.
|8
|4
|1
|3
|11 - 12
|13
|6.
|1:0
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|7.
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|8.
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|9.
|0:1
|8
|2
|2
|4
|8 - 9
|8
|10.
|1:0
|8
|2
|2
|4
|5 - 9
|8
|11.
|8
|2
|1
|5
|10 - 15
|7
|12.
|7
|0
|4
|3
|10 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|2.
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|3.
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|4.
|1:0
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|5.
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|6.
|0:1
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|7.
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|8.
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|9.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|10.
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|11.
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|12.
|1:0
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|2.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|3.
|0:1
|4
|2
|0
|2
|9 - 6
|6
|4.
|1:0
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|5.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|6.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|7.
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|9.
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|10.
|4
|0
|2
|2
|5 - 9
|2
|11.
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|12.
|1:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Альтах
|Gustavo VI
|6
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|6
|Ред Булл Зальцбург
|Глух Оскар
|5 (2)
|Штурм Грац
|Бирет Мика
|4 (1)
|Аустрия Клагенфурт
|Бобциен Бен
|4
|Альтах
|Демаку Весель
|1 4
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|5
|Аустрия Вена
|Abubakr Barry
|5
|Рапид Вена
|Mamadou Sangare
|4
|Штурм Грац
|Газибегович Юсуф
|4