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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: .
Хартберг
2:0
Конец матча
Альтах
0'
30' Желтая карточка
Йегер Лукас
31' Желтая карточка
Демаку Весель
40' Желтая карточка
Маркус Бенджамин
42' Желтая карточка
Mohamed Ouedraogo
45' Желтая карточка
Эстрада Паскаль
46' Вторая желтая карточка
Демаку Весель
1:0
48' Гол
Афдияй Донис
2:0
68' Гол
Patrik Mijic
90' Желтая карточка
Лукачевич Леонардо
90' Желтая карточка
Кайнц Тобиас
90'+5
1
Заллингер
Рафаэль
28
Хайль
Юрген
18
Fabian
Wilfinger
14
Компош
Пауль
20
Manuel
Pfeifer
36
Омореги
Джастин
4
Маркус
Бенджамин
5
Диарра
Юба
11
Maximilian
Fillafer
9
Patrik
Mijic
10
Афдияй
Донис
1
Стоянович
Деян
22
Эстрада
Паскаль
5
Гугганиг
Лукас
15
Коллер
Пауль-Фридрих
27
Гебауэр
Кристиан
29
Mohamed
Ouedraogo
23
Йегер
Лукас
6
Демаку
Весель
11
Sofian
Bahloul
7
Кронбергер
Лука
20
Gustavo
VI
Хартберг
4-3-3
Альтах
3-4-2-1

История личных встреч

Хартберг
Альтах

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.7%
66.7%
7 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

24 матча

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 19 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед

39 матчей

25.6%
23.1%
51.3%
10 побед 9 ничьих 20 побед

Первый тайм

17.9%
33.3%
48.8%
7 побед 13 ничьих 19 побед

Второй тайм

30.8%
17.9%
51.3%
12 побед 7 ничьих 20 побед

История матчей

Б
1:2
Б
0:0
Б
0:1
Б
2:2
Б
1:0
Б
2:1
Б
4:0
Б
0:0
Б
0:2
Б
1:2
Б
2:1
Б
2:2
Б
1:0
Б
1:1
Б
2:1
Б
3:3
Б
3:1
Б
0:1
Б
6:1
Б
2:1
ЭЛ
3:0
ЭЛ
2:2
ЭЛ
3:0
ЭЛ
0:4
ЭЛ
1:2
ЭЛ
2:0
ЭЛ
0:0
ЭЛ
4:1
ЭЛ
1:0
ЭЛ
0:2
ЭЛ
4:2
ЭЛ
0:4
ЭЛ
1:2
ЭЛ
1:2
ЭЛ
0:2
ЭЛ
4:0
ЭЛ
1:1
ЭЛ
0:2
ЭЛ
4:0

Голы

Всего голов

21
18

Голов в среднем за матч

1.05
0.95

Среднее время на гол

85
95

Всего голов

43
30

Голов в среднем за матч

2.26
1.5

Среднее время на гол

39
60

Всего голов

64
48

Голов в среднем за матч

1.64
1.23

Тотал матчей

2.5
36
Больше 92%
Меньше 8%
3
31
Больше 79%
Меньше 21%
8
24
Больше 62%
Меньше 38%
15
13
Больше 33%
Меньше 67%
26
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

54
73

Бомбардиры внутри турнира

Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Patrik Mijic 3 (1) 0.43
Maximilian Fillafer 2 0.29
Прокоп Доминик 1 0.14
Афдияй Донис 1 0.14
Омореги Джастин 0 0
Furkan Demir 0 0
Диарра Юба 0 0
Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gustavo VI 6 0.75
Гугганиг Лукас 1 0.13
Коллер Пауль-Фридрих 1 0.13
Mike-Steven Baehre 0 0
Инголич Сандро 0 0
Демаку Весель 0 0
Sofian Bahloul 0 0
Кронбергер Лука 0 0

Карточки

Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайнц Тобиас 2 0
Афдияй Донис 2 0
Диарра Юба 2 0
Marco Hoffmann 2 0
Марич Лука 1 0
Прокоп Доминик 1 0
Заллингер Рафаэль 1 0
Хайль Юрген 1 0
Manuel Pfeifer 1 0
Компош Пауль 1 0
Маркус Бенджамин 1 0
Patrik Mijic 1 0
Maximilian Fillafer 1 0
Fabian Wilfinger 1 0
Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демаку Весель 4 1
Mike-Steven Baehre 3 0
Инголич Сандро 3 0
Штрунц Оливер 3 0
Кронбергер Лука 2 0
Эстрада Паскаль 2 0
Йегер Лукас 1 0
Гугганиг Лукас 1 0
Gustavo VI 1 0
Лукачевич Леонардо 1 0
Lukas Fridrikas 1 0
Sofian Bahloul 1 0
Коллер Пауль-Фридрих 1 0
Mohamed Ouedraogo 1 0

Результаты матчей

Хартберг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Альтах
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
2
Хартберг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Альтах
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

2
3
Хартберг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Альтах
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Забито

7
8
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
2
29%
2
25%
61-75
2
29%
1
13%
76-90

Пропущено

9
10
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
11%
1
10%
1-15
1
11%
3
30%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
2
20%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
2
22%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Хартберг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хартберг - Сваровски Тироль 1:0 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2 Хартберг - Гразер 1:1 СВ Лафниц - Хартберг 0:6
Хартберг - Аустрия Вена 1:1 Штурм Грац - Хартберг 2:0 Хартберг - ЛАСК 1:2 Бишофсхофен - Хартберг 1:11 Хартберг - Рух Львов 0:2 Хартберг - Адмира 2:0 Хартберг - Спартак Трнава 1:1 Хартберг - СВ Лафниц 2:3 Хартберг - СПГ Велс 0:0 Хартберг - Аустрия Вена 0:1 Аустрия Вена - Хартберг 2:1 Рапид Вена - Хартберг 0:3 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:5 Штурм Грац - Хартберг 1:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 3:2 Хартберг - ЛАСК 1:2
Альтах
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Альтах - Блау-Вайсс Линц 0:1 Гразер - Альтах 1:1 Альтах - Аустрия Вена 1:1 Штурм Грац - Альтах 2:1
Альтах - Вольфсбергер 2:0 ЛАСК - Альтах 1:2 Альтах - Сваровски Тироль 1:2 Донауфельд - Альтах 2:0 Альтах - Фрайбург 1:1 Альтах - Грасcхоппер 1:0 Альтах - Брегенз 2:1 Брегенц - Альтах 1:2 Альтах - Штутгарт (любители) 0:0 Люцерн - Альтах 2:1 ФК Ненцинг - Альтах 0:3 Альтах - Аустрия Лустенау 2:2 Сваровски Тироль - Альтах 0:1 Альтах - Вольфсбергер 0:1 Аустрия Вена - Альтах 2:2 Блау-Вайсс Линц - Альтах 2:1

Результаты матчей

Хартберг
Альтах

Точный счет

1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Хартберг
Альтах

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
1
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
2
2
5
1.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 8 5 1 2 14 - 10 16
2.
Рапид Вена
 8 4 3 1 11 - 9 15
3.
Ред Булл Зальцбург
 6 4 1 1 13 - 6 13
4.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 19 - 13 13
5.
Блау-Вайсс Линц
 8 4 1 3 11 - 12 13
6.
Хартберг
 7 2 3 2 8 - 8 9
7.
Аустрия Клагенфурт
 0:0 7 2 3 2 8 - 10 9
8.
Аустрия Вена
 8 2 3 3 10 - 11 9
9.
Альтах
 8 2 2 4 8 - 10 8
10.
Сваровски Тироль
 8 2 2 4 7 - 10 8
11.
ЛАСК
 8 2 1 5 10 - 15 7
12.
Гразер
 0:0 8 0 5 3 10 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 5 4 1 0 9 - 4 13
2.
Блау-Вайсс Линц
 4 3 0 1 6 - 2 9
3.
Штурм Грац
 4 3 0 1 8 - 6 9
4.
Хартберг
 5 2 2 1 6 - 4 8
5.
Аустрия Вена
 3 2 1 0 7 - 4 7
6.
Вольфсбергер
 4 2 1 1 10 - 7 7
7.
Ред Булл Зальцбург
 2 2 0 0 7 - 1 6
8.
Аустрия Клагенфурт
 0:0 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Альтах
 4 1 1 2 4 - 4 4
10.
ЛАСК
 4 1 0 3 6 - 10 3
11.
Гразер
 0:0 4 0 3 1 5 - 6 3
12.
Сваровски Тироль
 3 0 2 1 0 - 1 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 4 2 1 1 6 - 4 7
2.
Ред Булл Зальцбург
 4 2 1 1 6 - 5 7
3.
Вольфсбергер
 4 2 0 2 9 - 6 6
4.
Сваровски Тироль
 5 2 0 3 7 - 9 6
5.
Аустрия Клагенфурт
 0:0 3 1 1 1 2 - 4 4
6.
ЛАСК
 4 1 1 2 4 - 5 4
7.
Альтах
 4 1 1 2 4 - 6 4
8.
Блау-Вайсс Линц
 4 1 1 2 5 - 10 4
9.
Рапид Вена
 3 0 2 1 2 - 5 2
10.
Гразер
 0:0 4 0 2 2 5 - 9 2
11.
Аустрия Вена
 5 0 2 3 3 - 7 2
12.
Хартберг
 2 0 1 1 2 - 4 1
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Топ бомбардиров
Альтах Gustavo VI 6
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 6
Ред Булл Зальцбург Глух Оскар 5 (2)
Вольфсбергер Зукич Деян 4 (3)
Штурм Грац Бирет Мика 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Альтах Демаку Весель 1 4
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 5
Аустрия Вена Abubakr Barry 5
Рапид Вена Mamadou Sangare 4
Штурм Грац Газибегович Юсуф 4
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Демаку Весель получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • 46'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Хартберг 2:0 Альтах онлайн

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