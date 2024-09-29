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  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: .
Вольфсбергер
0:0
Первый тайм: 34'
Сваровски Тироль
0'
4' Желтая карточка
Алтунашвили Сандро
28' Желтая карточка
Ридер Флориан
33' Желтая карточка
Стейскал Адам

Ход матча

4'
Алтунашвили Сандро
 
28'
 
Ридер Флориан
33'
 
Стейскал Адам
Лучшие коэффициенты
Вольфсбергер
Ничья
Сваровски Тироль
1.71
4.20
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4.90
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Все Коэффициенты
12
Польстер
Николас
97
Яшич
Адис
22
Баумгартнер
Доминик
37
Nicolas
Wimmer
31
Ульманн
Максимилиан
19
Алтунашвили
Сандро
8
Писингер
Симон
17
Атанга
Давид
20
Зукич
Деян
11
Балло
Тьерно
32
Пинк
Маркус
40
Стейскал
Адам
5
Лоуренс
Джеймс
22
Osarenren
Okungbowa
3
Гугганиг
Давид
27
Джаунегг
Дэвид
28
Thomas
Geris
4
Мюллер
Валентино
20
Устюндаг
Джем
30
Тафернер
Маттойс
33
Ридер
Флориан
7
Quincy
Butler
Вольфсбергер
4-2-3-1
Сваровски Тироль
3-4-2-1

История личных встреч

Вольфсбергер
Сваровски Тироль

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

16 матчей

37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

Б
3:1
Б
1:1
Б
4:1
Б
2:3
Б
2:0
Б
4:0
Б
1:2
Б
1:3
Б
5:1
Б
2:2
Б
2:2
Б
2:0
Б
3:5
Б
4:1
Б
2:0
Б
2:2

Голы

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

2.38
1.38

Среднее время на гол

37
65

Всего голов

21
13

Голов в среднем за матч

2.63
1.63

Среднее время на гол

34
55

Всего голов

40
24

Голов в среднем за матч

2.5
1.5

Тотал матчей

2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

36
60

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зукич Деян 3 0.38
Балло Тьерно 3 (1) 0.38
Erik Kojzek 3 0.38
Атанга Давид 2 0.25
Писингер Симон 2 0.25
Баумгартнер Доминик 2 0.25
Ульманн Максимилиан 2 0.25
Омич Эрвин 1 0.13
Angelo Gattermayer 0 0
Яшич Адис 0 0
Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Quincy Butler 1 0.13
Диарра Мамаду 1 0.13
Блуме Брор 1 0.13
Лоуренс Джеймс 1 0.13
Мюллер Валентино 0 0

Карточки

Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балло Тьерно 3 0
Писингер Симон 2 0
Баумгартнер Доминик 2 0
Атанга Давид 2 0
Яшич Адис 2 0
Nicolas Wimmer 0 1
Шерцер Йонатан 1 0
Ульманн Максимилиан 1 0
Алтунашвили Сандро 1 0
Зукич Деян 1 0
Chibuike Nwaiwu 1 0
Erik Kojzek 1 0
Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зульцбахер Лукас 5 0
Гугганиг Давид 2 0
Тафернер Маттойс 2 0
Устюндаг Джем 0 1
Диарра Мамаду 1 0
Лоуренс Джеймс 1 0
Мюллер Валентино 1 0
Ридер Флориан 1 0
Ансельм Тобиас 1 0
Philipp Semlic 1 0
Скрбо Стефан 1 0
Quincy Butler 1 0

Результаты матчей

Вольфсбергер
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сваровски Тироль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
2
Вольфсбергер
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сваровски Тироль
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

8
0
Вольфсбергер
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сваровски Тироль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

9
2

Голы по времени матча

Забито

9
4
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
11%
1
25%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
2
50%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
1
25%
76-90

Пропущено

4
8
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
3
75%
3
38%
76-90

Забито

9
0
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

6
1
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
100%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

18
4
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 5
2
11%
1
25%
1-15
5
28%
0
0%
16-30
1
6%
2
50%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
3
17%
1
25%
76-90

Пропущено

10
9
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
4
44%
61-75
6
60%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбергер
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Штурм Грац - Вольфсбергер 0:3 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Войтсберг 0:0 ЛАСК - Вольфсбергер 1:5
СВ Валлерн - Вольфсбергер 0:2 Вольфсбергер - Гразер 4:2 Альтах - Вольфсбергер 2:0 Аустрия Вена - Вольфсбергер 3:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:1 АСВ Драссбург - Вольфсбергер 0:7 Вольфсбергер - Удинезе 2:2 АСК Кофлач - Вольфсбергер 4:0 Железярне Подбрезова - Вольфсбергер 1:3 Страсбург - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Радомлье 3:2 Вольфсбергер - Леобен 2:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 3:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:4 Альтах - Вольфсбергер 0:1
Сваровски Тироль
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Хартберг - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ингольштадт - Сваровски Тироль 1:2 Штурм Грац - Сваровски Тироль 4:2
Дойчландсбергер - Сваровски Тироль 2:4 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Бавария - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Гразер 0:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:2 Имст - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Лион 2:3 Сваровски Тироль - Гройтер Фюрт 2:2 Сваровски Тироль - Копенгаген 0:5 Сваровски Тироль - Вадуц 2:4 Сваровски Тироль - Вадуц 2:4 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 3:1 Сваровски Тироль - Альтах 0:1

Результаты матчей

Вольфсбергер
Сваровски Тироль

Точный счет

1:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%

Точное количество голов

4
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
3 раза 100%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
5 раз 71%
2
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Вольфсбергер
Сваровски Тироль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2.5
2
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
2
2
2
2
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
2
5
4
3
1.5
2
5
4
3
2.5
3
4
3.5
1
6
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 8 5 1 2 14 - 10 16
2.
Рапид Вена
 8 4 3 1 11 - 9 15
3.
Вольфсбергер
 0:0 8 4 2 2 18 - 10 14
4.
Ред Булл Зальцбург
 6 4 1 1 13 - 6 13
5.
Блау-Вайсс Линц
 8 4 1 3 11 - 12 13
6.
Альтах
 0:0 8 2 3 3 8 - 8 9
7.
Аустрия Вена
 8 2 3 3 10 - 11 9
8.
Аустрия Клагенфурт
 6 2 2 2 8 - 10 8
9.
Хартберг
 0:0 7 1 4 2 6 - 8 7
10.
ЛАСК
 8 2 1 5 10 - 15 7
11.
Сваровски Тироль
 0:0 8 1 3 4 4 - 9 6
12.
Гразер
 7 0 4 3 10 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 5 4 1 0 9 - 4 13
2.
Блау-Вайсс Линц
 4 3 0 1 6 - 2 9
3.
Штурм Грац
 4 3 0 1 8 - 6 9
4.
Вольфсбергер
 0:0 4 2 2 0 9 - 4 8
5.
Аустрия Вена
 3 2 1 0 7 - 4 7
6.
Ред Булл Зальцбург
 2 2 0 0 7 - 1 6
7.
Хартберг
 0:0 5 1 3 1 4 - 4 6
8.
Аустрия Клагенфурт
 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Альтах
 0:0 4 1 1 2 4 - 4 4
10.
ЛАСК
 4 1 0 3 6 - 10 3
11.
Гразер
 3 0 2 1 5 - 6 2
12.
Сваровски Тироль
 0:0 3 0 2 1 0 - 1 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 4 2 1 1 6 - 4 7
2.
Ред Булл Зальцбург
 4 2 1 1 6 - 5 7
3.
Вольфсбергер
 0:0 4 2 0 2 9 - 6 6
4.
Альтах
 0:0 4 1 2 1 4 - 4 5
5.
ЛАСК
 4 1 1 2 4 - 5 4
6.
Блау-Вайсс Линц
 4 1 1 2 5 - 10 4
7.
Сваровски Тироль
 0:0 5 1 1 3 4 - 8 4
8.
Аустрия Клагенфурт
 2 1 0 1 2 - 4 3
9.
Рапид Вена
 3 0 2 1 2 - 5 2
10.
Гразер
 4 0 2 2 5 - 9 2
11.
Аустрия Вена
 5 0 2 3 3 - 7 2
12.
Хартберг
 0:0 2 0 1 1 2 - 4 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Альтах Gustavo VI 6
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 6
Ред Булл Зальцбург Глух Оскар 5 (2)
Штурм Грац Бирет Мика 4 (1)
Аустрия Клагенфурт Бобциен Бен 4
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 5
Аустрия Вена Abubakr Barry 5
Рапид Вена Mamadou Sangare 4
Штурм Грац Газибегович Юсуф 4
Аустрия Вена Фитц Доминик 4
Весь список
Лучшие коэффициенты
Вольфсбергер
Ничья
Сваровски Тироль
1.71
4.20
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4.90
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Где смотреть матч Вольфсбергер 0:0 Сваровски Тироль онлайн

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Сваровски Тироль
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