Тур: 8. Стадион: Лавантталь Арена.
0:0
Первый тайм: 34'
0'
4' Желтая карточкаАлтунашвили Сандро
28' Желтая карточкаРидер Флориан
33' Желтая карточкаСтейскал Адам
Ход матча
28'
33'
97
Яшич
Адис
17
Атанга
Давид
20
Зукич
Деян
11
Балло
Тьерно
32
Пинк
Маркус
- Основной состав
- Вратарь
-
97 Яшич АдисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Атанга ДавидПолузащитник
-
20 Зукич ДеянПолузащитник
-
11 Балло ТьерноПолузащитник
-
32 Пинк МаркусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Омич ЭрвинПолузащитник
-
-
-
-
-
47 Erik Kojzek
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Thomas GerisЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
10 Блуме БрорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Скрбо СтефанНападающий
-
-
Главный тренер: Philipp Semlic
История личных встреч
Вольфсбергер
Сваровски Тироль
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
16 матчей
37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
2.38
1.38
Среднее время на гол
37
65
Всего голов
21
13
Голов в среднем за матч
2.63
1.63
Среднее время на гол
34
55
Всего голов
40
24
Голов в среднем за матч
2.5
1.5
Тотал матчей
2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
36
60
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зукич Деян
|3
|0.38
|Балло Тьерно
|3 (1)
|0.38
|Erik Kojzek
|3
|0.38
|Атанга Давид
|2
|0.25
|Писингер Симон
|2
|0.25
|Баумгартнер Доминик
|2
|0.25
|Ульманн Максимилиан
|2
|0.25
|Омич Эрвин
|1
|0.13
|Angelo Gattermayer
|0
|0
|Яшич Адис
|0
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Quincy Butler
|1
|0.13
|Диарра Мамаду
|1
|0.13
|Блуме Брор
|1
|0.13
|Лоуренс Джеймс
|1
|0.13
|Мюллер Валентино
|0
|0
Карточки
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балло Тьерно
|3
|0
|Писингер Симон
|2
|0
|Баумгартнер Доминик
|2
|0
|Атанга Давид
|2
|0
|Яшич Адис
|2
|0
|Nicolas Wimmer
|0
|1
|Шерцер Йонатан
|1
|0
|Ульманн Максимилиан
|1
|0
|Алтунашвили Сандро
|1
|0
|Зукич Деян
|1
|0
|Chibuike Nwaiwu
|1
|0
|Erik Kojzek
|1
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зульцбахер Лукас
|5
|0
|Гугганиг Давид
|2
|0
|Тафернер Маттойс
|2
|0
|Устюндаг Джем
|0
|1
|Диарра Мамаду
|1
|0
|Лоуренс Джеймс
|1
|0
|Мюллер Валентино
|1
|0
|Ридер Флориан
|1
|0
|Ансельм Тобиас
|1
|0
|Philipp Semlic
|1
|0
|Скрбо Стефан
|1
|0
|Quincy Butler
|1
|0
Результаты матчей
Вольфсбергер
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сваровски Тироль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
1
2
Вольфсбергер
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сваровски Тироль
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
8
0
Вольфсбергер
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сваровски Тироль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
9
2
Голы по времени матча
Забито
9
4
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
11%
1
25%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
2
50%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
1
25%
76-90
Пропущено
4
8
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
3
75%
3
38%
76-90
Забито
9
0
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
6
1
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
100%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
18
4
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 5
2
11%
1
25%
1-15
5
28%
0
0%
16-30
1
6%
2
50%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
3
17%
1
25%
76-90
Пропущено
10
9
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
4
44%
61-75
6
60%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбергер
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Штурм Грац - Вольфсбергер 0:3 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Войтсберг 0:0 ЛАСК - Вольфсбергер 1:5
СВ Валлерн - Вольфсбергер 0:2 Вольфсбергер - Гразер 4:2 Альтах - Вольфсбергер 2:0 Аустрия Вена - Вольфсбергер 3:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:1 АСВ Драссбург - Вольфсбергер 0:7 Вольфсбергер - Удинезе 2:2 АСК Кофлач - Вольфсбергер 4:0 Железярне Подбрезова - Вольфсбергер 1:3 Страсбург - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Радомлье 3:2 Вольфсбергер - Леобен 2:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 3:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:4 Альтах - Вольфсбергер 0:1
Сваровски Тироль
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Хартберг - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ингольштадт - Сваровски Тироль 1:2 Штурм Грац - Сваровски Тироль 4:2
Дойчландсбергер - Сваровски Тироль 2:4 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Бавария - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Гразер 0:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:2 Имст - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Лион 2:3 Сваровски Тироль - Гройтер Фюрт 2:2 Сваровски Тироль - Копенгаген 0:5 Сваровски Тироль - Вадуц 2:4 Сваровски Тироль - Вадуц 2:4 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 3:1 Сваровски Тироль - Альтах 0:1
Результаты матчей
Вольфсбергер
Сваровски Тироль
Точный счет
1:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
Точное количество голов
4
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
3 раза 100%
Точный счет
0:3
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
5 раз 71%
2
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
Вольфсбергер
Сваровски Тироль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
22
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
25
43
25
43
34
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|1
|2
|14 - 10
|16
|2.
|8
|4
|3
|1
|11 - 9
|15
|3.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|18 - 10
|14
|4.
|6
|4
|1
|1
|13 - 6
|13
|5.
|8
|4
|1
|3
|11 - 12
|13
|6.
|0:0
|8
|2
|3
|3
|8 - 8
|9
|7.
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|8.
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|9.
|0:0
|7
|1
|4
|2
|6 - 8
|7
|10.
|8
|2
|1
|5
|10 - 15
|7
|11.
|0:0
|8
|1
|3
|4
|4 - 9
|6
|12.
|7
|0
|4
|3
|10 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|2.
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|3.
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|4.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|5.
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|6.
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|7.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|8.
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|9.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|10.
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|11.
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|12.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|2.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|3.
|0:0
|4
|2
|0
|2
|9 - 6
|6
|4.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|5.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|6.
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|7.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|9.
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|10.
|4
|0
|2
|2
|5 - 9
|2
|11.
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|12.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Альтах
|Gustavo VI
|6
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|6
|Ред Булл Зальцбург
|Глух Оскар
|5 (2)
|Штурм Грац
|Бирет Мика
|4 (1)
|Аустрия Клагенфурт
|Бобциен Бен
|4
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|5
|Аустрия Вена
|Abubakr Barry
|5
|Рапид Вена
|Mamadou Sangare
|4
|Штурм Грац
|Газибегович Юсуф
|4
|Аустрия Вена
|Фитц Доминик
|4