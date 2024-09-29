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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: .
Вольфсбергер
1:3
Конец матча
Сваровски Тироль
0'
4' Желтая карточка
Алтунашвили Сандро
28' Желтая карточка
Ридер Флориан
33' Желтая карточка
Стейскал Адам
38' Желтая карточка
Philipp Semlic
0:1
47' Гол
Quincy Butler
0:2
69' Гол
Устюндаг Джем
1:2
70' Гол
Зукич Деян
78' Желтая карточка
Скрбо Стефан
81' Желтая карточка
Устюндаг Джем
1:3
90' Гол
Скрбо Стефан
90' Желтая карточка
Тафернер Маттойс
90'+7
12
Польстер
Николас
97
Яшич
Адис
22
Баумгартнер
Доминик
37
Nicolas
Wimmer
31
Ульманн
Максимилиан
19
Алтунашвили
Сандро
8
Писингер
Симон
17
Атанга
Давид
20
Зукич
Деян
11
Балло
Тьерно
32
Пинк
Маркус
40
Стейскал
Адам
5
Лоуренс
Джеймс
22
Osarenren
Okungbowa
3
Гугганиг
Давид
27
Джаунегг
Дэвид
28
Thomas
Geris
4
Мюллер
Валентино
20
Устюндаг
Джем
30
Тафернер
Маттойс
33
Ридер
Флориан
7
Quincy
Butler
Вольфсбергер
4-2-3-1
Сваровски Тироль
3-4-2-1

История личных встреч

Вольфсбергер
Сваровски Тироль

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

16 матчей

37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

Б
3:1
Б
1:1
Б
4:1
Б
2:3
Б
2:0
Б
4:0
Б
1:2
Б
1:3
Б
5:1
Б
2:2
Б
2:2
Б
2:0
Б
3:5
Б
4:1
Б
2:0
Б
2:2

Голы

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

2.38
1.38

Среднее время на гол

37
65

Всего голов

21
13

Голов в среднем за матч

2.63
1.63

Среднее время на гол

34
55

Всего голов

40
24

Голов в среднем за матч

2.5
1.5

Тотал матчей

2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

36
60

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зукич Деян 4 0.5
Балло Тьерно 3 (1) 0.38
Erik Kojzek 3 0.38
Атанга Давид 2 0.25
Писингер Симон 2 0.25
Баумгартнер Доминик 2 0.25
Ульманн Максимилиан 2 0.25
Омич Эрвин 1 0.13
Angelo Gattermayer 0 0
Яшич Адис 0 0
Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Quincy Butler 2 0.25
Скрбо Стефан 1 0.13
Диарра Мамаду 1 0.13
Блуме Брор 1 0.13
Лоуренс Джеймс 1 0.13
Устюндаг Джем 1 0.13
Гугганиг Давид 0 0
Мюллер Валентино 0 0

Карточки

Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балло Тьерно 3 0
Писингер Симон 2 0
Баумгартнер Доминик 2 0
Атанга Давид 2 0
Яшич Адис 2 0
Nicolas Wimmer 0 1
Шерцер Йонатан 1 0
Ульманн Максимилиан 1 0
Алтунашвили Сандро 1 0
Зукич Деян 1 0
Chibuike Nwaiwu 1 0
Erik Kojzek 1 0
Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зульцбахер Лукас 5 0
Тафернер Маттойс 3 0
Устюндаг Джем 1 1
Гугганиг Давид 2 0
Ридер Флориан 2 0
Philipp Semlic 2 0
Скрбо Стефан 2 0
Диарра Мамаду 1 0
Лоуренс Джеймс 1 0
Мюллер Валентино 1 0
Ансельм Тобиас 1 0
Стейскал Адам 1 0
Quincy Butler 1 0

Результаты матчей

Вольфсбергер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сваровски Тироль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

2
2
Вольфсбергер
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сваровски Тироль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

8
0
Вольфсбергер
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Сваровски Тироль
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

10
2

Голы по времени матча

Забито

10
7
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
10%
1
14%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
2
29%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
3
30%
1
14%
61-75
1
10%
2
29%
76-90

Пропущено

7
9
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
4
44%
61-75
4
57%
3
33%
76-90

Забито

9
0
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 8
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

6
1
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
100%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

19
7
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 5
2
11%
1
14%
1-15
5
26%
0
0%
16-30
1
5%
2
29%
31-45
4
21%
1
14%
46-60
4
21%
1
14%
61-75
3
16%
2
29%
76-90

Пропущено

13
10
2 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
5
50%
61-75
7
54%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбергер
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Штурм Грац - Вольфсбергер 0:3 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Войтсберг 0:0 ЛАСК - Вольфсбергер 1:5
СВ Валлерн - Вольфсбергер 0:2 Вольфсбергер - Гразер 4:2 Альтах - Вольфсбергер 2:0 Аустрия Вена - Вольфсбергер 3:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:1 АСВ Драссбург - Вольфсбергер 0:7 Вольфсбергер - Удинезе 2:2 АСК Кофлач - Вольфсбергер 4:0 Железярне Подбрезова - Вольфсбергер 1:3 Страсбург - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Радомлье 3:2 Вольфсбергер - Леобен 2:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 3:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:4 Альтах - Вольфсбергер 0:1
Сваровски Тироль
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Хартберг - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ингольштадт - Сваровски Тироль 1:2 Штурм Грац - Сваровски Тироль 4:2
Дойчландсбергер - Сваровски Тироль 2:4 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Бавария - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Гразер 0:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:2 Имст - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Лион 2:3 Сваровски Тироль - Гройтер Фюрт 2:2 Сваровски Тироль - Копенгаген 0:5 Сваровски Тироль - Вадуц 2:4 Сваровски Тироль - Вадуц 2:4 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 3:1 Сваровски Тироль - Альтах 0:1

Результаты матчей

Вольфсбергер
Сваровски Тироль

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
4
2 раза 50%
0
3 раза 100%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Вольфсбергер
Сваровски Тироль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2
2.5
2
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
2
1.5
3
2
2
2
2.5
1
4
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
3
5
4
4
1.5
3
5
4
4
2.5
1
7
3
5
3.5
1
7
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 8 5 1 2 14 - 10 16
2.
Рапид Вена
 8 4 3 1 11 - 9 15
3.
Ред Булл Зальцбург
 6 4 1 1 13 - 6 13
4.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 19 - 13 13
5.
Блау-Вайсс Линц
 8 4 1 3 11 - 12 13
6.
Хартберг
 7 2 3 2 8 - 8 9
7.
Аустрия Клагенфурт
 0:0 7 2 3 2 8 - 10 9
8.
Аустрия Вена
 8 2 3 3 10 - 11 9
9.
Альтах
 8 2 2 4 8 - 10 8
10.
Сваровски Тироль
 8 2 2 4 7 - 10 8
11.
ЛАСК
 8 2 1 5 10 - 15 7
12.
Гразер
 0:0 8 0 5 3 10 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 5 4 1 0 9 - 4 13
2.
Блау-Вайсс Линц
 4 3 0 1 6 - 2 9
3.
Штурм Грац
 4 3 0 1 8 - 6 9
4.
Хартберг
 5 2 2 1 6 - 4 8
5.
Аустрия Вена
 3 2 1 0 7 - 4 7
6.
Вольфсбергер
 4 2 1 1 10 - 7 7
7.
Ред Булл Зальцбург
 2 2 0 0 7 - 1 6
8.
Аустрия Клагенфурт
 0:0 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Альтах
 4 1 1 2 4 - 4 4
10.
ЛАСК
 4 1 0 3 6 - 10 3
11.
Гразер
 0:0 4 0 3 1 5 - 6 3
12.
Сваровски Тироль
 3 0 2 1 0 - 1 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 4 2 1 1 6 - 4 7
2.
Ред Булл Зальцбург
 4 2 1 1 6 - 5 7
3.
Вольфсбергер
 4 2 0 2 9 - 6 6
4.
Сваровски Тироль
 5 2 0 3 7 - 9 6
5.
Аустрия Клагенфурт
 0:0 3 1 1 1 2 - 4 4
6.
ЛАСК
 4 1 1 2 4 - 5 4
7.
Альтах
 4 1 1 2 4 - 6 4
8.
Блау-Вайсс Линц
 4 1 1 2 5 - 10 4
9.
Рапид Вена
 3 0 2 1 2 - 5 2
10.
Гразер
 0:0 4 0 2 2 5 - 9 2
11.
Аустрия Вена
 5 0 2 3 3 - 7 2
12.
Хартберг
 2 0 1 1 2 - 4 1
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Топ бомбардиров
Альтах Gustavo VI 6
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 6
Ред Булл Зальцбург Глух Оскар 5 (2)
Вольфсбергер Зукич Деян 4 (3)
Штурм Грац Бирет Мика 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Альтах Демаку Весель 1 4
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 5
Аустрия Вена Abubakr Barry 5
Рапид Вена Mamadou Sangare 4
Штурм Грац Газибегович Юсуф 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Philipp Semlic получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Стейскал Адам получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Ридер Флориан получил желтую карточку от судьи
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