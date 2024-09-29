Тур: 8. Стадион: Меркур-Арена.
0:1
Конец матча
0'
29' Желтая карточкаChristopher Cvetko
0:1
34' ГолJannik Robatsch
87' Желтая карточкаAtsushi Zaizen
88' Желтая карточкаMichael Cheukoua
90' Желтая карточкаСалифу Дикени
90' Желтая карточкаВерницниг Кристофер
90' Желтая карточкаDennis Dressel
90'+6
Ход матча
34'
87'
88'
90'
90'
11
Ципот
Тио
12
Вучич
Ромео
30
Simon
Spari
77
Бобциен
Бен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ципот ТиоПолузащитник
-
12 Вучич РомеоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gernot Messner
- Основной состав
-
30 Simon SpariВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Бобциен БенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Кюхн ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Дель ЛоренцНападающий
-
95 Видра Филипп
-
-
Главный тренер: Петер Пакульт
История личных встреч
Гразер
Аустрия Клагенфурт
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
20 матчей
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
2.17
1.57
Среднее время на гол
41
57
Всего голов
35
20
Голов в среднем за матч
2.5
1.54
Среднее время на гол
36
58
Всего голов
48
31
Голов в среднем за матч
2.4
1.55
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
37
58
Бомбардиры внутри турнира
Гразер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Michael Lang2
|2
|0.25
|Вучич Ромео
|2
|0.25
|Christian Lichtenberger
|1
|0.13
|Atsushi Zaizen
|1
|0.13
|Филипович Петар
|1
|0.13
|Michael Cheukoua
|1
|0.13
|Ципот Тио
|1
|0.13
|Сатин Мурат
|0
|0
|Италиано Джейкоб
|0
|0
|Мадернер Даниэль
|0
|0
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бобциен Бен
|4 (1)
|0.57
|Тошевски Давид
|1
|0.14
|Дель Лоренц
|1
|0.14
|Nicolas Binder
|1
|0.14
|Видра Филипп
|1
|0.14
|Jannik Robatsch
|1
|0.14
|Верницниг Кристофер
|0
|0
|Christopher Cvetko
|0
|0
Карточки
Гразер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Milos Jovicic
|3
|0
|Atsushi Zaizen
|3
|0
|Christian Lichtenberger
|2
|0
|Thorsten Schriebl
|2
|0
|Dennis Dressel
|2
|0
|Michael Lang2
|2
|0
|Ципот Тио
|2
|0
|Филипович Петар
|1
|0
|Росенбергер Бенжамен
|1
|0
|Италиано Джейкоб
|1
|0
|Michael Cheukoua
|1
|0
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Christopher Cvetko
|4
|0
|Kosmas Gezos
|2
|1
|Верницниг Кристофер
|3
|0
|Штрауди Симон
|2
|0
|Бобциен Бен
|2
|0
|Jannik Robatsch
|2
|0
|Thorsten Mahrer
|0
|1
|Peter Pacult
|1
|0
|Кох Тобиас
|1
|0
|Тошевски Давид
|1
|0
|Видра Филипп
|1
|0
|Салифу Дикени
|1
|0
|Niklas Szerencsi
|1
|0
Результаты матчей
Гразер
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Аустрия Клагенфурт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
1
Гразер
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Аустрия Клагенфурт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
2
6
Гразер
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Аустрия Клагенфурт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
8
7
Голы по времени матча
Забито
6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
6
4
6 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
3
50%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
3
50%
76-90
Пропущено
9
6
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
11%
1
17%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
1
17%
61-75
1
11%
2
33%
76-90
Забито
11
9
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
2
18%
2
22%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
1
11%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
2
18%
4
44%
76-90
Пропущено
15
10
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
4
27%
2
20%
1-15
1
7%
3
30%
16-30
4
27%
1
10%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
1
10%
61-75
1
7%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Гразер
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
ЛАСК - Гразер 4:2 Гразер - Альтах 1:1 Гразер - Штрипфинг 3:0 Хартберг - Гразер 1:1
Райхенау - Гразер 0:9 Вольфсбергер - Гразер 4:2 Гразер - Блау-Вайсс Линц 2:2 Сваровски Тироль - Гразер 0:0 Гразер - Аль-Ахли Джидда 3:3 Гразер - Ред Булл Зальцбург 2:3 Атус Велден - Гразер 2:2 Гразер - Бешикташ 1:5 Гразер - Шибеник 3:1 Гразер - Капфенберг 4:1 Войтсберг - Гразер 0:2 Пинкафельд - Гразер 1:8 Гразер - Капфенберг 4:2 Флоридсдорфер - Гразер 0:0 Штрипфинг - Гразер 2:5 Гразер - Хорн 1:1
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2 Аустрия Клагенфурт - Домжале 1:2 Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 3:1 Зигендорф - Аустрия Клагенфурт 0:5
Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:2 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:1 Глоггниц - Аустрия Клагенфурт 0:5 Аустрия Клагенфурт - Ризеспор 1:2 Аустрия Клагенфурт - Леобен 3:2 Аустрия Клагенфурт - Копер 1:1 Аустрия Клагенфурт - Бачка-Топола 2:2 Аустрия Клагенфурт - ТСК 2:2 Аустрия Клагенфурт - ФК Хермагор 10:1 Аустрия Клагенфурт - Трайбах 10:0 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 2:0 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 0:2 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 3:2
Результаты матчей
Гразер
Аустрия Клагенфурт
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
4:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:1
2 раза 67%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
3 раза 100%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
4:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Гразер
Аустрия Клагенфурт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
61
44
25
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Альтах
|Gustavo VI
|6
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|6
|Ред Булл Зальцбург
|Глух Оскар
|5 (2)
|Вольфсбергер
|Зукич Деян
|4 (3)
|Штурм Грац
|Бирет Мика
|4 (1)
|Альтах
|Демаку Весель
|1 4
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|5
|Аустрия Вена
|Abubakr Barry
|5
|Рапид Вена
|Mamadou Sangare
|4
|Аустрия Клагенфурт
|Christopher Cvetko
|4