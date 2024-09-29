  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: .
Гразер
0:1
Конец матча
Аустрия Клагенфурт
0'
29' Желтая карточка
Christopher Cvetko
0:1
34' Гол
Jannik Robatsch
87' Желтая карточка
Atsushi Zaizen
88' Желтая карточка
Michael Cheukoua
90' Желтая карточка
Салифу Дикени
90' Желтая карточка
Верницниг Кристофер
90' Желтая карточка
Dennis Dressel
90'+6
1
Jakob
Meierhofer
21
Michael
Lang2
30
Milos
Jovicic
5
Филипович
Петар
27
Росенбергер
Бенжамен
24
Dennis
Dressel
13
Marco
Perchtold
9
Мадернер
Даниэль
10
Christian
Lichtenberger
11
Ципот
Тио
12
Вучич
Ромео
30
Simon
Spari
34
Jannik
Robatsch
31
Thorsten
Mahrer
19
Niklas
Szerencsi
17
Штрауди
Симон
24
Верницниг
Кристофер
6
Кох
Тобиас
14
Christopher
Cvetko
77
Бобциен
Бен
7
Florian
Jaritz
10
Тошевски
Давид
Гразер
4-2-3-1
Аустрия Клагенфурт
3-5-2

История личных встреч

Гразер
Аустрия Клагенфурт

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

20 матчей

15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 побед

История матчей

ТМК
2:2
ТМК
4:2
ТМК
2:2
ТМК
2:1
ТМК
6:2
ТМК
4:2
ВЛ
3:0
ВЛ
1:1
ВЛ
1:2
ВЛ
1:2
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
Л
4:1
Л
0:5
Л
0:0
Л
3:2
Л
2:0
РЛЦ
1:0
РЛЦ
5:0

Голы

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

2.17
1.57

Среднее время на гол

41
57

Всего голов

35
20

Голов в среднем за матч

2.5
1.54

Среднее время на гол

36
58

Всего голов

48
31

Голов в среднем за матч

2.4
1.55

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

37
58

Бомбардиры внутри турнира

Гразер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Michael Lang2 2 0.25
Вучич Ромео 2 0.25
Christian Lichtenberger 1 0.13
Atsushi Zaizen 1 0.13
Филипович Петар 1 0.13
Michael Cheukoua 1 0.13
Ципот Тио 1 0.13
Сатин Мурат 0 0
Италиано Джейкоб 0 0
Мадернер Даниэль 0 0
Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бобциен Бен 4 (1) 0.57
Тошевски Давид 1 0.14
Дель Лоренц 1 0.14
Nicolas Binder 1 0.14
Видра Филипп 1 0.14
Jannik Robatsch 1 0.14
Верницниг Кристофер 0 0
Christopher Cvetko 0 0

Карточки

Гразер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Milos Jovicic 3 0
Atsushi Zaizen 3 0
Christian Lichtenberger 2 0
Thorsten Schriebl 2 0
Dennis Dressel 2 0
Michael Lang2 2 0
Ципот Тио 2 0
Филипович Петар 1 0
Росенбергер Бенжамен 1 0
Италиано Джейкоб 1 0
Michael Cheukoua 1 0
Аустрия Клагенфурт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Christopher Cvetko 4 0
Kosmas Gezos 2 1
Верницниг Кристофер 3 0
Штрауди Симон 2 0
Бобциен Бен 2 0
Jannik Robatsch 2 0
Thorsten Mahrer 0 1
Peter Pacult 1 0
Кох Тобиас 1 0
Тошевски Давид 1 0
Видра Филипп 1 0
Салифу Дикени 1 0
Niklas Szerencsi 1 0

Результаты матчей

Гразер
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Аустрия Клагенфурт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
1
Гразер
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Аустрия Клагенфурт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

2
6
Гразер
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Аустрия Клагенфурт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

8
7

Голы по времени матча

Забито

6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

6
4
6 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
3
50%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
3
50%
76-90

Пропущено

9
6
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
11%
1
17%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
1
17%
61-75
1
11%
2
33%
76-90

Забито

11
9
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
2
18%
2
22%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
1
11%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
2
18%
4
44%
76-90

Пропущено

15
10
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
4
27%
2
20%
1-15
1
7%
3
30%
16-30
4
27%
1
10%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
1
10%
61-75
1
7%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Гразер
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
ЛАСК - Гразер 4:2 Гразер - Альтах 1:1 Гразер - Штрипфинг 3:0 Хартберг - Гразер 1:1
Райхенау - Гразер 0:9 Вольфсбергер - Гразер 4:2 Гразер - Блау-Вайсс Линц 2:2 Сваровски Тироль - Гразер 0:0 Гразер - Аль-Ахли Джидда 3:3 Гразер - Ред Булл Зальцбург 2:3 Атус Велден - Гразер 2:2 Гразер - Бешикташ 1:5 Гразер - Шибеник 3:1 Гразер - Капфенберг 4:1 Войтсберг - Гразер 0:2 Пинкафельд - Гразер 1:8 Гразер - Капфенберг 4:2 Флоридсдорфер - Гразер 0:0 Штрипфинг - Гразер 2:5 Гразер - Хорн 1:1
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2 Аустрия Клагенфурт - Домжале 1:2 Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 3:1 Зигендорф - Аустрия Клагенфурт 0:5
Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:2 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:1 Глоггниц - Аустрия Клагенфурт 0:5 Аустрия Клагенфурт - Ризеспор 1:2 Аустрия Клагенфурт - Леобен 3:2 Аустрия Клагенфурт - Копер 1:1 Аустрия Клагенфурт - Бачка-Топола 2:2 Аустрия Клагенфурт - ТСК 2:2 Аустрия Клагенфурт - ФК Хермагор 10:1 Аустрия Клагенфурт - Трайбах 10:0 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 2:0 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 0:2 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 3:2

Результаты матчей

Гразер
Аустрия Клагенфурт

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

4:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:1
2 раза 67%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
3 раза 100%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
4:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Гразер
Аустрия Клагенфурт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
1
4
4
1.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 8 5 1 2 14 - 10 16
2.
Рапид Вена
 8 4 3 1 11 - 9 15
3.
Ред Булл Зальцбург
 6 4 1 1 13 - 6 13
4.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 19 - 13 13
5.
Блау-Вайсс Линц
 8 4 1 3 11 - 12 13
6.
Аустрия Клагенфурт
 7 3 2 2 9 - 10 11
7.
Хартберг
 7 2 3 2 8 - 8 9
8.
Аустрия Вена
 8 2 3 3 10 - 11 9
9.
Альтах
 8 2 2 4 8 - 10 8
10.
Сваровски Тироль
 8 2 2 4 7 - 10 8
11.
ЛАСК
 8 2 1 5 10 - 15 7
12.
Гразер
 8 0 4 4 10 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 5 4 1 0 9 - 4 13
2.
Блау-Вайсс Линц
 4 3 0 1 6 - 2 9
3.
Штурм Грац
 4 3 0 1 8 - 6 9
4.
Хартберг
 5 2 2 1 6 - 4 8
5.
Аустрия Вена
 3 2 1 0 7 - 4 7
6.
Вольфсбергер
 4 2 1 1 10 - 7 7
7.
Ред Булл Зальцбург
 2 2 0 0 7 - 1 6
8.
Аустрия Клагенфурт
 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Альтах
 4 1 1 2 4 - 4 4
10.
ЛАСК
 4 1 0 3 6 - 10 3
11.
Сваровски Тироль
 3 0 2 1 0 - 1 2
12.
Гразер
 4 0 2 2 5 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 4 2 1 1 6 - 4 7
2.
Ред Булл Зальцбург
 4 2 1 1 6 - 5 7
3.
Аустрия Клагенфурт
 3 2 0 1 3 - 4 6
4.
Вольфсбергер
 4 2 0 2 9 - 6 6
5.
Сваровски Тироль
 5 2 0 3 7 - 9 6
6.
ЛАСК
 4 1 1 2 4 - 5 4
7.
Альтах
 4 1 1 2 4 - 6 4
8.
Блау-Вайсс Линц
 4 1 1 2 5 - 10 4
9.
Рапид Вена
 3 0 2 1 2 - 5 2
10.
Гразер
 4 0 2 2 5 - 9 2
11.
Аустрия Вена
 5 0 2 3 3 - 7 2
12.
Хартберг
 2 0 1 1 2 - 4 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Альтах Gustavo VI 6
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 6
Ред Булл Зальцбург Глух Оскар 5 (2)
Вольфсбергер Зукич Деян 4 (3)
Штурм Грац Бирет Мика 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Альтах Демаку Весель 1 4
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 5
Аустрия Вена Abubakr Barry 5
Рапид Вена Mamadou Sangare 4
Аустрия Клагенфурт Christopher Cvetko 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 54'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Верницниг Кристофер сделал результативную передачу.
    • 34'
      Г О О О О Л - Jannik Robatsch бьет в цель!
    • 29'
      Кристофер Цветко получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Гразер 0:1 Аустрия Клагенфурт онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный