В отличной форме Гилерме, очередной удар он отразил. Но Сычёв на газоне на правом фланге штрафной площади.

Угловой удар разыграли "белые", но до подачи не довели.

Могли забивать пятый мяч "зелёные", но оказались в положении вне игры.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 4:3!!! Артём Цвитухин получил игровой снаряд в чужой штрафной площади, "качнул" защитника и пробил в угол ворот Гилерме!

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 5:3!!!! Тут же отвечают "зелёные"! Алексей Пономарёв уже дубль сегодня оформил! Евсеев прострел выполнил, Пономарёв в касание переправил игровой снаряд. Голевую атаку начал Хохлов.

Побежали в атаку "белые", шанс свести разрыв к минимуму упускает болельщик, который выскочил один на один с Гилерме, но пробил в голкипера.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 4:1!!! Забивает четвёртый мяч болельщик, который представляет команду "Уличный Оркестр"! Именно такая надпись у него на майке. Хохлов разобрался с соперником, покатил чуть в сторону, болельщик попал практически в верхний угол!

Ну что будет делать команда Пашинина? Менять вратаря? Оказывать давление на ворота соперника через центр? Нужно искать выход.

Пятый мяч забивает команда "зелёных", но положение вне игры фиксирует рефери. Смотрим повтор и фиксируем, что оно было!

Лоськов вернулся на поле. Играет на правый край, прострел на болельщика, который заложил корпус, но в ворота по скачущему мячу не попал! Александр Тягунов это был.

Билялетдинов остановил Саркисяна. Кажется, что даже повреждение получил Ринат Билялетдинов.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 4:2!!!! Пошёл в отбор против Гилерме Сычёв. Вратарь сам решил заиграться, отпустил мяч от себя, Сычёв сумел, лёжа на газоне, покатить на партнёра, который забил второй мяч!

Гилерме! Что сотворил голкипер! Прострел с правого фланга, бил Сычёв в противоход голкиперу, который в падении мяч забрал!

Гилерме с мячом, передача на левый край. В центре поля перехватил мяч Лоськов. Решил Дмитрий перебросить далеко вышедшего из ворот Гилерме. Не получилось.

Борьба за мяч в центре поля, Сирхаев устремился за мячом, но опередил его Гилерме. Через правый край пытались прорваться к чужим воротам "зелёные", но мяч потеряли.

Евсеев отобрал мяч у Лоськова, начал атаку "зелёных", но немного с передачей затянул.

Пять минут в начале второго тайма отыграли команды. Дебют второй половины встречи не такой активный вышел, как старт матча. Прострел с правого фланга у "белых", бил по воротам Билялетдинов, но попал в защитника! А передачу снова Сирхаев отдавал.

Пенальти! Стал болельщик спасать "зелёных", сыграл рукой на линии ворот! Сычёв по воротам бил!

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:1!!!! Джашания!!! Удар по воротам "белых" последовал, голкипер дотянулся до мяча, который ударился в штангу, отскочил к Подпалому и болельщику, которые мяч не поделили. Джанашия его между ними в ворота и протолкнул!

Передача Билялетдинов на Сычёва, который оказался в чужой штрафной площади, но передачу в сторону покатить не удалось.

Разыграла угловой команды Игоря Черевченко, болельщик слаломный проход совершил в штрафную площадь, обыграв двоих по ходу движения, но его удар пришёлся в вышедшего из ворот голкипера.

Первый тайм

— Всё, уже три минуты переиграли команды. Перерыв.

30' И снова невероятный момент у "зелёных". Комаров обработал мяч, обыграл вратаря и упустил игровой снаряд... Как он не попал?

30' Нарвик Сирхаев с мячом, подачу с левого фланга он исполнил, Гилерме забрал мяч.

30' Ах, какой момент! Просто невероятно! Хохлов уложил голкипера, покатил на линию вратарской, и невероятным образом болельщик не попал по мячу! Ворота уже пустые были...

29' Покатили мяч в штрафную площадь Гилерме поклонники его таланта. Забрал голкипер мяч.

28' Угловой удар разыграли "зелёные", должен был забивать Вадим Евсеев, но свой гол после подачи он забил больше 20 лет назад в Уэльсе. Сейчас уже можно и промахнуться.

27' Мягкая подача с левого угла в штрафной площади на противоположный край. Не дотянулся другой болельщик на адресованный пас своего коллеги.

26' Заброс с левого фланга в штрафную площадь "зелёных", забрал мяч Гилерме. Хохлов уже разгоняет наступление команды Игоря Черевченко.

25' Снова активен Комаров, набрал он ход, вошёл в чужую штрафную площадь. Пробить ему не дали. Положение вне игры.

24' На правом фланге обороны взяли мяч под свой контроль "зелёные", передача на край противоположный пошла.

22' Джанашия отправиляс передохнуть. В атаке "белые", сразу два болельщика рвутся в атаку, но там не так просто переиграть Гилерме!

20' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!!! Джанашия покатил мяч на Комарова, который опередил вышедшего из ворот голкипера и покатил мяч в сторону, а его коллега отправил игровой снаряд уже в пустые ворота! Крупным планом Чугайнов, который готов к тому, чтобы вступить в игру за команду Черевченко.

19' Очень активен Максим Комаров. Хорошая скорость у него, пытается вновь оказаться на ударной позиции. Но голкипер "белых" Мосейчук (№12) прервал прострел.

18' Джанашия отправил в прорыв своего партнёра под номером 12, Максим Комаров это был, который мог оформить ещё и гол к своей голевой передачей. Голкипера он уже уложил на газон, покатил мяч в ворота, но защитник выбил в сторону!

17' Угловой удар заработали "зелёные", подача на ближнюю штангу пошла. Только переправить некому было. Новая атака у "белых", Саркисян на правом фланге выполнил серию финтов, вошёл в штрафную площадь и пытался найти, кому же отдать передачу. Лоськов откликнулся на передачу, но после его удара мяч задел ногу соперника и ушёл за лицевую.

16' Новая атака у "белых", передача на правый край на Сирхаева, который успел показать, чтобы болельщик "Локомотива" Валерий Ухватов вышел из вне игры, отдал отменную передачу. Ухватов пробил в касание! Гилерме перевёл на угловой.

15' Команда Пашинина атакует без конца! Уже семь ударов у них. 2 удара у команды Черевченко. И сейчас мог один из болельщиков забивать, но забрал мяч Гилерме.

14' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Здорово разобрался с обороной болельщик "Локомотива" Максим Комаров, вошёл в штрафную площадь, отдал передачу в центр, где его коллега по клубным цветам переправил игровой снаряд в ворота! Вот так сравнивают счёт "зелёные"!

14' Подача с правого фланга в штрафную площадь "зелёных", вышел из ворот Гилерме и забрать мяч ему не дали. Нарушение правил против голкипера зафиксировал рефери. Не всё так по-дружески у нас происходит.

12' И новая атака команды Олега Пашинина, удар болельщика! Гилерме перевёл мяч на угловой. А передачу отдавал Сирхаев.

11' Регулярные замены на поле происходят. Уже в воротах команды "белых" болельщик. Ещё несколько поклонников на поле появились.

10' "Белые" идут вперёд, передача на Билялетдинова, тот на Сычёва, дальше на Лоськова... Ух, слёзы счастья наверняка уже нахлынули на глазах болельщиков "Локомотива".

9' Темп у нас в матче невысокий, но моменты создаются. В обороне никто не собирается отрабатывать по полной мере. Все ждут обилие голов.

8' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!!! Денис Моисеенко!!! Забивает болельщик за команду Олега Пашинина!!! Сирхаев отдал передачу в штрафную площадь на Моисеенко, который пробил один раз, но Гилерме отразил, а вторым ударом с левой ноги отправил он игровой снаряд в ворота!

8' Какой момент! Саркисян должен был сейчас забивать и выводить вперёд команду Пашинина, но после передачи с фланга не попал он в пустые ворота! Билялетдинов отдавал передачу, а перед этим выводил на удар Динияра Хохлов!

6' Отметим, что есть на поле и болельщики "Локомотива", каждый из которых на поле играет под номером 12! И на спинах у них не имена, а никнеймы.

4' Первый опасный момент в матче состоялся! Хохлов пробил в касание после передачи с фланга! Мимо цели... Хапов момент удара видел, но не дотянулся бы до мяча.

3' Команда Черевченко с мячом на левом фланге, через короткие передачи прошли и удар последовал. Выше ворот.

2' Пашинин с мячом в центре поля, передача чуть назад пошла. Первый удар в матче нанёс артист и один из самых знаменитых поклонников "Локомотива" Валерий Баринов.