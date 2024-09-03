5:3
Второй тайм: 55'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Команда Игоря Черевченко 5:3 Команда Олега Пашинина
Исход игры
Команда Игоря Черевченко
53.3% (57)
Ничья
43% (46)
Команда Олега Пашинина
3.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
94.06% (95)
Меньше
5.94% (6)
Обе команды забьют
Да
96.04% (97)
Нет
3.96% (4)
Популярный счёт
2:1 Команда Игоря Черевченко
22.4% (24)
2:2 Ничья
20.6% (22)
3:3 Ничья
10.3% (11)
3:2 Команда Игоря Черевченко
9.3% (10)
4:4 Ничья
5.6% (6)
4:3 Команда Игоря Черевченко
5.6% (6)
5:4 Команда Игоря Черевченко
5.6% (6)
5:5 Ничья
4.7% (5)
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