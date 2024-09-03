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Команда Игоря Черевченко
5:3
Второй тайм: 55'
Команда Олега Пашинина
0'
Прогнозы 107
Команда Игоря Черевченко 53.3% (57)
X 43% (46)
Команда Олега Пашинина 3.7% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    56'
    Побежали в атаку "белые", шанс свести разрыв к минимуму упускает болельщик, который выскочил один на один с Гилерме, но пробил в голкипера.
  • Описание гола
    55'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 5:3!!!! Тут же отвечают "зелёные"! Алексей Пономарёв уже дубль сегодня оформил! Евсеев прострел выполнил, Пономарёв в касание переправил игровой снаряд. Голевую атаку начал Хохлов. 
  • Описание гола
    55'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 4:3!!! Артём Цвитухин получил игровой снаряд в чужой штрафной площади, "качнул" защитника и пробил в угол ворот Гилерме! 
  • Офсайд
    54'
    Могли забивать пятый мяч "зелёные", но оказались в положении вне игры.
  • Угловой
    53'
    Угловой удар разыграли "белые", но до подачи не довели. 
  • 52'
    Лоськов пошёл исполнять стандарт. Пробил сам, мяч во внешнюю сторону сетки попал!
  • 51'
    В отличной форме Гилерме, очередной удар он отразил. Но Сычёв на газоне на правом фланге штрафной площади. 
  • 50'
    Гилерме! Что сотворил голкипер! Прострел с правого фланга, бил Сычёв в противоход голкиперу, который в падении мяч забрал!
  • Описание гола
    49'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 4:2!!!! Пошёл в отбор против Гилерме Сычёв. Вратарь сам решил заиграться, отпустил мяч от себя, Сычёв сумел, лёжа на газоне, покатить на партнёра, который забил второй мяч!
  • 47'
    Билялетдинов остановил Саркисяна. Кажется, что даже повреждение получил Ринат Билялетдинов. 
  • 46'
    Разыграли от ворот "белые", Подпалый получил передачу, отправил мяч на левый край. 
  • 45'
    Лоськов вернулся на поле. Играет на правый край, прострел на болельщика, который заложил корпус, но в ворота по скачущему мячу не попал! Александр Тягунов это был. 
  • Офсайд
    44'
    Пятый мяч забивает команда "зелёных", но положение вне игры фиксирует рефери. Смотрим повтор и фиксируем, что оно было!
  • 43'
    Ну что будет делать команда Пашинина? Менять вратаря? Оказывать давление на ворота соперника через центр? Нужно искать выход. 
  • Описание гола
    42'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 4:1!!! Забивает четвёртый мяч болельщик, который представляет команду "Уличный Оркестр"! Именно такая надпись у него на майке. Хохлов разобрался с соперником, покатил чуть в сторону, болельщик попал практически в верхний угол! 
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    • Угловой
      41'
      Разыграла угловой команды Игоря Черевченко, болельщик слаломный проход совершил в штрафную площадь, обыграв двоих по ходу движения, но его удар пришёлся в вышедшего из ворот голкипера. 
    • 40'
      Передача Билялетдинов на Сычёва, который оказался в чужой штрафной площади, но передачу в сторону покатить не удалось. 
    • Описание гола
      39'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:1!!!! Джашания!!! Удар по воротам "белых" последовал, голкипер дотянулся до мяча, который ударился в штангу, отскочил к Подпалому и болельщику, которые мяч не поделили. Джанашия его между ними в ворота и протолкнул!
    • Не забитый пенальти
      37'
      Не забил пенальти Саркисян! Слишком хитрый удар хотел исполнить! 
    • Пенальти!
      36'
      Пенальти! Стал болельщик спасать "зелёных", сыграл рукой на линии ворот! Сычёв по воротам бил! 
    • 35'
      Пять минут в начале второго тайма отыграли команды. Дебют второй половины встречи не такой активный вышел, как старт матча. Прострел с правого фланга у "белых", бил по воротам Билялетдинов, но попал в защитника! А передачу снова Сирхаев отдавал. 
    • 34'
      Евсеев отобрал мяч у Лоськова, начал атаку "зелёных", но немного с передачей затянул. 
    • 33'
      Борьба за мяч в центре поля, Сирхаев устремился за мячом, но опередил его Гилерме. Через правый край пытались прорваться к чужим воротам "зелёные", но мяч потеряли.
    • 32'
      Гилерме с мячом, передача на левый край. В центре поля перехватил мяч Лоськов. Решил Дмитрий перебросить далеко вышедшего из ворот Гилерме. Не получилось. 
    • 31'
      Чугайнов в игре, нарушение правил зафиксировал рефери. Джанашия разыграл стандарт. 
    • Второй тайм начался
      30'
      Второй тайм начался. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Всё, уже три минуты переиграли команды. Перерыв. 
    • 30'
      И снова невероятный момент у "зелёных". Комаров обработал мяч, обыграл вратаря и упустил игровой снаряд... Как он не попал?
    • 30'
      Нарвик Сирхаев с мячом, подачу с левого фланга он исполнил, Гилерме забрал мяч.
    • Опасный момент
      30'
      Ах, какой момент! Просто невероятно! Хохлов уложил голкипера, покатил на линию вратарской, и невероятным образом болельщик не попал по мячу! Ворота уже пустые были... 
    • 29'
      Покатили мяч в штрафную площадь Гилерме поклонники его таланта. Забрал голкипер мяч.
    • Угловой
      28'
      Угловой удар разыграли "зелёные", должен был забивать Вадим Евсеев, но свой гол после подачи он забил больше 20 лет назад в Уэльсе. Сейчас уже можно и промахнуться. 
    • 27'
      Мягкая подача с левого угла в штрафной площади на противоположный край. Не дотянулся другой болельщик на адресованный пас своего коллеги.
    • 26'
      Заброс с левого фланга в штрафную площадь "зелёных", забрал мяч Гилерме. Хохлов уже разгоняет наступление команды Игоря Черевченко. 
    • Офсайд
      25'
      Снова активен Комаров, набрал он ход, вошёл в чужую штрафную площадь. Пробить ему не дали. Положение вне игры.
    • 24'
      На правом фланге обороны взяли мяч под свой контроль "зелёные", передача на край противоположный пошла.
    • 22'
      Джанашия отправиляс передохнуть. В атаке "белые", сразу два болельщика рвутся в атаку, но там не так просто переиграть Гилерме!
    • Описание гола
      20'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!!! Джанашия покатил мяч на Комарова, который опередил вышедшего из ворот голкипера и покатил мяч в сторону, а его коллега отправил игровой снаряд уже в пустые ворота! Крупным планом Чугайнов, который готов к тому, чтобы вступить в игру за команду Черевченко.
    • 19'
      Очень активен Максим Комаров. Хорошая скорость у него, пытается вновь оказаться на ударной позиции. Но голкипер "белых" Мосейчук (№12) прервал прострел. 
    • Опасный момент
      18'
      Джанашия отправил в прорыв своего партнёра под номером 12, Максим Комаров это был, который мог оформить ещё и гол к своей голевой передачей. Голкипера он уже уложил на газон, покатил мяч в ворота, но защитник выбил в сторону!
    • Угловой
      17'
      Угловой удар заработали "зелёные", подача на ближнюю штангу пошла. Только переправить некому было. Новая атака у "белых", Саркисян на правом фланге выполнил серию финтов, вошёл в штрафную площадь и пытался найти, кому же отдать передачу. Лоськов откликнулся на передачу, но после его удара мяч задел ногу соперника и ушёл за лицевую. 
    • 16'
      Новая атака у "белых", передача на правый край на Сирхаева, который успел показать, чтобы болельщик "Локомотива" Валерий Ухватов вышел из вне игры, отдал отменную передачу. Ухватов пробил в касание! Гилерме перевёл на угловой. 
    • Опасный момент
      15'
      Команда Пашинина атакует без конца! Уже семь ударов у них. 2 удара у команды Черевченко. И сейчас мог один из болельщиков забивать, но забрал мяч Гилерме. 
    • Описание гола
      14'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Здорово разобрался с обороной болельщик "Локомотива" Максим Комаров, вошёл в штрафную площадь, отдал передачу в центр, где его коллега по клубным цветам переправил игровой снаряд в ворота! Вот так сравнивают счёт "зелёные"!
    • Фол, нарушение
      14'
      Подача с правого фланга в штрафную площадь "зелёных", вышел из ворот Гилерме и забрать мяч ему не дали. Нарушение правил против голкипера зафиксировал рефери. Не всё так по-дружески у нас происходит. 
    • 12'
      И новая атака команды Олега Пашинина, удар болельщика! Гилерме перевёл мяч на угловой. А передачу отдавал Сирхаев. 
    • 11'
      Регулярные замены на поле происходят. Уже в воротах команды "белых" болельщик. Ещё несколько поклонников на поле появились. 
    • 10'
      "Белые" идут вперёд, передача на Билялетдинова, тот на Сычёва, дальше на Лоськова... Ух, слёзы счастья наверняка уже нахлынули на глазах болельщиков "Локомотива".
    • 9'
      Темп у нас в матче невысокий, но моменты создаются. В обороне никто не собирается отрабатывать по полной мере. Все ждут обилие голов. 
    • Описание гола
      8'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!!! Денис Моисеенко!!! Забивает болельщик за команду Олега Пашинина!!! Сирхаев отдал передачу в штрафную площадь на Моисеенко, который пробил один раз, но Гилерме отразил, а вторым ударом с левой ноги отправил он игровой снаряд в ворота!
    • Опасный момент
      8'
      Какой момент! Саркисян должен был сейчас забивать и выводить вперёд команду Пашинина, но после передачи с фланга не попал он в пустые ворота! Билялетдинов отдавал передачу, а перед этим выводил на удар Динияра Хохлов! 
    • 6'
      Отметим, что есть на поле и болельщики "Локомотива", каждый из которых на поле играет под номером 12! И на спинах у них не имена, а никнеймы. 
    • Опасный момент
      4'
      Первый опасный момент в матче состоялся! Хохлов пробил в касание после передачи с фланга! Мимо цели... Хапов момент удара видел, но не дотянулся бы до мяча.
    • 3'
      Команда Черевченко с мячом на левом фланге, через короткие передачи прошли и удар последовал. Выше ворот. 
    • 2'
      Пашинин с мячом в центре поля, передача чуть назад пошла. Первый удар в матче нанёс артист и один из самых знаменитых поклонников "Локомотива" Валерий Баринов. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. 
    • До матча
    • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня встречаемся на товарищеской встрече двух легенд московского "Локомотива" Игоря Черевченко и Олега Пашинина. Работать на месте комментатора для вас буду я, Константин Лицин. 

      Состав команды Игоря Черевченко (зелёная форма): Руслан Нигматуллин, Алексей Ильин, Вадим Евсеев, Саркис Оганесян, Евгений Милешкин, Виктор Шишкин, Дмитрий Хохлов, Заза Джанашия, Олег Елышев, Андрей Калайчев, Владимир Муханов и Ринат Билялетдинов.

      Состав команды Олега Пашинина (белая форма): Заур Хапов, Дмитрий Сычёв, Дмитрий Лоськов, Сергей Бодак, Альберт Саркисян, Динияр Билялетдинов, Михаил Чесноков, Сергей Сухов, Сергей Подпалый, Николай Калайчев и Нарвик Сирхаев.

      Уверен, что составы весьма условны и по ходу встречи легенды могут менять своё "клубное предпочтение". Ожидаем, что встреча завершится вничью с большим количеством голов
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 22.4% пользователей.
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    Прогнозы 107
    Команда Игоря Черевченко 53.3% (57)
    X 43% (46)
    Команда Олега Пашинина 3.7% (4)
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    Где смотреть матч Команда Игоря Черевченко 5:3 Команда Олега Пашинина онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Команда Игоря Черевченко 5:3 Команда Олега Пашинина

    Исход игры
    Команда Игоря Черевченко
    53.3% (57)
    Ничья
    43% (46)
    Команда Олега Пашинина
    3.7% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    94.06% (95)
    Меньше
    5.94% (6)
    Обе команды забьют
    Да
    96.04% (97)
    Нет
    3.96% (4)
    Популярный счёт
    2:1 Команда Игоря Черевченко
    22.4% (24)
    2:2 Ничья
    20.6% (22)
    3:3 Ничья
    10.3% (11)
    3:2 Команда Игоря Черевченко
    9.3% (10)
    4:4 Ничья
    5.6% (6)
    4:3 Команда Игоря Черевченко
    5.6% (6)
    5:4 Команда Игоря Черевченко
    5.6% (6)
    5:5 Ничья
    4.7% (5)
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    Команда Олега Пашинина
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