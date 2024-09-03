Прогнозы на матч Команда Игоря Черевченко - Команда Олега Пашинина
Исход игры
Команда Игоря Черевченко
50% (25)
Ничья
46% (23)
Команда Олега Пашинина
4% (2)
Тотал 2.5
Больше
89.58% (43)
Меньше
10.42% (5)
Обе команды забьют
Да
91.67% (44)
Нет
8.33% (4)
Популярный счёт
2:1 Команда Игоря Черевченко
24% (12)
2:2 Ничья
18% (9)
3:3 Ничья
12% (6)
4:4 Ничья
8% (4)
1:0 Команда Игоря Черевченко
6% (3)
3:2 Команда Игоря Черевченко
6% (3)
5:5 Ничья
6% (3)
4:3 Команда Игоря Черевченко
4% (2)
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