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Команда Игоря Черевченко
 
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Команда Олега Пашинина
Прогнозы 49
Команда Игоря Черевченко 51% (25)
X 44.9% (22)
Команда Олега Пашинина 4.1% (2)
Все прогнозы
  • Текстовая онлайн трансляция матча Команда Игоря Черевченко - Команда Олега Пашинина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 сентября 2024, осталось 2 дня 5 часов.



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    • Прогнозы 49
    Команда Игоря Черевченко 51% (25)
    X 44.9% (22)
    Команда Олега Пашинина 4.1% (2)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Команда Игоря Черевченко - Команда Олега Пашинина

    Исход игры
    Команда Игоря Черевченко
    50% (25)
    Ничья
    46% (23)
    Команда Олега Пашинина
    4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    89.58% (43)
    Меньше
    10.42% (5)
    Обе команды забьют
    Да
    91.67% (44)
    Нет
    8.33% (4)
    Популярный счёт
    2:1 Команда Игоря Черевченко
    24% (12)
    2:2 Ничья
    18% (9)
    3:3 Ничья
    12% (6)
    4:4 Ничья
    8% (4)
    1:0 Команда Игоря Черевченко
    6% (3)
    3:2 Команда Игоря Черевченко
    6% (3)
    5:5 Ничья
    6% (3)
    4:3 Команда Игоря Черевченко
    4% (2)
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    Команда Игоря Черевченко
    Команда Олега Пашинина
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