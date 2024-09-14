Тур: 4. Стадион: Stadio G. Sinigaglia. Главный судья: Пиччинини Марко
0'
1:0
5' Гол в свои воротаКазале Николо
45' Желтая карточкаИовин Алессио
45' Undefined phrase: football_event_Морено Альберто
45' Желтая карточкаМорено Альберто
2:0
53' ГолКутроне Патрик
72' Желтая карточкаПобега Томмазо
2:1
76' ГолКастро Сантьяго
2:2
90' ГолАйлинг Самуэль
90'+10
Ход матча
5'
1:0
45'
45'
45'
53'
72'
76'
2:1
80'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
5 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 3
-
4 Угловые 3
-
2 Офсайды 4
-
17 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
372 Количество передач 471
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
79
Пас
Николас
16
Фадера
Алию
31
Бёкема
Сэм
33
Миранда
Хуан
21
Одгор
Йенс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Пас НиколасПолузащитник
-
16 Фадера АлиюПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Рейна ПепеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Верди СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеск Фабрегас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
- Защитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Одгор ЙенсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Ндой ДанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутроне Патрик
|2
|0.5
|Доссена Альберто
|0
|0
|Стрефецца Габриэль
|0
|0
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастро Сантьяго
|1
|0.25
|Айлинг Самуэль
|1
|0.25
|Фаббьян Джованни
|1
|0.25
|Орсолини Риккардо
|1 (1)
|0.25
|Бёкема Сэм
|0
|0
Карточки
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Морено Альберто
|2
|0
|Верди Симоне
|1
|0
|Гольданига Эдоардо
|1
|0
|Иовин Алессио
|1
|0
|Сала Марко
|1
|0
|Браунёдер Маттиас
|1
|0
|Энгельхардт Янник
|1
|0
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пош Штефан
|1
|0
|Лукуми Джон
|1
|0
|Побега Томмазо
|1
|0
Результаты матчей
Комо
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Болонья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Комо
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Болонья
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
2
Комо
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Болонья
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
5
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
67%
1
25%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
8
6
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
13%
1
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
38%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Комо
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Удинезе - Комо 1:0 Кальяри - Комо 1:1 Ювентус - Комо 3:0 Сампдория - Комо 1:1
Комо - Вольфсбург 0:0 Блау-Вайсс Линц - Комо 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Комо 1:0 Кальяри - Комо 1:3 Комо - Лас-Пальмас 2:1 Комо - Козенца 1:1 Модена - Комо 0:0 Комо - Читтаделла 2:1 Сампдория - Комо 1:1 ФералпиСало - Комо 2:5 Комо - Бари 2:1 Катанзаро - Комо 1:2 Комо - Зюйдтироль 2:0 Кадис - Комо 1:1 Комо - Пиза 3:1 Кремонезе - Комо 2:1
Болонья
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Болонья - Эмполи 1:1 Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Удинезе 1:1 Зюйдтироль - Болонья 0:1
Бохум - Болонья 4:0 Болонья - Астерас 3:3 Болонья - Кальдиеро Терме 5:0 Болонья - Бриксен 2:0 Болонья - SV Brixen 2:0 Дженоа - Болонья 2:0 Болонья - Ювентус 3:3 Наполи - Болонья 0:2 Торино - Болонья 0:0 Болонья - Удинезе 1:1 Рома - Болонья 1:3 Болонья - Монца 0:0 Фрозиноне - Болонья 0:0 Болонья - Салернитана 3:0 Эмполи - Болонья 0:1 Болонья - Интер Милан 0:1
Результаты матчей
Комо
Болонья
Точный счет
2:2
1 раз 100%
1:1
2 раза 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Комо
Болонья
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 6
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 7
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|18.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|20.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|17.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|7.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|8.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Зона вылета
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|4
|Аталанта
|Ретеги Матео
|3
|Эмполи
|Гьяси Эммануэль
|2
|Комо
|Кутроне Патрик
|2
|Лацио
|Кастельянос Валентин
|2
|Верона
|Дуда Ондрей
|3
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 1
|Фиорентина
|Понграчич Марин
|1 1
|Парма
|Судзуки Дзион
|1 1
|Аталанта
|Де Рон Мартен
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Комо 2:2 Болонья
Исход игры
Комо
8.4% (9)
Ничья
44.9% (48)
Болонья
46.7% (50)
Тотал 2.5
Больше
27.88% (29)
Меньше
72.12% (75)
Обе команды забьют
Да
69.23% (72)
Нет
30.77% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.2% (43)
1:2 Болонья
19.6% (21)
0:1 Болонья
19.6% (21)
1:0 Комо
4.7% (5)
0:2 Болонья
4.7% (5)
2:2 Ничья
2.8% (3)
2:1 Комо
2.8% (3)
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