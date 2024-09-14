Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Matthias Braunoeder выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Болонья

89' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Комо совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Matthias Braunoeder выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Комо совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Тактическая замена. Стрефецца Габриэль уходит с поля и его заменяет Matthias Braunoeder

86' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Удар от ворот произведет Болонья

84' Оооо... вот это был удар! Белотти Андреа должен был забить с этой позиции.

84' Пас Николас из команды Комо своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

82' Побега Томмазо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Комо совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Г О О О О Л - Кастро Сантьяго первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

75' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Комо совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Побега Томмазо получил желтую карточку от судьи

71' Айлинг Самуэль из команды Болонья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

71' Близко! Побега Томмазо нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

70' Комо совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Пас Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Пош Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Комо совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Комо совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Доссена Альберто на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Хорошую попытку сделал Фаббьян Джованни . Удар в створ, но вратарь начеку

65' Пош Штефан из команды Болонья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

65' Доссена Альберто нанес удар головой, но Лукаш Скорупский спокойно отбил мяч.

61' Удар от ворот произведет Болонья

61' Стрефецца Габриэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

60' Удар от ворот произведет Комо

59' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Комо будет все-таки засчитан.

54' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Комо

53' Г О О О О Л - Кутроне Патрик забивает с правой ноги!

52' Фадера Алию выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Удар от ворот произведет Комо

50' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Удар от ворот произведет Болонья

49' Пош Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника