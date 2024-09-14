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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Пиччинини Марко
Комо
2:2
Конец матча
Болонья
0'
1:0
5' Гол в свои ворота
Казале Николо
45' Желтая карточка
Иовин Алессио
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Морено Альберто
45' Желтая карточка
Морено Альберто
2:0
53' Гол
Кутроне Патрик
72' Желтая карточка
Побега Томмазо
2:1
76' Гол
Кастро Сантьяго
2:2
90' Гол
Айлинг Самуэль
90'+10

Ход матча

5'
Казале Николо
1:0
45'
Иовин Алессио
 
45'
Морено Альберто
 
45'
Морено Альберто
 
46'
 
Фаббьян Джованни
Эбишер Мишель
53'
Кутроне Патрик
(Стрефецца Габриэль)
2:0
63'
 
Кастро Сантьяго
Даллинга Тийс
63'
 
Айлинг Самуэль
Орсолини Риккардо
67'
Гольданига Эдоардо
Доссена Альберто
 
72'
 
Побега Томмазо
76'
2:1
Кастро Сантьяго
78'
Да Кунья Лукас
Фадера Алию
 
78'
Белотти Андреа
Кутроне Патрик
 
80'
 
Лукуми Джон
Казале Николо
80'
 
Ндой Дан
Одгор Йенс
88'
Маццителли Лука
Роберто Серхи
 
88'
Браунёдер Маттиас
Стрефецца Габриэль
 
90'
2:2
Айлинг Самуэль
(Кастро Сантьяго)

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 3
  • 2 Офсайды 4
  • 17 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 372 Количество передач 471
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 107
Комо 8.4% (9)
X 44.9% (48)
Болонья 46.7% (50)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Аудеро
Эмиль
6
Иовин
Алессио
13
Доссена
Альберто
2
Кемпф
Марк-Оливер
18
Морено
Альберто
23
Перроне
Максимо
20
Роберто
Серхи
7
Стрефецца
Габриэль
79
Пас
Николас
16
Фадера
Алию
10
Кутроне
Патрик
1
Скорупски
Лукаш
3
Пош
Штефан
31
Бёкема
Сэм
15
Казале
Николо
33
Миранда
Хуан
20
Эбишер
Мишель
8
Фройлер
Ремо
18
Побега
Томмазо
7
Орсолини
Риккардо
24
Даллинга
Тийс
21
Одгор
Йенс
Комо
4-2-3-1
Болонья
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутроне Патрик 2 0.5
Доссена Альберто 0 0
Стрефецца Габриэль 0 0
Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастро Сантьяго 1 0.25
Айлинг Самуэль 1 0.25
Фаббьян Джованни 1 0.25
Орсолини Риккардо 1 (1) 0.25
Бёкема Сэм 0 0

Карточки

Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морено Альберто 2 0
Верди Симоне 1 0
Гольданига Эдоардо 1 0
Иовин Алессио 1 0
Сала Марко 1 0
Браунёдер Маттиас 1 0
Энгельхардт Янник 1 0
Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пош Штефан 1 0
Лукуми Джон 1 0
Побега Томмазо 1 0

Результаты матчей

Комо
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Болонья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Комо
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Болонья
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
2
Комо
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Болонья
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
67%
1
25%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

8
6
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
13%
1
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
38%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Комо
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Удинезе - Комо 1:0 Кальяри - Комо 1:1 Ювентус - Комо 3:0 Сампдория - Комо 1:1
Комо - Вольфсбург 0:0 Блау-Вайсс Линц - Комо 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Комо 1:0 Кальяри - Комо 1:3 Комо - Лас-Пальмас 2:1 Комо - Козенца 1:1 Модена - Комо 0:0 Комо - Читтаделла 2:1 Сампдория - Комо 1:1 ФералпиСало - Комо 2:5 Комо - Бари 2:1 Катанзаро - Комо 1:2 Комо - Зюйдтироль 2:0 Кадис - Комо 1:1 Комо - Пиза 3:1 Кремонезе - Комо 2:1
Болонья
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Болонья - Эмполи 1:1 Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Удинезе 1:1 Зюйдтироль - Болонья 0:1
Бохум - Болонья 4:0 Болонья - Астерас 3:3 Болонья - Кальдиеро Терме 5:0 Болонья - Бриксен 2:0 Болонья - SV Brixen 2:0 Дженоа - Болонья 2:0 Болонья - Ювентус 3:3 Наполи - Болонья 0:2 Торино - Болонья 0:0 Болонья - Удинезе 1:1 Рома - Болонья 1:3 Болонья - Монца 0:0 Фрозиноне - Болонья 0:0 Болонья - Салернитана 3:0 Эмполи - Болонья 0:1 Болонья - Интер Милан 0:1

Результаты матчей

Комо
Болонья

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:1
2 раза 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Комо
Болонья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
2.
Ювентус
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
3.
Торино
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Удинезе
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Верона
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
Наполи
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Эмполи
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8.
Лацио
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
9.
Парма
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Дженоа
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11.
Аталанта
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
12.
Лечче
 Заявка 3 1 0 2 1 - 6 3
13.
Фиорентина
 Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
14.
Болонья
 Заявка 4 0 3 1 4 - 7 3
15.
Милан
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
16.
Монца
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17.
Рома
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
18.
Кальяри
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
19.
Комо
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
20.
Венеция
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Наполи
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Удинезе
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
5.
Лацио
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
6.
Парма
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Торино
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Лечче
 Заявка 2 1 0 1 1 - 4 3
10.
Кальяри
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Болонья
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Фиорентина
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Комо
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
Эмполи
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Дженоа
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
17.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Рома
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Монца
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Венеция
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торино
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Эмполи
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Дженоа
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Аталанта
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
7.
Рома
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
8.
Монца
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Удинезе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Интер Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Милан
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Венеция
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Болонья
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
15.
Комо
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
16.
Парма
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Кальяри
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Лечче
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Наполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Интер Милан Тюрам Маркус 4
Аталанта Ретеги Матео 3
Эмполи Гьяси Эммануэль 2
Комо Кутроне Патрик 2
Лацио Кастельянос Валентин 2
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 3
Удинезе Камара Хассан 1 1
Фиорентина Понграчич Марин 1 1
Парма Судзуки Дзион 1 1
Аталанта Де Рон Мартен 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 100'
    Контроль мяча: Комо: 44%, Болонья: 56%.
  • 100'
    Удар от ворот произведет Комо
  • 99'
    Маццителли Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 99'
    Кемпф Марк-Оливер из команды Комо перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 99'
    Миранда Хуан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 99'
    Маццителли Лука успешно блокирует удар.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio G. Sinigaglia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 107
    Комо 8.4% (9)
    X 44.9% (48)
    Болонья 46.7% (50)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Комо 2:2 Болонья

    Исход игры
    Комо
    8.4% (9)
    Ничья
    44.9% (48)
    Болонья
    46.7% (50)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.88% (29)
    Меньше
    72.12% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    69.23% (72)
    Нет
    30.77% (32)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40.2% (43)
    1:2 Болонья
    19.6% (21)
    0:1 Болонья
    19.6% (21)
    1:0 Комо
    4.7% (5)
    0:2 Болонья
    4.7% (5)
    2:2 Ничья
    2.8% (3)
    2:1 Комо
    2.8% (3)
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