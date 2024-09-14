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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Ди Бельо Марко
Эмполи
 
Позже
Ювентус
Прогнозы 112
Эмполи 0.9% (1)
X 0.9% (1)
Ювентус 98.2% (110)
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23
Васкес
Дэвис
2
Гогличидзе
Саба
34
Исмайли
Ардиан
21
Вити
Маттиа
11
Гьяси
Эммануэль
3
Пеццелла
Джузеппе
5
Грасси
Альберто
6
Хендерсон
Лиам
93
Мале
Юссеф
99
Эспозито
Себастьяно
29
Коломбо
Лоренцо
1
Перин
Маттиа
15
Калюлю
Пьер
4
Гатти
Федерико
3
Бремер
Глейсон
27
Камбьясо
Андреа
5
Локателли
Мануэль
26
Соарес
Дуглас
11
Гонсалес
Николас
8
Копмейнерс
Тëн
10
Йылдыз
Кенан
9
Влахович
Душан
Эмполи
3-4-1-2
Ювентус
4-2-3-1

История личных встреч

Эмполи
Ювентус

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

18 матчей

16.7%
11.1%
72.2%
3 победы 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

5.6%
33.3%
61.1%
1 победа 6 ничьих 11 побед

История матчей

СA
1:1
СA
0:2
СA
4:1
СA
4:0
СA
2:3
СA
0:1
СA
1:0
СA
1:2
СA
2:0
СA
0:3
СA
1:0
СA
1:3
СA
2:0
СA
0:2
СA
0:0
К
5:3
К
2:1
СA
3:0

Голы

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.11
0.56

Среднее время на гол

81
162

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

2.11
1.89

Среднее время на гол

42
47

Всего голов

29
22

Голов в среднем за матч

1.61
1.22

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

55
73

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гьяси Эммануэль 2 0.67
Коломбо Лоренцо 1 (1) 0.33
Пеццелла Джузеппе 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 2 (1) 0.67
Мбангула Самюэль 1 0.33
Веа Тимоти 1 0.33
Камбьясо Андреа 1 0.33
Савона Николо 1 0.33
Йылдыз Кенан 0 0

Карточки

Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хендерсон Лиам 1 0
Пеццелла Джузеппе 1 0
Мале Юссеф 1 0
Какаче Либерато 1 0
Сольбаккен Ола 1 0
Васкес Дэвис 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Локателли Мануэль 1 0
Фаджоли Николо 1 0
Бремер Глейсон 1 0
Камбьясо Андреа 1 0

Результаты матчей

Эмполи
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ювентус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Эмполи
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ювентус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3
Эмполи
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Ювентус
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эмполи
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Болонья - Эмполи 1:1 Рома - Эмполи 1:2 Эмполи - Монца 0:0 Эмполи - Катанзаро 4:1
Эмполи - Сампдория 0:2 Эмполи - Специя 2:0 Ингольштадт - Эмполи 0:0 Эмполи - Эмполи (до 19 лет) 2:0 Эмполи - Кастельфьорентино 10:0 Эмполи - Рома 2:1 Удинезе - Эмполи 1:1 Лацио - Эмполи 2:0 Эмполи - Фрозиноне 0:0 Аталанта - Эмполи 2:0 Эмполи - Наполи 1:0 Лечче - Эмполи 1:0 Эмполи - Торино 3:2 Интер Милан - Эмполи 2:0 Эмполи - Болонья 0:1 Милан - Эмполи 1:0
Ювентус
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Ювентус - Рома 0:0 Верона - Ювентус 0:3 Ювентус - Комо 3:0 Ювентус - Атлетико М 0:2
Ювентус - Ювентус (до 23 лет) 4:0 Ювентус - Брест 2:2 Нюрнберг - Ювентус 3:0 Ювентус - Монца 2:0 Болонья - Ювентус 3:3 Аталанта - Ювентус 0:1 Ювентус - Салернитана 1:1 Рома - Ювентус 1:1 Ювентус - Милан 0:0 Лацио - Ювентус 2:1 Кальяри - Ювентус 2:2 Торино - Ювентус 0:0 Ювентус - Фиорентина 1:0 Ювентус - Лацио 2:0 Лацио - Ювентус 1:0 Ювентус - Дженоа 0:0

Результаты матчей

Эмполи
Ювентус

Точный счет

0:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Эмполи
Ювентус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
2.
Ювентус
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
3.
Торино
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Удинезе
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Верона
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
Наполи
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Эмполи
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8.
Лацио
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
9.
Парма
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Дженоа
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11.
Аталанта
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
12.
Лечче
 Заявка 3 1 0 2 1 - 6 3
13.
Фиорентина
 Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
14.
Болонья
 Заявка 4 0 3 1 4 - 7 3
15.
Милан
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
16.
Монца
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17.
Рома
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
18.
Кальяри
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
19.
Комо
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
20.
Венеция
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Наполи
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Удинезе
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
5.
Лацио
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
6.
Парма
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Торино
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Лечче
 Заявка 2 1 0 1 1 - 4 3
10.
Кальяри
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Болонья
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Фиорентина
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Комо
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
Эмполи
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Дженоа
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
17.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Рома
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Монца
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Венеция
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торино
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Эмполи
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Дженоа
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Аталанта
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
7.
Рома
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
8.
Монца
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Удинезе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Интер Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Милан
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Венеция
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Болонья
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
15.
Комо
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
16.
Парма
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Кальяри
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Лечче
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Наполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Интер Милан Тюрам Маркус 4
Аталанта Ретеги Матео 3
Эмполи Гьяси Эммануэль 2
Комо Кутроне Патрик 2
Лацио Кастельянос Валентин 2
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 3
Удинезе Камара Хассан 1 1
Фиорентина Понграчич Марин 1 1
Парма Судзуки Дзион 1 1
Аталанта Де Рон Мартен 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Эмполи - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 сентября 2024, осталось 17 минут.

    Главный судья: Ди Бельо Марко

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  • 53 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 112
    Эмполи 0.9% (1)
    X 0.9% (1)
    Ювентус 98.2% (110)
    Все прогнозы
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эмполи - Ювентус

    Исход игры
    Эмполи
    0.9% (1)
    Ничья
    0.9% (1)
    Ювентус
    98.2% (109)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.52% (52)
    Меньше
    50.48% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    48.57% (51)
    Нет
    51.43% (54)
    Популярный счёт
    1:2 Ювентус
    37.8% (42)
    0:1 Ювентус
    26.1% (29)
    0:2 Ювентус
    20.7% (23)
    1:3 Ювентус
    7.2% (8)
    0:3 Ювентус
    1.8% (2)
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