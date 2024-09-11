Тур: 4. Стадион: Сан-Сиро.
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Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
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- Травмирован
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Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Милан
Венеция
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
60
Бомбардиры внутри турнира
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пулишич Кристиан
|1
|0.33
|Леау Рафаэл
|1
|0.33
|Мората Альваро
|1
|0.33
|Окафор Ноа
|1
|0.33
|Павлович Страхинья
|1
|0.33
|Абрахам Тэмми
|0
|0
|Рейндерс Тиджани
|0
|0
|Муса Юнус
|0
|0
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андерсен Магнус II
|1
|0.33
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|0
|0
Карточки
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мората Альваро
|1
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|Йович Лука
|1
|0
|Эмерсон Жуниор
|1
|0
|Фофана Юссуф
|1
|0
|Павлович Страхинья
|1
|0
|Терраччано Филиппо
|1
|0
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дункан Альфред
|1
|0
|Хапс Ридгесиано
|1
|0
|Дзампано Франческо
|1
|0
|Альтаре Джорджо
|1
|0
|Ористанио Гаэтано
|1
|0
|Richie Sagrado
|1
|0
Результаты матчей
Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Венеция
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
2
Милан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Венеция
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
0
Милан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Венеция
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
5
2
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90
Забито
6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
17%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
50%
76-90
Пропущено
5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Милан
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Лацио - Милан 2:2 Парма - Милан 2:1 Милан - Торино 2:2 Милан - Монца 3:1
Барселона - Милан 2:2 Милан - Реал Мадрид 1:0 Манчестер Сити - Милан 2:3 Рапид Вена - Милан 1:1 СК Рапид - Милан 1:1 Рома - Милан 5:2 Милан - Салернитана 3:3 Торино - Милан 3:1 Милан - Кальяри 5:1 Милан - Дженоа 3:3 Ювентус - Милан 0:0 Милан - Интер Милан 1:2 Рома - Милан 2:1 Сассуоло - Милан 3:3 Милан - Рома 0:1 Милан - Лечче 3:0
Венеция
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Венеция - Торино 0:1 Фиорентина - Венеция 0:0 Лацио - Венеция 3:1 Брешия - Венеция 3:1
ПЕК Зволле - Венеция 1:2 Утрехт - Венеция 1:2 Венеция - Истра 1961 1:1 Венеция - Вис Пезаро 4:1 Венеция - Дженоа 1:3 Венеция - Реал Виченца 7:0 Венеция - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 0:0 Венеция - Палермо 2:1 Палермо - Венеция 0:1 Специя - Венеция 2:1 Венеция - ФералпиСало 2:1 Катанзаро - Венеция 3:2 Венеция - Кремонезе 2:1 Лекко - Венеция 1:2 Венеция - Брешия 2:0
Результаты матчей
Милан
Венеция
Точный счет
2:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
2:2
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Милан
Венеция
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 6
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|18.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|7.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|8.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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- — Зона вылета
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|4
|Аталанта
|Ретеги Матео
|3
|Эмполи
|Гьяси Эммануэль
|2
|Лацио
|Кастельянос Валентин
|2
|Парма
|Ман Деннис
|2
|Верона
|Дуда Ондрей
|3
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 1
|Фиорентина
|Понграчич Марин
|1 1
|Парма
|Судзуки Дзион
|1 1
|Аталанта
|Де Рон Мартен
|2
Прогнозы на матч Милан - Венеция
Исход игры
Милан
98% (49)
Ничья
2% (1)
Венеция
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
40.43% (19)
Меньше
59.57% (28)
Обе команды забьют
Да
38.3% (18)
Нет
61.7% (29)
Популярный счёт
2:0 Милан
48% (24)
2:1 Милан
22% (11)
3:1 Милан
10% (5)
1:0 Милан
6% (3)
4:1 Милан
4% (2)
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