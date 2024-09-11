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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Милан
 
Позже
Венеция
Прогнозы 50
Милан 98% (49)
X 2% (1)
Венеция 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Милан
Ничья
Венеция
5.85
5.80
9.53
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Милан
Венеция

История личных встреч

Милан
Венеция

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

СA
0:3
СA
2:0

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
60

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пулишич Кристиан 1 0.33
Леау Рафаэл 1 0.33
Мората Альваро 1 0.33
Окафор Ноа 1 0.33
Павлович Страхинья 1 0.33
Абрахам Тэмми 0 0
Рейндерс Тиджани 0 0
Муса Юнус 0 0
Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андерсен Магнус II 1 0.33
Эллертссон Микаэль-Эгиль 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мората Альваро 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Йович Лука 1 0
Эмерсон Жуниор 1 0
Фофана Юссуф 1 0
Павлович Страхинья 1 0
Терраччано Филиппо 1 0
Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дункан Альфред 1 0
Хапс Ридгесиано 1 0
Дзампано Франческо 1 0
Альтаре Джорджо 1 0
Ористанио Гаэтано 1 0
Richie Sagrado 1 0

Результаты матчей

Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Венеция
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
Милан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Венеция
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
0
Милан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Венеция
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

5
2

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
17%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
50%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Лацио - Милан 2:2 Парма - Милан 2:1 Милан - Торино 2:2 Милан - Монца 3:1
Барселона - Милан 2:2 Милан - Реал Мадрид 1:0 Манчестер Сити - Милан 2:3 Рапид Вена - Милан 1:1 СК Рапид - Милан 1:1 Рома - Милан 5:2 Милан - Салернитана 3:3 Торино - Милан 3:1 Милан - Кальяри 5:1 Милан - Дженоа 3:3 Ювентус - Милан 0:0 Милан - Интер Милан 1:2 Рома - Милан 2:1 Сассуоло - Милан 3:3 Милан - Рома 0:1 Милан - Лечче 3:0
Венеция
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Венеция - Торино 0:1 Фиорентина - Венеция 0:0 Лацио - Венеция 3:1 Брешия - Венеция 3:1
ПЕК Зволле - Венеция 1:2 Утрехт - Венеция 1:2 Венеция - Истра 1961 1:1 Венеция - Вис Пезаро 4:1 Венеция - Дженоа 1:3 Венеция - Реал Виченца 7:0 Венеция - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 0:0 Венеция - Палермо 2:1 Палермо - Венеция 0:1 Специя - Венеция 2:1 Венеция - ФералпиСало 2:1 Катанзаро - Венеция 3:2 Венеция - Кремонезе 2:1 Лекко - Венеция 1:2 Венеция - Брешия 2:0

Результаты матчей

Милан
Венеция

Точный счет

2:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:2
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Милан
Венеция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
2.
Ювентус
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
3.
Торино
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Удинезе
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Верона
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
Наполи
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Эмполи
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8.
Лацио
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
9.
Парма
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Дженоа
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11.
Аталанта
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
12.
Лечче
 Заявка 3 1 0 2 1 - 6 3
13.
Фиорентина
 Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
14.
Милан
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
15.
Монца
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16.
Рома
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
17.
Кальяри
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
18.
Болонья
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
19.
Венеция
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
20.
Комо
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Наполи
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Удинезе
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
5.
Лацио
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
6.
Парма
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Торино
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Лечче
 Заявка 2 1 0 1 1 - 4 3
10.
Болонья
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Кальяри
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Фиорентина
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Эмполи
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Дженоа
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Комо
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Рома
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Монца
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Венеция
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торино
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Эмполи
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Дженоа
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Аталанта
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
7.
Рома
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
8.
Монца
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Удинезе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Интер Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Милан
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Венеция
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Комо
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
15.
Парма
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Кальяри
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Лечче
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Наполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Болонья
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Интер Милан Тюрам Маркус 4
Аталанта Ретеги Матео 3
Эмполи Гьяси Эммануэль 2
Лацио Кастельянос Валентин 2
Парма Ман Деннис 2
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 3
Удинезе Камара Хассан 1 1
Фиорентина Понграчич Марин 1 1
Парма Судзуки Дзион 1 1
Аталанта Де Рон Мартен 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Венеция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 сентября 2024, осталось 2 дня 14 часов 30 минут.



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    • Прогнозы 50
    Милан 98% (49)
    X 2% (1)
    Венеция 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Венеция
    5.85
    5.80
    9.53
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Милан - Венеция

    Исход игры
    Милан
    98% (49)
    Ничья
    2% (1)
    Венеция
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.43% (19)
    Меньше
    59.57% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    38.3% (18)
    Нет
    61.7% (29)
    Популярный счёт
    2:0 Милан
    48% (24)
    2:1 Милан
    22% (11)
    3:1 Милан
    10% (5)
    1:0 Милан
    6% (3)
    4:1 Милан
    4% (2)
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    Милан
    Венеция
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