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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Абиссо Росарио
Парма
2:0
Перерыв
Удинезе
0'
1:0
2' Гол
Дель Прато Энрико
38' Желтая карточка
Джанетти Лаутаро
2:0
43' Гол
Бонни Анж-Йоан

Ход матча

2'
Дель Прато Энрико
(Михэйлэ Валентин)
1:0
38'
 
Джанетти Лаутаро
43'
Бонни Анж-Йоан
(Ман Деннис)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 218 Количество передач 219
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 116
Парма 43.1% (50)
X 44% (51)
Удинезе 12.9% (15)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Чичисола
Леандро
15
Дель
Прато
Энрико
4
Балог
Ботонд
39
Чиркати
Алессандро
26
Кулибали
Войо
10
Бернабе
Адриан
19
Зом
Симон
98
Ман
Деннис
28
Михэйлэ
Валентин
22
Канчелльери
Маттео
13
Бонни
Анж-Йоан
40
Окойе
Мадука
31
Кристенсен
Томас
29
Бийол
Яка
30
Джанетти
Лаутаро
19
Эхизибуэ
Кингсли
11
Камара
Хассан
8
Ловрич
Санди
25
Карлстрём
Йеспер
5
Пайеро
Мартин
10
Товен
Флорьян
17
Лукка
Лоренцо
Парма
4-2-3-1
Удинезе
5-3-2

История личных встреч

Парма
Удинезе

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 7 побед

19 матчей

47.4%
26.3%
26.3%
9 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

31.6%
47.4%
21%
6 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

36.8%
26.3%
36.9%
7 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

СA
2:2
СA
3:2
СA
2:0
СA
1:3
СA
1:2
СA
2:2
СA
1:0
СA
4:2
СA
1:0
СA
3:1
СA
0:3
СA
2:2
СA
3:1
СA
2:0
СA
0:2
СA
2:1
СA
0:0
СA
2:2
СA
2:0

Голы

Всего голов

14
17

Голов в среднем за матч

1.4
1.89

Среднее время на гол

64
47

Всего голов

19
8

Голов в среднем за матч

2.11
0.8

Среднее время на гол

42
112

Всего голов

33
25

Голов в среднем за матч

1.74
1.32

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

51
68

Бомбардиры внутри турнира

Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ман Деннис 2 0.5
Бонни Анж-Йоан 2 (1) 0.5
Дель Прато Энрико 1 0.25
Канчелльери Маттео 1 0.25
Алмквист Понтус 0 0
Михэйлэ Валентин 0 0
Валери Эмануэле 0 0
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Товен Флорьян 1 0.25
Бреннер 1 0.25
Джанетти Лаутаро 1 0.25
Лукка Лоренцо 1 0.25
Эхизибуэ Кингсли 0 0

Карточки

Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Судзуки Дзион 1 1
Эстевес Науэль 1 0
Дель Прато Энрико 1 0
Михэйлэ Валентин 1 0
Балог Ботонд 1 0
Чиркати Алессандро 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джанетти Лаутаро 3 0
Камара Хассан 1 1
Эхизибуэ Кингсли 1 0
Бийол Яка 1 0
Пайеро Мартин 1 0
Земура Джордан 1 0
Окойе Мадука 1 0
Лукка Лоренцо 1 0
Браво Икер 1 0
Kosta Runjaic 1 0

Результаты матчей

Парма
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Удинезе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Парма
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Удинезе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3
Парма
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Удинезе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
100%
76-90

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
25%
1
25%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Парма
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Наполи - Парма 2:1 Парма - Милан 2:1 Парма - Фиорентина 1:1 Парма - Палермо 0:1
Парма - Аталанта 4:1 Хайденхайм - Парма 1:0 Галатасарай - Парма 0:2 Антверпен - Парма 1:2 Лугано - Парма 3:1 Реджана - Парма 1:1 Парма - Кремонезе 1:1 Бари - Парма 1:1 Парма - Лекко 4:0 Палермо - Парма 0:0 Парма - Специя 2:0 Зюйдтироль - Парма 0:0 Парма - Катанзаро 0:2 ФералпиСало - Парма 1:2 Парма - Брешия 2:1 Тернана - Парма 1:3
Удинезе
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Удинезе - Комо 1:0 Удинезе - Лацио 2:1 Болонья - Удинезе 1:1 Удинезе - Авеллино 4:0
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Удинезе 1:0 Удинезе - Арис Салоники 1:0 Удинезе - Арис Лимасол 1:0 Удинезе - Коньяспор 1:0 Удинезе - Кёльн 2:3 Удинезе - Шабаб Аль-Ахли Дубай 0:9 Вольфсбергер - Удинезе 2:2 Удинезе - Истра 1961 4:1 Удинезе - Билье 5:0 Фрозиноне - Удинезе 0:1 Удинезе - Эмполи 1:1 Лечче - Удинезе 0:2 Удинезе - Наполи 1:1 Болонья - Удинезе 1:1 Удинезе - Рома 1:2 Верона - Удинезе 1:0

Результаты матчей

Парма
Удинезе

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Парма
Удинезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 4 3 0 1 9 - 4 9
2.
Ювентус
 Заявка 4 2 2 0 6 - 0 8
3.
Интер Милан
 Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
4.
Торино
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
5.
Парма
 2:0 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
Удинезе
 0:2 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
7.
Верона
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
8.
Аталанта
 Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
9.
Эмполи
 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
10.
Милан
 Заявка 4 1 2 1 9 - 6 5
11.
Дженоа
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
12.
Лацио
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
13.
Лечче
 Заявка 4 1 1 2 1 - 6 4
14.
Монца
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
15.
Фиорентина
 Заявка 4 0 3 1 5 - 6 3
16.
Рома
 Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
17.
Болонья
 Заявка 4 0 3 1 4 - 7 3
18.
Комо
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
19.
Кальяри
 Заявка 4 0 2 2 1 - 6 2
20.
Венеция
 Заявка 4 0 1 3 1 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 2:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Интер Милан
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
Наполи
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Удинезе
 0:2 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Милан
 Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
6.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
7.
Лацио
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
8.
Торино
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Аталанта
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Лечче
 Заявка 2 1 0 1 1 - 4 3
12.
Болонья
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Эмполи
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
14.
Фиорентина
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Дженоа
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16.
Кальяри
 Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
17.
Комо
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
18.
Монца
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
19.
Рома
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Венеция
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
2.
Торино
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Эмполи
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Дженоа
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Наполи
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
7.
Аталанта
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
8.
Рома
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
9.
Монца
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Интер Милан
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
11.
Милан
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
12.
Фиорентина
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Лечче
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Удинезе
 0:2 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Болонья
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
16.
Комо
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
17.
Венеция
 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
18.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Парма
 2:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Кальяри
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
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Топ бомбардиров
Интер Милан Тюрам Маркус 4
Аталанта Ретеги Матео 4
Наполи Лукаку Ромелу 2 (2)
Наполи Кварацхелия Хвича 2 (2)
Милан Пулишич Кристиан 2 (2)
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Топ нарушителей
Удинезе Джанетти Лаутаро 3
Верона Дуда Ондрей 3
Фиорентина Мандрагора Роландо 3
Дженоа Де Винтер Кони 3
Рома Де Росси Даниэле 1 1
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Контроль мяча: Парма: 49%, Удинезе: 51%.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 46'
    Судья сигнализирует, что Ман Деннис из команды Парма поставил подножку. Пострадал Камара Хассан
  • 46'
    ШТАНГА! Так было близко к голу - Лукка Лоренцо нанес удар в каркас ворот!
  • 46'
    Удинезе контролирует мяч.
  • 45'
    Контроль мяча: Парма: 51%, Удинезе: 49%.
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    Прогнозы 116
    Парма 43.1% (50)
    X 44% (51)
    Удинезе 12.9% (15)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Парма
    Ничья
    Удинезе
    2.30
    9.50
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    7.04
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Парма 2:0 Удинезе

    Исход игры
    Парма
    43.1% (50)
    Ничья
    44% (51)
    Удинезе
    12.9% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.41% (35)
    Меньше
    67.59% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    73.15% (79)
    Нет
    26.85% (29)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.9% (44)
    2:1 Парма
    20.7% (24)
    1:0 Парма
    18.1% (21)
    1:2 Удинезе
    6% (7)
    2:2 Ничья
    3.4% (4)
    2:0 Парма
    3.4% (4)
    0:1 Удинезе
    2.6% (3)
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