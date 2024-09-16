Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Парма совершает вбрасывание на своей половине поля

Парма совершает вбрасывание на своей половине поля

Парма совершает вбрасывание на своей половине поля

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Парма совершает вбрасывание на своей половине поля

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Парма совершает вбрасывание на своей половине поля

Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' ШТАНГА! Так было близко к голу - Лукка Лоренцо нанес удар в каркас ворот!

44' Отличный командный гол!

43' Г О О О О Л - Бонни Анж-Йоан забивает с правой ноги!

43' Парма совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Товен Флорьян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

41' Матч возобновлен

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Джанетти Лаутаро получил желтую карточку от судьи

38' Парма контролирует мяч.

37' Удар от ворот произведет Парма

36' Карлстрём Йеспер не смог попасть в створ ударом издали

35' Парма совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Парма контролирует мяч.

34' Удар от ворот произведет Парма

33' Удар от ворот произведет Удинезе

33' Ман Деннис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Парма начинает контратаку

31' Балог Ботонд из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

30' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Джанетти Лаутаро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Парма совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Чичисола Леандро из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

28' Ловрич Санди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Пайеро Мартин не смог попасть в створ ударом издали

27' Удар от ворот произведет Парма

26' Парма совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Удар от ворот произведет Удинезе

24' Ох, нехорошо это выглядит. Бернабе Адриан получил травму и медбригада забирает его с поля.

24' Бернабе Адриан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Михэйлэ Валентин не смог попасть в створ ударом издали

22' Парма пытается что-то создать.

21' Окойе Мадука взял и забрал мяч на выходе

21' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Чиркати Алессандро из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

21' Чичисола Леандро из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

21' Ловрич Санди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Удар от ворот произведет Парма

19' Товен Флорьян нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

19' Камара Хассан из команды Удинезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Парма контролирует мяч.

17' Удар от ворот произведет Парма

17' Лукка Лоренцо нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

17' Эхизибуэ Кингсли из команды Удинезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

16' Михэйлэ Валентин из команды Парма подал угловой справа.

16' Хорошую попытку сделал Ман Деннис . Удар в створ, но вратарь начеку

15' Парма контролирует мяч.

15' Чичисола Леандро взял и забрал мяч на выходе

13' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Удар от ворот произведет Парма

12' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Парма совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Чиркати Алессандро из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

9' Окойе Мадука взял и забрал мяч на выходе

9' Камара Хассан из команды Удинезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Удар от ворот произведет Удинезе

8' Канчелльери Маттео оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Парма контролирует мяч.

7' Парма совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Хорошую попытку сделал Товен Флорьян . Удар в створ, но вратарь начеку

6' Камара Хассан из команды Удинезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

4' Парма пытается что-то создать.

2' Михэйлэ Валентин из команды Парма своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Ман Деннис из команды Парма разыграл угловой с правого угла.

2' Парма контролирует мяч.

1' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Удинезе начинает с центра поля