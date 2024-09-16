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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Зуфферли Лука
Лацио
2:1
Конец матча
Верона
0'
1:0
5' Гол
Диа Булайе
1:1
7' Гол
Тенгстедт Каспер
2:1
20' Гол
Кастельянос Валентин
27' Желтая карточка
Ровелла Николо
30' Желтая карточка
Тчатчуа Джексон
44' Желтая карточка
Хила Марио
84' Желтая карточка
Тенгстедт Каспер
90'+6

Ход матча

5'
Диа Булайе
(Дзакканьи Маттиа)
1:0
7'
1:1
Тенгстедт Каспер
(Кастанос Григорис)
20'
Кастельянос Валентин
(Дзакканьи Маттиа)
2:1
27'
Ровелла Николо
 
30'
 
Тчатчуа Джексон
44'
Хила Марио
 
53'
 
Москера Даниэль
Кастанос Григорис
66'
Кастровилли Гаэтано
Кастельянос Валентин
 
66'
Чауна Лум
Исаксен Густав
 
67'
 
Алиду Фариде
Арруи Абду
67'
 
Фараони Марко
Лазович Дарко
81'
Весино Матиас
Ровелла Николо
 
84'
 
Тенгстедт Каспер
89'
 
Сиссе Альфаджо
Силва Даниэл
89'
 
Сарр Амин
Данилюк Флавиус
89'
Марушич Адам
Лаццари Мануэль
 
90'
Нослин Тейяни
Дзакканьи Маттиа
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 6
  • 0 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 542 Количество передач 456
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Лацио 91.5% (107)
X 6% (7)
Верона 2.6% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Проведель
Иван
29
Лаццари
Мануэль
34
Хила
Марио
13
Романьоли
Алессио
30
Тавареш
Нуну
6
Ровелла
Николо
8
Гендузи
Маттео
18
Исаксен
Густав
19
Диа
Булайе
10
Дзакканьи
Маттиа
11
Кастельянос
Валентин
1
Монтипо
Лоренцо
4
Данилюк
Флавиус
42
Коппола
Диего
27
Давидович
Павел
38
Тчатчуа
Джексон
8
Лазович
Дарко
6
Белахяне
Реда
21
Силва
Даниэл
20
Кастанос
Григорис
18
Арруи
Абду
11
Тенгстедт
Каспер
Лацио
4-2-3-1
Верона
3-4-2-1

История личных встреч

Лацио
Верона

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

19 матчей

52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

СA
1:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
3:3
СA
4:1
СA
0:1
СA
1:2
СA
1:5
СA
0:0
СA
2:0
СA
0:3
СA
5:2
СA
1:2
СA
2:0
СA
1:1
СA
3:3
СA
4:1
К
3:2

Голы

Всего голов

22
16

Голов в среднем за матч

2.2
1.78

Среднее время на гол

40
50

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.44
1.2

Среднее время на гол

62
75

Всего голов

35
28

Голов в среднем за матч

1.84
1.47

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

48
61

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастельянос Валентин 3 0.75
Диа Булайе 2 0.5
Дзакканьи Маттиа 1 (1) 0.25
Исаксен Густав 1 0.25
Тавареш Нуну 0 0
Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Москера Даниэль 2 0.5
Тенгстедт Каспер 2 (1) 0.5
Тчатчуа Джексон 1 0.25
Ливраменто Дейлон 1 0.25
Лазович Дарко 0 0
Дуда Ондрей 0 0
Кастанос Григорис 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ровелла Николо 2 0
Патрик 1 0
Романьоли Алессио 1 0
Дзакканьи Маттиа 1 0
Гендузи Маттео 1 0
Кастельянос Валентин 1 0
Хила Марио 1 0
Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуда Ондрей 3 0
Тчатчуа Джексон 3 0
Тенгстедт Каспер 2 0
Белахяне Реда 2 0
Давидович Павел 1 0
Арруи Абду 1 0
Суслов Томаш 1 0
Коппола Диего 1 0

Результаты матчей

Лацио
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Верона
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
1
Лацио
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Верона
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

0
3
Лацио
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Верона
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
33%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
3
60%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
2
29%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
29%
2
33%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Пропущено

7
5
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
4
57%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Лацио - Милан 2:2 Удинезе - Лацио 2:1 Лацио - Венеция 3:1 Кадис - Лацио 0:1
Саутгемптон - Лацио 1:1 Фрозиноне - Лацио 0:2 Ганза - Лацио 0:3 Лацио - Триестина 1:1 Лацио - Трапани 3:1 Лацио - Ауронцо 23:0 Лацио - Сассуоло 1:1 Интер Милан - Лацио 1:1 Лацио - Эмполи 2:0 Монца - Лацио 2:2 Лацио - Верона 1:0 Лацио - Ювентус 2:1 Дженоа - Лацио 0:1 Лацио - Салернитана 4:1 Рома - Лацио 1:0 Ювентус - Лацио 2:0
Верона
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Дженоа - Верона 0:2 Верона - Ювентус 0:3 Верона - Наполи 3:0 Верона - Чезена 1:2
Верона - Астерас 1:0 Верона - ФералпиСало 2:2 Виртус Верона - Верона 1:5 Верона - Роверето 7:1 Верона - Диллетанте Веронезе 4:0 Верона - Топ-22 4:0 Верона - Интер Милан 2:2 Салернитана - Верона 1:2 Верона - Торино 1:2 Верона - Фиорентина 2:1 Лацио - Верона 1:0 Верона - Удинезе 1:0 Аталанта - Верона 2:2 Верона - Дженоа 1:2 Кальяри - Верона 1:1 Верона - Милан 1:3

Результаты матчей

Лацио
Верона

Точный счет

2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Лацио
Верона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Удинезе
 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
2.
Наполи
 Заявка 4 3 0 1 9 - 4 9
3.
Интер Милан
 Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
4.
Ювентус
 Заявка 4 2 2 0 6 - 0 8
5.
Торино
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
6.
Лацио
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
7.
Верона
 Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
8.
Аталанта
 Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
9.
Эмполи
 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
10.
Милан
 Заявка 4 1 2 1 9 - 6 5
11.
Дженоа
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
12.
Парма
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
13.
Лечче
 Заявка 4 1 1 2 1 - 6 4
14.
Монца
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
15.
Фиорентина
 Заявка 4 0 3 1 5 - 6 3
16.
Рома
 Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
17.
Болонья
 Заявка 4 0 3 1 4 - 7 3
18.
Комо
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
19.
Кальяри
 Заявка 4 0 2 2 1 - 6 2
20.
Венеция
 Заявка 4 0 1 3 1 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
2.
Интер Милан
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
Наполи
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Удинезе
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Милан
 Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
6.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
7.
Торино
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Парма
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
9.
Аталанта
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Лечче
 Заявка 2 1 0 1 1 - 4 3
12.
Болонья
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Эмполи
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
14.
Фиорентина
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Дженоа
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16.
Кальяри
 Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
17.
Комо
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
18.
Монца
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
19.
Рома
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Венеция
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
2.
Удинезе
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
Торино
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Эмполи
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Дженоа
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Наполи
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
7.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Аталанта
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
9.
Рома
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
10.
Монца
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Интер Милан
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Фиорентина
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Милан
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Лечче
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Болонья
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
16.
Комо
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
17.
Венеция
 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
18.
Парма
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Кальяри
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
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Топ бомбардиров
Интер Милан Тюрам Маркус 4
Аталанта Ретеги Матео 4
Удинезе Товен Флорьян 3 (1)
Лацио Кастельянос Валентин 3
Наполи Лукаку Ромелу 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Удинезе Джанетти Лаутаро 3
Верона Дуда Ондрей 3
Фиорентина Мандрагора Роландо 3
Дженоа Де Винтер Кони 3
Верона Тчатчуа Джексон 3
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    Прогнозы 117
    Лацио 91.5% (107)
    X 6% (7)
    Верона 2.6% (3)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лацио 2:1 Верона

    Исход игры
    Лацио
    91.5% (107)
    Ничья
    6% (7)
    Верона
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.13% (59)
    Меньше
    45.87% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    57.8% (63)
    Нет
    42.2% (46)
    Популярный счёт
    2:1 Лацио
    44.4% (52)
    2:0 Лацио
    19.7% (23)
    1:0 Лацио
    18.8% (22)
    3:1 Лацио
    3.4% (4)
    1:1 Ничья
    3.4% (4)
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