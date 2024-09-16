Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Тактическая замена. Даниэль Силва уходит с поля и его заменяет Сиссе Альфаджо

87' Дзакканьи Маттиа пробует нанести удар издали, но Лоренцо Монтипо держит все под контролем

85' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

85' Тавареш Нуну из команды Лацио своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

84' Тенгстедт Каспер получил желтую карточку от судьи

84' Удар от ворот произведет Лацио

84' Марио Хила из команды Лацио перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

83' Удар от ворот произведет Верона

83' Оооо... вот это был удар! Дзакканьи Маттиа должен был забить с этой позиции.

83' Диа Булайе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Даниэль Силва навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Матч возобновлен

81' Ох, нехорошо это выглядит. Лаццари Мануэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

81' Лаццари Мануэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Марио Хила ошибается в защите.

80' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Удар от ворот произведет Лацио

78' Алиду Фариде из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

76' Даниэль Силва навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Марио Хила успешно блокирует удар.

76' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Удар от ворот произведет Верона

75' Чауна Лум навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Чауна Лум пробует нанести удар издали, но Лоренцо Монтипо держит все под контролем

74' Давидович Павел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Дзакканьи Маттиа навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Проведель Иван взял и забрал мяч на выходе

69' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Удар от ворот произведет Верона

68' Чауна Лум не смог попасть в створ ударом издали

68' Удар от ворот произведет Лацио

67' Матч возобновится спорным мячом

67' Матч возобновлен

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Матч возобновлен

64' Ох, нехорошо это выглядит. Кастельянос Валентин получил травму и медбригада забирает его с поля.

64' Кастельянос Валентин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Удар от ворот произведет Верона

62' Оооо... вот это был удар! Тавареш Нуну должен был забить с этой позиции.

62' Хорошую попытку сделал Тавареш Нуну . Удар в створ, но вратарь начеку

62' Хорошую попытку сделал Диа Булайе . Удар в створ, но вратарь начеку

62' Дзакканьи Маттиа создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Удар от ворот произведет Лацио

55' Удар от ворот произведет Лацио

53' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Ровелла Николо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Дзакканьи Маттиа из команды Лацио своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Дзакканьи Маттиа навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Тенгстедт Каспер наказан за толчок Марио Хила

50' Удар от ворот произведет Верона

50' Исаксен Густав оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

50' Диа Булайе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Исаксен Густав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Удар от ворот произведет Лацио

46' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля