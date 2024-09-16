Тур: 4. Стадион: Стадио Олимпико. Главный судья: Зуфферли Лука
0'
1:0
5' ГолДиа Булайе
1:1
7' ГолТенгстедт Каспер
2:1
20' ГолКастельянос Валентин
27' Желтая карточкаРовелла Николо
30' Желтая карточкаТчатчуа Джексон
44' Желтая карточкаХила Марио
84' Желтая карточкаТенгстедт Каспер
90'+6
Ход матча
5'
1:0
7'
20'
27'
30'
44'
84'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 2
-
9 Угловые 6
-
0 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
542 Количество передач 456
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
34
Хила
Марио
30
Тавареш
Нуну
19
Диа
Булайе
21
Силва
Даниэл
18
Арруи
Абду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Хила МариоЗащитник
- Защитник
-
30 Тавареш НунуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диа БулайеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
4 ПатрикЗащитник
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Чауна ЛумПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Силва ДаниэлПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Арруи АбдуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Оку ИлланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Сишуба АяндаПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Алиду ФаридеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дзанетти Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лацио
Верона
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
19 матчей
52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
16
Голов в среднем за матч
2.2
1.78
Среднее время на гол
40
50
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1.44
1.2
Среднее время на гол
62
75
Всего голов
35
28
Голов в среднем за матч
1.84
1.47
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
48
61
Бомбардиры внутри турнира
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастельянос Валентин
|3
|0.75
|Диа Булайе
|2
|0.5
|Дзакканьи Маттиа
|1 (1)
|0.25
|Исаксен Густав
|1
|0.25
|Тавареш Нуну
|0
|0
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Москера Даниэль
|2
|0.5
|Тенгстедт Каспер
|2 (1)
|0.5
|Тчатчуа Джексон
|1
|0.25
|Ливраменто Дейлон
|1
|0.25
|Лазович Дарко
|0
|0
|Дуда Ондрей
|0
|0
|Кастанос Григорис
|0
|0
Карточки
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ровелла Николо
|2
|0
|Патрик
|1
|0
|Романьоли Алессио
|1
|0
|Дзакканьи Маттиа
|1
|0
|Гендузи Маттео
|1
|0
|Кастельянос Валентин
|1
|0
|Хила Марио
|1
|0
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуда Ондрей
|3
|0
|Тчатчуа Джексон
|3
|0
|Тенгстедт Каспер
|2
|0
|Белахяне Реда
|2
|0
|Давидович Павел
|1
|0
|Арруи Абду
|1
|0
|Суслов Томаш
|1
|0
|Коппола Диего
|1
|0
Результаты матчей
Лацио
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Верона
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
1
Лацио
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Верона
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
0
3
Лацио
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Верона
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
33%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
3
60%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
6
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
2
29%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
29%
2
33%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Пропущено
7
5
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
4
57%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лацио
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Лацио - Милан 2:2 Удинезе - Лацио 2:1 Лацио - Венеция 3:1 Кадис - Лацио 0:1
Саутгемптон - Лацио 1:1 Фрозиноне - Лацио 0:2 Ганза - Лацио 0:3 Лацио - Триестина 1:1 Лацио - Трапани 3:1 Лацио - Ауронцо 23:0 Лацио - Сассуоло 1:1 Интер Милан - Лацио 1:1 Лацио - Эмполи 2:0 Монца - Лацио 2:2 Лацио - Верона 1:0 Лацио - Ювентус 2:1 Дженоа - Лацио 0:1 Лацио - Салернитана 4:1 Рома - Лацио 1:0 Ювентус - Лацио 2:0
Верона
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Дженоа - Верона 0:2 Верона - Ювентус 0:3 Верона - Наполи 3:0 Верона - Чезена 1:2
Верона - Астерас 1:0 Верона - ФералпиСало 2:2 Виртус Верона - Верона 1:5 Верона - Роверето 7:1 Верона - Диллетанте Веронезе 4:0 Верона - Топ-22 4:0 Верона - Интер Милан 2:2 Салернитана - Верона 1:2 Верона - Торино 1:2 Верона - Фиорентина 2:1 Лацио - Верона 1:0 Верона - Удинезе 1:0 Аталанта - Верона 2:2 Верона - Дженоа 1:2 Кальяри - Верона 1:1 Верона - Милан 1:3
Результаты матчей
Лацио
Верона
Точный счет
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Лацио
Верона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 0
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 6
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 6
|4
|14.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 7
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|20.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|17.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|9.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|4
|Аталанта
|Ретеги Матео
|4
|Удинезе
|Товен Флорьян
|3 (1)
|Лацио
|Кастельянос Валентин
|3
|Наполи
|Лукаку Ромелу
|2 (2)
|Удинезе
|Джанетти Лаутаро
|3
|Верона
|Дуда Ондрей
|3
|Фиорентина
|Мандрагора Роландо
|3
|Дженоа
|Де Винтер Кони
|3
|Верона
|Тчатчуа Джексон
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лацио 2:1 Верона
Исход игры
Лацио
91.5% (107)
Ничья
6% (7)
Верона
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
54.13% (59)
Меньше
45.87% (50)
Обе команды забьют
Да
57.8% (63)
Нет
42.2% (46)
Популярный счёт
2:1 Лацио
44.4% (52)
2:0 Лацио
19.7% (23)
1:0 Лацио
18.8% (22)
3:1 Лацио
3.4% (4)
1:1 Ничья
3.4% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!