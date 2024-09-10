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  4. Winline Кубок лиги МФЛ 2024
Тур: 2. Стадион: .
СКА-Ростов
0:0
Первый тайм: 5'
Broke Boys
0'
СКА-Ростов
Broke Boys

История личных встреч

СКА-Ростов
Broke Boys

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

МФЛ(M
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

СКА-Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Broke Boys
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
_Rakhimov A. 1 1

Карточки

Результаты матчей

СКА-Ростов
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Broke Boys
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
СКА-Ростов
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Broke Boys
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

СКА-Ростов
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
СКА-Ростов - LIT ENERGY 1:1 СКА-Ростов - Деньги Рокетов 0:1 Broke Boys - СКА-Ростов 1:1 СКА-Ростов - ФК Народная Команда 0:4
СКА-Ростов - Lotus 1:2 ФК Титан - СКА-Ростов 5:1 FC Fight Nights - СКА-Ростов 2:1 СКА-Ростов - ФК Рома 4:4 СКА-Ростов - ФК Родина Медиа 0:0 СКА-Ростов - Динамо-2 Махачкала 2:2 Спартак-Нальчик - СКА-Ростов 5:1 СКА-Ростов - Победа Хасавюрт 1:0 Алания-2 - СКА-Ростов 0:2 СКА-Ростов - Спартак-Нальчик 1:0 Победа Хасавюрт - СКА-Ростов 0:5 СКА-Ростов - Алания-2 2:1 Динамо-2 Махачкала - СКА-Ростов 1:2 СКА-Ростов - ФК Севастополь 0:1 Динамо Ставрополь - СКА-Ростов 0:2 СКА-Ростов - Нефтехимик 0:3
Broke Boys
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Broke Boys - Химки 0:2 Broke Boys - ФК Родина Медиа 1:1 Химик Дзержинск - Broke Boys 1:0 Broke Boys - Квант 1:1
2DROTS - Broke Boys 0:3 Broke Boys - FC Fight Nights 2:0 Broke Boys - FC Fight Nights 0:1 ФК Родина Медиа - Broke Boys 0:1 ФК Родина Медиа - Broke Boys 0:0 Broke Boys - СКА-Ростов 1:1 ФК 10 - Broke Boys 1:3 Тандем - Broke Boys 1:1 Broke Boys - ФК Козлы 1:2 ФК Матч - Broke Boys 0:3 Broke Boys - ФК Кони 3:1 Broke Boys - ФК Эгриси 3:0 2DROTS - Broke Boys 1:1 Чертаново Медиа - Broke Boys 3:0 Broke Boys - Кызылжар 0:2 Спартак-2 - Broke Boys 0:1

Результаты матчей

СКА-Ростов
Broke Boys

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

СКА-Ростов
Broke Boys

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Lotus
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
2DROTS
 2 2 0 0 2 - 0 6
3.
LIT ENERGY
 2 1 0 1 5 - 2 4
4.
ФК 10
 1 1 0 0 5 - 0 3
5.
Амкал
 2 1 0 1 3 - 1 3
6.
СКА-Ростов
 0:0 2 1 1 0 1 - 1 3
7.
FC Fight Nights
 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
ФК Чисто Питер
 2 1 0 1 1 - 2 3
9.
ФК БАНКА
 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
ФК Родина Медиа
 1 1 0 0 1 - 1 2
11.
Broke Boys
 0:0 2 0 1 1 1 - 1 2
12.
ROCKET TEAM
 2 0 0 2 4 - 5 0
13.
ФК Титан
 2 0 0 2 0 - 4 0
14.
DMedia
 2 0 0 2 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Lotus
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
LIT ENERGY
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
ФК Чисто Питер
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
FC Fight Nights
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
2DROTS
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
СКА-Ростов
 0:0 2 1 1 0 1 - 1 3
7.
Broke Boys
 0:0 1 0 0 1 1 - 1 1
8.
ФК 10
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ФК Родина Медиа
 0 - 0
10.
ФК БАНКА
 0 - 0
11.
ROCKET TEAM
 1 0 0 1 2 - 2 0
12.
Амкал
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
ФК Титан
 1 0 0 1 0 - 3 0
14.
DMedia
 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК 10
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Амкал
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
2DROTS
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
ФК БАНКА
 2 1 0 1 2 - 3 3
5.
ФК Родина Медиа
 1 1 0 0 1 - 1 2
6.
Broke Boys
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
LIT ENERGY
 1 0 0 1 1 - 1 1
8.
СКА-Ростов
 0:0 0 - 0
9.
Lotus
 0 - 0
10.
ФК Титан
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
ROCKET TEAM
 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
FC Fight Nights
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
ФК Чисто Питер
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
DMedia
 1 0 0 1 1 - 4 0

Топ бомбардиров
ФК Родина Медиа Кудряшов Павел 1
2DROTS Терехов Антон 1
Broke Boys _Rakhimov A. 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Офсайд
    7'
    У правого края штрафной площади соперника падал Балахонцев, после чего прозвучал свисток. Но зафиксирован был не фол в пользу "СКА-Ростова", а положение "вне игры".
  • Угловой
    6'
    С правого фланга теперь подача углового последовала в направлении Коробова, но тому в борьбе не удалось нанести качественный удар по воротам со "второго этажа".
  • Опасный момент
    5'
    Снова на левом фланге угловой заработали "броуки". На этот раз от флажка последовала подачу в центр штрафной площади, откуда в падении головой пробил Плешко, но Гамидов среагировал и совершил спасение.
  • Угловой
    4'
    В ответной контратаке номинальные гости заработали угловой на левом фланге. Стандарт был разыгран накоротке, но впоследствии ничего интересного не произошло - арбитр зафиксировал фол в атаке.
  • 3'
    Левым флангом первую атаку в матче провели ростовчане. Капитанов выполнил прострельную передачу в штрафную площадку, но "броуки" сумели выбить мяч в аут.
  • 2'
    На стартовых секундах матча никто не пытается подавить соперников какой-то невероятной активностью. Всё пока что достаточно спокойно. Команды просто присматриваются друг к другу.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Вышли команды наконец-то футболисты на поле стадиона "Москвич".
  • Команд всё ещё нет на поле. Зрители уже заждались.
  • Старт матча немного задерживается.
  • Приветствую всех болельщиков футбола и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча второго тура Медиалиги, в котором "СКА-Ростов" сыграет с Broke Boys. Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
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СКА-Ростов
Broke Boys
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