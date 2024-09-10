Тур: 2. Стадион: Москвич.
0:0
Первый тайм: 5'
0'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Жирков ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Заздравных Валерий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дьяков Виталий
История личных встреч
СКА-Ростов
Broke Boys
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
СКА-Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Broke Boys
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|_Rakhimov A.
|1
|1
Карточки
Результаты матчей
СКА-Ростов
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Broke Boys
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
СКА-Ростов
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Broke Boys
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
СКА-Ростов
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
СКА-Ростов - LIT ENERGY 1:1 СКА-Ростов - Деньги Рокетов 0:1 Broke Boys - СКА-Ростов 1:1 СКА-Ростов - ФК Народная Команда 0:4
СКА-Ростов - Lotus 1:2 ФК Титан - СКА-Ростов 5:1 FC Fight Nights - СКА-Ростов 2:1 СКА-Ростов - ФК Рома 4:4 СКА-Ростов - ФК Родина Медиа 0:0 СКА-Ростов - Динамо-2 Махачкала 2:2 Спартак-Нальчик - СКА-Ростов 5:1 СКА-Ростов - Победа Хасавюрт 1:0 Алания-2 - СКА-Ростов 0:2 СКА-Ростов - Спартак-Нальчик 1:0 Победа Хасавюрт - СКА-Ростов 0:5 СКА-Ростов - Алания-2 2:1 Динамо-2 Махачкала - СКА-Ростов 1:2 СКА-Ростов - ФК Севастополь 0:1 Динамо Ставрополь - СКА-Ростов 0:2 СКА-Ростов - Нефтехимик 0:3
Broke Boys
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Broke Boys - Химки 0:2 Broke Boys - ФК Родина Медиа 1:1 Химик Дзержинск - Broke Boys 1:0 Broke Boys - Квант 1:1
2DROTS - Broke Boys 0:3 Broke Boys - FC Fight Nights 2:0 Broke Boys - FC Fight Nights 0:1 ФК Родина Медиа - Broke Boys 0:1 ФК Родина Медиа - Broke Boys 0:0 Broke Boys - СКА-Ростов 1:1 ФК 10 - Broke Boys 1:3 Тандем - Broke Boys 1:1 Broke Boys - ФК Козлы 1:2 ФК Матч - Broke Boys 0:3 Broke Boys - ФК Кони 3:1 Broke Boys - ФК Эгриси 3:0 2DROTS - Broke Boys 1:1 Чертаново Медиа - Broke Boys 3:0 Broke Boys - Кызылжар 0:2 Спартак-2 - Broke Boys 0:1
Результаты матчей
СКА-Ростов
Broke Boys
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
СКА-Ростов
Broke Boys
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|6.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 1
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|1 - 1
|2
|11.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 1
|2
|12.
|2
|0
|0
|2
|4 - 5
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 1
|3
|7.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 1
|1
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|-
|0
|10.
|0
|-
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|2 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 1
|2
|6.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|1
|0
|0
|1
|1 - 1
|1
|8.
|0:0
|0
|-
|0
|9.
|0
|-
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|ФК Родина Медиа
|Кудряшов Павел
|1
|2DROTS
|Терехов Антон
|1
|Broke Boys
|_Rakhimov A.
|1