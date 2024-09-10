Первый тайм

7' У правого края штрафной площади соперника падал Балахонцев, после чего прозвучал свисток. Но зафиксирован был не фол в пользу "СКА-Ростова", а положение "вне игры".

6' С правого фланга теперь подача углового последовала в направлении Коробова, но тому в борьбе не удалось нанести качественный удар по воротам со "второго этажа".

5' Снова на левом фланге угловой заработали "броуки". На этот раз от флажка последовала подачу в центр штрафной площади, откуда в падении головой пробил Плешко, но Гамидов среагировал и совершил спасение.

4' В ответной контратаке номинальные гости заработали угловой на левом фланге. Стандарт был разыгран накоротке, но впоследствии ничего интересного не произошло - арбитр зафиксировал фол в атаке.

3' Левым флангом первую атаку в матче провели ростовчане. Капитанов выполнил прострельную передачу в штрафную площадку, но "броуки" сумели выбить мяч в аут.

2' На стартовых секундах матча никто не пытается подавить соперников какой-то невероятной активностью. Всё пока что достаточно спокойно. Команды просто присматриваются друг к другу.