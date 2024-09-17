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  3. Испания
  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Кордеро Адриан
Мальорка
1:0
Второй тайм: 65'
Реал Сосьедад
0'
1:0
36' Пенальти
Пратс Абдон
54' Желтая карточка
Туррьентес Беньят
60' Желтая карточка
Пратс Абдон

Ход матча

36'
Пратс Абдон
1:0
46'
 
Кубо Такефуса
Гомес Серхио
54'
 
Туррьентес Беньят
60'
 
Ариц Элустондо
60'
Пратс Абдон
 
60'
 
Одриосола Альваро
Оярсабаль Микель
60'
 
Оскарссон Орри
Туррьентес Беньят
61'
 
Марин Пабло
Пратс Абдон
63'
Мурики Ведат
Ларин Кайл
 
63'
Асано Такума
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 206 Количество передач 268
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогнозы 117
Мальорка 18.8% (22)
X 47.9% (56)
Реал Сосьедад 33.3% (39)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Мальорка
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Рикельме
Леонардо
18
Санчес
Антонио
21
Раильо
Антонио
6
Копете
Хосе
22
Мохика
Хоан
12
Саму
Кошта
5
Маскарель
Омар
10
Дардер
Серхи
27
Наварро
Роберто
9
Пратс
Абдон
17
Ларин
Кайл
1
Ремиро
Алехандро
6
Ариц
Элустондо
5
Субельдия
Игор
21
Агер
Наиф
3
Муньос
Айхен
17
Гомес
Серхио
4
Субименди
Мартин
22
Туррьентес
Беньят
24
Сучич
Лука
10
Оярсабаль
Микель
7
Барренечеа
Андер
Мальорка
4-3-3
Реал Сосьедад
4-4-2

История личных встреч

Мальорка
Реал Сосьедад

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

12 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 12 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 10 побед

19 матчей

26.3%
10.5%
63.2%
5 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

10.5%
63.2%
26.3%
2 победы 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

26.3%
21.1%
52.6%
5 побед 4 ничьи 10 побед

История матчей

КК
1:1
ЛЛ
1:2
КК
0:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
КК
1:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:1
П
3:0
П
1:0
П
1:0
КК
6:1
КК
2:0
П
2:1
П
1:0
П
2:0

Голы

Всего голов

13
1

Голов в среднем за матч

1.44
0.1

Среднее время на гол

62
900

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.5
0.89

Среднее время на гол

60
101

Всего голов

28
9

Голов в среднем за матч

1.47
0.47

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

61
190

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Даниэль I 1 0.17
Мурики Ведат 1 0.17
Пратс Абдон 1 (1) 0.17
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браис Мендес 1 0.17
Кубо Такефуса 1 0.17
Субименди Мартин 1 0.17
Траоре Амари 0 0
Гомес Серхио 0 0

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лато Тони 0 1
Маскарель Омар 1 0
Вальент Мартин 1 0
Ларин Кайл 1 0
Маффео Пабло 1 0
Ману Морланес 1 0
Фернандес Валери 1 0
Наварро Роберто 1 0
Саму Кошта 1 0
Аррасате Ягоба 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оярсабаль Микель 1 1
Туррьентес Беньят 2 0
Пачеко Хон 2 0
Арамбуру Хон 2 0
Субельдия Игор 1 0
Умар Садик 1 0
Кубо Такефуса 1 0
Муньос Айхен 1 0
Барренечеа Андер 1 0
Урко Гонсалес 1 0
Джон Мартин Висенте 1 0

Результаты матчей

Мальорка
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Реал Сосьедад
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Мальорка
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Реал Сосьедад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

1
0
Мальорка
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Реал Сосьедад
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
100%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Мальорка - Вильярреал 1:2 Леганес - Мальорка 0:1 Мальорка - Севилья 0:0 Осасуна - Мальорка 1:0
Мальорка - Реал Мадрид 1:1 Бургос - Мальорка 0:2 Побленсе - Мальорка 0:5 Вест Бромвич - Мальорка 0:1 Барнсли - Мальорка 0:1 Крю Александра - Мальорка 1:3 Хетафе - Мальорка 1:2 Мальорка - Альмерия 2:2 Осасуна - Мальорка 1:1 Мальорка - Лас-Пальмас 1:0 Мальорка - Атлетико М 0:1 Кадис - Мальорка 1:1 Севилья - Мальорка 2:1 Мальорка - Реал Мадрид 0:1 Атлетик Б - Мальорка 1:1 Валенсия - Мальорка 0:0
Реал Сосьедад
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Хетафе - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:2 Эспаньол - Реал Сосьедад 0:1
Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:2 Унион Берлин - Реал Сосьедад 1:1 Ренн - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 1:2 Гамба Осака - Реал Сосьедад 0:1 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Токио Верди - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Атлетико М 0:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Валенсия 1:0 Барселона - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Лас-Пальмас 2:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Альмерия 2:2 Алавес - Реал Сосьедад 0:1

Результаты матчей

Мальорка
Реал Сосьедад

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:2
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Мальорка
Реал Сосьедад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
2.
Реал Мадрид
 Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
3.
Атлетико М
 Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
4.
Вильярреал
 Заявка 5 3 2 0 11 - 8 11
5.
Сельта
 Заявка 5 3 0 2 13 - 10 9
6.
Мальорка
 1:0 Заявка 6 2 2 2 4 - 4 8
7.
Алавес
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
8.
Райо Вальекано
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
9.
Эспаньол
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
10.
Атлетик Б
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
11.
Жирона
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
12.
Осасуна
 Заявка 5 2 1 2 6 - 10 7
13.
Бетис
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
14.
Севилья
 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
15.
Леганес
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
16.
Вальядолид
 Заявка 5 1 1 3 2 - 13 4
17.
Реал Сосьедад
 0:1 Заявка 6 1 1 4 3 - 7 4
18.
Хетафе
 Заявка 4 0 3 1 1 - 2 3
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 0 2 3 6 - 10 2
20.
Валенсия
 Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сельта
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Атлетико М
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
3.
Осасуна
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 9 - 1 6
5.
Реал Мадрид
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
6.
Эспаньол
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Мальорка
 1:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
8.
Алавес
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
9.
Бетис
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
10.
Вильярреал
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
11.
Вальядолид
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
12.
Атлетик Б
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
13.
Райо Вальекано
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
14.
Жирона
 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
15.
Леганес
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
16.
Севилья
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
17.
Хетафе
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
19.
Валенсия
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
20.
Реал Сосьедад
 0:1 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Вильярреал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Реал Мадрид
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
4.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Реал Сосьедад
 0:1 Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
6.
Райо Вальекано
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Жирона
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
8.
Атлетик Б
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
9.
Мальорка
 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Алавес
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
11.
Севилья
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Леганес
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
13.
Эспаньол
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Хетафе
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Бетис
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
16.
Сельта
 Заявка 2 0 0 2 5 - 7 0
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
18.
Осасуна
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
19.
Валенсия
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
20.
Вальядолид
 Заявка 3 0 0 3 1 - 13 0
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 4 (2)
Барселона Ямаль Ламин 3 (4)
Барселона Рафинья Диас 3 (2)
Вильярреал Перес Айосе 3
Лас-Пальмас Рамирес Сандро 3
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Топ нарушителей
Вильярреал Гуйе Папе 1 2
Севилья Хуанлу Санчес 1 2
Атлетик Б Хаурегисар Микель 1 2
Райо Вальекано Мумин Абдул 3
Эспаньол Кумбулла Мараш 3
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Mallorca Son Moix. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 79 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 117
    Мальорка 18.8% (22)
    X 47.9% (56)
    Реал Сосьедад 33.3% (39)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Мальорка
    Ничья
    Реал Сосьедад
    3.00
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    3.69
    9.92
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мальорка 1:0 Реал Сосьедад

    Исход игры
    Мальорка
    18.8% (22)
    Ничья
    47.9% (56)
    Реал Сосьедад
    33.3% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.83% (32)
    Меньше
    71.17% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    73.87% (82)
    Нет
    26.13% (29)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    42.7% (50)
    1:2 Реал Сосьедад
    16.2% (19)
    0:1 Реал Сосьедад
    11.1% (13)
    1:0 Мальорка
    10.3% (12)
    2:1 Мальорка
    7.7% (9)
    0:0 Ничья
    2.6% (3)
    2:3 Реал Сосьедад
    1.7% (2)
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