Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Орри Оскарссон не смог попасть в створ ударом издали

83' Матч возобновится спорным мячом

82' Саму Кошта на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Орри Оскарссон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Бекер Шеральдо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Мурики Ведат выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Орри Оскарссон из команды Реал Сосьедад в офсайде

76' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Маскарель Омар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Дардер Серхи не смог попасть в створ ударом издали

73' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Агер Наиф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Мохика Хоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Марин Пабло пробует нанести удар издали, но Лео Роман держит все под контролем

71' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Матч возобновлен

69' Наварро Роберто на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Мурики Ведат нанес удар головой, но Алекс Ремиро спокойно отбил мяч.

68' Дардер Серхи из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

64' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Удар от ворот произведет Мальорка

62' Субименди Мартин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Тактическая замена. Оярсабаль Микель уходит с поля и его заменяет Орри Оскарссон

60' Рефери не любит споров - именно за это Пратс Абдон сейчас получил желтую

60' Дардер Серхи из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

58' Удар от ворот произведет Мальорка

58' Кубо Такефуса оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

57' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Мальорка

57' Дардер Серхи из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' Наварро Роберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Ариц Элустондо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Пратс Абдон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

55' Наварро Роберто создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Туррьентес Беньят - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

54' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Удар от ворот произведет Мальорка

52' Барренечеа Андер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Туррьентес Беньят не смог попасть в створ ударом издали

52' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Кубо Такефуса навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Удар от ворот произведет Мальорка