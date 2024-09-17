Тур: 7. Стадион: Эстади Майорка Сон Муа. Зрители: 17132 Главный судья: Кордеро Адриан
1:0
Конец матча
0'
1:0
36' ПенальтиПратс Абдон
54' Желтая карточкаТуррьентес Беньят
60' Желтая карточкаПратс Абдон
90'+5
Ход матча
36'
1:0
60'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 5
-
5 Угловые 5
-
3 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
365 Количество передач 534
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Мохика
Хоан
12
Саму
Кошта
10
Дардер
Серхи
17
Ларин
Кайл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Мохика ХоанЗащитник
-
12 Саму КоштаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Ларин КайлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Куэльяр ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Асано ТакумаПолузащитник
- Полузащитник
-
20 ШикиньюПолузащитник
-
33 Луна ДаниэльПолузащитник
- Нападающий
-
30 Marc Hidalgo
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Агер НаифЗащитник
- Защитник
-
17 Гомес СерхиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Сучич ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Марреро УнаиВратарь
- Защитник
-
20 Пачеко ХонЗащитник
-
27 Арамбуру ХонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Марин ПаблоПолузащитник
- Нападающий
-
19 Умар СадикНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Мальорка
Реал Сосьедад
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
12 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 12 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 10 побед
19 матчей
26.3%
10.5%
63.2%
5 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
10.5%
63.2%
26.3%
2 победы 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
26.3%
21.1%
52.6%
5 побед 4 ничьи 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
1
Голов в среднем за матч
1.44
0.1
Среднее время на гол
62
900
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.5
0.89
Среднее время на гол
60
101
Всего голов
28
9
Голов в среднем за матч
1.47
0.47
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
61
190
Бомбардиры внутри турнира
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Даниэль I
|1
|0.17
|Мурики Ведат
|1
|0.17
|Пратс Абдон
|1 (1)
|0.17
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Браис Мендес
|1
|0.17
|Кубо Такефуса
|1
|0.17
|Субименди Мартин
|1
|0.17
|Траоре Амари
|0
|0
|Гомес Серхио
|0
|0
Карточки
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лато Тони
|0
|1
|Пратс Абдон
|1
|0
|Маскарель Омар
|1
|0
|Вальент Мартин
|1
|0
|Ларин Кайл
|1
|0
|Маффео Пабло
|1
|0
|Ману Морланес
|1
|0
|Фернандес Валери
|1
|0
|Наварро Роберто
|1
|0
|Саму Кошта
|1
|0
|Аррасате Ягоба
|1
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оярсабаль Микель
|1
|1
|Туррьентес Беньят
|2
|0
|Пачеко Хон
|2
|0
|Арамбуру Хон
|2
|0
|Субельдия Игор
|1
|0
|Умар Садик
|1
|0
|Кубо Такефуса
|1
|0
|Муньос Айхен
|1
|0
|Барренечеа Андер
|1
|0
|Урко Гонсалес
|1
|0
|Джон Мартин Висенте
|1
|0
Результаты матчей
Мальорка
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Реал Сосьедад
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Мальорка
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Реал Сосьедад
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
1
0
Мальорка
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Реал Сосьедад
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
100%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
40%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
20%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Мальорка
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Мальорка - Вильярреал 1:2 Леганес - Мальорка 0:1 Мальорка - Севилья 0:0 Осасуна - Мальорка 1:0
Мальорка - Реал Мадрид 1:1 Бургос - Мальорка 0:2 Побленсе - Мальорка 0:5 Вест Бромвич - Мальорка 0:1 Барнсли - Мальорка 0:1 Крю Александра - Мальорка 1:3 Хетафе - Мальорка 1:2 Мальорка - Альмерия 2:2 Осасуна - Мальорка 1:1 Мальорка - Лас-Пальмас 1:0 Мальорка - Атлетико М 0:1 Кадис - Мальорка 1:1 Севилья - Мальорка 2:1 Мальорка - Реал Мадрид 0:1 Атлетик Б - Мальорка 1:1 Валенсия - Мальорка 0:0
Реал Сосьедад
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Хетафе - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:2 Эспаньол - Реал Сосьедад 0:1
Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:2 Унион Берлин - Реал Сосьедад 1:1 Ренн - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 1:2 Гамба Осака - Реал Сосьедад 0:1 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Токио Верди - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Атлетико М 0:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Валенсия 1:0 Барселона - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Лас-Пальмас 2:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1 Хетафе - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Альмерия 2:2 Алавес - Реал Сосьедад 0:1
Результаты матчей
Мальорка
Реал Сосьедад
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:2
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
Тоталы голов в матче
Мальорка
Реал Сосьедад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 4
|15
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 8
|11
|5.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|13 - 10
|9
|6.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 13
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|18.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|19.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|2
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|11.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|14.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|15.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|17.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|18.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|19.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|5 - 7
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 13
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|4 (2)
|Барселона
|Ямаль Ламин
|3 (4)
|Барселона
|Рафинья Диас
|3 (2)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|3
|Лас-Пальмас
|Рамирес Сандро
|3
|Вильярреал
|Гуйе Папе
|1 2
|Севилья
|Хуанлу Санчес
|1 2
|Атлетик Б
|Хаурегисар Микель
|1 2
|Райо Вальекано
|Мумин Абдул
|3
|Эспаньол
|Кумбулла Мараш
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Мальорка 1:0 Реал Сосьедад
Исход игры
Мальорка
18.8% (22)
Ничья
47.9% (56)
Реал Сосьедад
33.3% (39)
Тотал 2.5
Больше
28.83% (32)
Меньше
71.17% (79)
Обе команды забьют
Да
73.87% (82)
Нет
26.13% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.7% (50)
1:2 Реал Сосьедад
16.2% (19)
0:1 Реал Сосьедад
11.1% (13)
1:0 Мальорка
10.3% (12)
2:1 Мальорка
7.7% (9)
0:0 Ничья
2.6% (3)
2:3 Реал Сосьедад
1.7% (2)
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